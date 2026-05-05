Концертный зал

Zoloto, Waka Flocka Flame, Баста, Макулатура, Thomas Mraz: главные концерты мая

Афиша Daily
8 мин на чтение
Фото: Дайте танк (!)
Молодые яркие артисты, неординарные группы, устоявшиеся легенды, культовый американский рэпер: собрали выступления, на которые стоит сходить в последний месяц весны.

Для наших читателей на Afisha.ru действует промокод ДЕЙЛИК, он дает скидку 25% на билеты, но не более 350 рублей.

mzlff 

8 мая, VK Stadium 

© Промо

Лучшее с концептуальных рэп-релизов стримера, ставшего музыкантом. 

Билеты
купить

17 Seventeen 

10 мая, Урбан 

© «Урбан»

Искрящийся юношеский гиперпоп — на скором концерте участника pixiesquad. 

17 Seventeen
Концерт / 10 мая
Подробнее на Афише

Полка 

10 мая, Gipsy

© Полка

Набирающий обороты рэпер уже успел поработать с Маканом, Obladaet и Bushido Zho. Теперь он исполнит главные хиты и новые треки на сольном выступлении. 

Билеты
купить

Юлия Савичева 

10 мая, Petter 

© Юлия Савичева

Неважно, сколько лет вам было, когда вы впервые услышали «Если в сердце живет любовь». Важно, что вы можете услышать эту и другие песни исполнительницы снова. 

Юлия Савичева
Концерт / май - декабрь
Подробнее на Афише

Линда 

11 мая, 16 Тонн 

© Линда

Этнические мотивы, трип-хоп, рок-музыка — мультижанровая артистка готовит шоу, «выходящее за привычные рамки и представления об эпатаже». 

Линда
Концерт / 11 мая
Подробнее на Афише

Валерий Сюткин и Рок-н-ролл Бэнд

13 мая, 16 тонн

© Алексей Вовк

Готовьтесь подпевать любимые треки: от «Король Оранжевое лето» и «Любите девушки» до «Стильный оранжевый галстук».

Валерий Сюткин и Рок-н-ролл Бэнд
Концерт / 13 мая
Подробнее на Афише

Пётр Налич 

14 мая, Magnus Locus

© Пётр Налич

Легендарная «Gitar» прозвучит на концерте неординарного певца в одной программе с редко исполняемыми песнями. 

Пётр Налич
Концерт / 15 мая
Подробнее на Афише

Дайте танк (!) 

15, 16, 17 мая, VK Stadium 

© Кристина Мясникова

Смеем предположить, что на ближайшем выступлении культовая инди-группа представит новый альбом «Радио Пепел» и сыграет главные хиты. 

Дайте танк (!)
Концерт / май
Подробнее на Афише

Playingtheangel 

17 мая, Base 

Если вам нравится мрачный депрессивный рэп, есть смысл присмотреться к этому концерту. 

© Промо

Если вам нравится мрачный депрессивный рэп, есть смысл присмотреться к этому концерту. 

Playingtheangel
Концерт / май - сентябрь
Подробнее на Афише

Шура 

19 мая, Petter
22 мая, 16 Тонн

© Шура

Ты не верь слезам, а иди ностальгировать на концерт поп-исполнителя. 

Шура
Концерт / май - декабрь
Подробнее на Афише

Кравц 

21 мая, Урбан 

© Кравц

Команда Кравца обещает концерт, поделенный на две части — привычную, с хитами, и более камерную, гитарную.

Кравц
Концерт / май
Подробнее на Афише

Zoloto 

22 мая, ЦСКА Арена 

© Катя Катарсис

Живые во всех смыслах песни прозвучат на концерте группы Владимира Золотухина — в том числе хиты «непроизошло» и «Грустно на афтепати». 

Zoloto
Концерт / май
Подробнее на Афише

Mary Gu 

22 мая, VK Stadium 

© Mary Gu

На следующем концерте яркой поп-певицы убедимся, что 35 платиновых сертификаций и сплошные солдауты по всей стране не могли взяться из ниоткуда. 

Mary Gu
Концерт / май
Подробнее на Афише

Найк Борзов 

23 мая, Мумий Тролль Music Bar 

© Найк Борзов

Родоначальник российского инди обещает «космическую энергию» на концерте. 

Найк Борзов
Концерт / 23 мая
Подробнее на Афише

GSPD 

23 мая, ВТБ Арена 

© GSPD

Мощный рейв-концерт — на такие выступления не ходят, чтобы просто стоять. 

Билеты
купить

Thomas Mraz 

23 мая, Base 

© Thomas Mraz

Бывшие участники Доупклаба тут и там дают концерты — в этот раз узнаем, как обстоят дела у Томаса. И, конечно, не без удовольствия послушаем культовые треки. 

Thomas Mraz
Концерт / май - июль
Подробнее на Афише

ssshhhiiittt! 

24 мая, VK Stadium

© ssshhhiiittt!

Пост-панк коллектив отпразднует десятилетие туром. Разумеется, в Москве тоже будет большой концерт — с главными треками. 

ssshhhiiittt! / щщщиииттт!
Концерт / май - июнь
Подробнее на Афише

Аффинаж 

24 мая, Свобода

© Аффинаж

Так называемый нуар-шансон на ближайшем концерте нетривиальной группы. Не проходим мимо силы русского баяна. 

Аффинаж
Концерт / 24 мая
Подробнее на Афише

Джон Гарик 

24 мая, Графит 

© Джон Гарик

Харизматичный рэпер в последнее время только и делает, что мощно заявляет о себе. Кажется, в мае это произойдет снова. 

Джон Гарик
Концерт / май
Подробнее на Афише

Тося Чайкина 

28 мая, Atmosphere 

© Тося Чайкина

Лечащие душу аффирмации просачиваются через интеллигентный поп исполнительницы. Особенно вживую, так что не пропускаем. 

Тося Чайкина
Концерт / 28 мая
Подробнее на Афише

Waka Flocka Flame 

29 мая, Пространство Tau

© Промо

Культовый американский рэпер, повлиявший на весь современный трэп, скоро выступит в России — немаловажное событие для фанатов жанра.

Waka Flocka Flame
Концерт / 29 мая
Подробнее на Афише

Баста 

29 мая, Shore House 

© Промо

Голос улиц, поколения, народа… вы и сами всё знаете. Когда в Москве снова выступает Баста, где-то радуется один Гуф. 

Баста
Концерт / 29 мая
Подробнее на Афише

Мэйби Бэйби 

30 мая, VK Stadium

© Промо

Панчи, техника, бифы, диссы — и речь не про какого-то олдскул-рэпера, а про ближайший концерт певицы из Беларуси. 

Мэйби Бэйби. Большой сольный концерт. Презентация нового альбома + все хиты!
Концерт / 30 мая
Подробнее на Афише

Макулатура 

30 мая, Урбан

© Промо

Поэтичный хип-хоп заполнит пространство клуба на Хлебозаводе в конце месяца. 

макулатура
Концерт / май
Подробнее на Афише

Стереополина 

30 мая, 16 Тонн

© Стереополина

Синти-поп всегда звучал очень по-русски. Особенно, когда на русском. На концерте Стереополины в этом снова убедимся. 

Стереополина. Презентация альбома «Феерия»
Концерт / 30 мая
Подробнее на Афише

Pepel Nahudi & Slattcrank 

30 мая, Свобода 

© Pepel Nahudi

Молодые рэперы продемонстрируют актуальный звук. А значит будет громко. 

Pepel Nahudi + Slattcrank
Концерт / 30 мая
Подробнее на Афише

Альбина Сексова 

31 мая, Изи

© Промо

Провокационная артистка, придумавшая и музыку, и секс, и секс в музыке, скоро даст еще один яркий концерт. 

Альбина Сексова
Концерт / 31 мая
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям