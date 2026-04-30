Про имя Шура
— Меня тоже зовут Шура!
— Надо же! Смотри-ка что! Правильно ударение ты ставишь. Шýра, не Шурá, молодец.
— Когда называю свое имя, у людей обычно две реакции. Первая: «О, ты, наверное, фанатка Шуры? А в твоем имени ударение куда ставить?» Вторая: «Блин, а почему ты, молодая девушка, называешь себя Шурой? Это же какое-то бабушкинское советское имя… Можно я тебя буду Сашей называть, мне неловко?»
— Ты представляешь, как я поколения воспитал, что все теперь «Шура́» говорят, а не «Шýра»? Да и пускай сравнивают тебя с бабой Шурой, пускай будет баба Шура, фиг бы с ним! Господи, главное, чтобы бабушки были все здоровы.
— А у вас есть любимые Шуры?
— Нет, мать. До сих пор в моей жизни такой не появилось. У меня есть Валя, Надя, Люся, Зина. Все русские имена собрал. А Шур и правда нет. Вот прикинь, нет. Ни бабы Шуры никакой. Один я на весь белый свет! Ну мы с тобой теперь вдвоем на весь белый свет!
Про нефоров и, прости господи, зумеров
— Я пишу про современных нефоров, субкультуры и тренды. Мне интересно, а в девяностые было такое понятие — «неформал»? Вас так называли?
— Матушка, ругали другими словами. Что ты, господи!
— А неформалом называли?
— Ну ты прямо за это слово уцепилась. Наверное, да. Просто я не слышу, когда в спину говорят.
— А вы относили себя к какой-то субкультуре?
— Были журналы «Птюч» и «Ом». Они и несли в массы неформальность. Если я и принадлежал к какой-то субкультуре, то к журналу «Птюч». Кстати, однажды ко мне в «Метелицу» пришла хозяйка «Птюча». Сняла с себя брошь дома Романовых, которая стоила миллиарды, надела на меня и сказала: «Только чтобы эта брошь не ушла из России». Нефором или не нефором я был, но вот так ко мне относились большие люди.
— А что с брошью произошло потом?
— Ничего не знаю.
— А кто ваш любимый зумер?
— ******* [Надоела!] Еще раз мне ********* [назовешь] эти слова великолепные, я уберу на фиг телефон. Ну что такое зумер?
— Человек в возрасте примерно от 15 до 30 лет.
— Вот это по-русски! Наверное, певица Zivert. Я был на ее двух концертах. Там нет гениального пения, четырех октав. Но она настоящая, все по-человечески, все очень красиво. От нее идет тепло.
Про Москву и тусовки
— Вы однажды назвали Москву лучшим городом на земле. А где вы любили или любите тусить в столице?
— Сейчас вообще слова «тусовка», «тусовочное место» и «рейв» пропали, и слава богу. Раньше было много хороших мест: Icon, «Метелица», Golden Palace, «Мираж». На тот момент все они были казино.
— А сейчас что?
— Все пропало. Теперь мы ходим только по ресторанам, посидим, покушаем, где-то жопой подвигаем. Больше клубной атмосферы в России нет. Тимати старается вернуть эту культуру, но ничего не получается.
— Если не про тусовочные места говорить, какую московскую улицу или район вы любите?
— Я живу в очень хорошем районе, не скажу в каком. И у нас есть улица, мы прозвали ее Бродвеем. Других любимых мест нет, даже Патрики испортились. Как-то увядает Москва в этом плане. Ну подожди. Сейчас будет лето. Может быть, что-то у нас и откроется.
Единственное, что порадовало в последнее время, — вечеринки в баре «Двойная жизнь Вероники» на Лубянке. Там люди под открытым небом хором поют песни русских исполнителей. До мурашек по коже, это так красиво и здорово. Я все обещаю туда доехать — и доеду.
— Какой второй лучший город после Москвы?
— ***** [Ничего] нет больше. Нет, моя девочка, нет ничего. Уж поверь мне, сколько я езжу. Для меня Москва всегда была лучшим городом. Другого и быть не может!
— Вы иногда залетаете на молодежные тусовки: выступили с лайвом в «Ровеснике», вместе с Cream Soda на новогоднем «Застволье» мощно исполнили песню «Don-don-don», полетали над сценой VK Fest…
— VK Fest — наше родное. Что бы они ни придумали, я соглашаюсь. Скажут, что нужно полетать или что повеселее и поэкстремальнее, я соглашусь. VK — моя любимая компания.
— Собираетесь еще появиться на какой-нибудь хайповой тусовке?
— Доченька моя, я за весь кипеж по предоплате.
Про хейт
— У вас вышла книга «Шура. Смех и слезы»…
— Я тебе больше скажу! Уже даже первый тираж раскупили, и издательство заказало новый. Мне сказали, что это рекордные сроки. И те, кто уже прочитал, очень много отзывов написали. Как это приятно! Для тех, кто не успел прочитать… Читайте! Я о многом там рассказал, что было в 90-х и что происходит сейчас, кто был рядом и кто сейчас. Много тайн раскрыл. Без имен, правда, но я так хотел.
— Столько слухов ходило, столько желтушных статей было про вас написано. Вы в книге отвечаете этим журналистам, опровергаете многолетние сплетни?
— Доченька, господи, ну пошли они все на три советских буквы. Ничего никогда не хотелось доказать, разоблачить. Алла Борисовна учила так: «Если говорят, значит, ты нужен. Даже если плохо говорят». Иногда этого даже не хватает. Читаю с утра новости, все только хорошее, не хватает интриги. Покакайте мне в душу, пожалуйста. Без хейта у артиста значимость никакая. С ним мы становимся сильнее, этим и живем.
— С хейтом разобрались, а мемы, ироничные версии треков вроде «Трави бобров», абсурдные AI-каверы вас не обижают?
— Доченька, ни в коем случае. Слава богу, что помнят, прикалываются надо мной. Когда не прикалываются, то артисту одиноко и печально, а когда о нем вспоминают, пусть даже ржут, это замечательно. Дай Бог! Листаю ленту с утра и скучаю. Где вы, хейтеры? Где вы? Позвони мне, позвони.
— Как думаете, почему в последние годы среди молодых людей приобрели новую популярность звезды 90-х: Кадышева, Буланова, Агутин? На ваши концерты тоже стало приходить больше молодежи?
— Да, на мои концерты стало приходить тоже больше молодежи, и это радует! Возможно, такой тренд сложился, потому что мы дешевле. Иногда мои девочки, которым уже лет за 40, «мой электорат», как называю своих слушательниц, приходят на концерты со своими детьми. А иногда молодежь приходит сама и говорит, что мои песни для них как символ свободы, любви и добра! Я делюсь со сцены своей энергией, наверное, именно за ней и приходят. Сейчас не так много новых исполнителей, которые отдают столько энергии залу, как артисты 90-х. Кстати, у меня сейчас начинается большой сольный тур: более 30 концертов уже запланировано. Не буду сейчас перечислять все города, вы можете на моем сайте их посмотреть. Всех жду: и молодых, и людей постарше!
— В моде тоже все ностальгируют по 90-м и нулевым. Какой модный тренд вам хотелось бы вернуть из того времени?
— Знаете фразу: «Мода проходит, стиль остается»? Вот так же и с моими любимыми модными трендами. Я оставил для себя все, которые захотел. Мне бы хотелось, чтобы все дружно тусовались, как раньше, в ночных клубах и проводили больше времени офлайн! И пусть новым трендом будет собираться на моих концертах.
— Какое самое большое добро вам делали в жизни?
— Большое добро, которое делают люди, — любят меня и пишут комментарии. Я каждое утро их читаю и заряжаюсь хорошим настроением на целый день.