Gera Amen (Георгий Махмутов) — российский поп-певец, прошедший путь от дебютного сольного сингла до первого альбом и заметного успеха всего за год c небольшим. Примерный таймлайн такой: песня «Отблеск нас» вышла в марте 2024 года, альбом «Zarima» — в августе 2025-го. За ноябрь песня «Солнце встало» набрала больше 100 миллионов просмотров в Тиктоке, а прослушивания Геры на остальных стримингах подскочили в два раза. Но это история не про человека, у которого сразу все получилось. На деле — много упорства, случайных встреч и хорошей музыки.
19 декабря Gera Amen выпускает сингл «Это просто, правда-любовь». Уже можно оформить пресейв.
Гера начинал как уличный музыкант: «Собрали первый состав — и начали кайфовать»
Гера из Нижнекамска — татарстанского города с населением в 240 тысяч человек в 230 км от Казани. Там он начинал музыкальную карьеру, но не с демок на стримингах, как принято сейчас, а олдскульно — в составе уличной группы. Она называлась Frend (сейчас Гера «стесняется» этого названия) и быстро приобрела локальную известность.
«У меня классическая история: собрались с друзьями, нам нравилась музыка — так и зародилась группа. В Нижнекамске не очень много людей, но в итоге смогли собрать первый состав — и начали кайфовать. Пели каверы, выступали везде, где было можно. Мы тогда выглядели для людей как нефоры и часто играли на улицах. Скинулись с другом на комбик, чтобы выходить на проходимые улицы. Там нашли басиста, который тоже любил Дэвида Боуи, познакомились с еще кучей людей».
«Мы начали разлетаться по сарафанке как группа, которая клево поет. Уже пробовали делать свою музыку, но не спешили с ней, потому что в Нижнекамске у нас так и не получилось ничего выложить на площадки, музыка существовала только на стене VK. На наш последний платный концерт пришло 250 человек — мы были счастливы, потому что нас запоминали чисто по лайвам. Наш пик в Нижнекамске — выступление на Дне молодежи, там был весь город. Увидел нас на афише и чувствовал себя как герой».
Дальше я переехал в Казань — и мы на первых порах занимались тем же: стрит-выступления, вас куда-то зовут. Я подрасстроился, потому что не почувствовал ничего нового: тот же Нижнекамск, только больше».
Что Гера любил петь на улицах
«Если вижу на улице классного музыканта, мой долг — подкинуть ему денег. Сам очень любил петь A-ha «Take On Me», Криса Айзека, Леонарда Коэна, того же Боуи — вот такие песни нравились в первую очередь. Старался избегать колхозную историю, потому что меня воротит от нее. Я люблю Цоя и уважаю «Короля и Шута», но к сожалению, люди, которые просили их спеть, не находили во мне отклика, я напрягался из-за их неадекватности».
Гера помогал Saluki с альбомом «Wild Ea$t». Благодаря каверу из инстаграма*
«После того, как группа подрассосалась, все выбрали свой путь. Мой разделился на до и после сообщения от Сени Saluki. Я от нечего делать записал кавер на Gnarls Barkley и выложил его у себя в инсте. Меня репостнула Саша Sabu, мы познакомились, когда с ребятами ездили стритовать в Москву. На Сашу уже был подписан Сеня. Он мне написал и случился забавный диалог: «Йоу, бро, круто поешь» — «Спасибо» — «А че, делаешь музыку сам?» — «Да» — «Скинь демки» — «Чтобы ты ******* [украл]?» Вот так пообщались и поугарали.
Но потом пацаны привезли меня в Москву, я вчера еще видел квартиру с индусами и тараканами, а сейчас уже в каком-то отеле, это клево было. В итоге сделали на «Wild Ea$t» песню «Glugicir», для меня это был жесткий период, когда я ходил с зеленым ********** [лицом]. Но я рад, что все получилось. Я всегда хотел записывать свои песни. И изначально думал, что Сеня зовет меня не как продюсера, а как самостоятельного артиста, но мне тогда не хватало осознанности в моменте».
Как один день на боксе превратился в музыкальную школу
«В детстве мама хотела, чтобы ее ребенок ходил на какую-нибудь секцию. Так я целый один день проходил на бокс. А вокруг меня всегда были люди, которые дрочили на музыку. Например, у меня были детские отношения с девушкой, я провожал ее до дома, а на звонке у меня заиграла «Smells Like Teen Spirit». Она услышала и сказала, что ей тоже нравится «Нирвана». С этого момента все так легко полетело. В итоге музыка на меня напала, я пошел в музыкалку и до сих пор помню, как играть на трубе. Понял, что с этим надо что-то делать, потому что в глазах матери со своими девятью классами образования выглядел как безнадежный ублюдок. Решил поступать в колледж культуры на эстрадное пение. Меня радовало, что мое основное занятие теперь — это музыка. Но так и не закончил колледж, потому что понеслась музыка».
Альбом «Zarima» — эталонная отправная точка
В августе у Геры вышел дебютный альбом «Zarima». Это трогательное посвящение умершей бабушке вперемешку с песнями о любви, духе молодости и вечном поиске своего я. В плане звука это микс из понятной и прилипчивой поп-музыки и экспериментов что с роком, что с современным R’n’B. На стримингах сильно выделяются две песни оттуда — построенная на ломаных ритмах обаятельная «Снова» с тем же Saluki. И «Солнце встало» — свежий Тикток-хит, за ноябрь на площадке набралось 130 тысяч видео под этот звук с 110 миллионами просмотров.
«Важная тема альбома — потеря близкого человека, моей бабушки, и рефлексия вокруг смерти. Бабушка и тут мне очень помогла доказать, что я могу и что из себя представляю. Засунул туда оперу, переосмысление «Богемской рапсодии», смешал старое и новое. Наложил знания, полученные от Сени в продакшне и Темы Кубика, с которым писал альбом. Для меня «Zarima» — эталонная отправная точка».
Первый буст Гера получил от Saluki, но выпускает музыку не на его лейбле Carnival, а на FRWRD. Почему?
FRWRD Music — российский лейбл и дистрибьютор, запустившийся в феврале 2020 года. Там издаются Markul, Куок, Loqiemean и многие другие артисты, включая Saluki, чей собственный лейбл Carnival Records запущен в сотрудничестве с «Форвардами».
«Именно Санек Оводов показывал меня пацанам и пробивал к ним, до сих пор из-за этого ношу его фотографию в паспорте. Но работать я начал именно с FRWRD. Мы вместе отработали мой дебютный сингл — и решили продолжать. Коля Мелешко всегда называл «Форвардов» бутиковым лейблом, я долго не понимал это определение, но сейчас уловил. Я вот прихожу туда как в замок — и меня встречает генерал Дима Баранов, потом выходит монах Идан Залмансон, а дальше в высокой башне сидит Николай Мелешко и как снайпер выцеливает какие-то штуки. Они в хорошем смысле карикатурные, но живые и умные люди. У пацанов не очень «лейбловый» подход. Я пришел и услышал: «Надо для начала сделать вот это, а дальше — как чувствуешь». И это наиболее близкий мне подход».
Это сходится и с видением руководителей лейбла. Вот как работу FRWRD описывал один из его основателей Идан Залмансон: «Для нас в любом случае важна коммуникация, потому что мы бутиковый дистрибьютор. Стараемся сблизиться с артистом и понять его видение, а не давать конвейерные советы».
Почему нельзя писать музыку для витрин
«Успех «Солнце встало» никак меня не изменил. Я просто в восторге от того, как музыка может влиять на людей. Мне написала одна девочка: «Ваша музыка спасла меня от суицида». Надеюсь, она шутила, но даже если на секундочку это правда, мне сложно осознать, что я сидел и что-то делал в своей комнате — а теперь человек живет из-за этого. Я не хочу писать песни для ****** [проклятых] витрин, для этого много ума не надо. Если человек хочет денег, зачем выбирать музыку? Остановись на чем-то другом».
*Инстаграм принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией на территории РФ.