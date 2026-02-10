Легкое летнее облачко посреди чартов. Как весь мир полюбил Оливию Дин

Альбом «The Art of Loving» в этом смысле очень показательный пример. Оливия Дин росла в равной степени на белой и черной музыке, и это очень хорошо слышно: ее песни, с одной стороны, не потревожат плейлист с классикой жанра лейбла Motown вроде Нины Симон или Ареты Франклин, с другой — не отпугивают далекого от соула слушателя излишними мелизмами и нишевыми культурными сносками. Первый сингл с этого альбома, песня «Nice to Each Other», куда больше представляет собой гитарный инди-поп, чем соул или R’n'B. Показательно и то, что Оливия спела совместку с Сэмом Фендером — главным лицом нынешнего британского рока, — и это не кажется игрой на чужом поле.