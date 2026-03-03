Bruno Mars «The Romantic»
Один из главных ретроманов возвращается с сольным альбомом спустя десять лет — редкий случай, когда человек долго не выпускал альбомов в одиночку, но делал хиты и наращивал вес. Внутри все как всегда: много солнца, фанка и оптимизма.
J.Cole «The Fall-Off»
Большой 24-трековый альбом одного из самых человечных рэперов: J.Cole много рефлексирует, разговаривает с собой же из прошлого (и будущего!) и обещает этим альбомом закончить свою рэп-карьеру. Если правда — финал достойный.
Larry June, Curren$y, The Alchemist «Spiral Staircases»
Семь треков расслабленного рэпа под джазовые инструменталы — услада для ушей тех, кто считает, что раньше рэп был круче, чем сейчас.
Charli XCX «Wuthering Heights»
Альбом-саундтрек к «Грозовому перевалу» открывает другую грань Чарли, отличную от альбома «Brat», — более утихомиренную и глубокую.
Joji «Piss in the Wind»
Звезда альт-R’n’B возвращается к собственным музыкальным корням: грустным, лаконичным, с минимальным продакшеном.
Mitski «Nothing’s About to Happen to Me»
Фолковые песни-дневники с откровениями про себя, бывших и жизни — часто с пугающе правдоподобно прорисованными деталями.
Gorillaz «The Mountain»
Альбом на пяти языках и с ворохом гостей — от группы Idles до уже почившего Марка Е.Смита из группы The Fall. По сути, сольник Деймона Албарна с рефлексией о возрасте и прожитых годах.
Baby Keem «Ca$ino»
На фоне ощутимого спада мирового хип-хопа человек, ранее известный как кузен Кендрика Ламара, входит в свой прайм. Чтобы лучше понять лор альбома, можно посмотреть специально вышедшую к нему серию документалок о страгглах семьи рэпера.
Icegergert «Глаз Бога»
Gucci Mane и Boulevard Depo в одном треклисте — хотя бы ради этого стоило выпускать этот альбом: далеко не дебютный у Айсгергерта, но первый в статусе безусловной большой звезды.
kё «Снежный шум»
Измученный и израненный арт-рок болезненной красоты от группы из Владивостока, к которой стоит присмотреться и слушателям, и арт-директорам летних фестивалей.
Вика Кравцова «Хрестоматия подводной жизни»
Меланхоличный и обнадеживающий поп-рок от одной из самых интересных инди-артисток, о которой должны говорить и писать больше.
«Стрио» «С края на край»
Представьте, что радиохедовская полиритмия встречает фанк и гитарную меланхолию, а еще способна резко сменить ритм и настроение посреди трека.
Мукка «Дотянуться до солнца»
Новый альбом автора «Девочки с каре» (и в целом его творчество последних лет) сообщает, что тот больше не пишет песни, способные всех разозлить и что‑то нарушить. Это грустный романтический поп-рок о взрослении и переосмыслении многих вещей.
«Золотые зубы» «Swag № 3»
Возврат к лаконичной электронике и хип-хопу после постпанка на прошлом альбоме от одной из самых наблюдательных русских групп.
Onda Andar «Kidscry2day»
Саундклауд-фрешмен с музыкой на стыке клауд-рэпа, эмбиента и витч-хауса. Фанатам Madk1d, Темного принца и Королевского XVII приготовиться.