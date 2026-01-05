Ваня Дмитриенко, Mayot, «Космонавтов нет», Lizer, МакSим: главные концерты января в Москве

Ваня Дмитриенко
6 января, в пространстве Tau
С момента выхода хита «Венера-Юпитер» прошло уже четыре года, и в 2025-м в карьере молодого артиста начался новый этап: звук стал тяжелее, а тексты — вдумчивее и взрослее. Звезда соцсетей и любимец женской аудитории исполнит главные песни, среди которых «Цветаева», «Шелк» и «Настоящая», а также «Силуэт» — совместный с Аней Пересильд трек из фильма «Алиса в Стране чудес».
Motherland Winter
6 января, в клубе «Урбан»
Уверенно набирающий в последние годы популярность фестиваль Motherland впервые откроет свои двери зимой. В этот раз организаторы решили собрать на одной сцене пять разножанровых инди-групп: «Хмыров», Terelya, Settlers, Palc, «Стрио».
Mayot
6 января, в клубе Atmosphere
Новогоднее выступление от мелодичного рэпера, который выпустил в этом году несколько синглов и интересных фитов.
Дети Rave
6 января, на концертной площадке «Свобода»
Готовы к праздничному рейву? Вы его получите! Артист исполнит и полюбившиеся хиты, и треки из майского альбома «Хромированные покемоны».
Sqwoz Bab
7 января, в клубе Atmosphere
Выступление с живым бендом от одного из самых энергичных представителей рэп-сцены. Ждите как старые громкие работы вроде «Татарского богатыря» и «АУФ», так и вышедшие в 2025-м синглы, среди которых «Romantic» и «Tokyo».
Luverance
7 января, в ДК «Альфа Кристалл»
Сольный концерт лиричного исполнителя с преданной аудиторией.
«Папин Олимпос»
7 января, в Base Club
Поп-панки и представители альтернативной сцены из Волгограда обещают большое рождественское шоу.
«Психея»
7 января, в клубе Pravda
«Психея» — коллектив, без которого невозможно представить историю отечественного индастриал- и альтернатив-метала. Более чем за три десятилетия группа не растеряла ни злости, ни актуальности, продолжая экспериментировать со звуком.
Тринадцать карат
8 января, в пространство Tau
Артист этой зимой отправляется в тур по стране, а год начинает с сольного концерта в столице. Можно ждать и новинки, и треки с альбома «13 причин почему», как раз и принесшего исполнителю известность.
«Космонавтов нет»
8 января, на концертной площадке «Свобода»
Поп-рокеры из Пензы, недавно выпустившие мини-альбом «Антипоэтика», презентуют его на январском выступлении.
«Базар»
9 января, в клубе «16 тонн»
Ударные, духовая секция, контрабас, клавиши, акустическая гитара — музыкантов на сцене в этот день будет много. Дуэт вместе с командой готовит необычные аранжировки и обещает, что несколько песен прозвучат со сцены впервые.
Alai Oli
9 января, в клубе «Урбан»
У группы есть многолетняя традиция: играть небольшие уютные зимние концерты. Специально для них в сет-лист добавляют не самые популярные песни, а в этот раз еще стоит ждать работы с вышедшего летом альбома «C2BY».
Stervell
9 января, в клубе «Техникабезопасности»
Камерный акустический концерт, где можно будет услышать более спокойные версии знакомых треков.
«Сквозь звук»
10 января, в пространстве «Смена»
Фестиваль в компании резидентов и друзей сообщества. На двух сценах выступит десяток артистов из разных городов и разных жанров: от брейкбита и арт-рока до постпанка и электроники.
«Порт (812)»
13 января, в клубе «16 тонн»
Легенды питерского панк-рока и классики отечественной поп-панк-сцены возвращаются в Москву с большим сольным концертом в честь 50-летнего юбилея своего бессменного лидера Ильи Никитина.
«Культодиночества», «Июльские дни»
16 января, в клубе «Мотри»
Вечер для любителей меланхолии, хтони и вдумчивой альтернативы — буквально общий сбор думеров.
«Последние танки в Париже»
16–17 января, в клубе «16 тонн»
Два вечера — два настроения. В первый день «ПТВП» представят жесткую и злую сторону своего творчества, во второй — более лиричную и меланхоличную.
Baldemoboy
17 января, на «Складе № 3»
Baldemoboy — хип-хоп-проект, в котором электронная (на грани рейва) музыка встречается со слегка панковской дерзостью и абстрактно-ироничным взглядом на реальность.
Lizer
18 января, в клубе Atmosphere
Столичным концертом артист завершает тур «Восход». Прозвучат и старые хиты, и треки из октябрьского альбома «[некуда бежать]», записанного с продюсером Highself.
Петр Налич
23 января, в клубе «16 тонн»
Карьера Налича взлетела после хита «Guitar», но сейчас в творчестве оперного певца и композитора много любопытных разножанровых работ.
«Досвидошь»
24 января, Pravda
Дуэт, работающий во множестве жанров, — от постпанка до нойз-рока, но в исполнении всего двух инструментов. Как говорят сами музыканты, на концертах у них никогда нет заранее подготовленного сетлиста, и переходы из одной песни в другую — чистая импровизация.
«Несогласие»
24 января, в клубе «Невротик»
Инди-группа умело миксует в музыке панк-рок, постпанк и даже синти-поп, акустический формат концерта позволит раскрыть все то, что скрыто в электрическом звуке.
Мукка
25 января, в Base Club
С момента выхода трека «Девочка с каре» прошло больше шести лет, за это время исполнитель записал много более лиричных работ. Одна из них — недавний сингл «Тысячи ночей».
«Kill the Spot Gig»
25 января, в клубе Punk Fiction
DIY-гиг для тех, кто ценит андеграунд, локальную сцену и мощные брейкдауны. На этот вечер Punk Fiction станет местом притяжения хардкора, панка и всего, что живет вне мейнстрима. В лайнапе FBC, Tumorflesh Rejection, Hurt in Lane и «Скверная участь».
МакSим
31 января, в пространстве Tau
Знаешь ли ты… что у певицы нашей юности концерт в последний день месяца? «Отпускаю», «Трудный возраст», «Ветром стать» — в этот день прозвучат главные хиты исполнительницы.