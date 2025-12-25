«Люди ИИскусства». Как нейросети помогают музыке двигаться вперед

Музыка — индустрия, стремительно подхватывающая перемены во времени. Тренды могут меняться несколько раз в год, новые звезды начинают искрить после первой же большой песни, а доставка музыки от артиста до слушателя может занять всего пару секунд после релиза. Прогресс всегда ловко рифмовался с развитием этой индустрии. От появления винила до стриминговой революции, от первых экспериментов с мерчем до системы донатов, от редких интервью до стремительных обновлений соцсетей — артисты постоянно подхватывают новые возможности, которые дают им современные технологии.
Еще недавно мы жили в эпоху хит-парадов и дорогих клипов, сейчас — время алгоритмических плейлистов и музыкальных потоков. Все это в последние годы стал дополнять искусственный интеллект — одно из ключевых направлений развития технологий двадцатых. Оказалось, что там, где бизнесу ИИ помогает закрывать скучные монотонные задачи, артисты получили возможность развить свой креативный потенциал и много экспериментировать в поисках той самой песни.
Все больше музыкантов используют ИИ в своем творчестве — на это обратила внимание и Яндекс Музыка, где впервые среди локальных стримингов появился редакторский плейлист «Люди ИИскусства» с треками артистов, которые совершенствуют свое творчество с помощью нейросетей. Среди героев — воспитательница детского сада, дизайнер-фанат русской литературы и абсолютно вымышленные персонажи, за которыми стоят команды настоящих профессионалов индустрии.
Поиск нового аудиовизуального языка
Главный герой плейлиста — техно-проект VAIMP, лицо которого — виртуальная модель, блогер и визуальная художница Lora Vaimp. За ней стоят продюсер и основатель лейбла «Улица Новаторов» Никита Каменский, работавший с Сюзанной, Азилией Бэнкс и Азизи Гибсоном, а также бывший контент-продюсер Toptop Арина Зайчикова (делала ИИ-клип «Кажется» для Сюзанны) и диджей и нейрохудожник Андрей Кинли.
«В нашем проекте ИИ используется в 99% случаев для генерации визуала. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс. Приходится применять разные инструменты для хорошего результата. Пару раз использовали нейросети для частичной генерации аудио. Например, в треке „Wizard“ мы создали Лоре голос и быструю читку в стиле грайма. Самое сложное — это придумать классную идею и добиться ее воплощения на высшем уровне. И, конечно же, дьявол всегда кроется в деталях», — рассказывает Никита Каменский.
В случае VAIMP нейросети — возможность найти новый визуальный язык и через него построить связь с собственной аудиторией. «Без ИИ-инструментов это были бы безликие карточки на аудиоплатформах. Думаю, ИИ привнесет удобство, быструю реакцию на изменения в мире и, возможно, удешевление аудио- и видеопроизводства в некоторых случаях», — так Каменский описывает главные преимущества работы с нейросетями.
Обложки релизов с помощью ИИ создает и Евгений Семененко. Он — клипмейкер и менеджер nkeeei, uniqe, Artem Shilovets и Voskresenskii.
«Стиль формируется из двух пониманий: что и как. Первое означает, какую конкретную задачу в творчестве хочется решить с помощью ИИ-инструментов. Второе — как именно можно это сделать, — рассказывает он. — С точки зрения визуальной истории мне интересно искать разные фактуры, с которыми можно взаимодействовать. Например, при создании обложек для артистов я стараюсь прибегать к специалистам, которые могут обучать нейронку, чтобы стилизовать ее под определенные визуальные формы. Допустим, под голливудские фильмы 80–90-х годов.
Дальше — пробовать, пробовать и пробовать, взаимодействовать с разными специалистами и нейронками и через это формировать собственное понимание инструментария».
Возможность экспериментировать и значительно ускорять процессы
Искусственный интеллект — важный инструмент в руках современных сонграйтеров и продюсеров. Теперь они могут наращивать качество своей работы благодаря возможности пробовать разные подходы к творчеству.
«Есть два типа профессионалов: сонграйтеры, которые пишут песню под клавиши или под гитару, то есть создают основную идею песни. Саундпродюсеры же делают именно музыку, разбираются в нюансах звуков, которые сейчас актуальны. Они подбирают бит, тембры и инструменты. Для этих двух категорий профессионалов применения ИИ разные. Для сонграйтера Suno— рай. Он может написать песню под клавиши или под гитару, сделать промпт через Chat GPT, и у него будет готовая демка, которая звучит как уже сведенная аранжированная песня — за одну секунду.
Для продюсера применений Suno меньше. Если он размышляет, какую гитару вставить в трек или каким может быть риф, то с помощью программы получится создать референсы. Или так же, как и сонграйтер, продюсер может закинуть в Suno свою идею, наигранную за 20–30 минут, и нейросеть ее доработает и простроит структуру. После можно выгрузить оттуда стемы — не совсем качественные, но как минимум это будет вариант дальнейшего использования. То есть это как вдохновение на Pinterest для фотографа.
Раньше к тому же результату нужно было идти в несколько этапов: создание аранжировки, качественная запись живых музыкантов, сведение, мастеринг и запись вокала. Теперь ИИ-инструменты могут сэкономить целые дни. И идти в ногу со временем — часть работы в индустрии.
Когда изобрели пластинки, люди думали, что музыканты вымрут, потому что все перестанут ходить на живые концерты и будут просто слушать записи. Потом появилось радио, где музыку из этих пластинок раздавали бесплатно — фактически пиратство в масштабах страны, но и оно не уничтожило индустрию. С ИИ происходит то же самое: технологии просто добавляют еще один слой инструментов.
Разница в том, что сейчас на ближний план выходят люди, которые придумывают сам проект и креатив. Раньше для идеи почти обязательно был нужен передатчик в виде вокалиста или артиста. Сейчас же творец и продюсер может многое реализовать с помощью нейросетей и наконец-то кайфануть от того, что его задумка воплощается напрямую. Но чтобы оставаться на фронтире этих изменений, понадобится мотивация, воля, желание и честно выделенные часы на обучение».
Голос для вашей музыки
Работа с искусственным интеллектом — распространенная практика и для мировой индустрии. Британский продюсер Vegyn (работал с Фрэнком Оушеном и Трэвисом Скоттом) в этом году выпустил второй альбом своего проекта Headache. Это тихая интеллигентская электроника, где Vegyn отвечает за музыку, а его близкий друг — за экзистенциальные философские рассказы. Только озвучиваются последние с помощью нейросети — и получаются трогательные меланхоличные песни.
Похожая история еще у одной героини «Людей ИИскусства» — Jeny Vesna. Она пишет тексты и музыку, а вокал создает с помощью ИИ. Ее главный хит «Живи как хочешь» — манифест женщины, восставшей против стандартов общества. Сейчас у Jeny почти 4 миллиона ежемесячных слушателей на Яндекс Музыке, пока она готовит свой второй альбом, тоже посвященный уверенности в себе. «Социальная направленность не была заранее продуманной концепцией. Это реакция на общий фон — в разговорах, соцсетях, публичном пространстве. Из него рождались тексты, а уже потом появлялся трек. Музыка стала формой, в которой эту реальность можно показать иронично и иногда остро. Музыкальный формат сам по себе снимает необходимость что-то объяснять», — говорит Jeny Vesna.
Развитие искусственного интеллекта не просто помогло карьере артистки, а вообще сделало ее возможной. «Технологии сильно сократили расстояние между текстом и треком. Раньше текст мог долго существовать отдельно от музыки, пока не появлялись студия, деньги, люди, подходящие условия. Сейчас этот разрыв стал гораздо меньше: текст и музыка могут собираться почти одновременно, в едином процессе», — считает она.
Старт музыкальной карьеры для каждого
Лидия Захарчук с детства занималась вокалом, а к 40 годам начала писать стихи. То, что могло остаться уютным хобби, в итоге превратилось в успешный музыкальный проект. Потому что Лидия под именем Yulevna стала превращать собственные стихи в песни — будь то поп или шансон.
«Создание песен для меня далеко не забава. Я привыкла все делать чисто и грамотно, изучаю и работаю в аудио-, фото- и видеоредакторах. В результате сейчас процесс дается мне намного легче, чем раньше. Чтобы четко понимать, какой звук мне нужен, я изучала жанры и вслушивалась в тембры инструментов. В итоге разработала уникальный стиль для каждого из трех моих проектов. Кроме Yulevna, есть еще Lidiia и Арсений Романов», — рассказывает Yulevna.
В конце лета она выпустила сингл «Август шепчет: осень на носу», после которого начался рост в Яндекс Музыке. Как итог — больше двух миллионов ежемесячных слушателей к концу года. Для Yulevna это удивительно, потому что у нее не было цели строить музыкальную карьеру, она просто хотела донести собственные песни до людей. «Еще до написания музыки я вела каналы на ютубе, рутубе и в дзене, где выкладывала видео со своими стихами. Но постоянно сталкивалась с проблемой фонового музыкального сопровождения: авторскую музыку брать нельзя, а бесплатная часто не подходила по смыслу и звучанию. Собственные треки решили эту проблему — теперь я могу использовать их без риска нарушить чьи-то права. К тому же, это открыло возможность делать необычные подарки: например, записать песню сыну или внуку на день рождения», — говорит она.
Способ соединять музыку и визуал
Участник плейлиста DJ БлокNote использует нейросети для экспериментов с культурным наследием и публикует треки на стихи поэтов Золотого и Серебряного веков русской литературы. Еще в конце десятых он начал реставрировать архивные фотографии Гагарина, Васнецова и других с помощью ИИ, а в последние годы переключился на музыку.
Его последние работы — это осмысление классиков из 2025 года. Некоторые из них, как Александр Блок, перемещаются в наши дни. Например, в новом прочтении «Незнакомки» поэт наблюдает за героиней из-за диджейского пульта. Такой взгляд на литературу нашел отклик и у аудитории — сейчас у DJ БлокNote больше трех миллионов ежемесячных слушателей в Яндекс Музыке и десятки миллионов просмотров его видео в соцсетях.
В случае DJ БлокNote искусственный интеллект — творческий инструмент, которого просто не существовало раньше. «Он позволяет самостоятельно реализовать мою музыкальную фантазию там, где раньше требовалась бы большая команда. Думаю, в будущем появится много индивидуальных проектов, которые смогут конкурировать даже с большими студиями», — говорит артист.
В школьные времена любимыми поэтами БлокNote были Маяковский и Пушкин, а собственное творчество помогло расширить кругозор: «В процессе работы над проектом DJ Блокnote, погружаясь в историю, стихотворения и биографию, я все больше проникался Сергеем Есениным. Благодаря этому проекту он и стал моим любимым поэтом».
Новый, но естественный этап развития
Еще одни герои плейлиста — Venora, электронный проект, вдохновленный EDM-сценой десятых. После выхода синглов в ноябре он попал в «Нитро» — технологию Яндекс Музыки, которая помогает молодым артистам расширить слушательский круг. Так, за месяц аудитория выросла с 221 человека до 200 с лишним тысяч. Менеджер Дмитрий Рыжов рассказал, что лицо проекта — цифровой артист, который в будущем может стать самостоятельной творческой единицей.
«Скрываемся не мы, скрывается искусственный интеллект в облике живого человека. Эта футуристичная идея пугает многих, хотя мы, напротив, видим в ней новые открывшиеся горизонты. Раньше продюсировали живых артистов, теперь — нейропроекты: нужно ли знать аудитории о тех, кто вкладывает собственные идеи и ресурсы в становление громкого имени? Наверняка, фанатам это интересно, и я искренне желаю нашему проекту таких слушателей.
Сейчас мы активно изучаем последние модели для создания визуального контента и понимаем, что в спорах, похож ИИ на человека или нет, можно смело ставить точку. Фото людей с ретушью могут выглядеть более пластиково, чем нейронка под ключ. Многие артисты со своей застенчивостью и комплексами были бы рады поставить вместо себя такую картинку, а что уж говорить про нас, у кого амбиций стать артистами никогда и не было.
В отличие от человека, у ИИ нет завышенных ожиданий от себя; у него в целом нет эмоциональной привязки к делу. Он выдает готовый контент и без препятствий в виде творческих терзаний автора попадает в аудиторию. И если для музыкантов нейросети — поле для экспериментов в творческом смысле, нам он интересен с точки зрения поведения рекомендательных систем и рекламных инструментов.
Огромное количество молодых артистов годами пытаются стать популярными, а проекты от ИИ взлетают до чартов с первых своих релизов. Мы сами чувствуем в этом несправедливость, но не видим ни рациональных обоснований, ни, тем более, этических противоречий, к которым пытаются взывать сами артисты, чтобы отказаться от такой музыки. С наполнением индустрии сгенерированным контентом музыка не станет качественнее или некачественнее; аудитория в целом ничего не почувствует. Это новый, но естественный этап развития».
Технологические перемены сперва пугают. Радио боялось клипов на MTV. Клипы на MTV боялись ютуба, ютуб — тиктока. Но каждые изменения позволяют музыкантам по-новому проявить себя. Или и вовсе открыть новый творческий мир, за которым сейчас все интереснее наблюдать, в том числе через обновляемый плейлист «Людей ИИскусства».