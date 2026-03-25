Пикник Афиши
Москва — 20 июня, Санкт-Петербург — 8 августа
Большой летний праздник укроет жителей двух столиц от городского шума в парке-музее «Коломенское» в Москве и на Елагином Острове в Петербурге.
Взяв плед и развалившись на пуфике, можно послушать Федука и Славу Марлоу с живой группой (в обеих столицах), а также Мартина и артистов шоукейса лейблов FRWRD Music и Carnival Records в Москве, а также Сергея Бобунца, J Rouh, Cupsize, Минаеву и Геру Амена в Питере. Список артистов в двух городах еще будет пополняться.
Событийная часть станет еще насыщеннее: Пикник Афиши предложит гостям арт-инсталляции, лекции, дизайнерский маркет, большую спортивную зону для всей семьи, а также бьюти-решения для крутого фестивального образа.
«Архстояние»
Николо-Ленивец, 23-26 июля
Фестиваль ландшафтного искусства и место силы архитектуры и живой природы празднует двадцатилетие. В программе, как всегда, инсталляции на природе, прогулки по лесу, ночные медитации, театральные постановки в лесу и лектории под открытым небом.
За музыку в этом году отвечает программа «Своей дорогой», и она ориентирована на инди-исполнителей. Более того, фестиваль объявил конкурс для музыкантов для участия: заявки от артистов принимаются до 30 апреля 2026 года, а полный список выступающих музыкантов появится 1 июня.
«НУР»
Казань, 29-31 мая
Шестой международный фестиваль медиаискусства будет разбросан по всей Казани. В программе-2026 — аж десять площадок. В экстрим-парк «Урам» будет основная зона фестиваля с фудкортом, лекторием и партнерскими зонами. В исторических локациях Казани состоятся инсталляции и перфомансы — например, на Спасской башне Казанского кремля развернется масштабное маппинг-шоу.
Также на фестивале будет образовательная программа с лекциями и дискуссиями, которые расширят представление слушателей о медиаискусстве. Есть и музыкальная часть: за нее отвечают диджеи Tag Ear, Rawdy, schumanit и Rin на площадке гостевого дома «Ма».
Outline
Подмосковье, 21-27 июля
В этом году Outline пройдет в в 90 км к северу от Москвы в районе города Талдом. Размах фестиваля — недельный: первые дни (вторник–четверг) отведены под ранний заезд в кемпинги, йогу и отдых на природе, а основная музыкальная программа стартует в четверг. Огромная территория фестиваля (58 га) охватит 9 сцен.
Первая волна артистов уже известна: британский музыкант A Guy Called Gerald, американские диджеи DJ Pierre, Daniel Bell и Jus-Ed, техно-артист из Бухареста Cezar, а также Errortica, Lipelis, Locked Club, Poima, София Родина, Soft Blade и Tania Vulcano.
Помимо собственно музыки фестиваль предлагает лекции, спортивные ивенты, а также арт-инсталляции.
Signal
Чехов, 22-24 мая
Фестиваль электронной музыки и визуальных искусств радикально меняет формат и переезжает из калужской лесной пасторали на брутальную промзону завода «Энергомаш» в подмосковном Чехове.
Территория в 32 гектара объединит индустриальные цеха, металлокаркасы и природный ландшафт у реки. Шесть сцен фестиваля будут гармонично вписана в архитектуру завода «Энергомаш». Музыкальная программа содержит несколько направлений: жесткое техно и индастриал, экспериментальная сцена, шоукейсы комьюнити и лейблов (включая московский System 108 и питерской Kontrkult). Кроме музыки, посетителей также ждут арт-инсталляции, медиаискусство в его многообразии, театральные перформансы и образовательный блок.
Stereoleto
Санкт-Петербург — 13 и 14 июня, Самара — 27 июня, Екатеринбург — 11 июля
Культовый питерский летний фестиваль продолжает экспансию — помимо традиционной северной столицы он во второй раз пройдет в Екатеринбурге, а также впервые состоится в Самаре.
В Питере на трех сценах выступят LAB Антона Беляева, Terelya, Loqiemean, IOWA, «Бонд с кнопкой», «Лампабикт», «Хлеб», Diasonics, и другие. В Екатеринбурге и Самаре выступят «Диктофон», Хмыров, и группа «Хохма». К ним в лайнапе в Екатеринбурге присоединятся «Моя Мишель» и Павлова, а в Самаре — Хаски и Beautiful Boys. Пока объявлены не все артисты — их список будет расширяться!
Во всех городах фестиваль представит не только музыкальную программу, но и арт-объекты, зоны отдыха и маркеты локальных брендов.
«Это база»
Москва, 23 мая
Небольшой городской фестиваль от «Диско клуба» откроет летний сезон в ДК «Кристалл» и совместит музыку, уличную культуру и спорт. В программе — скейт-конкурс, спортивные активности во дворе и многочасовой музыкальный марафон на двух сценах.
Блок музыки поделен на хип-хоп и электронику. Первый представят Yanix, Петар Мартич, DJ Stonik1917, второй — Errortica, Mashkov, WASTA, Daily Slime, WUNA, Weeka.
«Дикая мята»
Бунырево (Тульская область), 19-21 июня
Один из самых семейных и комфортных фестивалей традиционно пройдет в арт-кэмпе в поселке Бунырево Тульской области. Для гостей доступны стационарные домики, глэмпинги, бесплатная питьевая вода и душевые кабинки, зарядные станции, и мощеные дорожки между ключевыми сценами.
Состав участников мощный — Елка, «Бонд с кнопкой», TMNV, TRITIA, Найк Борзов и другие. Помимо музыки, фестиваль расширяет программу арт-терапии и лекториев, также можно посетить чайные церемонии, маркеты и даже баню.
«Антон тут рядом»
Санкт-Петербург, 26 августа
Благотворительный фестиваль традиционно пройдет в Петербурге на «Севкабеле» в конце лета. Лайнап еще неизвестен, но одно остается неизменным — деньги за билеты пойдут на работу программ помощи аутичным детям и взрослым.
Chess & Jazz
Москва, 25 и 26 июля
Один из самых вайбовых столичных фестивалей, как всегда, объединит шахматы и музыку. В центре сада развернется «шахматный город», где гости смогут сыграть партию с гроссмейстерами или просто поучаствовать в любительских турнирах с другими гостями.
Музыкальная программа симпатичная: ZOLOTO, Feduk, джазовый виртуоз Tigran Hamasyan, Оркестр Сергея Мазаева, IOWA, Антоха МС, а также группы «Обстоятельства», «Базар», Beautiful Boys и «Тима ищет свет».