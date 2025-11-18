«Он никогда не простит мне мой талант». История триумфа и трагедии группы «Братья Грим»

Это заметил Леонид Бурлаков, собрал в кулак всю свою продюсерскую хватку и устроил первый — и без кавычек секретный — московский концерт группы в Театре музыки и драмы, утаившемся в Парке Горького. Он придумал квест: фанам по подсказкам на сайте группы предстояло найти машину с журналом Q за 1989 год под дворником, назвать кодовое слово и получить билет. При этом билеты делились на два типа — с Борей и Костей, — о чем фанаты заранее не знали. На входе выяснялось, что для прохода необходимо найти владельца второй половинки билета. Под дождем и снегом гости выкрикивали: «Девушки, а у вас Боря или Костя?», соединяли билеты и наконец попадали на концерт.