Фестивали

Фанерное море, роботы-гуманоиды и чудеса в зеркале: зачем идти на фестиваль «НУР» в Казани

Афиша Daily
8 мин на чтение
Фото: фестиваль НУР
С 28 по 31 мая в Казани в шестой раз состоится «НУР» — самый масштабный в России независимый фестиваль медиаискусства, который в этом году охватит 16 городских локаций, включая памятники ЮНЕСКО. «Афиша Daily» собрала подробный путеводитель по главным инсталляциям, перформансам и ночным сценам, чтобы не пропустить ничего важного.

Открытие: масштабный перформанс с танцорами, световыми кольцами и живой музыкой

28 мая, в 19.00, под куполом Казанского государственного цирка

© Фестиваль «НУР»

Премьера перформанса «Realtime» от режиссера Рашида Османова, в котором человек красиво растворится в цифровой реальности, размыв границы между физическим и виртуальным.

На арене Казанского государственного цирка развернется инсталляция от студии «Сетап х Т2». Огромная кинетическая конструкция из световых колец в реальном времени будет реагировать на движения перформеров под руководством хореографа Марата Казиханова — и все это под живую музыку от трио Index III: смесь электроакустического нойза, минимализма и джаза. После открытия инсталляция продолжит работу как самостоятельный арт-объект. 

Основная программа

С 29 по 31 мая Казань превратится в музей цифрового искусства. Вот ключевые работы, ради которых стоит построить маршрут.

Работа «The Dot» от «Тундры»
© @wearetundra

Фанерное море и струящиеся лучи (экстрим-парк «Урам»)

В эйр-зоне

Испанский паблик-арт-художник SpY развернет кинетическую инсталляцию Cycles N2. Она устроена так: пятнадцать световых колец двигаются среди фанерного моря, создавая мутирующие узоры прямо над головами зрителей. Можно ходить вокруг и под инсталляцией и самим влиять на движения, потому что пространство непрерывно меняется.

В бетонном боуле

Известная в Европе и США российская команда «Тундра» в работе «The Dot» представит подвешенную многогранную сферу, которая будет струиться сотней лазерных лучей и звуков, полностью меняя акустику и свет чаши.  

Роботы сочиняют музыку на ходу

Казанское художественное училище им. Н.Фешина

Училище впервые и специально для фестиваля откроет исторические залы. И все — ради инсталляции «Механический шорох. Фантомы» Дмитрия Масаидова, специалиста по хореографии роботов, и композитора Николая Попова. 

Представление обещает быть захватывающим. В пустом репетиционном зале будут выступать не люди, а роботы-гуманоиды. Они попробуют сочинить музыку по цифровым инструкциям автора, оставленным на картах памяти, импровизируя на ходу.  

Работа «Iris» от formate
© @formate.studio

Космический омут человеческих глаз 

Двор Национального музея Республики Татарстан

Интерактивный объект «Iris» от студии «formate x Золотое яблоко». Зрители смогут снять на фото радужку своего глаза и в реальном времени увидеть, как алгоритмы превращают ее на огромном экране в космические макроузоры.

Зеркало в Черном озере

Победительница опен-колла Т-Банка Надя Кимельяр представит лаконичную уличную инсталляцию «| —». Свет и вода создадут оптическую иллюзию: зритель сможет посмотреть в озере не только на себя, но и на кучу элементов инсталляции. Кимельяр обещает: посетитель увидит, что «за каждым человеком есть больше, чем видно сразу».

Живое попадание в видеоигру 1990-х 

Московский рынок

В интерактивном диджитал-аттракционе «Punching boy» от студии radugadesign зрители могут оказаться внутри аркадной видеоигры в стилистике «Денди» 1990-х. Можно физически побить в силомер, и каждый удар превратится в цифровой перформанс — абсурдный и красивый. 

Маппинг «Форма времени»
© @nur.festival

Спасская башня превратится в арт-объект

На выходных, с 21.00 до 22.00, стены памятника ЮНЕСКО и одной из главных достопримечательностей Казани станут настоящими живыми полотнами благодаря маппинг-контесту х Т2. Победители международного арт-колла — студии Haaskr (Франция), MEW (Россия), Motorefisico (Италия), Pampam (Россия) и SKG+ (Китай) — будут делать на башне все возможное и невозможное: например, менять форму, объем и даже структуру башни. Такой Спасскую башню вы еще не видели.

Люди станут аватарами 

Дом актера

Южнокорейская студия The Sway известна масштабными световыми шоу по всему миру — именно они создавали лазерную визуализацию олимпийских колец на открытии зимних Игр в Пекине. Специально для фестиваля «НУР» команда подготовила интерактивный эксперимент «Phase», который переводит человеческие взаимоотношения на язык цифры. Как это работает: на входе в темный зал локаторы сканируют лица гостей и мгновенно превращают их в облака светящихся пикселей, а лазерные лучи подхватывают эти частицы и собирают их в объемные световые силуэты. В итоге получаются цифровые аватары: они начинают вибрировать и физически реагировать на движения и присутствие друг друга, показывая невидимую связь между людьми.

Работа Саши Соколова
© @_sashasokolov

Цифровой хаос от композитора голливудских саундтреков 

Креативный кластер «Адонис»

Саунд-дизайнер трейлеров для голливудского кино Саша Соколов создал масштабную пространственную композицию «Chord 16». Массивная конструкция в форме дуги состоит из 16 стендов, на каждом из них закреплено по три экрана. Лучи связаны в единую цепь света и графики. В чем главная фишка: системой управляет случайный цифровой сигнал, поэтому инсталляция импровизирует на ходу, генерируя бесконечную последовательность состояний.

Световой портал в локации, которую открыли только на дни фестиваля 

Городской магистрат

Эта точка интересна сама по себе, потому что историческое здание магистрата открыли специально и исключительно на время фестиваля. Внутри технологичная студия «КБДЮК» воссоздала модель одной из самых загадочных кольцевых галактик в космосе — Объекта Хога. В ней кольцо из звезд висит в пустоте, полностью отделенное от своего центрального ядра. Художники скопировали эту аномалию с помощью архитектуры света, поэтому внутри исторических стен вас ждет гипнотическая световая инсталляция, где лазерные контуры парят вокруг пустого пространства. 

Работа «Код ритма» от LaserFX и Петра Никифорова
© @vitalaser

Лазерный аттракцион, где звук двигает предметы 

Театральная резиденция «Особняк Демидова»

Авторы инсталляции «Код ритма» LaserFX и Петр Никифорова делают визуальное оформление для событий мирового уровня — от питерских «Алых парусов» до ЧМ по футболу в Катаре. В Казани они превратили невидимый музыкальный ритм в физический танец. Устроено это так: вы попадаете в зал, в воздухе летают огромные светящиеся квадраты, они взлетают и падают строго в такт музыке, чем мощнее басы, тем динамичнее движение. В итоге вся конструкция работает как живой организм, потому что траекторию парящих кубов в реальном времени ловят и подсвечивают лазерные лучи, из-за этого кажется, что звуковые волны обрели физическую плоть.

Музыкальная программа: этно-Prodigy, минское техно и другие 

Бар «Соль»

© Фестиваль «НУР»

В этом году музыкальный блок расширился до двух дней и пройдет 29 и 30 мая на двух сценах культового казанского бара «Соль». Акцент сделан на живые выступления актуальной электроники: выступят минский техно-дуэт Police in Paris, один из заметных деятелей андеграунда Иван Логос, этно-электронщики Bad Zu и переосмыслитель танцевальных ритмов 1990-х, саунд-продюсер Rambal Cochet. Чисто музыкой дело не ограничится, помогать выступающим с визуалом будут медиахудожники и виджеи в режиме реального времени. 

Образовательный кластер: лекции и дискуссии от топовых спикеров медиаискусства

Лекторий экстрим-парка «Урам»

© Фестиваль «НУР»

С 29 по 31 мая будет работать бесплатный лекторий под руководством Павла Тюна (Radugadesign, Ouroboros). Лекции, дискуссии и артист-токи традиционно помогут разобраться, что стоит за медиаискусством, как оно создается и развивается. Спикеры — создатель и руководитель «театра post» Дмитрий Волкострелов, сооснователь агентств N:OW и Teammate Игорь Демидов, представитель постбиологического искусства Dasha Plesen, диджитал-художник Nidgus, робохореограф Дмитрий Масаидов, художественный руководитель ЦЭАМ Николай Попов, представители студии The Sway и другие.

Расскажите друзьям