Плевок в пустоту (и в фанатов). Мы зачем‑то дослушали новый альбом Оксимирона*

«Что нужно знать про Оксимирона к концу 2025 года? Чуть больше года назад — 19 ноября 2024-го — он перенес мировой тур на 2026 год из-за „состояния здоровья“ и пропал из соцсетей. 4 марта вышел подкаст „Дочь разбойника“ с подзаголовком „Творческий метод“, посвященный обвинениям к Мирону в груминге и сексуализированном насилии. Мирон это никак не комментировал и до 16 декабря не появлялся онлайн. Вчера он выложил свой четвертый альбом „Национальность: нет“. Ни про болезнь (кроме панча-шутки „Это была желтуха“), ни про подкаст там нет ни слова.
В этом году мы отмечаем 10 лет с „переворота игры“ — поворотного 2015-го, когда рэп окончательно легитимизировался в массах и с тех пор не терял статуса главного русскоязычного музыкального жанра. Так совпало, что все ключевые участники этого тектонического сдвига в этом году отметились новыми альбомами».
У ATL вышли „Необратимые последствия“ — вау-эффекта „Марабу“ или хитовости „Танцуйте“ не нашлось, но Сега давно уже выкристаллизовал свой стилек настолько, что ты либо радуешься новой пачке песен в плейлисте, либо пожимаешь плечами и проходишь мимо. Он уже давно не роняет планку, делая понятную и привычную своей аудитории музыку. Брутто выпустил сольного „Метиса“ — это и к концу года один из самых убедительных рэп-альбомов последних двенадцати месяцев, где человек ловит респекты и в виде прослушек на стримингах, и лестных отзывов вокруг них. Скриптонит наконец-то дропнул альбом „Группы“, а к концу года случился огромный рэп-микстейп — у Адиля годами все хорошо что с качеством, что с количеством музыки. У ЛСП — „Судный день“, где уже есть два суперхита (и песня „Дворники“, все еще любимая в этом году).
Все эти люди — давно состоявшиеся артисты. С четко очерченными (огромными) фан-базами, стриминг-успехами, бесспорным наследием и авторитетом. Ну вы и так всё знаете. И вот к этому марафону присоединяется Окси. С такой же огромной фан-базой, стабильными стримами и наследием. Последнее у него никто никогда не отнимет: «Вечный жид» существует, «Горгород» остается ключевым событием в жанре, остальные достижения — тоже при нем. Это недвижимые величины, зафиксированные временем и историей. Ровно из-за них я увидел дроп альбома и по инерции раскинул его в пять чатов: „Вау, ничего себе“.
Потом послушал «Национальность». И не испытал ничего, кроме даже не разочарования, а удивления: как так? Это точно то, что надо было выпускать? Авторитет ведь так и уничтожается. Я понятия не имею, чем болел (болеет? болел ли?) Мирон. Я уважаю подкаст «Творческий метод», пусть и считаю его сомнительной журналистской работой: она в любом случае поднимает кучу острых вопросов про конкретного человека и проблемы общества в целом. 10 лет назад я стоял в баре, где Мирон сформулировал ключевую для своей карьеры штуку — про то, что важно не количество панчей или качество рифм, а личность за ними.
А тут оказалось, что никакой личности за бесконечным потоком панчлайнов и местами классных рифм не осталось. Остались сгенерированный бой с несуществующим оппонентом и флекс инвестициями. Русскоязычным Эминемом можно было стать и иначе, но Мирон зачем-то выбрал дорожку потери связи с действительностью под пластиковую скучную музыку.
Понятно, что музыкант не обязан оправдывать запросы аудитории и раскрывать темы, интересные только ей. Особенно если ему это «не выгодно». Но и слушатель не обязан пожимать плечами, кивать и говорить: «И так сойдет». Хавать это не нужно, выбор у нас есть. Хотя бы на стримингах.
Мирон Федоров — это Криштиану Роналду от рэпа (они даже родились с разницей в неделю). Такой же великий деятель в своей области, который незаметно стал пародией на самого себя. Один клепает никому не нужные голы в Саудовской Аравии и с трудом забивает Венгрии. Второй выпускает альбом, нужный только ему самому. Но оба продолжают делать вид, что они «в пиковой форме», пока превращаются в несмешные карикатуры прежних заслуг. Раньше их плевки летели в вечность, а сейчас — в пустоту.
Даже если Мирон сейчас повторит очертания дропа «Красоты и уродства» (выходу альбома предшествовали клип «Кто убил Марка?» и микстейп «Смутное время»), беззубость и водянистость «Национальности» это уже не отменит: мы не в 2021 году, где все хотят просто хотя бы чего-нибудь нового. Мы в 2025-м — и наконец-то узнали, кто убил Марка, а заодно и его авторитет. Он сам выпилился.
Мирону — здоровья, нам всем — тоже. Пострадавшим от груминга — поддержки».
Как новый альбом встретили онлайн
Мягко говоря, прохладно. Это редкий случай, когда релиз важного для современной музыки артиста вызывает не волну споров с противоположными мнениями, а скорее единую спокойную волну: «Это скучно и плохо, очень жаль, что так».
В прошлый раз — в 2021 году — Оксимирон сперва выпустил клип «Кто убил Марка?» (без анонсов), за ним — микстейп «Смутное время» (без анонсов), а еще через неделю — альбом «Красота и уродство» (было чуть-чуть промо). Успеет и здесь чем-то удивить до Нового года?
* Мирон Федоров (Оксимирон) признан иноагентом Минюстом РФ.