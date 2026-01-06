«Душу греет Волга, водка и кореша». Как рэперы прославляют свои города

Andre aka Apostol G «Как я рад, я приехал в Волгоград»
Культовый локальный трек вышел больше 14 лет назад, а слова его припева до сих пор наизусть знает едва ли не каждый второй волгоградец:
«Как я рад, я приехал в Волгоград.
На стоянке ******** [украли] колеса, там слышен мат.
Как я рад, я приехал в Волгоград.
В мафон — кассету Круга, в багажник — автомат.
Как я рад, я приехал в Волгоград.
Какого-то типа выносят пятеро ребят.
Как я рад, я приехал в Волгоград.
Кричи «О майн гат», если ты ***** [леш, а как пидора обозначить? гей? и звездочка, лол?] и гад».
Волгоград у Apostol G выступает суровым пространством с криминальными разборками, произволом полиции, московскими пробками и наркопотреблением. Такую реальность рэпер противопоставляет парадному образу города-героя, который «стоит на костях». Песня наполнена пасхалками для местных: исполнитель сравнивает длину Волгограда с «******** [офигевшим] питоном», описывает знакомое желание поскорее отправиться на пляж в 40-градусную жару, когда «солнце жарит с утра», упоминает вездесущие маршрутки — основной способ передвижения между районами в 2000–2010-х. В ироничном ключе упоминаются и учащиеся местных вузов: в педагогическом, по опыту Apostol G, учатся «нормальные девчонки», а за «экзотикой» он советует идти в медицинский, намекая на возможность встретить там студенток из Африки и Индии.
В ноябре 2024 года волгоградский дрилл-дуэт TSB и OPT (в их багаже, между прочим, фиты со Скриптонитом, Metox) выпустил обновленную версию хита — преемственность поколений местной рэп-сцены.
Капа и ДаБо «Самара»
Гимн другого города на Волге, Самары, вышел в 2014 году, и собрал к настоящему моменту более 630 тыс. просмотров на ютубе. Если песня Apostol G была ироничным и жестким описанием жизни улиц, то «Самара» получилась менее ироничным, более личным и метафизическим высказыванием. Рэперы называют Самару «второй мамой» и «вирусом», который поражает каждого, кто в ней вырос. В концепции Капа и ДаБо горожане вынужденно обретают фатальную связь с этим местом и с рождения «присягают ему на верность».
При этом родина рэперов амбивалентна. Тут происходит «постоянный кипиш», «ситуации» и «проблемы», шик соседствует с бедностью, а сам город может стать для жителей как «колыбелью для планов и идей», так и «могилой несбывшихся затей». Но уезжать из Самары не хочется: здесь все знакомо вдоль и поперек, живут родные кореша, продается любимое пиво, да и вообще — «хорошо в гостях, ***** [лучше] дома». Эта мысль в полной мере раскрывается в припеве:
«Что ни говори, Самара хороша, хороша.
Душу греет Волга, водка и кореша.
Тонкая грань от любви и до ножа.
В этом городе, бывает, даже святые грешат».
Glebasta Spal «#ufaboyz»
Вопрос «How do you feel, парни из Уфы?» с 2014 года задают друг другу ребята по всей стране. Этот трек — самое светлое и романтичное послание родному городу, заряженное свэгом объединения Dopeclvb и вайбом начала 2010-х. У молодого Glebasta Spal (сейчас — просто Глебаста) в столице Башкортостана «вся его life», она его источник энергии и вдохновения, точка притяжения единомышленников:
«Люблю свой город, тут вся моя life.
Мы летим на иномарке по проспекту, и нам в кайф.
Да, больше, чем музыка в колонках.
Жулимэ вышка, юмор тонкий.
Дети фенола созрели на камнях, на холмах.
Я знаю не всех, но уфимский синдикат возносится вверх.
Мы знаем, где верх, мы курим верх.
Мы есть верх, это и есть верх, да».
В 2016-м трек получил вторую жизнь: он был переработан группой «Лауд» и вошел в их дебютный альбом. А в 2021 году уфимская киностудия «Аскарфильм» выпустила клип на получившуюся песню с участием трио и футбольного клуба «Уфа».
Li’Raw «Регион 65»
В 2007 году Li’Raw пришла идея написать трек о родном крае. Резонанс после ее выпуска в соцсетях получился, по словам музыканта, ошеломляющим. «Уже через три месяца трек звучал во всех автомобилях на Сахалине, в кафе, на мобильниках», — рассказывал рэпер. Летом 2011 года он снял видеоклип на свой хит, который тоже закономерно набрал в интернете тысячи просмотров земляков Li’Raw.
Песня ощущается как наивная и добрая реклама родного края, ее текст можно смело добавлять в туристический буклет. Рэпер будто продает товарищу идею переезда на Сахалин: тут у нас и природа богатая, и лето теплое, японских машин много, воздух какой-то несравненный, а «язык во рту ласкает красная икра». Еще автор с ностальгией вспоминает школьные годы, восхищается «процветанием областного центра» и искренне верит, что атмосфера в этом месте не изменится «даже лет через сто».
«Не знаю, что еще, друзья, сказать,
Но я люблю это число — 65,
Сахалин, ты такой на карте один,
Так красив, необычен, забыть тебя мы не позволим».
«Безымянные крутыши» «Дак это Пермь»
Исключительная история, негласным гимном города стал юмористический трек, который к тому же написали не музыканты, а участники команды КВН «Политех». В 2010-м трое молодых людей ради победы в финале игры в Прикамье зачитали рэп о Перми. Как рассказали сами авторы песни, ее текст они написали за полтора часа, а вирусный клип с прогулкой по Перми сняли за два дня. Мотивом для песни послужил сингл «Fous ta cagoule» французской комедийной группы Fatal Bazooka. Стать культовым треку помог заедающий минималистичный припев: «Дак это Пермь. Дак это Пермь. Дак это Пермь». Помимо него, в треке много локальных шуток и отсылок на резонансные происшествия:
«Пермь — культурная столица вселенной.
Пермь — культурная столица России.
Мы это знаем, мы у мэра спросили.
Сквер у галереи выглядит клево.
Даже есть парковка для 67-го.
Шурман-инкассатор деньги зарыл.
А местный лесничий себе «бэху» купил.
Даже москвичам, и то понятно всем: культурная столица — дак это Пермь.
Москвичи, не ПерМ, а ПерЬмЬ».
Трек быстро развирусился среди пермяков. Даже губернатор края Олег Чиркунов тогда пообещал разучить слова песни с подчиненными. За годы у КВН-рэперов нашлись десятки пародистов, включая школьников и местных стендап-комиков. Но, по признанию горожан, переплюнуть успех оригинала пока никому не удалось — даже его авторам, которые на волне популярности выпустили через пару месяцев продолжение хита.