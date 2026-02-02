Концертный зал

Boulevard Depo, «Хмыров», мс улыбочка, Золотые зубы, Madk1d: главные концерты февраля

Холода еще свирепствуют, но мы знаем, где можно качественно согреться: вместе с  Романом Имполитовым, автором телеграм-канала «слезы моей юности», собрали главные концерты и фестивали последнего месяца зимы.

Людмил Огурченко

6 февраля, "16 тонн"

© Людмил Огурченко

Новый концерт группы «Людмил Огурченко» — проекта Евгения Кубынина («Зимавсегда» и Neversmile), построенного на абсурдистских текстах, гротеске и фирменной иронии.

Людмил Огурченко
Концерт / 6 февраля
3.56 am

7 февраля, 16 тонн

© 3.56 am

Первый большой сольный концерт резидента лейбла «Ключи»: прозвучит и недавний сингл  «Вверх-вниз», и предыдущие работы, принесшие артисту популярность, — «Свечкой», «Снова», «Афина», «Животный мир».

3.56 am
Концерт / 7 февраля
Inspace

7 февраля, IZI

© Inspace

Первый концерт артиста с лайв-бэндом, на котором он как исполнит старые треки, так и презентует альбом «Приют» — тот выйдет прямо перед выступлением. Специальные гости: Роки, Aikko, Keer, Балкон ожиданий.

Порез на собаке

7 февраля, Base

© Никита Сабашников/Порез на собаке

Проект участника «4 Позиции Бруно» Александра Ситникова, художницы Ольги Чернавских и диджея Дьявола не так часто балует слушателей новыми релизами, но на этом концерте впервые можно будет услышать декабрьский альбом «Предъявы Сверху».

Фестиваль «Погром»

7 февраля, «Свобода

© Алексей Пирязев/Психея

Фестиваль с говорящим названием собирает под одной крышей самых шумных представителей пост-панка, нойз-рока и тяжелого андеграунда. Хедлайнерами вечера станут легендарные киберэмокорщики «Психея».

Madk1d

8 февраля, VK Stadium

© Промо

Выходец с SoundCloud, прославившийся в прошлом году благодаря альбому «Sexyswag», московским концертом завершает свой первый тур.

Polnalyubvi

13 февраля, VK Stadium

© Polnalyubvi

Свой день рождения исполнительница решила провести со слушателями: в этот день прозвучит недавний альбом «Песнь Нимфеи» и более старые работы вроде «Кометы» и «Девочка и море».

Тима Белорусских

13 февраля, Руки вверх! Таганка

© Тима Белорусских

В мокрых кроссах в этот день еще не походишь, но согреться хорошо знакомыми песнями можно: вспоминайте и «Витаминку», и «Незабудку», и «Одуванчик».

Тима Белорусских. Все хиты
Концерт / 13 февраля
Post Noir VII

13 февраля, «Склад № 3»

© Ann Ka/iwantsummer

Седьмой фестиваль Post Noir продолжает традицию мрачных вечеров на стыке пост-рока и шугейза. Это пространство для меланхолии, холодных риффов и танцев под темный романтизм новой волны. На сцене: «Пожары на Дальнем Севере», City of the Lost и iwantsummer.

Post Noir VII
Концерт / 13 февраля
Свидание

14 февраля, Base

© Свидание

Уже ставший традицией февральский концерт инди-поп группы, отметившей в прошлом году десятилетие. Фанаты услышат  не только полюбившиеся хиты, но и январский макси-сингл «В городе зима».

‎Свидание. Традиционный февральский концерт!
Концерт / 14 февраля
мс улыбочка 

14 февраля, Шизич

© @ulybaaa

Исполнительца презентует альтернативную версию альбома EMOJI GIRL — с лайв-бэндом и специальными гостями.

мс улыбочка презентация Emoji Girl (alternative)
Концерт / 14 февраля
Natry

14 февраля, «Джао Да»

© Natry

Появившись на самом пике популярности альтернативной музыки в России, Natry решили пойти иной дорогой и выбрали путь рэп-кора, но с более агрессивной подачей материала и сильной эмоциональной составляющей. И в День всех влюбленных группа предлагает замену ужину в интимной атмосфере — «анти-романтический» концерт.

Yerkatt

15 февраля, Stereo People

© Yerkatt

Концерт-перформанс «Сон круглого отличника», завершающий программу, с которой артист выступал весь последний год. Шоу, срежиссированное актером Ильей Гененфельдом, расскажет историю юношеской влюбленности.

«Хмыров»

18 февраля, 16 Тонн

© Хмыров

Дополнительный концерт группы «Хмыров» для преданных фанатов: особая акустическая программа включает редко исполняемые песни.

The Barber, Шифер, SEKTAT, 4444

20 февраля, «Склад № 3»

© The Barber


Вечер тяжелого и разнопланового хардкора в исполнении четырех групп, шарящих за андеграунд. От саузерн-рока до хаотика — идеальный сетап для тех, кто любит разнообразие внутри громкого и агрессивного звука.

The Barber, Шифер, SEKTAT, 4444
Концерт / 20 февраля
Yourneck, Prospal., Хуже не будет, North migration

21 февраля, «Склад № 3»

© хуже не будет

Четыре группы новой волны альтернативной сцены, которых объединяет одно — искренность. Это вечер для тех, кто ценит живые эмоции без лишнего пафоса (и уважает скримо и пост-хардкор). 

yourneck, prospal., хуже не будет, north migration
Концерт / 21 февраля
Moscow Winter Black Metal Convention 

21 февраля, Eclipse

© Промо

Зимний сбор главных представителей отечественного блэк-метала — традиционно холодный звук, мрак и тотальное погружение в экстремальную музыку. Фестиваль объединяет разные ветви жанра — от сырого андеграунда до более мэйнстримных форм.

Emofest

22 февраля, «Свобода»

© Промо

Большой фестиваль для всех, кто ностальгирует по российской альтернативной сцене образца нулевых и до сих пор живет духом того времени. В лайнапе — Ермак!, The Korea, Scang, Autoscan, Kenaya и Sayanara.

Cardio Killer

23 февраля, Pravda

© Cardio Killer


Нашумевшая нижегородская группа, которая за последние несколько лет успела засветиться на крупнейших фестивалях страны и даже выступить на одной сцене с XZIBIT, ONYX и DOPE D.O.D., впервые даст сольный концерт в столице, где презентует второй студийный альбом Mayhem Punk Rap. 

Cardio Killer
Концерт / 23 февраля
Фестиваль «МесаФест»

26 февраля — 1 марта, «Мо[три]», «Склад № 3»

© LAAVU


Большой фестиваль, объединяющий представителей пост-панк-, шугейз- и инди-сцены. Четыре дня, две площадки и плотный лайнап из 20 с лишним коллективов с разных уголков страны — от Ростова-на-Дону до Новосибирска.

Boulevard Depo

27 февраля, Пространство Tau

© «Дома»

Весь прошлый год артист молчал, вышел лишь один трек с его участием, но концерты уфимца — как минимум хорошая возможность поддержать тренд на возвращение 2016-го.

Boulevard Depo. Winter special show
Концерт / 27 февраля
Золотые зубы

28 февраля, VK Gipsy

© Промо

Группа, играющая экспериментальный инди-поп, решила повторить успех осеннего концерта. Прозвучат и треки с последнего релиза «Золотые зубы».

uglystephan

28 февраля, Arbat Hall (ex. Arbat 21)

© @uglystephan

Сольный концерт эпатажного и провокативного представителя новой школы, получившего популярность еще в пятнадцать лет.

Ищейка

28 февраля, Pravda

© Ищейка


Один из самых заметных проектов в новой волне русского инди, который уже успел пошуметь на Motherland и Emoland. Музыка «Ищейки» — тревожные тексты, ощущение постоянного внутреннего поиска и глубокий, или, как говорят музыканты, «жирный» звук.

