— Большинству артистов было плевать на критику, но заметное меньшинство она держала в тонусе. Большинству слушателей было плевать на критику, но заметному меньшинству она все объяснила. Были программные и пророческие статьи вроде «Цоева ковчега» Андрея Бухарина. Были очень авантюрные, но яркие рецензии Александра Горбачева, искавшего тот самый бриллиант среди сотен инди-камушков начала десятых. Был и ты с непростой историей отношений с группой Shortparis или Даня Порнорэп, которого Оксимирон провозгласил собственной совестью. Еще был такой чувак из «нижнего интернета» — Ева Масонова. Вот он не считался каким-то журналистом или критиком в привычном смысле слова, но и его заметки на стене VK я читал с огромным удовольствием! Сейчас я уже не могу найти эти тексты, но наизусть запомнил тейк о том, что «семантический образ девки-пули Фараона был богаче девочки-****** Оксимирона». Вот критика, которую мы потеряли.