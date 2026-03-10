Загробная жизнь или двигатель прогресса? Большой спор о культе музыкальной ностальгии

Вспоминаю, как пришел на фестивале Flow послушать Outkast — и ничего не почувствовал, потому что было видно, что оба главных героя уже давно в разных вселенных, им неинтересно друг с другом. Или Depeche Mode — это мой любимый аттракцион, глобальное караоке с заранее обозначенным набором поп-хитов (они и сет-лист заранее выкладывают в Apple Music, дожили), — видно, что ни Гору, ни Гаану уже неинтересно. Они тащат не духом, но физикой. Вот и от Мальбэка с Сюзанной жду что-то подобное. Поэтому не хочу возвращения NRKTK. Поэтому мы вряд ли увидим камбэки нормальных групп 2007-го: те, кто вылез из эмо-штанишек, в них особо не хочет возвращаться, а кто решил вернуться, ну блин, вот Jane Air песню про 2007-й недавно выпустили — это очень грустно и непонятно зачем. Так в лоб, что в итоге ***** [все равно].