Я хочу себе лицо как у Уиллема Дефо. Как молодой рэпер заставил всех встать в позу актера

«Уиллем Дефо — давний мем-герой в киношном интернете среди синефилов и фильм-брос: над его креативными фотосессиями по-доброму хихикали примерно с тех самых пор, как они появились. Но дело не только в них — за актером тянется шлейф фриковатых, странных и трикстерных ролей: легендарный Гоблин из „Человека-паука“ Сэма Рейми, сходящий с ума смотритель в „Маяке“ и загадочный жрец в „Варяге“ Роберта Эггерса, горюющий отец в „Антихристе“ Ларса фон Триера, даже у Линча снялся. Тут можно долго перечислять, но главное вот что: дед сам по себе живой и смешной и успел насниматься в самых разных амплуа, которые глубоко въелись в сознание мужчин на приколе и интернет-культуру нулевых и десятых.