Boulevard Depo, «Хмыров», мс улыбочка, Золотые зубы, Madk1d: главные концерты февраля

Людмил Огурченко
6 февраля, "16 тонн"
Новый концерт группы «Людмил Огурченко» — проекта Евгения Кубынина («Зимавсегда» и Neversmile), построенного на абсурдистских текстах, гротеске и фирменной иронии.
3.56 am
7 февраля, 16 тонн
Первый большой сольный концерт резидента лейбла «Ключи»: прозвучит и недавний сингл «Вверх-вниз», и предыдущие работы, принесшие артисту популярность, — «Свечкой», «Снова», «Афина», «Животный мир».
Inspace
7 февраля, IZI
Первый концерт артиста с лайв-бэндом, на котором он как исполнит старые треки, так и презентует альбом «Приют» — тот выйдет прямо перед выступлением. Специальные гости: Роки, Aikko, Keer, Балкон ожиданий.
Порез на собаке
7 февраля, Base
Проект участника «4 Позиции Бруно» Александра Ситникова, художницы Ольги Чернавских и диджея Дьявола не так часто балует слушателей новыми релизами, но на этом концерте впервые можно будет услышать декабрьский альбом «Предъявы Сверху».
Фестиваль «Погром»
7 февраля, «Свобода
Фестиваль с говорящим названием собирает под одной крышей самых шумных представителей пост-панка, нойз-рока и тяжелого андеграунда. Хедлайнерами вечера станут легендарные киберэмокорщики «Психея».
Madk1d
8 февраля, VK Stadium
Выходец с SoundCloud, прославившийся в прошлом году благодаря альбому «Sexyswag», московским концертом завершает свой первый тур.
Polnalyubvi
13 февраля, VK Stadium
Свой день рождения исполнительница решила провести со слушателями: в этот день прозвучит недавний альбом «Песнь Нимфеи» и более старые работы вроде «Кометы» и «Девочка и море».
Тима Белорусских
13 февраля, Руки вверх! Таганка
В мокрых кроссах в этот день еще не походишь, но согреться хорошо знакомыми песнями можно: вспоминайте и «Витаминку», и «Незабудку», и «Одуванчик».
Post Noir VII
13 февраля, «Склад № 3»
Седьмой фестиваль Post Noir продолжает традицию мрачных вечеров на стыке пост-рока и шугейза. Это пространство для меланхолии, холодных риффов и танцев под темный романтизм новой волны. На сцене: «Пожары на Дальнем Севере», City of the Lost и iwantsummer.
Свидание
14 февраля, Base
Уже ставший традицией февральский концерт инди-поп группы, отметившей в прошлом году десятилетие. Фанаты услышат не только полюбившиеся хиты, но и январский макси-сингл «В городе зима».
мс улыбочка
14 февраля, Шизич
Исполнительца презентует альтернативную версию альбома EMOJI GIRL — с лайв-бэндом и специальными гостями.
Natry
14 февраля, «Джао Да»
Появившись на самом пике популярности альтернативной музыки в России, Natry решили пойти иной дорогой и выбрали путь рэп-кора, но с более агрессивной подачей материала и сильной эмоциональной составляющей. И в День всех влюбленных группа предлагает замену ужину в интимной атмосфере — «анти-романтический» концерт.
Yerkatt
15 февраля, Stereo People
Концерт-перформанс «Сон круглого отличника», завершающий программу, с которой артист выступал весь последний год. Шоу, срежиссированное актером Ильей Гененфельдом, расскажет историю юношеской влюбленности.
«Хмыров»
18 февраля, 16 Тонн
Дополнительный концерт группы «Хмыров» для преданных фанатов: особая акустическая программа включает редко исполняемые песни.
The Barber, Шифер, SEKTAT, 4444
20 февраля, «Склад № 3»
Вечер тяжелого и разнопланового хардкора в исполнении четырех групп, шарящих за андеграунд. От саузерн-рока до хаотика — идеальный сетап для тех, кто любит разнообразие внутри громкого и агрессивного звука.
Yourneck, Prospal., Хуже не будет, North migration
21 февраля, «Склад № 3»
Четыре группы новой волны альтернативной сцены, которых объединяет одно — искренность. Это вечер для тех, кто ценит живые эмоции без лишнего пафоса (и уважает скримо и пост-хардкор).
Moscow Winter Black Metal Convention
21 февраля, Eclipse
Зимний сбор главных представителей отечественного блэк-метала — традиционно холодный звук, мрак и тотальное погружение в экстремальную музыку. Фестиваль объединяет разные ветви жанра — от сырого андеграунда до более мэйнстримных форм.
Emofest
22 февраля, «Свобода»
Большой фестиваль для всех, кто ностальгирует по российской альтернативной сцене образца нулевых и до сих пор живет духом того времени. В лайнапе — Ермак!, The Korea, Scang, Autoscan, Kenaya и Sayanara.
Cardio Killer
23 февраля, Pravda
Нашумевшая нижегородская группа, которая за последние несколько лет успела засветиться на крупнейших фестивалях страны и даже выступить на одной сцене с XZIBIT, ONYX и DOPE D.O.D., впервые даст сольный концерт в столице, где презентует второй студийный альбом Mayhem Punk Rap.
Фестиваль «МесаФест»
26 февраля — 1 марта, «Мо[три]», «Склад № 3»
Большой фестиваль, объединяющий представителей пост-панк-, шугейз- и инди-сцены. Четыре дня, две площадки и плотный лайнап из 20 с лишним коллективов с разных уголков страны — от Ростова-на-Дону до Новосибирска.
Boulevard Depo
27 февраля, Пространство Tau
Весь прошлый год артист молчал, вышел лишь один трек с его участием, но концерты уфимца — как минимум хорошая возможность поддержать тренд на возвращение 2016-го.
Золотые зубы
28 февраля, VK Gipsy
Группа, играющая экспериментальный инди-поп, решила повторить успех осеннего концерта. Прозвучат и треки с последнего релиза «Золотые зубы».
uglystephan
28 февраля, Arbat Hall (ex. Arbat 21)
Сольный концерт эпатажного и провокативного представителя новой школы, получившего популярность еще в пятнадцать лет.
Ищейка
28 февраля, Pravda
Один из самых заметных проектов в новой волне русского инди, который уже успел пошуметь на Motherland и Emoland. Музыка «Ищейки» — тревожные тексты, ощущение постоянного внутреннего поиска и глубокий, или, как говорят музыканты, «жирный» звук.