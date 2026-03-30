— Блин, жаль. Там это хорошо раскрывается. Есть два пути следования к мечте. Ты можешь идти по головам людей, а можешь честным трудом. Конечно, рэп — про эго, я не спорю. Но это его начальная маленькая часть. Чтобы стать большим артистом, оттуда надо вылезти, забив на эго. Поэтому многие рэперы прогорают и остаются просто рэперами, а не становятся большими артистами: они не справляются с эго. Часто случаются моменты, когда его стоит запихнуть куда подальше и вспомнить, что ты человек. Как говорила мама Канье Уэста, великан не видит свое отражение в зеркале. В современном мире так нельзя. Но нужно сочетать это с витанием в облаках, нельзя быть на сто процентов заземленным. Если ты артист, у тебя внутри должна быть большая буква Я, чтобы порхать, забываться и вдохновляться. Но и твердо стоять на земле тоже надо уметь. У меня неплохо получается — и это в будущем принесет мне большие победы.