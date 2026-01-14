Сын маминой подруги. Как Ваня Дмитриенко стал главным певцом России

В 2025 году Дмитриенко стал главным артистом года по версии «Яндекс Музыки». Не отстали и конкуренты из «VK Музыки», назвав его прорывом года. В той же «Яндекс Музыке», единственном российском стриминге с открытым количеством аудитории, он близок к 10 млн ежемесячных слушателей: пока остановился на отметке 9,8 млн. Опять же, это больше, чем у всех остальных. И конечно же, песни: «Силуэт» (дуэт с актрисой и девушкой Вани — Аней Пересильд) и «Шелк» уже несколько месяцев не вылезают из топ-10 чартов «Яндекс Музыки» и «VK Музыки». Кажется, поводов для разговора о Дмитриенко достаточно.