Что ждет Макана? Женский рэп победит? Будет подъем электроники? 11 вопросов к музыке-2026

Чего мы ждем от музыки в 2026 году? Если коротко — побольше хороших песен и ярких героев. Если подробнее — то не только их, но и классных фестивалей, следующих шагов уже больших артистов и ренессанс неожиданных жанров. Перечисляем наши ожидания и мечты и задаемся вопросами о том, кто будет удивлять наши плейлисты в ближайшие 12 месяцев.

Пойдем на Пикник и много других летних фестивалей

Холодной зимой хочется мечтать о теплом лете. А можно и не мечтать, а строить вполне конкретные планы. В этом году Пикник Афиши пройдет в Москве 20 июня, а в Санкт-Петербуре — 8 августа. Early bird-билеты уже доступны, увидимся с вами летом!

Но летние фестивали — сами по себе отличный досуг. Будь то выходные в компании лучших друзей и любимых артистов или целый отпуск, спланированный вокруг выезда на фестиваль. Уже собрали для вас целую подборку мероприятий, ради которых стоит сорваться в другие страны.

A$AP Rocky наконец-то выпустит альбом

Муж Рианны уже восемь лет рассказывает, что вот-вот выпустит новый альбом. Пока мы готовили этот текст, дата выхода «Don't Be Dumb» оставалась загадкой, но к Новому году Роки все-таки собрался с силами: его первый с 2018 года релиз выйдет уже 16 января. Пока есть клип на сингл «Punk Rocky», где сияет Вайнона Райдер.

Заодно в этом году нам предстоит осмыслить, что последний на сегодня (или вообще?) альбом Рианны вышел уже 10 лет назад.

Альбом Фрэнка Оушена. Ну пожалуйста

Еще один грустный юбилей: Фрэнк Оушен уже 10 лет не выпускает больших релизов. Чем он вообще занимается — загадка, но суть по редким появлениям в соцсетях, просто живет свою лучшую жизнь. За человека радостно, но не от всего сердца: с каждым годом ожидание его четвертого альбома превращается скорее в иллюзии и самообман, чем нечто осязаемое.

В 2016 году Фрэнк сперва выпустил «визуальный альбом» «Endless», где под свои новые песни собирал на видео лестницу. Интернет восхитился и умилился, чтобы на следующий день сойти с ума: вслед за «Endless» мы услышали «Blonde», альбом эпохального r'n'b-соула. После этого оказалось, что продолжения можно и не дождаться. Но мы верим в лучшее — в том числе в музыке. Поэтому ждем.

Увидим следующую большую звезду, о которой пока не догадываемся

Одно из главных музыкальных удовольствий — новые открытия. Когда артист, от которого никто не ждал больших свершений, вдруг выпускает ту самую песню — и тут же превращается в хедлайнера всех фестивалей. Или песня, о которой все давно забыли, получает новую жизнь через соцсети, ее автор удачно седлает хайп — а карьера получает новую жизнь. Кто-то просто классно взрослеет и неожиданно оказывается, что Ваня Дмитриенко — примерно главный русскоязычный певец начала 2026 года.

Кто станет таким открытием в ближайшие месяцы? Понятия не имеем — и в этом весь кайф.

Темные двадцатые, новые добрые — что дальше?

Тегирование эпох никуда не денется, в телеграме можно уже сейчас запускать конкурс на следующий тег, который сперва емко опишет широкий срез артистов, а потом всем надоест. Уставшие умные? Надоевшие нормисы? Модные москвичи? Такой простор.

В марте в силу вступит закон о цензуре в музыке, люди продолжат зачищать свои песни

С марта артистов официально начнут наказывать за продвижение наркотиков в своих песнях. В прошлом году по стримингам уже прокатилась первая волна изменений, когда из песен пропали опасные слова. К весне стоит ждать еще больше тишины в давно знакомых песнях.

Узнаем, что будет с Saluki

Один из признаков большого артиста — держать уровень интереса аудитории и без больших релизов. В 2025 году Saluki сделал ровно это: выпустил (только на виниле) делюкс альбома «Bolshie Kurtki», много занимался своим лейблом Carnival Records и работал с другими артистами — в диапазоне от Макана до Slava Marlow.

2026 год — лучший момент, чтобы сделать следующий шаг в карьере куда-то ближе к стадионам.

А с Ваней Дмитриенко?

Сейчас уже очевидно, что Дмитриенко «забрал» 2025 год. Вопрос: что это было, короткая вспышка или старт чего-то куда более значительного? В этом контексте карьера Вани Дмитриенко — один из самых интригующих кейсов 2026 года. Потому что главная сложность для огромных поп-звезд — выпустить не пару больших песен, а поставить их на поток.

Макан отслужит в армии. А что будет дальше?

К концу следующего года Макан вернется из армии. Почти наверняка — сразу с новой музыкой. Он и до этого был одним из самых народных рэперов России, и в конце 2026-го наверняка попробует эти позиции закрепить.

Женский рэп задавит всех мужиков?

Последние пару лет мы следили за тем, как на русскоязычной сцене становится все больше девушек-MC, которые быстро забирают свое. Мэйби Бэйби уже много лет большая звезда, только за последние пару лет к ней добавились Baby Cute и Sky Rae — и это далеко не весь список. Осталось понять, кто засияет уже в 2026-м.

Электроника — следующий большой жанр?

Музыка циклична и одновременно требует нового. Рэп постепенно приедается, ренессанс гитарной музыки уже случился, поп — вечная скрепа всех чартов. Кажется логичным, что дальше всплывет электронная музыка — вопрос в том, кто поведет ее наверх. Группа «Лауд»? Продюсер Biicla станет чартовым героем? Эбмиент от Oneheart выйдет в массы? Глюкоза найдет себя в новом звучании и объединит запрос на новое с трендом на ностальгию? Все варианты — чудесные.

Нам просто нужно побольше хорошей музыки

