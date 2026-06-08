Sabu: «У каждой женщины есть право на сексуализацию самой себя». Большое интервью

— Это смешение всех моих эр. Потому что в школе я постепенно переходила от Селены Гомес к Оззи Осборну, потом — неосоул, в котором я пробыла достаточно долго. А года с 2017-го уже шарила за Грегори Портера. И получилось, что у меня в плейлисте тяжелый рок стал соседствовать с Кайтранадой, а потом — с математическим роком. И это стало проявляться и в моей музыке. В начале хотелось делать что-то прикольное, но со снобинкой: «Прямая бочка? Да за кого вы меня принимаете». Сейчас я понимаю, что нельзя так говорить. Потому что прикол-то не в ритмическом рисунке. Да, это важная часть ******* [отличного] топлайна, но намного важнее, насколько ты органичен в том, что делаешь. Да и жизненные изменения тоже влияют на музыку, все цепляется друг за друга. Вот ты переходишь с яблочных сигарет на вишневые — и эстетика меняется.