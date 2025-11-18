«Он никогда не простит мне мой талант». История триумфа и трагедии группы «Братья Грим»

«Я пригласил их в Москву, а в конце разговора спросил: „Как я вас узнаю?“ И в ответ услышал, что они – братья-близнецы. Здесь я получил такой электрический заряд… Потому что не думал, что кроме музыки есть еще другой фактор, который поможет мне с этими ребятами».
Это слова Александра Кушнира, музыкального журналиста, пиарщика и соавтора карьерных взлетов «Мумий Тролля» и Земфиры* из его книги «Хедлайнеры». Другой (и главный) соавтор этих успехов — продюсер Леонид Бурлаков. Именно он зимой 2005 года рассказал Кушниру, что очаровался демозаписями двух рыжих братьев из Самары и попросил снова помочь с пиаром. Теперь обо всем по порядку.
Братья Борис и Константин Бурдаевы родились в 1981 году в Самаре в семье фармацевтов. «Братья Грим» — восемнадцать лет спустя там же. Вернее, они еще назывались «Магеллан», а вот в 2001-м уже назвались «Братья Грим».
Обязанности разделили так: Боря Грим пел, играл на гитаре и писал все песни. Костя — играл на басу и подпевал. По такой схеме будет работать все их творчество в 2000-х. Запомните этот факт.
Взлет «Братьев Грим» в стратосферу принято считать сверхбыстрым, но на самом деле ему предшествовали годы варения в самарском андеграунде. Дебютный альбом группы писался несколько лет, а его корни можно найти аж в начале нулевых.
В сети сохранилось видео, где двадцатилетние братья поют песню, которая через четыре года взорвет эфиры, а еще через двадцать три — тикток. Это песня «Кустурица». В ней еще нет места балканскому режиссеру, но зато есть мечтательная, сказочная (оправдывает название группы!) легкость на грани с легкой небрежностью, добрым шалопайством, а кадры самарской набережной добавляют необходимого вайба. Эта музыка представляла собой рокапопс, если бы после «Мумий Тролля» не появилась условная группа «Смысловые галлюцинации», а сохранился западнический флер в союзе с дворовой задушевностью.
Имя Эмира Кустурицы братьям предложил вставить в песню продюсер Леонид Бурлаков — редкий случай его творческого влияния на группу, в отличие от карьерного. Почему редкий? Это можно понять по записи «дозвездного» концерта 2004 года в самарском баре «Подвал», где песни группы звучат в том же виде, в каком и попали на первый альбом.
Это многое говорит о российском шоубизе 2000-х. Окно возможностей конца 1990-х, когда «Мумий Тролль» и Земфира пробились в эфир, захлопнулось, «формат» ожесточился, программные директоры радио и ТВ получили огромную власть, а продюсерские центры — рычаги влияния на эту власть.
Кто знает, может быть, братья так и остались бы играть в баре «Подвал» до конца карьеры и работать на самарском радио (как это делал младший Константин), но в том же 2004-м они попали в поле зрения Бурлакова и перебрались в Москву, прихватив гитариста Максима Малицкого.
Леонид Бурлаков переживал тогда кризис карьерный («Мумий Тролль» и Земфира с ним больше не работали) и, как рассказывал старший Борис, еще и финансовый: по его словам, Бурлакова прессовали за долги. Более того, Борис признавался, что «Братья Грим» поначалу не нравились Леониду, но, когда он ставил их песни девушкам, «им всем нравилось вообще очень».
«И даже Капа Деловая, грозная мадам, расплывалась от счастья, когда слышала песню „Ресницы“», — отмечал он. Имелась в виду Капитолина Деловая, музыкальная журналистка «Московского комсомольца» 90-х и 00-х, известная в те годы своей жесткой и местами даже неоправданно грубой критикой в адрес артистов, в частности на передаче «Акулы пера».
История про Деловую — характерный штрих к портрету успеха «Братьев Грим». Леонид Бурлаков настолько сильно поверил в группу близнецов, что проинвестировал сумму, которую Борис оценил в 140 тысяч долларов, а Кушнир — во все 326. По слухам, проинвестировал даже не он: старший Бурдаев рассказал, как к Бурлакову пришли инвесторы его прошлых проектов «спросить за долги», а в ответ тот поставил кассету с демками «Братьев Грим», и они дали ему еще денег.
Неизвестно, происходила ли эта история на самом деле, но задним числом она звучит правдоподобно, учитывая тот вихрь, которым «Братья Грим» пронеслись по стране в 2005 году.
Начало было положено, весной на радио «Максимум», главном по радийной рок-музыке, зазвучала песня «Вторая половина», еще не народный хит, но уже вершина «Хит-парада двух столиц» — главного чарта радио. Вокруг группы уже начал происходить некоторый шум.
Это заметил Леонид Бурлаков, собрал в кулак всю свою продюсерскую хватку и устроил первый — и без кавычек секретный — московский концерт группы в Театре музыки и драмы, утаившемся в Парке Горького. Он придумал квест: фанам по подсказкам на сайте группы предстояло найти машину с журналом Q за 1989 год под дворником, назвать кодовое слово и получить билет. При этом билеты делились на два типа — с Борей и Костей, — о чем фанаты заранее не знали. На входе выяснялось, что для прохода необходимо найти владельца второй половинки билета. Под дождем и снегом гости выкрикивали: «Девушки, а у вас Боря или Костя?», соединяли билеты и наконец попадали на концерт.
В мае 2005-го вышли «Ресницы» — и попали на первое место чартов «Европы плюс» и «Русского радио». Борис подчеркивает: тогда еще даже не сняли клип на песню, и широкая публика не знала, как выглядят солисты.
Что было дальше — уже история. Выступление на Maxidrom (для которого Бурлаков ухитрился расклеить афиши, где «Братья Грим» значились хедлайнерами выше Земфиры и Franz Ferdinand — что, по слухам, обидело Земфиру), дебютный альбом, клипы «Ресницы» и «Кустурица», все возможные чарты, премии, первый тур, снятый «Муз-ТВ» в формате реалити. 2005 год был годом «Братьев Грим».
Чем были круты «Братья Грим»
«Задним числом первый альбом „Братьев Грим“ кажется лучшим саундтреком спокойной, беззаботной середины нулевых, он вышел в лучшее время. Не пов, а рил: тебе 14, ты бездельничаешь летом у бабушки в деревне, репитишь песни про лето, маман и Норвегию, совершенно не понимаешь, что такое галлюциноген, но ловишь такое же настроение праздного разгильдяйства и дуракаваляния — даром, что последнее прописано в главной песне „Братьев“ — и впереди вся жизнь. Этот альбом — про ощущение момента, когда еще не думаешь о будущем и тем более не грустишь о прошлом.
Дебютник братьев — это беспечная легкость напополам с каким-то совершенно хищным мелодизмом, безупречный стилек и в тоже время четыре знакомых аккорда. Это фонетика на каком-то новом уровне — просто послушайте, как в песне „Лето“ Борис тянет сонорный согласный «л» так, как будто это гласный звук.
Мне еще нравится, как „Братья Грим“-2005 идеально встали в музыкальный ландшафт 2005 года, стоя одной ногой в рокапопсе (двинувшем после „Мумий Тролля“ в коллективный саундтрек к „Брату-2“), а другой в гитарной эстраде вместе с группой „Уматурман“, Массквой и ранней Савичевой, при этом сами не став ни „Нашим радио“, ни эстрадой, да и вообще не растеряв в аутентичности. В этом тоже, конечно, была какая-то магия момента, которому был отведен миг».
«Они представляли нормисную версию рокапопса. Лагутенко был слишком небожителем, „Сегодня ночью“ слишком эстетами, „Мультфильмы“ слишком петербуржцами, украинцы пели на украинском. А „Уматурман“ были слишком дворовыми и далекими от жанра.
А „Братья Грим“ были очень добрыми. Они выгодно отличались на фоне остальных групп того времени, слишком много в их песнях было оптимизма, при этом он был не щенячье-напускной, а задорный, без особой жести. За это их многие любят.
Они были последним рокапопсом, последним осколком изжившего жанра, и этот осколок был очень нашим. Их сложно было бы назвать брит-попом, они наследники даже не „Мумий Тролля“ и даже не группы „Браво“, которая мне вспоминается, когда я слушаю про „Братьев Грим“, а — через группу „Браво“ — советских ВИА. Песня „Кустурица“ — „Последняя электричка“ нашего времени. Песню „Аэроплан“ очень легко представить в исполнении ВИА. Это наследие той эстрады. Их популярность можно объяснить и на генетическом уровне».
Начало конца «Братьев Грим»
В конце 2005 года «Братья Грим» сыграли в забитом под завязку московском клубе «Б2», а затем выступили с другими российскими поп-звездами (а «Братья Грим» уже вошли в их число) на Трафальгарской площади в Лондоне. Пусть и организовал это мероприятие «Русский дом» в рамках культурного сотрудничества двух стран, сам факт такого выступления — красивый финал прорывного 2005 года. Как выяснилось, самого успешного в истории группы, больше таких не будет. Снова дадим слово Александру Кушниру:
«В дальнейшем в стане рыжих близнецов многое оказалось не столь благостно. Я, к примеру, сильно расстроился, обнаружив их второй альбом в магазине „Союз“ в довольно неожиданном месте – в корзине с надписью „Распродажа“. На диске красовался гигантский красный стикер: „Новая цена – 69 рублей“, — писал он в книге „Хедлайнеры“».
Второй альбом назывался «Иллюзия» и вышел в мае 2006-го. Хоть песня «Дыхание» оттуда и попала в теле- и радиоэфиры, но такой популярности, как у «Ресниц» и «Кустурицы», уже не было. Борис вспоминал: он хотел сделать немного «грязный» гитарный инди-звук, и ему хотелось поделиться «настроением британской музыки» тех лет. Например, песню «Доддури» он сравнивал с группой Kaiser Chiefs.
«Радиостанции ждали от нас сладкоголосых хитов, но вышла „Иллюзия“, и многие просто не поняли, почему все так», — говорил Борис. Следующий альбом «Марсиане» «Братья Грим» писали без продюсера Леонида Бурлакова и выпустили в конце 2007 года, хитов там не было.
Два случайных факта. 2006 год: Антон Лиссов и Сергей Макаров из группы Jane Air в 2006 году с плохо скрываемой злорадной усмешкой рассказывают, как в Сыктывкаре их группа собрала «биток», а «Братья Грим» за три дня до них — 120–130 человек. 2007 год: «Братья Грим» выступают бесплатно в Курске на открытии ТЦ.
Я не просто так заострил внимание на группе Jane Air, потому что «Братья Грим» стали одной из последних гитарных групп, чей успех сделали радио и ТВ. Как раз в 2006–2007 году Россию окатила волна жесткой альтернативы, которая мигом заставила представлять рокапопс более мягкотелой и немодной музыкой, чем он есть. Оттуда же, из андеграунда, вышла группа Centr и вытащила из подземелья не то что волну, а целое поколение падик-рэпа. Все это резко и искусственно сделало «Братьев Грим» несовременными.
Нельзя сказать, что на втором и третьем альбоме «Братьев Грим» резко потеряли талант. Оба альбома звучат в схожей с первым стилистике — это все тот же узнаваемый гитарный поп, пусть и с меньшей легкостью и подсбитым прицелом на хиты. Хорошие песни там тоже есть: чего только стоят маринические красоты баллады «Морской несезон»!
Немного света на те годы пролил, опять же, сам Борис. Он говорил, что писать три альбома за три года было тяжело. «Этого не стоило делать так. Тогда продюсер приходил в рекорд-компании, брал у них задаток — и ты был обязан написать пластинку. Хотел не хотел, а должен был из себя что-то вывалить».
«Почему все закончилось? Думаю, успех „Братьев Грим“, песни „Медведица“ — предпоследнего хита рокапопса, который символически изъял „Мумий Тролль“ из британской традиции, и неуспех группы „Сегодня ночью“ в том, что люди выбрали свое, родное. Надо напоминать: любимая критиками за психоделическую хмурь и эхо бритпопа группа „Сплин“ осталась в памяти такими же околоВИАшными песнями. И песней „Романс“, которая, по факту, романс.
Но есть еще и простой ответ: не хватило запала. Сложные отношения в группе „Братья Грим“ между братьями не были той искрой, как это было в Oasis, где люди фигачили лучшие песни, несмотря на то, что да, братья, да, сложно. Казалось, у „Братьев Грим“ устроено, как у группы Ubel (где брат с сестрой), не на ненависти, а на взаимопонимании и любви.
Тогда же и прервалась рок-традиция в России. „Братья Грим“ были осколками старого мира, где три аккорда рожали смыслы. Вторая половина нулевых — это темные века: был 2007-ой, но он был как бы параллельно. „Братья Грим“ были раскручены телеком, а телек перестал играть важную роль. В то же время они не были меметичны, чтобы прославиться в интернете. Они упали в бездну».
«„Братья Грим“ стрельнули двумя хитами, но не дожали. [Продюсер Леонид] Бурлаков вроде рассказывал, что он помог группе спродюсировать первый альбом, а уже на втором дал им волю, сказал: „Делайте что хотите, вы звезды“.
На мой взгляд, это стало большой ошибкой, потому что любого артиста определяют первые два альбома. Если он сумеет их записать — не зря же говорят про синдром второго альбома? — то он закрепился надолго. Второй альбом — это лакмусовая бумажка, проверка — сможет ли он после хайпа что-то еще показать и удержать внимание своих слушателей. Как будто „Братья Грим“ сделать это не смогли. „Иллюзия“ — хороший альбом, у него интересный звук, есть крутые песни. Но так же выстрелить, как с „Ресницами“, „Кустурицей“ и „Второй половиной“, у них не получилось.
Вообще у меня есть теория, что самые токсичные группы — созданные братьями: Oasis, „Агата Кристи“, Beach Boys. „Братья Грим“, к сожалению, этой участи не избежали».
Распад и расход «Братьев Грим». Только факты
6 марта 2009 года на сайте «Братьев Грим» появляется сообщение о распаде группы. 8 марта басист и бэк-вокалист группы Константин Бурдаев сыграл в акустике сольный концерт. В августе 2009 года Константин без брата с новым составом музыкантов и названием «Грим» выпустил сингл «Лаос», еще через пару месяцев — песню «Самолеты». В марте 2010 года Константин дал новому коллективу старое название — «Братья Грим». В декабре новые «Братья Грим» выпустили альбом «Крылья Титана», в котором указано, что почти все песни написал Константин, а две — Борис. Далее у новых «Братьев Грим» вышло еще три альбома. В начале 2022 года появилось видео, где Константин поет «Ресницы» под акустику вместе с другим вокалистом с рыжими волосами — Олли Кеевым. Он ушел из группы в том же году.
Борис Грим выпал из инфополя с 2009 по 2011 год. В 2011 году он представил группу Lirrika, с которой выпустил один альбом. В 2014-м создал группу «Борис Грим и „Братья Грим“» (один альбом и один EP). В 2015-м — проект Octopus Maiden («Дева Осьминог» (два альбома, на английском и русском)). В 2017-м — проект «Ufology» (один EP). В 2025-м — проект Kip4ris (один EP).
В 2015 году Борис сообщил о давлении Константина на организаторов концертов его группы «Борис Грим и „Братья Грим“». В 2020-м заявил о приостановке концертов группы из-за юридических вопросов. В 2025 году объявил о возобновлении музыкальной деятельности и сообщил о намерении подать на брата в суд. Первый альбом «Братьев Грим» по инициативе Бориса отсутствовал на площадках до 2024 года. Второй и третий отсутствуют до сих пор.
Итог: «Братья Грим» возродились в 2010-м (а под названием «Грим» еще в 2009-м) году без основного вокалиста и автора песен Бориса Бурдаева, его место занял его брат Константин, бывший басист группы. С ним в роли фронтмена «Братья Грим» выпустили еще три альбома. В этих альбомах есть и песни, написанные Борисом. Борис Бурдаев создал несколько проектов, включая обновленные «Братья Грим», но закрыл группу, объяснив решение давлением и юридическими угрозами своего брата.
А теперь — две точки зрения на произошедшее. Обе версии — не прямая речь, а подробный пересказ реплик обоих музыкантов из комментариев под их публикациями в разных социальных сетях и архивных интервью.
Версия Бориса — изложение
«В 2008 году почувствовал, что физически и творчески устал, я не был к этому готов. Понял, что группа в плачевном виде, она состояла из наемников: хорошие ребята, но они не были моими единомышленниками. Самое прикольное происходило в независимой музыке. Я решил, надо двигаться туда, делать музыку, которая нравится, и не ходить на поклон к радио.
Я сказал брату: надо попуститься, оставить немного концертов и отдохнуть — это нормально для групп. У брата были другие планы, в одну ночь он поменял пароли на сайте и забрал все себе.
В молодости по-братски я опрометчиво разделил свои права с человеком, который не писал песни. Брат прекрасно знает, что это мои песни, это мой голос. Об этом можно спросить нашего бывшего продюсера, мою бывшую жену, кого угодно. Я в свое время разделил авторские права наполовину, потому что тогда считал, что это правильно. Потом понял, что совершил огромную ошибку. Все первые три пластинки „Братьев Грим“, музыка, слова — это мои. Единственное, песни „Жара“ и „За тобой“ — Костины.
Мой брат договорился с лейблом „Первое музыкальное“, меня исключили из рекорд- и концертной деятельности „Братьев Грим“, где я был вокалистом, музыкальным продюсером и композитором. Без моего согласия под этим названием продолжили выходить релизы, я оказался отстранен от своего творчества. Мой брат украл у меня песни, сначала вписывал мое имя в альбом (песни „Вернись“, „Молодая поэтесса“, альбом „Крылья Титана“), но песню „Черно-белая весна“ просто откровенно украл.
У меня есть 50% смежных и авторских прав на первые три альбома „Братьев Грим“, но этого недостаточно. Мои песни были переработаны, записаны и выпущены без моего согласия, это доказуемо. Любые релизы под именем „Братья Грим“ не могут выйти без моего согласия, это касается и концертов. Доходы от стримов я получаю лишь последние полтора года. Я не могу выпустить синтипоп-версию песни „Кустурица“, которая так понравилась моим слушателям.
Мой лейбл пытался урегулировать эту ситуацию с „Первым музыкальным“ и предложил справедливый вариант: добавить мое имя как артиста на площадках, где размещен контент, созданный мной. К сожалению, предложение было отклонено. Это решение будет иметь критическое значение для дальнейшего существования проекта. Я собираюсь идти в суд и вернуть свое творчество.
Скорее всего, через какое-то небольшое время первый альбом „Братьев Грим“ исчезнет с площадок во всех версиях и публикациях. К сожалению, навсегда. Поэтому слушайте сейчас, сколько можете. Переговоры зашли в тупик, контент первых трех альбомов этого проекта обречен. Так называемый группе „Братья Грим“ (после 2009 года) придется ответить за права на имя в компетентной для этого инстанции.
Это проблема зависти, злости и ревности брата. Он никогда не простит мне мой талант. Люди живут в альтернативной реальности, где им кажется, что все принадлежит им. Я им скоро помогу избавиться от этой иллюзии».
Версия Константина — изложение
«В 2007 году я перестал узнавать брата, у него появилось свое окружение, богемные, тусовочные снобы, после концертов он стал ездить по клубам и вести себя как герой рок-н-ролла. Потом Борис отменял концерты, говорил, что устал, что нам нужно играть другую, независимую и некоммерческую музыку, предлагал выгнать музыкантов, сменить название. Однажды сказал, что нам больше не по пути, потому что он меня не понимает.
В конце 2008 года Борис уволил концертного директора. Перед новым годом положил сайт группы, уволил музыкантов, разогнал штат группы, уничтожил гастрольную деятельность, велел всем „искать работу“, направился в Самару, объявился на пороге родительского дома и сказал, что теперь он „великий рок-герой в поиске“, и родители „должны его содержать“. Причина — злоупотребление веществами.
Я остался в Москве. После месяцев безденежья и отсутствия работы я вспомнил, что сайт группы зарегистрирован на мой паспорт — и перевел его на себя. Я звонил брату, но слышал из трубки только что-то невменяемое.
Понял, что дальше мне идти одному. В нашу группу было вложено столько ресурсов, средств и сил, что бросить дело своей жизни я не имел права перед собой и слушателями. Я собрал оставшихся, мы начали записывать альбом. Взял свои песни, пару наших с Борисом старых неизданных. За эти годы у группы „Братья Грим“ много композиций стали хитами, выпущено семь альбомов.
У нас авторские и смежные права на первые три альбома поделены 50/50. Долю Бориса никто не забирал, он ее получает, но зачем-то блокировал эти альбомы, их не было на площадках, второго и третьего до сих пор нет, я и мой лейбл „Первое музыкальное“ ничего не могут сделать.
Он живет в своем выдуманном мире, ни разу не позвонил за последние годы, там в голове помойка и кавардак. Я предлагал ему заработать в 2019 году с концертами, он отказался, а потом в интервью самарскому ТВ сказал, что я чуть ли не на коленях приполз. Он хочет ничего не делать и все получать.
Торговая марка „Братья Грим“ и все подобные словосочетания зарегистрированы на меня, это есть в Роспатенте (Мы проверили – это правда. — Прим. ред.). Релизить и выступать под этим именем может только моя группа.
Его песни на моих альбомах? Кто что писал — знаем только мы, никто свечку не держал. Как бы ни звучало цинично, песня не того, кто ее написал, а того, кто ее зарегистрировал и отрелизил. Я бы их не выпускал без его согласия, если бы он не блокировал наш общий контент. Он написал почти все песни на трех альбомах? Неважно, кто там сколько сочинил, это было наше общее дело. Мой вклад в песни недооценен им: например, я написал первые строчки к „Кустурице“.
Он хочет внести свою карточку артиста в первые три альбома „Братьев Грим“ на площадках? Это невозможно, исполнитель был один — „Братья Грим“, никаких Борей Гримов не было. Но я не дам переписывать историю. Судиться собрался? Пусть попробует, но ни один суд не возьмется».
Что можно сказать о «Братьях Грим» Константина Бурдаева
«Блогер Zomby Punk критиковал творчество Константина заведомо предвзято через оптику своей позиции относительно конфликта братьев.
Да, музыка Константина — это фан-сервис, он звучит как „Братья Грим“-2005 с косметическими звуковыми поправками на время. Во всех четырех альбомах Константин будто существует во вселенной, где программные директоры из 2005 года до сих пор вершат судьбы артистов и влияют на их творчество, и находится в постоянном поиске той самой интонации и легкости. Но иногда из этого поиска выходят действительно неплохие вещи — тот же „Лаос“ или „Самая любимая музыка“. Чаще всего получаются песни, которые человеку за тридцать пять, любившему первый альбом в 2005 году, не захочется сразу же переключать, испытывая кринж.
Другое дело, что фан-сервис сам по себе накладывает определенные ограничения и как бы отрезает от музыки всю остальную невовлеченную публику. Да и творчество становится более функциональным. В этом смысле иллюстративно то самое видео, где Константин вместе с рыжим человеком поет под акустику „Ресницы“. Смотря это, проблематично избавиться от схожего ощущения, которое испытываешь от видео с Алексеем Потехиным и фейк-Жуковым в городе Людиново. Увидев это, сложно не видеть в мотивах деятельности константиновских „Братьев Грим“ холодный расчет.
Еще несколько штрихов к портрету группы. Раз: свежий фит „Молоды“ с группой „Уматурман“ характерен тем, что тонкость оригинальных „Братьев Грим“ как бы немножко оппонировала немного простецкой задушевности братьев Кристовских, а в нынешней версии они в одной упряжке. Два: у новых „Братьев Грим“ фиты с Родионом Газмановым и группой „Чи-Ли“. Три: группа частенько выступает на ретродискотеках».
Что можно сказать о проектах Бориса Бурдаева
«Подлинный творческий хаос: так можно назвать все, что музыкально происходило с Борисом в последние пятнадцать лет. В его проектах можно запутаться, поэтому давайте все разложим по полочкам.
Lirrika — неплохая проба в области инди-рока, попытка запрыгнуть в реку к On-The-Go, Tesla Boy, Pompeya и другому англоязычному инди. Немного несвоевременная: полноформатный альбом вышел в 2016 году на английском, когда англоязычное инди находилось уже немного не в фаворе. Хайлайт — песня Pzdtz, от клипа на которую вам захочется вернуться в 2012 год.
Octopus Maiden/„Дева Осьминог“ — психоделический рок в том виде, в каком он и должен звучать от автора песни „Вторая половина“, буквально, если бы Кевин Паркер сочинял первые альбомы, кайфуя на набережной Волги в Самаре. Особенно этому звуку пошел русский язык. Если первый, англоязычный альбом, был хорош, то второй, „Первая любовь“ — это затерянное инди-сокровище, которое в моменте недополучило свое. С одной стороны, Борис дотягивается до мелодических высот главных хитов (и даже местами перегоняет), с другой — текстами добавляет грязи в эти сладкие песни. Хайлайт — заглавная песня второго альбома и фит с группой „Комсомольск“.
„Борис Грим и ‚Братья Грим‘“. На площадках страница называется „Борис Грим“, но это буквально почти случившаяся фантазия о том, как звучали бы „Братья Грим“, не произойди раскола — это тот же мечтательный психодел „Девы Осьминога“, звук которого сладко вяжет как хурма. Но и голос не так глубоко ныряет в гитарные текстуры, и мелодии проще. Хайлайт — песня „Родители“, которая совсем недавно, семь лет спустя, обзавелась клипом.
„Ufology“ — ретровейв, заставляющий вспомнить, например, группу Mr.Kitty. Обычно от музыки жанра разит холодом и мраком, тут же — все наоборот. Кажется, у Бориса несветлая музыка просто не получается. Хайлайт — песня „Сверхновая“ с простеньким, но стильным визуалайзером.
„Kip4ris“ — совсем свежий проект Бориса, он называет его „шоукейсом возможностей как продюсера и композитора, где также есть еще творческая мысль других авторов и артистов“. На днях вышел первый сингл „Нулевые“, сольно и с Аленой Швец, который не стесняется давить на педальку ностальгической слезы, но делает это изящно и красиво, с почти радиохедовской электронной полиритмией.
А еще стоит отдельно отметить, как похорошели в 2010-х старые песни „Братьев Грим“ в лайвах Бориса — просто оставлю здесь выступление в Нью-Йорке, где старший Бурдаев превратил „Ресницы“ и „Кустурицу“ во что-то шугейзово-психоделическое.
Наследие «Братьев Грим»
«Их творчество — памятник той эпохе. Не дай бог им начать снова вместе что-то записывать, лучше они ничего не сделают. Дебютный альбом: он есть, с ним все хорошо, и больше ничего [от двух братьев вместе] не надо».
«Мне кажется крутой и киношной история возвращения Бориса Грима благодаря поддержке своих слушателей. Выяснилось, что все эти годы люди реально его любили, переслушивали старое творчество „Братьев Грим“, да и новое у многих откликалось, например альбом „Юг“.
В этом есть что-то волшебное. Это как фильм „В поиске сахарного человека“, только это происходит на наших глазах. Я бы про это снял документалку, если бы был режиссером».