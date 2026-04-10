French Montana, Feduk, Toxi$, Basic Boy, Мальбэк х Сюзанна: главные концерты апреля

Легенды из нулевых, новички с SoundCloud, яркие творческие воссоединения — в апреле есть, на кого посмотреть на сцене. Собрали 38 концертов, на которые стоит сходить в этом месяце.

Call Me Karizma

10 апреля, «Графит»

Воодушевляющий поп-панк и хип-хоп на большом сольном концерте заметного американского артиста.

АукцЫон

10 апреля, «Atmosphere»

Культовая группа покажет высший класс живого инди-звука на большом концерте в столице.   

Ishome

10 апреля, Урбан

Муза российской электроники объединит рейв-культуру и туманную атмосферу Дальнего Востока на ближайшем выступлении. Помимо знакомых треков, в программе заявлены композиции с грядущего альбома. 

REDO

10 апреля, «Stereo People»

Грайм-культура ненадолго вернется на выступлении одного из главных представителей этого жанра. 

Feduk

11 апреля, Live Арена

15 лет в игре — на ближайшем московском концерте Федук отпразднует творческое достижение, исполнит легендарные хиты и представит треки с нового альбома «Веселая музыка».  

Андрей Катиков

11 апреля, Пространство Tau

Сонграйтер, всего за два года покоривший сердца многих поклонников инди, готовит первые сольные концерты. В Москве снова похолодало — идем согреваться. 

АК-47

11 апреля, «Base»

Классики уральского рэпа устроят ностальгический концерт для всех фанатов подъездного олдскула. 

Kunteynir 

11 апреля, «Bounce»

Абстракт-рэп на грани абсурда. Группа представит новый альбом «Побочки» и исполнит старые хиты. 

Close Your Eyes 

11 апреля, «VK Stadium»

Набирающий обороты K-POP коллектив впервые выступит России. Участники бойз-бэнда — победители популярного в Южной Корее шоу «Project 7». 

Aikko

11 апреля, Свобода

Эмоциональная альтернатива будет греметь на камерном концерте с живым звуком. «Это не презентация моего последнего альбома, я решил собрать для вас особую программу из всех самых знаковых моих песен за всё время творчества», — говорит артист. 

Источник

12 апреля, Dex

Мультижанровые энтузиасты представят новый альбом «EGO» на большом сольном концерте. 

Маугли

13 апреля, 16 тонн

Яркий музыкант и экспериментатор, пишущий в нескольких жанрах, на большом сольном концерте среди прочего презентует треки из нового EP «Сталкер». 

Раковая Выхухоль

15 апреля, «Stereo People»

Электроника и поп-панк энергетика ударятся лбами на концерте андерграунд-артиста, который набрал внушительную аудиторию за прошлый год. 

Размаха

16 апреля, Dex

Гитарные завывания, вычурная электроника и чарующая лирика объединятся на сольном концерте исполнительницы. Не пропускайте, если вам интересно, как звучит авангардная музыка на русском. 

Rozalia

17 апреля, ДК «Кристалл»

Розалия продемонстрирует, как талантливо может звучать эмоциональный поп-R&B на русском. 

Friendly Thug 52 Ngg

17 апреля, Заварка

Лидер новой волны питерского хип-хопа исполнит уличные хиты. 

Tuborosho, Anonymous Ember

17 апреля, «Atmosphere»

Яркие представители СК-сцены в специальном шоу. В программе есть секретный гость. 

Рем Дигга

17 апреля, Урбан

Душевный олдскульный звук, цепляющие строки и фирменная читка в исполнении культового рэп-артиста. В программе и старые треки, и новые работы.

Artik & Asti 

18 апреля, Live Арене

Поп-дуэт устроит масштабное шоу с самыми громкими хитами, неожиданными премьерами и коллаборациями. 

nttrl

18 апреля, Оригинал

Русская природа обретает звук в электронике, трип-хопе и альтернативе. Приходите послушать один из самых актуальных голосов инди-сцены. 

Toxi$

18 апреля, Atmosphere

Боимся представить, что будет вытворять толпа под «Возьми телефон, детка». 

GERA AMEN

19 апреля, Оригинал 

На первом сольном концерте Гера Амен представит калейдоскоп эпичных инди-рок баллад, так полюбившихся слушателям. Приходите послушать, как звучит действительно амбициозная музыка. 

Tewiq 

19 апреля, Castle Concert Hall

Первый сольный концерт одного из лидеров SoundCloud-волны. «Распять», «Снайпер», «MARTINE ROSE» и другие интернет-хиты. 

Баста

19 апреля, «Atmosphere»

Концерт, приуроченный ко дню рождения самого народного рэпера. Тот случай, когда любую песню в сетлисте можно назвать легендарной. 

RSAC

21 апреля, Урбан

Легенда российского инди Феликс Бондарев выступит со своей группой RSAC и исполнит «проверенные мужские песни про любовь». Обещает драйв старой школы и пограничные громкости — что бы это ни значило. 

French Montana 

23 апреля,  «VK Stadium»

Американский рэпер, трехкратный номинант премии «Грэмми» исполнит «Unforgettable», «Stay Schemin», «Wish U Well» и другие классические хиты. 

Моя Мишель 

24 апреля, «Руки Вверх!»

«Зима в сердце» у нас будет в апреле. Группа презентует новый альбом «Ангелы и не очень» и исполнит важнейшие хиты. 

Hofmannita 

24 апреля, «Графит»

Вызывающая рэп-артистка представит свежий альбом «У Ангелов Уродливые Лица» на большом сольном концерте.

Каспийский груз

24 апреля, ВТБ Арена

Табор уходит в небо, а «Каспийский груз» возвращается на сцену: вместе с Брутто и ВесЪ зрители с помощью декораций площадки перенесутся в атмосферу морского порта 1990-х.

Казускома

24 апреля, ДК Альфа Кристалл

«ПРАЗДНУЕМ 10-ЛЕТИЕ НАШЕЙ С ВАМИ ЛЮБВИ. ЦЕЛУЕМ ОБНИМАЕМ. ДО ВСТРЕЧИ НАХРЕН!», — так зазывает на свой ближайший концерт гаражная рок-группа, состоящая из отпетых бродяг в кожанках. 

Basic Boy

25 апреля, Оригинал

Первый за шесть лет сольный концерт участника DOPECLVB. Если соскучились по светлым десятым — не пропускайте. Если в рэпе вы цените искренность и мелодичность — тоже не проходите мимо.

фрэнк?

25 апреля, Punk Fiction

Питерский фолк/эмо коллектив отпразднует десятилетие акустическим туром. На концерте в столице обещают сыграть «главные хиты уходящей декады». На разогреве — москвичи фрезер ц.

Metox

25 апреля, «Сова»

Никакой другой современный рэпер не чувствует Россию так же, как Метокс. Сомневаетесь в этом? Приходите послушать главные треки из его нового альбома «Лойко Зобар» и убедитесь сами. 

TRITIA

25 апреля, VK Stadium

Рок-группа из Хабаровска несколько лет назад переосмыслила свое творчество и расширила фан-базу. На столичном концерте среди гостей заявлены Юлия Савичева и Wildways. 

Мальбэк х Сюзанна

26 апреля, «Base»

Поп-дуэт, скрасивший конец десятых, возродился из пепла и теперь собирается порадовать зрителей вечными хитами. Обещают только живой звук.

Bushido Zho

26 апреля, VK Stadium

Бушидо Жо каждый год выпускает по хиту. Иногда даже по несколько. На московском концерте можно будет заценить его самые известные треки и проникнуться песнями с нового релиза «sweet and tears». 

Palc

26 апреля, Урбан

«Стильное диско и зубодробящий рейв, чилловый хип-хоп и авангардная электроника, ламповая акустика и безудержный масштабный слэм» — такова программа ближайшего концерта московской рок-группы. Выступление приурочено к выходу их седьмого релиза.

Крип-а-крип

30 апреля, «Stereo People»

Рэп-гики на месте? Крипл обещает, что 30 апреля он устроит не просто концерт, а «встречу со своими». Приходите послушать техничный олдскул в исполнении маэстро! 

