Arctic Monkeys «Opening Night»
Новая песня группы для благотворительного сборника War Child. По слухам, лебединая: инсайдеры говорят о грядущем распаде AM. Песня звучит как типичные Arctic Monkeys последних лет — ретрово, пышно, дорого, богато и очень расслабленно.
ivanzolo2004 «Свэг»
Манифест «тарелочника» с рекламой «Майора Грома». К Ивану Золо и его музыкальной карьере можно относиться по-разному, но не замечать, кажется, невозможно: у человека уже есть несколько хитов и больше миллиона подписчиков в «Яндекс Музыке».
Bruno Mars «I Just Might»
У Бруно Марса в чем‑то парадоксальная карьера: музыки выпускает мало, но конверсия в хиты — почти 100%. Фит с Гагой, фит с Розэ, а на заре 2026-го еще и сольный трек, который звучит как типичный фанковый Бруно и уже тусит наверху чартов.
Harry Styles «Aperture»
Гарри не выпускал музыку четыре года и вернулся явно не с тем, что от него ожидали, — пятиминутной заклинающей электроникой. Смелый выбор для первого сингла и заявление о том, что Гарри теперь в лиге больших-пребольших и волен делать все что угодно.
Ari Lennox «Vacancy»
Фанатам Алиши Киз приготовиться. Мягкий, сладкоголосый, игривый неосоул в лучших традициях жанра от подписантки лейбла J.Cole «Dreamville Records» Ари Леннокс, которой, кажется, не хватает должного внимания.
Charli XCX «Wall of Sound»
Антидискотека и трек-передышка от самой громкой (как минимум в смысле песен) поп-певицы последних лет. Трек должен понравиться тем, кто заценил прошлогодний альбом Oklou.
Jessie Ware «I Could Get Used To This»
Привычное для британской поп-артистки чуть грустное диско для слез, танцпола или слез на танцполе. На подходе — новый альбом «Superbloom», который выйдет в апреле.
Holly Humberstone «To Love Somebody»
Новый сингл недавней британской инди-поп-дебютантки — в хорошем смысле ABBA-образный трек, который будто специально целится в тех, кто считает, что раньше поп-музыка была ого-го, а сейчас не очень. Новый альбом, «Cruel World», выйдет в апреле.
Sleaford Mods «The Demise of Planet X»
Отцы британского жанра «разговоры-о-важном-рок»: много спокенворда о наболевшем под монотонный бит.
Robbie Williams «Britpop»
Что на коробке, то в коробке: тринадцатый альбом поп-патриарха Робби Уильямса называется «Бритпоп», на обложке — фотка Робби 1995 года в его бэдбой-эре имени тусовок с Галлахерами. Звучит, не поверите, бритпоп — бодрый и прямолинейный рок для пабов.
Joji «Last of a Dying Breed»
Ломаный бит и паточный фальцет — звучит чуть непривычно для одного из главных лиц альт-R’n’B. Новый альбом, «Piss in the Wind» (да, именно так он называется!), — уже совсем скоро, в начале февраля.
James Blake «Death of Love»
Печальный R’n’B о смерти любви, которую легко можно представить в исполнении Дрейка, The Weeknd или Криса Брауна. Но это Джеймс Блейк сделал решительный шаг в поп-сторону. Первый сингл с грядущего альбома «Trying Times», который выйдет 13 марта.
Saluki, Sabu «Bird View»
Салуки дорос до саундтрека к сериалу «Майор Гром» при поддержке «Яндекс Музыки». Трек — Салуки in his prime с вяжущей тейм-импаловской психоделией и отсылками к собственному лору — «И эта куртка не спасет от холодов».
Scally Milano, Урал Гайсин «Любить обнимать»
Коннект последней звезды прошлого рэп-поколения и саундклауд-фрешмена — заедающий трек про то, как лирический герой хочет любить, целовать, обнимать и скучать, но есть нюансы.
Seemee, nkeeei, uniqe, Artem Shilovets «На лицо»
Еще один неожиданный коллаб — самый «грязный» из Melon Music и беларусское трио хитмейкеров — реставраторов R’n’B-2007. И первый явно играет на поле вторых.
Heronwater «Губы пухлые»
Интересное прочтение «Бонни и Клайда» в исполнении Heronwater под красное диско — редкий случай, когда ньюскульный хип-хоп подходит перестроечному звуку.
Madison Beer «Locket»
Первый большой поп-альбом 2026-го. Мэдисон Бир по-прежнему не хватает определяющего фактора, который смог бы отправить ее в высшую лигу, но хорошие песни тут есть: Мэдисон мечется между стилями — ей удаются и медляки, и танцевалка, и электроника.
Polnalyubvi «Песнь Нимфеи»
Марина Демещенко, ворвавшись было в жанр «красивая девушка в викторианском платье поет на фоне гремящих гитарами мужиков», откатывается к корням — мистическому электрофолку.
A$AP Rocky «Don’t Be Dumb»
Громкая рэп-новинка A$AP Rocky, стоящего в 2026 году где‑то на полпути между высокой модой, большим бизнесом и музыкой. Интернет уже решил, что музыка для Ракима — уже не главное, и новый альбом к его дискографии будто ничего и не добавляет.
Samurai SLT «СМЕ}{ОПА№РАМ@»
Релиз, который невозможно вписать в один стиль. Скорее это плавильный котел, куда сбросили постпанк, блюз, соул, абстрактный рэп и другие жанры. Музыку определяют настроение и эмоция — внутренняя и внешняя тревога, от которых не скрыться.
Poppy «Empty Hands»
Хорошая новость для фанатов тяжелой альтернативы и групп вроде Bring Me the Horizon и Bad Omens: певица Poppy продолжает обживаться в этом жанре и чувствует себя все увереннее. Также к альбому стоит присмотреться скучающим по старым Paramore.
Пазнякс «Джеймс Харден»
Рэпер из Гродно — с заново выпущенным чил-рэпом о самых простых бытовых радостях.
Jubilee «Изнанка»
Мрачный рэп, где настроение варьируется от «не Kai Angel, но скажу, почем опиум для народа» до «нынче наша жизнь — транки да танки».
Bushido Zho «TNT Symphony/Ay Damn»
Двойной сингл рэпера, где одна песня — продолжение курса на возрождение клауд-рэпа, а вторая — отработанный годами заход на территорию рэп-хауса.
Lay-Far Dance Orchestra, Антоха МС «Feel the Moment»
Lay-Far Dance Orchestra тут отвечают за теплый звук, а Антоха — за не менее теплый фанковый вайб. Для всех, кто хочет поскорее дождаться теплой весны.