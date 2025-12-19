54 альбома года Букера, Васи из «Вписки», Mirele и других. Музыкальный топ «Афиши Daily»

Странная екатеринбургская формация, когда-то пробавлявшаяся психоделик-фрик-рэпом, в 2025 урезалась до понятного формата "парень + девушка" и записала альбом постпанка, боссанов, лаунжа, стилизованной итальянской эстрады "Сан-Ремо 1988" и так далее. "Радио" в названии — самое то, эта музыка правда звучит, как если бы вы настроились на волну радиостанции, вещающей забытые бриллианты прошлого. Но соуса добавляет то, что обоим участникам Обрезов (Теме Клмоу и Юле Солнцевой) нет еще 25, то есть они не столько вспоминают, сколько фантазируют. А это всегда интереснее, согласитесь.
Джаз-альбом для тех, кто слушает один джаз-альбом в год. Тем приятнее, что он пришел из России в конце года, буквально под елочку. Московское джазовое трио записало альбом с оркестром — это музыка с идеей и концепцией, которая при этом звучит как что-то легкое и летящее, даже новогоднее. Представьте шикарную оркестровую музыку, которая разворачивается то в саундтрек космической драмы, то в танго, то во что-то академическое, но не теряет своей легкости и красоты. Что-то похожее делал Камаси Вашингтон на своем захваленном "The Epic", но если ставить два альбом рядом, то сравнение выйдет не в пользу американца.
Лучший русский рэп года. Участник Каспийского Груза выходит с третьим сольником, но если предыдущие работы были сжатыми по хронометражу и лаконичными, то тут — полный метр. И на нем он раскрывается во всей красе, метаясь между рэперскими понтами, криминальными боевиками и тонким психологизмом песен, которые наполнены вспышками из прошлого и жизненными детальками. Послушайте заглавный трек — про него на ютубе пишут "Не спел, а прожил".
Конечно, это для меня будет главный альбом 2025, т.к. практически весь год прошёл в шаманских танцах вокруг него, будто он самостроящийся идол, которому надо приносить в ежедневную жертву собственное Я. Слушал каждую песню из него так много раз, что ненавижу его как по отдельности, так и целиком. И вам советую сделать так же.
Марк Мэдкид на подкасте сказал мне фразу в духе «я думаю, что написал то, что хочет услышать любой подросток в 2025», и это чистый, как слеза, факт. В этом релизе есть буквально всё, это как «молодежь тёмных двадцатых стартер пак». Но, за всем этим моментальным хайпом альбома и взлётом Мэдкида на этой ракете из нефорского андера в эшелон тир-1 артистов скрывается, но сквозит сердце томского пацана, который может и в панчи, и в развязную любовную лирику, и в хороший прикол, а самое главное, может при этом оставаться собой. Легенда с нулевой.
Для меня это была любовь с первой секунды и абсолютная магия. Джон Гарик сменил ник, но трикстером быть не перестал, и показал мне с этим альбомом заправский фокус, принцип которого он сам же раскрывает в интро-тизере альбома. Включая пластинку и ожидая ностальгический прикол в духе предыдущего релиза «Классика», ты получаешь 15 бодрейших треков, в которых и отсылка, и весело, и грустно, и угарно, и рэп, и факт, и, что самое главное, всё это реально. Горжусь, что слушал это на релизе.
Это лето у меня было turnstile summer. Группа из Балтимора взяла самые базовые, дедовские, батины тропы из рок-музыки — синхрон двух гитар, грубые риффы, ухающие барабаны, залихватские соло, ретро-клавишны — добавила к ним немного актуальной электроники и смогла из этого набора сшить самую эффектную рок-пластинку сезона. Я давно не слышал такого альбома, где все на своем месте, нет лишних элементов, каждый рифф, каждый рефрен оправдан — и на раз-два остается в твоей голове. Если рок-музыке в 2025 году нужно какое-то оправдание, то вот оно. Помню, как с Володей Завьяловым в шутку ли всерьез разгоняли, что, мол, у альбома Pantera «Cowboys from Hell» огромный поп-потенциал — убери оттуда рык и риффы, получится практически Майкл Джексон.
Такое же упражнение можно проделать с любой великой рок-пластинкой последних 40 лет — от «Hybrid Theory» до «Life Is Yours». Так и с Turnstile — сквозь окрик «Dull», нежные соло «Never Enough», стинговскую стать «I Care» проглядывает настоящая поп-музыка. И как с любой подобной музыкой гитарная сталь тут только укрепляет, усиливает мощь этих песен. Короче, если лень слушать всю рок-музыку за год, послушайте «Never Enough».
Группа Дмитрия Мозжухина продолжает рисовать картину внутреннего мира среднего человека в средней полосе со средними запросами и средними перспективами. За четыре года, прошедшие с альбома «Человеко-часы» этот человек стал называться «нормисом», пережил крах всех этических и эстетических установок, стал грустнее, злее и задумчивее. Что-то подобное случилось и с музыкой «Дайте Танк (!)» — кроме злости, агрессия в их песнях всегда отсутствовала. Тут больше сырости, больше печали, даже ностальгическая психоделия тут имеет вполне понятную геолокацию — в Калифорнии такое бы не сделали, только в городе Коломна Московской области Российской Федерации.
При всей тоскливости картины мира героя "Дайте Танк (!)" их песни не навязываются и не навязывают, они просто информируют, повествуют и сами показывают выход. «Хрупко» — это на самом деле очень светлая музыка (отдельный респект саксофону, который «Дайте Танк (!)» лихо вворачивают в самых нужных местах) о том, что все можно починить. В песне «Логика» мы под резвый русский рок отказываемся от правил, в песне «Эфир» выбираем отказ от спешки в пользу поглаживания пса и лежания на траве. В «Гармонии» смиряемся с совершенным несовершенством.
«Хрупко» — альбом о том, как смириться с тяжкой судьбой и вместо всех споров потрогать траву. Или погладить пса. По себе знаю — работает.
Мало какой альбом в этом году я гонял от начала до конца. Про Night Tapes потихоньку начинают писать приличные европейские медиа. В России их почти не знают, пора исправлять этот недостаток. Это трио. Вокалистка — из Таллинна. Остальные участники — из Великобритании. Night Tapes — это балтийская стать и британская грусть, прыткий электропоп и ложащийся теплым одеялом на слушателя дрим-поп, ангельский голос и сэмпл из забытого рэп-хита «93 'Til Infinity», посвященного гедонизму и эскапизму. Night Tapes и есть звуковой гедонизм и лирический эскапизм. В мире дрим-попа и электропопа как говна за баней, песни в этих жанрах производят ежедневно в немыслимых количествах по всей Европе. И мало кому удается из этого сделать песни — такие, чтобы лежать в выходной день, не имея желания встать с кровати, в обнимку с любимым человеком и наслаждаться каждым чертовым звуком. Вот Night Tapes именно про это. Очень нежная музыка — для совсем не нежного времени.
Отдельный кайф — концерты Night Tapes, там они из нежной домашней группы превращаются в стадионную рок-единицу будто из восьмидесятых. Мне вообще нравится, как интимное инди перепридумывает себя вживую (сюда же Men I Trust, Leisure, On-The-Go или Pompeya).
Лучший альбом января и начала зимы. С мощнейшими фирменными панчами, сторителлингом, а еще сильным выворчиванием себя наизнанку. И там везде эмоциональные качели. Когда впервые услышал песню «Эта осень» — заплакал, когда включил «Инглиш» — заулыбался. Мой персональный фетиш года — ставить релиз в салонах бизнес-класса и следить за реакцией водителя. Наблюдение: над панчем «Она мечтала выйти замуж за богатого и стать богатой, но вышла замуж за Богатова и стала Богатовой» смеются все. База.
Помню, как-то стояли с Серегой в курилке «Стадиума» и обсуждали его текущие позиции в рэп-игре. Я отмечал, что он может на старых хитах еще долго многотысячники собирать. Сега же намекал, что хотел бы быть и актуальным, и конкурентным. «Необратимые последствия» — это прямо жесткий камбек. Очень русский альбом, подходит и под наушники, и под концерт. Возможно лучшее, что Сега делал в последние годы.
Самый прослушиваемый альбом года в моем плейлисте. Я путешествовал под него по Японии и Штатам, спускался к кислотному озеру в Индонезии, и много много часов залипал в окно самолета. Он какой-то точный, пацанский, грувовый, честный. Ну и фраза — «я купил хату, ***** [черт побери], 120 квадратов, ***** [черт побери]» — лучший флекс в русском рэпе за долгие годы.
Дима забрал осень и начало зимы. В «Партизане» почти всё хорошо от стартовой обнаженки «Я боюсь» до очаровательно поэтичной «Ветром снегом зноем». От качалочки в «Колобке» до ноутиллоуских ноток в «Ангел учится лететь». Для меня это точно один из альбомов года. Возможно, не с точки зрения стримов, но как высказывание в нерв времени — сто процентов.
Другие релизы, которые сделали мой год:
В «Emoji Girl » москвичка Mc Улыбочка через образы и звук передала вайб провинции десятых с ее падиками, «ладами грантами» и тусовкой графитистов. Наверное, поэтому альбом показался мне таким родным и мечтательным. Песни иногда заменяют разговор с лучшей подругой, в котором вы делаете вайб-чек своих проблем, поддерживаете друг друга и вспоминаете о том, что в мире вообще-то есть много маленький радостей и дуростей — мальчики, друзьяшки, да и тот же самый ментоловый снюс.
Если во вселенной МС Улыбочки вечен только джампстайл, то у «Жарка» — пластик. Иван Сердюк выбрал необычную для темных двадцатых и забытую в осознанных десятых тематику для своего концептуального альбома — экологию. На это Сердюка натолкнула «катастрофическая» обстановка в Красноярске, к природе которого он сильно привязан.
Песни получились совсем не приземленными, наоборот, абсолютно мистическими, будто манифест некоей зеленой секты. Может, именно этот гипнотизм и заставил меня слушать альбом на повторе с самого его выхода, особенно треки «Святой источник still» и «Полынь на пустыре». По-детски радуюсь, когда алгоритмы вновь подкидывают треки из «Энвайроментала»: это происходит всегда внезапно и жутко вовремя.
Музыка группы очень радостная и на удивление танцевальная, а голос Ивана — великолепен. Особенно сильно он раскрывается и поражает во время живого прослушивания, понимаешь, «каково это, быть человеком». Советую посетить его концерт или выступление на столичных фестивалях. Забавно, что именно вокал разделил мнения моих друзей о творчестве Сердюка: одни, как и я, после первого прослушивания становились его фанатами, другие сразу отказывались от дальнейшего знакомства.
Уральскую рэпершу Размаху я волею судеб встретила вживую в волгоградском баре жарким летним вечером 2024-го. Её харизма и искренняя вера в непонятную екатеринбургскую музыкальную тусовку меня покорили. И с этого момента я с любопытством и восторгом стала наблюдать за творчеством Размахи и ее друзей.
Альбом «Р96» окончательно утвердил свагу девчонки из Екатеринбурга в моих глазах. В этом релизе есть и хиты для тусовок вроде «Трэп-хаты» и «Ох…» (фит с другими рэп-фрешменами «Два обреза»), так и трогательно-пронзительные треки про «Деда» и «Одиночество», а еще качественный экспериментальный (а главное — нетипичный для современной сцены) звук. И много лора самой Размахи в текстах. Ценю ее олдовый рэп еще и за отражение близкоей мне женственности: брутальной, антиняшной и хулиганской. Именно провинциальная самобытность музыки, эстетики и смыслов Размахи влюбила в ее творчество опрятную московскую тусовку.
Оказалось, «Qtopia» — мой самый прослушиваемый альбом года. Слушала его, когда гуляла по вечерам, когда летала в самолетах, бегала на дорожке в спортзале, однажды даже включали в четыре утра на веранде DFF прямо с телефона. Помимо этого Куок выпустил много крутого материала в 2025-м («Quvi 2», например) и вообще был продуктивнее некуда.
Мне нравится искренность Насти в музыке и всех остальных проявлениях. Нравится, каким стильным визуальным рядом сопровождался альбом. Нравится, как она не теряет индивидуальность, встраивая в шаблонные форматы коротких роликов.
Альбом прозвучал для меня и хитово, и ни на что не похоже. У nttrl какое-то свое особое место на инди сцене прямо сейчас, надеюсь, в следующем году его станет для нее еще больше.
Мини-альбом на 13 минут чистого кайфа — красивой электронной музыки, понятных честных слов.
Завершается треком-манифестом: «Музыка пришла и спасла меня [от тебя], мне было больно, но не сейчас, мне было так себе». Было? Было. Мы недавно в ИМИ выпустили материал, в котором артисты рассказывали, как слушателям помогли их песни. Некоторые истории тронули до мурашек: кому-то песни Dj Stonik1917 помогают переживать очередную химиотерапию, кому-то творчество Gera Amen или Afelia — побеждать суицидальные мысли. Музыка вытаскивала многих из нас из темноты, круто, что есть такой красивый своеобразный гимн этому явлению.
Бонус: в последний вагон любимых альбомов года залетает Полка «Pretty», заслушиваю его всю эту неделю с момента дропа. Рада, что артист оказался не автором пары хитов, и продолжил выпускать вообще твердые вещи.
Впечатлил очень этот релиз, Pusha T — мой любимый артист в жанре. Слушается целиком, слушается громко. Вот только рандомная вставка про cultural appropriation очень мешает за рулем.
Люблю этого пассажира уже 10 лет, но с каждым годом он отдаляется все дальше в свою успешную американскую жизнь. Первые три песни альбома абсолютно мимо, а вот дальше пойдет магия мелодий и комбинаций.
Это не альбом, это дар от богов нам земным и незначительным. Так свежо выглядеть и работать с инструментами и голосом — мечта, до которой вряд ли кто дотянется. Последнюю песню только главное не включать.
Год назад Brat Summer прошел мимо меня. Как я ни пытался полюбить поп-шедевр Charli XCX, меня хватило лишь на то, чтобы признать величие этих песен — но вот какой-то эмоциональной связи с ними не случилось. Напротив, «Eusexua», альбом, который очень часто сравнивают с «Brat», я понял и полюбил при первом же прослушивании. Когда спрашиваю себя, в чем тут разница, на ум приходит банальный, тем не менее, как будто верный ответ — в деталях.
Оба этих альбома черпают вдохновение в клубной культуре — но вот только эта культура разных десятилетий. Если «Brat» целиком завязан на кричащую эстетику нулевых, «Eusexua» черпает вдохновение из танцевальной музыки девяностых, которая напоминает о совсем раннем и уютном детстве. «Уютный» — странный эпитет для песен вроде «Drums of Death», но позвольте объяснить.
В свои пять лет клабхедом я, может, и не был, да и на рейв меня бы не пустили - но вся эта полу-электроника-полу-поп-музыка («Ray of Light» Мадонны, группа Faithless и так далее) постоянно играла у нас дома. Чтобы понять, насколько близка «Eusexua» по духу той эпохе, включите песню «Substitute for Love» той же Мадонны, а следом за ней — «Girl Feels Good», которую Твигс выпустила в 2025. Они ощущаются так, будто они из одного альбома, ну или хотя бы из одного диджей-сета, хотя между ними почти 30 лет. Естественно, такая музыка будет для меня очень ностальгичной
Впрочем, ностальгия — это лишь одна краска на «Eusexua», футуристичного здесь тоже хватает: та же «Drums of Death» или великолепная закрывающая «Wanderlust», которая звучит как R'n'B из какого-нибудь 2090 года, где знакомый, понятный мелодизм скрыт за слоями вокодера и автотюна.
И именно за счет этого баланса — между знакомым с детства мелодическими ходами и самыми странными звуковыми решениями в духе Арки или Бена Фроста — держится «Eusexua». В 2025-м не было поп-альбома более притягательного.
Альбом «Cabin In the Sky» начинается так: Джанкарло Эспозито проводит что-то вроде школьной переклички, по очереди называя всех гостей на новом релизе De La Soul — а они отвечают «да, здесь» или «да, присутствую». Дальше актер обращается уже к членам самой группы и когда очередь доходит до Дейва — ответить, естественно, некому.
De La я слушал еще подростком — и этот момент на «Cabin in the Sky» в первый раз заставил меня заплакать. Но моя эмоциональная связь с одной из моих любимых групп — дело личное и трудно передаваемое. Куда важнее, что на «Cabin in the Sky» у De La Soul получились лучшие песни лет так за 20. На новом альбоме De La звучат именно как трио, которое я полюбил в свои 17 лет, а не как двое стариков, которые плачут по своему другу — и именно это делает их новые песни столь мощными.
То, что у нас называется «поминками», в английском часто именуют «celebration of life». Именно эта фраза является лучшим описанием «Cabin in the Sky». Двое друзей (а также список звездных гостей, которому позавидует любой альбом Gorillaz) не горько вспоминают, а именно что «празднуют жизнь» третьего, создавая при этом свою лучшую музыку за десятилетия.
Про генерацию саунд-продюсеров, вставших к микрофону в середине-конце десятых было принято рассуждать, что за всем богатым и накрученным звуком им просто нечего сказать. Роман Худяков под это определение частично тоже попадал — сказать ему было что, но чтобы об этом узнать, было необходимо посмотреть многочасовые интервью. В них Локимин действительно раскрывался как невероятно притягательная личность. Только это никак не проявлялось в песнях. Многие из них до сих у меня в плеере. Но люблю я их за хуки, за интересный продакшн, за грув — все то, что принято называть именно словом «саунд».
Когда же личность Локи стала в его песнях слышна больше, музыка стала настолько брутальной, уродливой и агрессивной, что мне стало попросту неприятно их слушать. И тот факт, что это абсолютно точно было осознанным творческим решением, конечно, заслуживает уважения, но совсем никак не помогал мне эту музыку воспринимать.
Поэтому даже к возращению Локимина к любимому мной у него электронному звучанию я подходил настороженно. Музыкально это лучшее, что Локимин делал за всю свою карьеру. Даже после недавних альбомов Салуки или Скриптонита, я все еще не слышал настолько же великолепно написанного русскоязычного альбома. Лучшие моменты на нем — такие как «KO» или «1000 мелочей» — можно смело ставить в один плейлист с JPEGMAFIA или Run the Jewels.
Но даже эти невероятные саундпрод-успехи блекнут по сравнению с тем, как сильно Локимин вырос как автор. Речь не только по множество великолепных отдельных строчек, а про то, что эти песни раскрывают Локимина — его мысли, страхи, боли — лучше любых интервью.
В последние годы я чувствую себя особенно незащищенным. И мне хотелось услышать музыку на русском, которая будет говорить о подобном чувстве незащищенности честно — без маски пост-иронии или без укрытия спасительного эскапизма. Локимин написал как раз такой альбом. Который, так уж получилось, является фантастически веселой, интересной и изобретательной музыкой. И именно поэтому «AAC» — мой любимый альбом в этом году.
Несмотря на то, что группа Geese критически признана уже не первый, год, и предыдущие их альбомы тоже получали кучу внимания, я открыл их для себя только сейчас, с последним релизом. И я не помню, когда гитарный альбом в последний раз производил на меня такое сильное впечатление. Я как будто бы послушал группу Car Seat Headrest в 2015 году. Я слышу здесь и Radiohead, и всю британскую новую волну в духе Squid или black midi, и, опять же, вышеупомянутых Car Seat Headrest, сложно не сравнить эксцентричный вокал Кэмерона Уинтера с манерой Уилла Толедо. При всем при этом, это очень аутентичный и самобытный звук, с очень трогательной и сильной лирикой.
Супернишевая история французского лейбла «disques de la spirale», который издал всего лишь нескольких андерграундных артистов (их тоже советую изучить). Но так как я сейчас нахожусь в своей даб-эре, и почти все, что слушаю, имеет какие-то оттенки даба, краут-рока и психоделии, этот альбом мне очень сильно зашел.
Одноименный альбом группы La Rat, который я услышал на, опять же, довольно нишевом амстердамском лейбле South of North, который является главным поставщиком моих саундтреков в этом году. Очень эклектичный, экспериментальный звук, смесь даба, олдскульного хип-хопа, гитарной музыки, индастриала. В общем, непонятно, как это назвать, но звучит очень, очень интересно. Советую послушать.
Свежо, но все так же стильно от моего любимого композитора, режиссера и музыканта.
Единственная веселая музыка, которая остается у меня в голове надолго и качает каждый раз как первый — музыка DJ Stonik1917.
Удивительно пронзительная и серьезная, и в меру мрачная, и местами ироничная работа от Алёны. Сильно понравилось, массирует мозг.
Включить однажды этот альбом меня сподвигло наличие в нем большого количества приглашенных артистов, которых я люблю — Yebba, Blood Orange, Sampha, Bon Iver. В процессе понял, что не только треки с их участием, а в целом альбом заслуживает внимания — от начала до конца.
Деликатные госпел-R'n'B баллады в стиле Фрэнка Оушена замешаны с наглыми гитарными треками в лучших традициях Ленни Кравица — цельное полотно-откровение.
Лучший русскоязычный альбом этого года. Адиль берет не только количеством (20 треков), но и прежде всего качеством. Я в целом этот проект люблю больше сольного за эксперименты и музыкальность и тут получил все, что ожидал.
А я и правда ждал, потому что за пару лет до этого альбома будучи сотрудником Яндекса, продюсировал Плюс Дачу в Казахстане и в качестве хейдлайнера в Ботаническом саду Алматы у нас выступала как раз Gruppa Skryptonite. Именно там мы впервые услышали некоторые новые треки, которые впоследствии и стали частью «4:00 p.m».
Трек «Не уснуть до утра» стал саундтреком моего лета, не могу даже представить, какое количество раз я его послушал, по сей день периодически возвращаюсь к нему.
Еще один альбом, в названии которого указано точное время — можно сказать, от ветеранов французской электронной сцены, дуэта Polo & Pan. Новая работа группы заменила мне отсутствующее в Москве солнце. Слушаешь их песни и как будто получаешь нужную дозу витамина D — приятные, глуповато-мечтательные тропикал-диско треки, заставляют улыбаться. Наличие в альбоме Бет Дитто (The Gossip) и Metronomy — приятный бонус.
Если верить статистике, последний альбом Вовы в 2025 году я слушала больше, чем какой-либо другой из русскоязычных. Думаю, львиная доля стримов тут пришлась на его фит с LIL KRYSTALLL «Руки тянутся» — гимн моего игривого настроения.
Для меня это лучший альбом года. Насколько скучным и однообразным мне показался «Swag» Бибера (ответственно послушала его трижды от начала до конца, но так и не нашла, за что зацепиться), настолько же интересным, цельным и эмоциональным — «Baby» от Dijon. Как-то так и должен звучать R'n'B в 2025-м. Интересно, что сам Дижон был соавтором и сопродюсером последней пластинки Джастина. Вот так бывает. А еще слышится мне в нем что-то от Фрэнка Оушена и даже Мака Миллера — моих любимых артистов, чьей новой музыки мне очень не хватает.
Нежно люблю все, что делает Дев Хайнс, и последняя пластинка не исключение. Для меня каждая его работа — что-то вроде дневника Тома Реддла из «Гарри Поттера: стоит включить первый трек, и ближайшие 46 минут (столько длится альбом «Essex Honey») ты как будто выпадаешь из своей реальности, поглощенный рассказом автора. Не каждый артист так тонко умеет передать настроение своих собственных мыслей и переживаний. Нравится слушать, когда занимаюсь вечерней бьюти рутиной или какими-то неспешными приятными домашними делами. Музыка для свидания с собой, когда все остальные уже спят и чаты не разрываются от сообщений.
Самый песенно-ориентированный альбом в дискографии шведской артистки: пульсирующие саксофон и электроника поверх стремительных грувовых ритмов и мощного вокала, поющем о разбитом сердце и пересборке себя вновь. Можно сказать, что это переход артистки из андеграунда в лигу повыше и попонятнее, если не брать в расчет, что два главных хита здесь длятся 9 и 11 минут. Успел увидеть исполнение живьем: столь же ошеломляюще, как и в записи.
Британское поп-трио на исходе четвертого десятка лет существования объявили о скором распаде и выпустили финальный альбом-эпитафию, где сконцентрировано все, за что группу стоит любить: преимущественно старорежимный хаус и синти-поп с прекрасными мелодиями. По мне, поп-альбом года, ну и жаль, что на этом все, хотя красиво и вовремя попрощаться — тоже великое умение.
Олег Нестеров давно живет в своем творческом мироощущении, где вопрос времени давно далеко не самый важный. «С прочностью нитки» — результат нескольких лет импровизаций, который сложился в парящий гитарный пост-рок, попеременно достающий то одно, то другое из загашников воспоминаний и чувств. В 2025-м из глыб за долгое время в большой форме успели высказаться и «Аукцыон», и «Вежливый отказ», но для меня самой близкой оказалась все-таки эта запись.
Наш новый альбом. Много нового звука, новых гостей. В записи альбома поучаствовали Saluki, Glukoza, greyrock, Sabu, Joviee, Ваня Дмитриенко. Если вы еще его не слушали, то сейчас самое время, пока все не зафорсили.
Альбом, который писался в параллельно с нашим. То, как легко и быстро Саша трансформировалась от R'&'B- и джаз-исполнительницы в новую супер-поп-танцевально электронную звезду поражает. В 2026 все будут слушать Sabu.
Мы сильно следим за всеми новыми ребятами и темный принц, безусловно, одно из самых ярких открытий этого года. Артем, как и мы, жесткий гик, поэтому очень интересно, как будет развиваться его карьера и звучание в будущем.
Родители американского рэпера Амине — из Эритреи и Эфиопии. Свое африканское наследие он чтит. Не столько в музыке, сколько в эстетике — отсюда и название альбома, отсылающее к эфиопскому календарю, куда в самом деле закрался дополнительный тринадцатый месяц. «13 Months of Sunshine» — альбом летней беззаботности, к которой убегает достаточно грустный по своему нутру артист. Беззаботность здесь к тому же отпускная, поэтому вайбы — хоть африканские, хоть британские, хоть просто отдающие теплом. Лучший саундтрек моего лета-2025.
Здесь ровно с тем же успехом могли быть альбомы тех же Мэйби Бэйби или Baby Cute — тоже классные. Но я больше репитил «Gonki». Очень простой для восприятия альбом: девушка то чуть поет, то много читает рэп. И делает это очень толково. Есть здесь какой-то флекс, который у пацанов услышать вряд ли удастся: «Хочешь сына? Могу предоставить», — такие тут панчлайны. Еще очень нравится песня «За плюсы под минус» — потому что я человек простой, включите меня крутой рэп под клэмскасиновщину — и буду рад.
Музыка, которой очень не хватало.
Одно из главных музыкальных открытий года. Трогательное посвящение умершей бабушке вперемешку с песнями о любви, духе молодости и вечном поиске своего «я». В плане звука — микс из понятной и прилипчивой поп-музыки и экспериментов что с роком, что с современным R’n’B. Песню «Солнце встало» уже полюбили в тиктоке, а еще стоит послушать «Снова» с Saluki — одну из самых светлых в этом году.
Фред за последние несколько лет утомил: он по-прежнему выпускает классную обаятельную электронику, но конвейерность — штука такая, опасная. Поэтому было радостно, когда он отвлекся на продюсирование мини-релиза со Скептой. Мрачного, лязгающего и по-рэперски свэгового. Песня «London» неплохо отражает все, за что я так люблю британский хип-хоп.
Самая уютная музыка в мире на стыке Беларуси и Бразилии. От первой здесь до одури красивые песни на беларусском языке, от второй — грув и меланхолия локальной сцены. Песни, в которых хочется растворятся и гулять в случайных направлениях.
Сверхискренняя музыка, где автор выворачивает себя наизнанку и рассказывает мрачные истории. Только он здесь уже не занимается самобичеванием и не просит его пожалеть, с этими песнями сложно резонировать, потому что они слишком личные и про опыт одного конкретного человека. И я тут ловлю две эмоции от прослушивания: лютый дискомфорт и понимание, что от этого не оторваться.
Истории артиста, который окончательно потерял веру в себя и собственную карьеру. Это можно было бы воспринять за игру на публику, но примерно эти же настроения Бейсик уже пару лет транслировал в собственном телеграм-канале и много пояснял, почему так думает. Такие дневники артиста-ауткаста, который начинал в одно время с людьми, которые в итоге стали лидерами жанра, а он, ну, не очень. Это песни человека, который страдает от сомнительной самооценки и не понимает, за что его любят люди. Это размышления рэпера, который открыто завидует другим. Бейсик Бой не изобрел рэп-искренность. Но впервые за долгое время сделал ее неуютной.