Boulevard Depo, «Хмыров», мс улыбочка, Золотые зубы, Madk1d: главные концерты февраля

Появившись на самом пике популярности альтернативной музыки в России, Natry решили пойти иной дорогой и выбрали путь рэп-кора, но с более агрессивной подачей материала и сильной эмоциональной составляющей. И в День всех влюбленных группа предлагает замену ужину в интимной атмосфере — «анти-романтический» концерт.