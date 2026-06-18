Слушать музыку, заниматься собой, поглощать искусство. Каким будет Пикник Афиши-2026

Для ностальгирующих и просто ретроманов — «Браво» впервые за тридцать с лишним лет выйдут на большую сцену и отыграют полноценный концерт вместе с Валерием Сюткиным. Такое пропускать не стоит: после 1995 года главный стиляга страны выступал с бывшей группой только по праздникам — причем буквально на юбилейных концертах, исполняя пару песен. В этом году на сете группу кто-то вернет свою молодость, а кто-то исполнит мечту — увидеть группу в одной в ее иконической эре стильных оранжевых галстуков, пижонов и стиляг, московского бита масштаба от Пензы до Еревана, простых романтиков, отважных летчиков и моряков.