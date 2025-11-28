Xzibit, Gucci Mane, АК-47 и TGK, Anna Asti, Saluki, Куок: главные концерты декабря

Xzibit
3 декабря, VK Stadium
Рэпер, актер, ведущий: Xzibit известен не только музыкой, он же — ведущий популярного шоу на MTV «Тачка на прокачку». Выпустив релиз «Kingmaker Album», музыкант отправился в мировой тур.
Palc
3 декабря, Урбан
Группа с солисткой Таей Пальцевой, начинавшая путь с переосмысления популярных треков, ждет фанатов на концерте с уже полностью авторской программой.
Saluki
4 декабря, Atmosphere
Надевайте Bolshie Kurtki и приходите на большой концерт яркого мультижанрового экспериментатора.
Хмыров
4 декабря, Base Club
Летом петербургский артист выпустил первый за четыре года альбом — «Нотки-строки» — а теперь презентует его в разных городах страны.
Пётр Налич
4 декабря, Magnus Locus
В джаз-клубе артист выступит с программой городских романсов.
Шоукейс лейбла SPRL
4 декабря, «Урбан»
Под началом лейбла SPRL из андеграунда выбрался не один десяток молодых артистов. На шоукейсе выступят флагманы отечественной альтернативной сцены: рейв-панки «Мытищи в огне» и ярославские хулиганы «Хохма». Ближе к дате организаторы обещают раскрыть еще нескольких участников лайнапа.
Дуучимээ
5 декабря, «Склад № 3»
Откатав мини-тур по европейской части России, эмо-панки возвращаются в родную столицу с новыми песнями и туровыми историями. Кстати, в переводе с монгольского «дуучимээ» означает «шум», что в целом хорошо коррелирует со звучанием группы.
Baby Melo
5 декабря, Графит
Юный артист выпустил в этом году множество синглов и мини-альбом «Melo Not Melo», а потом отправился в первый полноценный тур.
Yerkatt
5 декабря, Stereo People
Артист, в этом году выпустивший несколько ярких фитов (в том числе, с ЛСП, Basic Boy и Найком Борзовым) подготовил концерт-перформанс «Сон круглого отличника».
Катя Милтей
6 декабря, Stereo People
В ноябре исполнительница опубликовала альбом «2170» для любителей экспериментальной поп-электроники, а теперь презентует его на сольном концерте. Специальные гости — kochneva и umirai.
7000$
6 декабря, «16 тонн»
Ежегодная праздничная программа «Предновогодний хардкор» — традиция, которой «Баксы» не изменяют вот уже более десяти лет. Но если раньше группа ассоциировалась исключительно с тяжелым рэпкор-звучанием, то последние релизы сами музыканты относят к жанру рэйв-метал.
Суперолег
6 декабря, «Свобода»
Группа «Суперолег» дебютировала в прошлом году как сольный проект гитариста группы «Лилу» Олега Байбакова и уже успела впечатлить слушателей нетривиальным подходом к звучанию: нотки пост-панка, эмо, древнеславянские мотивы, настоящая русская гармонь. На концерте группа представит обновленный состав и презентует новые треки.
Хаски
7 декабря, МТС Live Холл
В этом году артист выпустил несколько сольных треков, последний из которых — «Танцы на снегу». На концерте можно ждать и их, и хиты прошлых лет.
Therr Maitz и Антон Беляев
7 декабря, Пространство Tau
Хедлайнеры прошлогоднего Пикника «Афиши» в Москве каждое выступление делают незабываемым — группа во главе с Антоном Беляевым знает толк в неожиданных аранжировках.
The Limba
7 декабря, Пространство Arbat 21
«X.O», Coco L’Eau, «Флиртуй», «Смузи» — треки этого R&B-исполнителя из Казахстана все слышали в чартах.
uxknow
7 декабря, Eclipse
У ростовского артиста, активно выпускавшего в этом году синглы и мини-альбомы, запланирован самый крупный столичный концерт.
Whole Lotta Swag
8 декабря, Atmosphere
Яркий рэпер из Тамбова ориентируется в своей музыке на западный рэп, но привносит в него что-то свое — можно убедиться на концерте.
Грязь
12 декабря, Урбан
Беларусская группа во главе с Денисом Астаповым представит на сцене новые аранжировки знакомых треков.
May Wave$
12 декабря, Eclipse Moon
Артист из Ростова-на-Дону в последнее время редко выпускает новый материал, но обещает исполнить на концерте хиты прошлых лет.
Петар Мартич & Live Band
12 декабря, Море Музыки
Выступление в океанариуме с лайв-бэндом — барабанщиком Витей Глазуновым и саксофонистом Сергеем Храмцевичем.
Влажность
12 декабря, «Склад № 3»
Одна из самых заметных панк-команд столичного андеграунда после перерыва возвращается с большим акустическим концертом. Группа уже пообещала фанатам исполнить более трех десятков любимых песен.
Gucci Mane
13 декабря, MTC Live Холл
Один из крупнейших американских рэперов обещает впервые выступить в российской столице. Хитмейкер из Атланты, в дискографии которого 16 альбомов, исполнит «Lemonade», «Wake Up In The Sky» и другие известные во всем мире треки.
АК-47 и TGK
13 декабря, VK Stadium
АКТГК — картель! Легенды старой школы на одной сцене — Витя АК, Максим АК, Jahmal TGK и VibeTGK. Под живые барабаны и скретч-шоу от DJ CHELL они исполнят и старые хиты, и свежие треки.
Стоунд
13 декабря, Море Музыки
Группа, недавно выпустившая мини-альбом «Между тобой и кроватью», сыграет на площадке «Море музыки» — многие треки впервые прозвучат вживую.
Вертушка Газманова
13 декабря, «Свобода»
Звезда питерского андеграунда Денис Чичако возвращается в столицу со всеми своими никнеймами, а это значит, что гостей концерта ждет не только абстрактный рэп от «Вертушки Газманова», но также треки, написанные под именами «МЦ Жесткое ограничение» и «Чичако». А компанию Денису составит земляк и коллега по сцене «Борг Ликсодий».
Scumback
13 декабря, «МО[ТРИ]»
После больших сентябрьских презентаций альбома в столицах от метал-хардкорщиков Scumback практически ничего не было слышно. Теперь стало ясно: парни готовились и набирали сил, чтобы вновь ворваться на сцену и напомнить, что такое настоящий хардкор. Саппорт им обеспечат Sick Dick, Will To Win и Time4Aggression.
Букер
14 декабря, Base
В столице состоится предпоследний концерт тура, в который артист отправился с панк-рок группой Mockumentary после выхода альбома «Время колокольчиков».
Boulevard Depo
14 декабря, TAU
Рэпер обещает «специальное зимнее шоу». Наверняка прозвучат треки с «Футуроархаики» — альбому как раз в декабре исполняется год.
Элли на маковом поле
14 декабря, Atmosphere
«Немерено», «Любовь моя», «Где ты?» — вы наверняка встречали эти песни в лентах соцсетей и уже знакомы с узнаваемым голосом исполнительницы
Instasamka
14 декабря, VK Stadium
Большой концерт одной из самых скандальных героинь российской сцены.
Hehehe
14 декабря, Урбан
Романтичный и искренний инди-рок из Владивостока, в этом году покорявший столичных слушателей на фестивалях, а теперь добравшийся до отдельной сцены.
Сова
16 декабря, Base
Подпевали екатеринбургскому дуэту на Пикнике «Афиши» в этом году? Приходите на сольный концерт, если хотели бы быть героем главным — хотя бы фильма, хотя бы романа.
mzlff
19 и 20 декабря, Base
Сразу два столичных концерта подряд завершают тур «Phantasmagoria», названный в честь сентябрьского альбома.
Pyrokinesis
20 декабря, МТС Live Холл
В конце зимы артист выпустил альбом «mea maxima culpa», а осенью по традиции отправился в тур, чтобы вживую увидеться со знатоками созданной им вселенной.
Антоха МС
20 декабря, 16 тонн
Предновогодняя камерная встреча: настолько домашняя, что организаторы предлагают приходить в свитерах с оленями или вообще пижамах. Прозвучат главные хиты в сопровождении клавиш, саксофона, акустической гитары и трубы.
Anna Asti
20 декабря, TAU
Царицы, общий сбор! Он еще будет пьяным по твоей вине, а пока время планировать поход на большое шоу певицы.
Мегамозг
20 декабря, Pravda
Группа устраивает «секретный концерт» с эксклюзивной программой. Сет-лист неизвестен, но наверняка должны прозвучать треки с сентябрьского альбома «Реквием».
OG Buda
21 декабря, TAU
Предновогодний концерт с презентацией свежего альбома «Скучаю, Но Еще Работаю».
Wildways
21 декабря, VK Stadium
Коллектив прошел длинный путь от метала до поп-рока (именно в таком порядке) и сумел не только не растерять слушателей, но и стать одной из самых популярных рок-групп страны. Сегодня за их спиной пять полноформатных альбомов и совсем недавно вышел шестой — именно его они презентуют на декабрьском концерте в Москве.
ОЧАГ
21 декабря, «Склад № 3»
Мини-фестиваль «Очаг» объединит на одной сцене артистов не только разных жанров, но и из разных городов и даже стран. Волгоградская группа «Астронавты» ответит за инди-рок с вкраплениями альтернативы и пост-панка, москвичи ATÅMA добавят вечеру меланхоличного шугейза, а RASPUTNIKI примчатся из Казахстана, чтобы разбавить всё это стоунером, пост-панком, фолком и кантри.
Обстоятельства
25 декабря, Урбан
В этом году дуэт из Чебоксар не возвращался с новыми работами, но концерт станет для фанатов возможностью услышать уже хорошо знакомые песни.
Pompeya
25 декабря, 16 тонн
Подарок для меланхоличных натур: выступление отечественного коллектива, известного и за рубежом — благодаря англоязычному репертуару.
Brazzaville
26 декабря, Урбан
На улице — зима-холода и скорый Новый год, но группа обещает, что в этот вечер каждый гость ощутит себя в Лос-Анджелесе 90-х.
Markul
27 декабря, VK Gipsy
Чувствуете Great Depression в связи с наступлением зимы? Превратите ее в праздник на ночном шоу артиста.
Ploho
27 декабря, Урбан
Новосибирская группа с долгой историей знает о холоде всё — и может погрузить в него слушателей.
Куок
28 декабря, VK Stadium
Очередной продуктивный для артиста год: вышли «17/25 ADHD», «Qtopia», «Qtopia (Director’s cut)» и «Quvi 2». Ждите любимые треки на крупном концерте, которым музыкант завершит масштабный тур.
Хадн дадн
29 декабря, Свобода
Группа зовет на предновогодний бал «Незамерзайка», где обещает праздничные номера и появление специальных гостей.
Rocket
30 декабря, Base
Special New Year Show, главным гостем которого станет автор «Swag Season», «Supreme Swings» и других альбомов.