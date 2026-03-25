Пикник Афиши, «Архстояние», Stereoleto и не только — 10 главных фестивалей лета

Лето не за горами: фестивали вовсю объявляют списки артистов и начинают продажи билетов по выгодным ценам. Самое время выбрать подходящий фестиваль и хватать билеты — «Афиша Daily» поможет с этим разобраться.

Пикник Афиши

Москва — 20 июня, Санкт-Петербург — 8 августа

Большой летний праздник укроет жителей двух столиц от городского шума в парке-музее «Коломенское» в Москве и на Елагином Острове в Петербурге.

Взяв плед и развалившись на пуфике, можно послушать Федука и Славу Марлоу с живой группой (в обеих столицах), а также Мартина и артистов шоукейса лейблов FRWRD Music и Carnival Records в Москве, а также Сергея Бобунца, J Rouh, Cupsize, Минаеву и Геру Амена в Питере. Список артистов в двух городах еще будет пополняться.  

Событийная часть станет еще насыщеннее: Пикник Афиши предложит гостям арт-инсталляции, лекции, дизайнерский маркет, большую спортивную зону для всей семьи, а также бьюти-решения для крутого фестивального образа. 

Цена:
от 4 500 руб — Москва, от 4 000 руб — Санкт-Петербург
«Архстояние»

Николо-Ленивец, 23-26 июля 

Фестиваль ландшафтного искусства и место силы архитектуры и живой природы празднует двадцатилетие. В программе, как всегда, инсталляции на природе, прогулки по лесу, ночные медитации, театральные постановки в лесу и лектории под открытым небом. 

За музыку в этом году отвечает программа «Своей дорогой», и она ориентирована на инди-исполнителей. Более того, фестиваль объявил конкурс для музыкантов для участия: заявки от артистов принимаются до 30 апреля 2026 года, а полный список выступающих музыкантов появится 1 июня. 

Цена
9400 рублей на три дня
«НУР»

Казань, 29-31 мая 

Шестой международный фестиваль медиаискусства будет разбросан по всей Казани. В программе-2026 — аж десять площадок. В экстрим-парк «Урам» будет основная зона фестиваля с фудкортом, лекторием и партнерскими зонами. В исторических локациях Казани состоятся инсталляции и перфомансы — например, на Спасской башне Казанского кремля развернется масштабное маппинг-шоу.

Также на фестивале будет образовательная программа с лекциями и дискуссиями, которые расширят представление слушателей о медиаискусстве. Есть и музыкальная часть: за нее отвечают диджеи Tag Ear, Rawdy, schumanit и Rin на площадке гостевого дома «Ма».

Цена
от 1000 руб — в зависимости от дня и площадки
Outline

Подмосковье, 21-27 июля 

В этом году Outline пройдет в в 90 км к северу от Москвы в районе города Талдом. Размах фестиваля — недельный: первые дни (вторник–четверг) отведены под ранний заезд в кемпинги, йогу и отдых на природе, а основная музыкальная программа стартует в четверг. Огромная территория фестиваля (58 га) охватит 9 сцен.

Первая волна артистов уже известна: британский музыкант A Guy Called Gerald, американские диджеи DJ Pierre, Daniel Bell и Jus-Ed, техно-артист из Бухареста Cezar, а также Errortica, Lipelis, Locked Club, Poima, София Родина, Soft Blade и Tania Vulcano.

Помимо собственно музыки фестиваль предлагает лекции, спортивные ивенты, а также арт-инсталляции.

Цена
7 000 руб за категорию «Стандарт» (на всю программу), также доступны однодневные билеты и групповые опции
Signal

Чехов, 22-24 мая 

Фестиваль электронной музыки и визуальных искусств радикально меняет формат и переезжает из калужской лесной пасторали на брутальную промзону завода «Энергомаш» в подмосковном Чехове. 

Территория в 32 гектара объединит индустриальные цеха, металлокаркасы и природный ландшафт у реки. Шесть сцен фестиваля будут гармонично вписана в архитектуру завода «Энергомаш». Музыкальная программа содержит несколько направлений: жесткое техно и индастриал, экспериментальная сцена, шоукейсы комьюнити и лейблов (включая московский System 108 и питерской Kontrkult). Кроме музыки, посетителей также ждут арт-инсталляции, медиаискусство в его многообразии, театральные перформансы и образовательный блок. 

Цена
билеты на три дня стоят от 7 900 рублей, также есть выгодные групповые предложения
Stereoleto

Санкт-Петербург — 13 и 14 июня, Самара — 27 июня, Екатеринбург — 11 июля 

Культовый питерский летний фестиваль продолжает экспансию — помимо традиционной северной столицы он во второй раз пройдет в Екатеринбурге, а также впервые состоится в Самаре. 

В Питере на трех сценах выступят LAB Антона Беляева, Terelya, Loqiemean, IOWA, «Бонд с кнопкой», «Лампабикт», «Хлеб», Diasonics, и другие. В Екатеринбурге и Самаре выступят «Диктофон», Хмыров, и группа «Хохма». К ним в лайнапе в Екатеринбурге присоединятся «Моя Мишель» и Павлова, а в Самаре — Хаски и Beautiful Boys. Пока объявлены не все артисты — их список будет расширяться!

Во всех городах фестиваль представит не только музыкальную программу, но и арт-объекты, зоны отдыха и маркеты локальных брендов.

Цена
Санкт-Петербург — от 3 700 рублей, Самара — от 2 700 рублей, Екатеринбурге — от 2 800 рублей
«Это база»

Москва, 23 мая

Небольшой городской фестиваль от «Диско клуба» откроет летний сезон в ДК «Кристалл» и совместит музыку, уличную культуру и спорт. В программе — скейт-конкурс, спортивные активности во дворе и многочасовой музыкальный марафон на двух сценах.

Блок музыки поделен на хип-хоп и электронику. Первый представят Yanix, Петар Мартич, DJ Stonik1917, второй — Errortica, Mashkov, WASTA, Daily Slime, WUNA, Weeka.

Цена
от 2 500 рублей
«Дикая мята»

Бунырево (Тульская область), 19-21 июня

Один из самых семейных и комфортных фестивалей традиционно пройдет в арт-кэмпе в поселке Бунырево Тульской области. Для гостей доступны стационарные домики, глэмпинги, бесплатная питьевая вода и душевые кабинки, зарядные станции, и мощеные дорожки между ключевыми сценами.

Состав участников мощный — Елка, «Бонд с кнопкой», TMNV, TRITIA, Найк Борзов и другие. Помимо музыки, фестиваль расширяет программу арт-терапии и лекториев, также можно посетить чайные церемонии, маркеты и даже баню. 

Цена
от 5 500 рублей за три дня
«Антон тут рядом»

Санкт-Петербург, 26 августа 

Благотворительный фестиваль традиционно пройдет в Петербурге на «Севкабеле» в конце лета. Лайнап еще неизвестен, но одно остается неизменным — деньги за билеты пойдут на работу программ помощи аутичным детям и взрослым. 

Цена
от 1 900 рублей
Chess & Jazz

Москва, 25 и 26 июля 

Один из самых вайбовых столичных фестивалей, как всегда, объединит шахматы и музыку. В центре сада развернется «шахматный город», где гости смогут сыграть партию с гроссмейстерами или просто поучаствовать в любительских турнирах с другими гостями. 

Музыкальная программа симпатичная: ZOLOTO, Feduk, джазовый виртуоз Tigran Hamasyan, Оркестр Сергея Мазаева, IOWA, Антоха МС, а также группы «Обстоятельства», «Базар», Beautiful Boys и «Тима ищет свет». 

Цена
от 8 000 рублей
