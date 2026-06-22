«Помог понять, каким человеком я хочу быть». Как Макс Корж покорил Стамбул

«Мне песни Макса Коржа всегда напоминают, как важно не усложнять свою жизнь. Как важно иногда быть легким, спонтанным и готовым к приключениям. Мир такой большой, хочется увидеть каждый его кусочек. Песни Макса отрезвляют и напоминают, что работа — не самое важное в этой жизни. „Ведь что мы видели с тобой, кроме бетонных коробок? Я знаю все оправдания, но нет причин, чтобы отказаться увидеть земные красоты“. Человек создан не для того, чтобы сидеть в офисе 24/7, у нас есть одна жизнь, примерно 60–80 лет, и целая планета, неужели кто-то хочет потратить это драгоценное время на стресс, зумы и переживания о деньгах?»