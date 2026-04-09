«Хочу, чтобы дочка слушала мои песни и не думала: „Пап, ты что?“» Кто такой J.Rouh

Родители долго не воспринимали музыку всерьез. Сначала меня это расстраивало, потом стал относиться ко всему более мудро. Понимал: нужно время, чтобы они это поняли. После школы пошел на учебу и постоянно прогуливал из-за студии и навалившейся бесплатной работы. С отцом решили, что мне нужно отслужить. В армии уже знал, что буду делать дальше, собрали там бенд со старичками, выдергивал их с полигона на репетиции — было интересно и круто, делали музыкальный проект с Министерством обороны. После службы понимал, что хочу звать разных артистов, переделывать их аранжировки и превращать это в лайв-видео. Позвонил товарищу-оперу, все организовали и сняли четыре выпуска. А потом оп — и выходит Lab Беляева с такой же идеей, только сметами на пару миллионов, а не как у нас, на коленке. Сами выложили только одно видео — с Артуром Kreem.