«Мы создаем эмоции на летних фестивалях»: как Т2 перевращает впечатления в лояльность

— Поделюсь воспоминанием: однажды на фестивале Т2 буквально спас меня от дождя. В одной из активностей я выиграл классный дождевик от компании — в ливень, который потом начался, он оказался как нельзя кстати. Как Т2 решает, что именно предложить посетителям? Тестируете ли вы активности на себе лично?
— Мы просто всегда стараемся предугадать, с какими проблемами может столкнуться наш клиент и как мы можем ему помочь. Плохую погоду, разряженный телефон или желание выпить кофе в морозный день. Если говорить серьезно, то за этим стоит большая работа команды маркетинга: они стараются представить себя на месте нашего клиента в конкретной ситуации. Перебирают самые разные сценарии событий и прилагают к ним полезные решения. Если начинается дождь, нужен плащ. Если сел телефон — пауэрбанк. Замерз — горячий напиток.
Высокий уровень качества таких решений для нас принципиален. Мы сами пользуемся всеми продуктами, которые предлагаем нашим клиентам, и тестируем механику активностей на себе. Мы всей командой любим ходить на каток и, будучи абонентами Т2, получаем разные преимущества – например, бесплатный прокат коньков.
Такие активности в разных сценариях города создают точки касания с брендом и превращают их в опыт, которым хочется делиться с родными и друзьями. Здесь мы решаем сразу две задачи: поддерживаем лояльность клиентов и создаем условия, в которых люди сами становятся амбассадорами бренда. Статистика подключений сильно изменилась: до 60% новых абонентов приходит по рекомендациям ближайшего окружения.
— Насколько сложен сейчас рынок? Я помню, как фестивали выглядели 18 лет назад. Раньше компания-спонсор просто клеила баннер — и этого было достаточно. Потом появились зоны с подарками, затем – активности. Сейчас, например, Т2 строит огромные концептуальные пространства. Почему теперь недостаточно просто повесить баннер?
— Ожидания клиентов всегда растут. Согласно модели Кано (инструменту для исследования клиентского опыта), любые вау-решения со временем становятся базовым минимумом и перестают влиять на выбор. Наклейки и баннеры 18-летней давности, которые раньше воспринимались как что-то креативное и заметное, теперь теряются на фоне диджитал-форматов. Поэтому их наличие — лишь дополнение к богатому разнообразию маркетинговых инструментов. Сейчас брендам важно не просто присутствовать, а приносить пользу и дополнять эмоции от фестиваля. На наших площадках мы учитываем и то и другое — обязательно к нам загляните!
— Сейчас бренды инвестируют в сложные механики — например, создают на фестивалях огромные интерактивные пространства. Можно ли сказать, что стоимость привлечения клиентов становится выше, потому что приходится вовлекать их через физический контакт и эмоции?
— Скорее, меняется не столько стоимость, сколько сама логика привлечения. В условиях колоссального информационного шума одного канала уже недостаточно — нужна комбинация. Массовые форматы по-прежнему дают охват, а офлайн-активности добавляют глубину контакта, то есть создают уникальный клиентский опыт. И в этом смысле бренды сильно эволюционируют: если раньше задача была в том, чтобы закрыть конкретную боль клиента, то сегодня главный вызов — создать эмоцию. Поэтому вопрос не в том, стало ли дороже, а в том, насколько этот контакт оказался значимым и ценным для клиента.
— Мы видим на фестах десятки компаний, и каждая старается перетянуть внимание на себя. Нет ли риска, что бренды начнут мешать самому событию?
— В этом вопросе важно соблюдать баланс. Человек приходит на фестиваль не за брендами, а за тем, чтобы отдохнуть, насладиться музыкой и атмосферой, и этот фокус нужно сохранять. Бренд должен встроиться в событие, а не конкурировать с ним. Мы придерживаемся этого принципа во всех интеграциях.
Например, в партнерстве с Театром на Малой Бронной мы сделали наши сервисы бесшовными, чтобы они дополняли впечатление от спектакля. Для зрителей мы организовали интерактивную зону с AR-эффектами: гости могли сделать виртуальное селфи с любимыми артистами, получить их цифровой автограф и послушать аудиолибретто спектакля. Еще запустили онлайн-бронирование столиков в буфете, чтобы в антракте можно было перекусить и спокойно обсудить эмоции от постановки, а не тратить время на очередь.
Наша логика проста: если наше присутствие делает опыт посетителей мероприятия и наших абонентов удобнее, значит мы на своем месте. Помогли с базовыми вещами, сэкономили время, упростили навигацию, убрали лишние шаги — значит мы действительно попали в потребность.
— Матрас, который был в прошлом году на Пикнике Афиши, — почему именно он и чья это идея?
— Это идея наших креативных маркетологов. Они всегда тщательно подходят к разработке лаунж-зон и стремятся создать не просто красивое пространство, а наполнить его смыслами. Когда продумывали концепцию, команда искала способы, как через визуальный образ передать ключевые ассоциации с брендом — широту покрытия, удобство и ощущение комфорта.
Так появилась идея гигантского маджентового матраса. Он отлично вписался в фестивальный формат: на Пикник Афиши обычно приходят большими компаниями, поэтому это отличная локация, где можно вместе провести время, отдохнуть, пообщаться, сфотографироваться. Для клиента это вайб, для бренда — момент, когда он появляется в сторис у гостей фестиваля. В итоге выигрывают все: человек отдыхает, получает позитивные эмоции и превращает их в контент, а мы становимся частью его впечатлений и попадаем в его онлайн-среду.
— Вам самому удалось посетить это мероприятие?
— Я хожу на него со своей семьей каждый год. Мы очень любим этот фестиваль, потому что он дает прекрасную возможность вживую услышать самых разных исполнителей. Когда музыка звучит в окружении большого количества людей, это совсем другая энергетика. Поэтому в этом году тоже обязательно пойдем наслаждаться музыкальным разнообразием Пикника Афиши. Это супермероприятие для всех возрастов.
— У вас большой личный фестивальный опыт? Много где были?
— Раз в год я куда-то обязательно выезжаю. В целом много хожу на концерты и фестивали, безумно люблю оперу и балет. Два-три раза в год обязательно бываю в Большом и Мариинском театре.
Фестивали ценю за возможность услышать что-то новое вживую. Сначала не всегда понятно, откликается или нет, но в какой-то момент включаешься, смотришь на людей вокруг, ловишь их эмоции и начинаешь проживать это вместе с ними. В этом есть особая прелесть.
— Сталкивались ли вы как посетитель таких мероприятий с болевыми точками — очередями, нехваткой чего-то? Удавалось ли вам превращать этот опыт в профессиональные решения?
— Конечно, сталкивался. И именно такие вещи, к сожалению, запоминаются больше всего. Очереди, сложная навигация, нехватка мест, где можно спокойно передохнуть, — это базовые моменты, которые сильно влияют на общее впечатление от любого мероприятия.
Поэтому мы всегда смотрим на событие как на набор сценариев. Сначала важно, чтобы человек легко нашел вход, потом — быстро сориентировался внутри. Дальше — территория для получения контента: зоны питания и развлечений. Послушали музыку, развлеклись, перекусили и после активной части почти всегда хочется просто посидеть, обсудить впечатления и отдохнуть. Особенно если вы с детьми.
Такие детали кажутся простыми, но именно они формируют комфорт. Поэтому мы, например, делаем лаунж-пространства, чтобы у человека была возможность перевести дух и потом со свежими силами вернуться к фестивалю.
— Как технологии меняют подготовку к мероприятиям? Используете ли вы нейросети для просчета логистики, прогнозирования желаний аудитории?
— Подход к работе с ИИ у нас универсальный вне зависимости от направления бизнеса. Мы используем нейросети не потому, что это в тренде, а потому что они сокращают время принятия решения. При этом для нас важно, чтобы выбор варианта решения оставался за профессионалом, который системно видит мероприятие, процесс или проект.
В практической работе искусственный интеллект помогает нам в двух вещах. Во-первых, в тестировании гипотез: мы быстро собираем разные варианты решения проблем клиента и смотрим на реакцию аудитории, чтобы точнее попадать в ее ожидания. Во-вторых, в предиктивной аналитике поведения клиентов: ИИ помогает быстрее разбирать данные и понимать, что приводит к притоку клиентов, а что — к их удержанию и росту LTV (общей ценности клиента для компании на всем протяжении взаимодействия).
— Я специально провел эксперимент: попросил нейросеть придумать вопрос для этого интервью про ИИ. Она спросила: «Как вам кажется, не убьет ли искусственный интеллект все живое?»
— Если понимать эту фразу в буквальном смысле, то, конечно, не убьет. На данном этапе он может «убить» только текст неточными фактами и придуманными исследованиями. Но и игнорировать влияние ИИ тоже не стоит. Здесь важно не впадать в крайности: не отрицать его и не бояться, но и не воспринимать как панацею. Это всего лишь инструмент. Он может усиливать работу человека и команды, а может ее обесценивать, если применять его бездумно.
На этом фоне на рынке будет однозначно расти спрос на специалистов, которые умеют фильтровать терабайты генерируемого нейросетью контента и отбирать действительно стоящее. Искусственный интеллект — классная штука, но, как любую классную вещь, его нужно использовать с умом.
— Как вы думаете, через пять лет мы будем ходить на фестивали в VR-очках или, наоборот, ценность физического опыта — потрогать, развалиться на матрасе, надеть плащ — вырастет в сотни тысяч раз из-за цифровой усталости?
— Ценность жизни — в разнообразии опыта, поэтому будет и то и другое. Я помню свой первый VR-шлем. Он появился у меня еще в 96–97 году. Он был очень простым, но позволял играть в игры. На тот момент это казалось чем-то космическим. Сегодня подобные технологии становятся гораздо доступнее. Поэтому в будущем нас точно ждет сочетание цифрового и физического опыта, только на другом, совершенно новом уровне.
В Т2 мы уже сейчас предлагаем такие решения — от более сложных до совсем простых, но очень ценных в моменте. Например, та интерактивная зона в Театре на Бронной, о которой я говорил ранее. Она дополняет впечатление от спектакля возможностью сделать фото с любимым актером, пусть и виртуально. Это как раз про то, чтобы соединить эмоции от самого события с классным опытом от бренда.
А есть и более простые сценарии, которые очень выручают в повседневной жизни. Например, в приложении T2 можно навести камеру телефона на посадочный талон — система распознает страну назначения и сразу покажет актуальные роуминговые продукты T2 для этой страны: пакеты интернета, минут и SMS. Это ускоряет выбор и убирает лишние шаги.
Наша стратегия в том, чтобы не противопоставлять подходы, а соединять их в незабываемый и бесшовный для человека опыт. При этом мы не стремимся внедрять технологию ради технологии, а ищем те сценарии, в которые она органично впишется и подарит клиенту максимум пользы и положительных впечатлений.