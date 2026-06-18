Слушать музыку, заниматься собой, поглощать искусство. Каким будет Пикник Афиши-2026

Музыка
Начнем с главного. В этом году музыка представлена трех сценах, на которых выступят артисты, которые будут интересны всем поколениям и меломанам сразу. Давайте просто перечислим главное самое и примечательное.
Для ностальгирующих и просто ретроманов — «Браво» впервые за тридцать с лишним лет выйдут на большую сцену и отыграют полноценный концерт вместе с Валерием Сюткиным. Такое пропускать не стоит: после 1995 года главный стиляга страны выступал с бывшей группой только по праздникам — причем буквально на юбилейных концертах, исполняя пару песен. В этом году на сете группу кто-то вернет свою молодость, а кто-то исполнит мечту — увидеть группу в одной в ее иконической эре стильных оранжевых галстуков, пижонов и стиляг, московского бита масштаба от Пензы до Еревана, простых романтиков, отважных летчиков и моряков.
Это не единственный камбэк на Пикнике! Тем, кому дорог 2017 год, советуем сходить на сет Мальбэка и Сюзанны: легендарный (уже!) дуэт соберется снова — и споет не только «Равнодушие» с «Гипнозами», но и свежие треки, открывающие новую творческую главу. А потом можно отправиться на выступление «Озер»: группа Петара Мартича и Лизы Громовой не менее ярко обещают вернуть ваш 2017.
Сменить ностальгию на футуристический вайб можно на шоукейсе «Заря». Команда «Афиши Daily» специально собрала артистов, в которых видит будущее музыки в России — это ироничный хип-хоп под умную электронику «Академический отпуск», джаз-модерн Illo.Trio, поп-вайбы нулевых от певицы Ada, акустический шик Хацкевича, поп-авангард «Два обреза», интеллигентский электропоп Isentie и многие другие. Этот шоукейс — классная возможность увидеть новую любимую группу на взлете, пока ее не «подшарили» все остальные.
Еще один интересный шоукейс приготовили лейблы FRWRD Music и Carnival Records — помимо главного музыканта и главного лирика русского рэпа (речь про Saluki и Markul), там выступят еще один важный музыкальный гик рурэпа Куок, яркий представитель хип-хоп сцены Arustamov, инноватор урбан-жанров J Rouh, исполнительница стильного нео-попа Sabu и другие.
А теперь вернемся к хедлайнерам: на главной сцене Пикника выступит фестивальные легенды FEDUK, Zoloto и ЛСП, а также большие без преувеличения люди рурэпа — OG Buda и Mayot в солидном сопровождении лайв-бэнда.
Творчество и рукоделие
Пикник — отличная возможность поделать что-то классное руками. Например, в мастерской школы искусств «КУСТ» можно смастерить подвижные мобили, игрушки и бумажные марионетки. А с другими гостями можно собрать гигантскую общую инсталляцию из картона в стиле Луна-парка — так если вы пришли на фестиваль одни, не переживайте: там можно найти других одиночек и сотворить с ними что-то общее.
Если вам захотелось сделать на футболке принт с группой, которая вам только что понравилась, это можно сделать за пять минут на площадке студии «Ямайка» — а еще и пройти мастер-класс по ручной росписи одежды.
Кстати, про творчество. На Пикнике можно почувствовать себя полноценным участником фестиваля: на площадке «Твоя группа» за 15 минут можно научиться базовым аккордам и ритмам, после чего вы сможете выступить в рок-караоке вместе с лайв-бэндом
Фото и медиа
Начнем с фотобудки «Афиши», где можно сделать быстрый портрет. Дальше идем в зону телеканала «Ключ»: внутри их шатра будет работать AI-фотобудка в сеттинге шоу «Своя в Индии», там можно превратиться в болливудскую звезду или водителя тук-тука, а еще сделать рисунки хной и пораскрашивать огромной настенную мандалу.
Затем отправляемся в зеркальный лабиринт Lenta.ru, который наглядно покажет, как выглядит новостной поток. В конце нас ждет ретро-киоск журнала «Москвичка» и проекта «Огород»: там можно полистать архивные выпуски и купить эксклюзивную газету-спецвыпуск.
Бьюти
Если вы не успели подготовить фестивальный лук или вообще его не придумали, то нет ничего страшного: на Пикнике откроется настоящий бьюти-квартал. Например, студия Soda будет заплетать косички, делать экспресс-укладки и наносить яркий фестивальный макияж. Блестки, стразы и цветные акценты — все это можно сделать у мастеров из MA AND MI. Если волосы вдруг растрепываются от танцев, то вам — к мастерам из парикмахерской Birdie. Мужской стиль? Это к ребятам из барбершопов BRITVA.
Психология и релакс
В этом году Пикник Афиши х Сбер — не только про шум толпы, но и про покой и уединение, а еще — и про психологическую поддержку. Ее окажется Московский институт психоанализа: внутри — экспресс-консультации и даже ИИ-фотозона (куда же без нее?).
На фестивале даже можно погадать на таро: этим займется Первая студия осознанности «Вершина»: там можно не только разложить карты, но даже постоять на гвоздях. Хотите расслабиться физически? Вам в зону KUSHETKA, где мастера сделают экспресс-массаж. Также в зонах «Thai Spa Лотос Клаб» и «Фитмост» помогут снять напряжение в шейно-воротниковой зоне.
Зависнуть в гамаках у воды зовет парусное сообщество «Сила ветра», у них будет бассейн, из него можно выловить фирменный мерч, скидки на путешествия и промокоды на обучение в школе капитанов
Спорт, игры и командный дух
Переходим к активностям в буквальном смысле. Пространство Московского спорта займет посетителей VR-теннисом, настольным хоккеем, тетерболом, сабсоккером и даже смузибайками (работает так: крутите педали — готовите напиток). Если хотите классического фитнеса, то вам на площадку World Class.
Ассоциация гольфа России ждет всех желающих на мастер-классы — тренеры поставят правильный удар даже тем, кто впервые держит клюшку. Спортивный портал «Чемпионат» устроит футбольные мини-игры, включая классический кикер и удары по мишеням.
Если вам хочется просто отдохнуть от гаджетов и поучаствовать в командных играх (опять же, если вы пришли одни!), заходите в зону GameinGame.ru: там есть деревянные крафтовые игры ручной работы — чем не вариант найти за партеечкой новых друзей? Любите настолки? Приходите в Cosmodrome Games рубиться в «Имаджинариум». А еще заходите на площадку ТНТ: там установят гигантские 8-метровые качели, раскачать которые в одиночку невозможно — только совместными усилиями.
Знакомства, квизы и путешествия
Twinby спешит на помощь одиночкам и реализует романтическую идею познакомиться на Пикнике Афиши — там будет интерактивная зона быстрых свиданий, а также доски знакомств для обмена записками и колесо фортуны.
Для любителей более эстетских и интеллектуальных знакомств откроется площадка Всероссийской академии внешней торговли, где пройдут лингвистические мини-викторины и музыкальный квиз на перевод песен со всего мира. А если после фестиваля захочется продолжить приключения, тревел-агентство MAP PEOPLE поможет подобрать авторский маршрут со скидкой и разыграет полноценный тур.
Добрые дела
Благотворительный фонд ПБЖ «Ника» представит проект «Питомец на день»: посетителям предложат выбрать карточку реального подопечного приюта, пройти вместе с ним 5 игровых станций, узнать все о правильном уходе за животным и решить, как вы хотите помочь — оформить разовый донат, подписаться на ежемесячную помощь или забрать друга домой.
Музеи
В этом году на Пикнике Афиши представлены сразу несколько музеев. Например, в интерактивной зоне «Поле впечатлений», созданная Фондом Потанина и куратором Дарьей Тишковой, можно пройти квест по классическому искусству.
Историческим детективом, расследующим тайны уличных фонарей, можно будет почувствовать себя на площадке музея «Огни Москвы». Еще один тест с погружением в быт рубежа XIX–XX веков проведет Музей Москвы. Кроме того, Третьяковская галерея покажет на фестивале инклюзивную выставку «Музей в музее» .
Для любителей современных технологий Школа Родченко и МАММ представят выставку на стыке природы и медиа, Музей Криптографии покажет масштабный цифровой GPS-арт, а Еврейский музей и Центр толерантности проведут серию квизов, психологических тестов и мастер-классов по дизайну шопперов.
Поностальгировать и устроить турниры на ретро-аппаратах можно будет в зоне Музея советских игровых автоматов. Всероссийский музей декоративного искусства покажет актуальное прочтение народных промыслов. Государственный литературный музей представит уникальные сувениры для писательских домов и предложит отправить текстовое послание в будущее. В финале музейного пути можно посетить интерактивный павильон Музея архитектуры и поучаствовать в проектировании масштабного арт-объекта: в его основе — воспоминания и истории гостей фестиваля.
Что еще будет на фестивале
Гостей Пикника Афиши впервые в истории ждет целых пять фудкортов: центральный гастрохаб с актуальными городскими проектами, семейная зона от «ВкусВилл», гастропространство второй сцены, VIP-фудкорт с ресторанными концепциями и специальная площадка FREAK SHOW BY UNDERDOG. Так что очередей не предвидится — гости смогут перепробовать кухни разных уголков мира от более чем семидесяти ресторанов и брендов.
Более того, можно будет даже устроить приятный для себя гастротур по разным сценариям. Для удобства на корнерах появятся QR-коды с электронным меню, а полная гастрокарта фестиваля будет доступна заранее на сайте «Афиши Рестораны».
Также на Пикнике будет представлен обширный маркет, с десятками лучших в своих категориях марок украшений, аксессуаров, книг, ароматов, уходовой и декоративной косметики, а также одежды для детей и взрослых.
Главным украшением фестиваля станет масштабный луна-парк, который превратит Пикник в красочный парк аттракционов, а еще — прямо с порога встретит ярким брасс-бендом и ситуативным театром «Тучные дамы». Главным местом силы станет 16-метровое колесо обозрения от Т2, с которого можно посмотреть на все, что происходит на фестиваля — таким Пикник еще никто никогда не видел. Также на фестивале будут классические тиры, автоматы-хватайки и джекпот-аттракцион от фермы М2.
Также Пикник не забыл и про юных гостей и их родителей. Специально для них — карусель «Союзмультфильма», батутный замок от «Детского радио», огромный диван от «Авиапарка» и уличный кинотеатр «Смешарики сквозь вселенные».
Также активную программу для детей дополнят полоса препятствий от World Class, строительство городка с Дизайном НИУ ВШЭ, сборка конструкторов Brick Labs и садовый мастер-класс «Лето на ферме». Родители могут оставить малышей от 3 лет в детском клубе под присмотром ситтеров от «Вашей Няни» и BertToys. Также на фестивале детей с родителями ждут семейная гастрозона «ВкусВилл», маркет локальных детских брендов от «Мегамаркета» и тихая комната матери и ребенка от Levrana.