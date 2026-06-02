Mirèle, «Каспийский груз», Toxi$, Jason Derulo, Saluki: главные концерты июня

Wildways
4 июня, на теплоходе «Рио-1»
Проверенные временем хиты и новые треки — на концерте популярного металкор-коллектива. Идем за надрывом и тяжелым звуком.
Jakone x Yasmi
4 июня, на «VK Музыка летом»
Кальян-рэп и трэп пересекутся в рамках неожиданного лайв-коллаба двух артистов.
«Таймсквер»
4 июня, в клубе «Урбан»
Альтернативная группа сыграет любимые песни, представит новый трек «Негатив» и подведет итоги тура на ближайшем выступлении.
Mirèle
5 июня, в ДК «Альфа Кристалл»
Тревожный трип-хоп, яркие электронные мотивы, депрессивный R’n’B — кажется, Мирель давно нащупала нерв поколения. Смеем предположить, что терапевтическим опытом являются не только ее треки, но и лайвы.
Invertor
5 июня, в клубе «Урбан»
Фанатам дет-метала стоит присмотреться: заметный коллектив отпразднует десятилетие московским концертом.
«Мельница»
5–7 июня, в Зеленом театре ВДНХ
Классики отечественного фолк-рока отвечают за исторический, природный саунд. Вживую такое точно нужно услышать!
Shoo
6 июня, в пространстве «Море музыки»
Эпический поп будет играть в «Москвариуме»: акустический живой концерт со струнным квартетом под аккомпанемент водных бликов и проплывающих мимо касаток.
«Каспийский груз»
6 июня, в клубе Duplex (Королев)
«Каспийский груз» пока не собираются переставать турить — скоро начнем загибать пальцы и считать, сколько месяцев подряд они дают концерты. Впрочем, никто не против.
Валерий Сюткин
8 июня, в баре Petter
Московский стиляга не только выступит на Пикнике Афиши, но и даст ряд концертов отдельно. За хорошим настроением отправляемся к нему!
Toxi$
11 июня, на «VK Музыка Летом»
Хиты прошлого года, хиты позапрошлого года и еще парочка других хитов прозвучат на скором выступлении эксцентричного хитмейкера. Ну, вы поняли — подпевать идем туда.
«Нееет, ты что»
11 июня, в клубе «Урбан»
Джаз-фанк-рэп-группа из Дагестана представит новый альбом «Мультипликатио» на ближайших концертах. Разумеется, до Москвы локальный колорит и сленг тоже доберутся.
Tesla Boy
11 июня, на теплоходе «Рио-1»
Стильный неоновый синтипоп от, возможно, центрального игрока в жанре. Отражающийся в реке закат может стать идеальным дополнением к такой музыке — так что задумайтесь.
Lil Krystalll
12 июня, на «VK Музыка Летом»
На московском выступлении трэп-артист из Латвии обязательно раздаст свэга. У нас только один вопрос: «Когда „No Label 2“?»
«Танцы минус»
12 июня, в Зеленом театре ВДНХ
«Город» и другие великие хиты Вячеслава Петкуна — репертуар отечественной рок-группы в этот раз будем слушать на ВДНХ.
Everglow
13 июня, в концертном зале VK Stadium
Южнокорейская герл-группа посетит 6 российских городов в начале лета — в обновленном составе от нового агентства. Большой k-pop-праздник на наших улицах!
Captown
13 июня, в клубе «Урбан»
Казахстанское рэп-трио славится своими энергичными выступлениями — посмотрим, как оно на самом деле.
Uratsakidogi
13 июня, на «Дизайн-заводе»
Блэк-хоп (смесь блэк-метала, хип-хопа и чего только не) в исполнении старожилов тяжелой сцены. На такое очень интересно поглядеть вживую!
Джейсон Деруло
14 июня, на «ЦСКА Арене»
Американский певец известен двумя вещами: своими хитами и умением танцевать. Так что приходим не только послушать музыку, но и посмотреть на большое шоу. И самим подвигаться, конечно.
Bearwolf
14 июня, на «VK Музыка Летом»
Народные мотивы и поп-музыка аутентично слились воедино в музыке Bearwolf. Думаем, на ее следующем концерте будет громко.
Мэйти
17 июня, на «Дизайн заводе»
Техничный романтик, работающий и с рэп-грувом, и с рок-пафосом, скоро напомнит о своих талантах. Песни, которые артист исполнит на концерте, были отобраны фан-голосованием.
Voskresenskii, Gorilla Glu & Lil Naku
18 июня, на «VK Музыка Летом»
Свежие во всех смыслах артисты: русский народный трэп и комедийный хип-хоп из Беларуси. Будем поближе изучать потенциал новой школы на грядущем выступлении.
Mayot
19 июня, на «VK Музыка Летом»
Уже даже и не понятно, является ли Майот певцом или рэпером. За интимными поп-балладами и R’n’B-зарисовками — к нему. За стильным речитативом — тоже к нему.
Guf
19 июня, в клубе Gipsy
Классик русского рэпа выступит в модном клубе родного города — так оно и должно быть. Когда-то Гуфа не пускали в Дягилев, но в «Джипси» ему, кажется, всегда будут рады.
«Многоточие»
19 июня, в клубе «Урбан»
Олдскулы свело: вдохновители половины ваших любимых рэперов громко напомнят о своих заслугах уже в этом месяце.
Пикник Афиши
20 июня, в музее-заповеднике «Коломенское»
Реюнион Мальбэка и Сюзанны. Валерий Сюткин и его культовая группа «Браво». Проверенный временем дуэт Оджи Буды и Майота. Электронные рэп-эксперименты Славы Марлоу. Шоукейс лейблов «Форвард» и «Карнивал». Отскакивающие от зубов хиты ЛСП и Федука. И это мы только начали перечислять. Пикник Афиши вот-вот пройдет в Москве — готовьтесь!
Mona
20 июня, на «VK Музыка Летом»
Мона заходит в чарты как к себе домой. Оглушительный поп-успех проверяем на практике — то есть на концерте.
Heronwater
21 июня, на «VK Музыка Летом»
Еще один юморной рэпер в списке, известный не только своими абсурдными строчками, но и разноплановым продакшеном. Если хотите узнать, как звучит хип-хоп в 2026 году, то смело берите билеты.
Шура
23 июня, в баре Petter
Эпатажный король танцполов отмечает свой юбилей масштабным туром. Обещают драйв и дерзкую программу с легендарными хитами. Перед концертом обязательно прочитайте наше интервью с виновником торжества.
Polnalyubvi
25 июня, в Зеленом театре ВДНХ
Захватывающие дух альтернативные рок-баллады и умение подстроиться под поп-формат сделали Polnalyubvi звездой. Думаем, вживую это будет звучать поистине эпично.
Словетский
26 июня, на «VK Музыка Летом»
Умудренный жизненным опытом рэп-философ на деле покажет, что такое тяжеловесный хип-хоп.
«Аукцыон»
27 июня, на территории Open Air Club
Экспериментальный рок, прошедший проверку временем — группа Леонида Федорова вновь докажет, что им нет равных в живом звуке, совмещающем постпанк, джаз и психоделику.
Saluki
28 июня, на «VK Музыка Летом»
Салуки активно прогревает слушателей к новому альбому «Euphoria» с электронным звуком. Так что приходим послушать не только его главные треки, но и горячо ожидаемые новинки.