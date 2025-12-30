Что случилось с музыкой

Какой мы запомним музыку в 2025 году? 33 главных текста «Афиши Daily»

Это был насыщенный год: большие альбомы и песни, новые звезды, ренессанс артистов прошлого, тренды будущего, Пикник «Афиши», классные книги и клипы. Мы за всем следили — и сейчас вспоминаем 33 главных текста о музыке в 2025 году.

Прощались с по-разному культовыми людьми: умерли Паша Техник и Оззи Осборн

Профайл /Паша Техник умер. Как прошли последние годы его жизни
Потери /Князь ушел во тьму. Памяти Оззи Осборна

Взяли очень много интервью (это не все)

Интервью /«Мы конкурируем с Надеждой Кадышевой». Большое интервью группы «Сироткин»
Интервью /Найк Борзов: «У некоторых получается оставаться молодыми до конца жизни. Я из таких»
Интервью /Mnogoznaal: «Рэп — крутой социальный лифт для любого рода бездарности»
Интервью /«Ненавижу, когда ругают молодежь». Лолита — о новом альбоме, искренности и слушателях
Интервью /Feduk: «Синдром самозванца заставляет двигаться вперед». Большое интервью
Интервью /Букер: «Все должны иметь право на позицию». Большое интервью
