Иван Дорн «dorndom»
Маэстро вернулся с многогранным альбомом, в котором фанк, джаз, соул и поп органично смешиваются воедино.
СОЮЗ «KROK»
Виртуозы из Белоруссии записали новый альбом в Бразилии — получилась утонченная и очень живая запись. Теперь на родном языке!
FEDUK «Веселая музыка»
Федук переизобрел себя, особо ничего при этом не меняя. Разница в подходе — это самый честный и уязвимый его альбом.
клуб любителей музыки «УЛИЦА МИРА»
Новый альбом белорусского инди-поп коллектива, в котором полно музыкальных выкрутасов и, сюрприз, — любви к музыке.
Бонд с кнопкой «Дом»
Долгожданный альбом инди-фолк группы, которая всего за год смогла притянуть к себе внимание всей страны.
Ty Dolla $ign «TYCOON»
После совместных работ с Канье Уэстом Тай Долла взял себя в руки и выпустил хороший альбом. Такое, знаете ли, не каждый день бывает!
Lizer, Highself «[некуда бежать]»
Из простого романтика Лизера и изобретательного битмаря Хайселфа вышел неожиданно крутой тандем.
Джон Гарик «Водка 3»
Главный хит артиста обзавелся продолжением. Смешные панчи соседствуют с семплом песни «Рюмка водки на столе».
Masha Hima «Плутон»
Рэп-певица выпустила большой альбом, наполненный злостью, обидой и отчаянием. Вполне в духе времени.
bar italia «Some Like It Hot»
Резвый гаражный инди-рок, пышущий юностью, свободой и какой‑то наивностью.
OsamaSon «psykotic»
Трэп-мясорубка с оглушительными рейдж-битами и отчужденным флоу.
Поп-певица, заигрывающая с фолком и арт-роком, выпустила драматический и честный релиз.
Shlohmo «REPULSOR»
Возвращение классика глитч-хопа. Правда в этот раз его потянуло в сторону мрачного витчхауса и шугейза.
Biicla «БИКЛА (1)»
Новый альбом заметного русского диджея и электронного продюсера. На фитах: ANIKV, FEDUK, Mirèle и другие.
Tesla Boy «Навсегда сейчас»
Блестящий (в прямом и переносном смысле) синтипоп на русском языке.
Золотые зубы «Золотые зубы»
Чуткий инди-рок с налетом эмо, дающий опору тем, кто не может ее найти.
Elias Rønnenfelt «Speak Daggers»
Солист пост-панк группы Iceage на своём альбоме показывает, что инди-рок может звучать и так, и эдак, и как только не.
Anna von Hausswolff «Iconoclasts»
Амбициозный проект, напоминающий саундтрек для средневекового эпоса. Внутри: арт-рок, неоклассический дарквейв, дроун, дарк эмбиент.
PinkPantheress «Fancy Some More?»
Поп-певица выпустила делюкс последнего альбома — с кучей гостей и ремиксами от именитых продюсеров.
валюта скуратов «Валюта Скучаю I»
Еще один самобытный рэп-релиз от валюты — на этот раз ипишка на 3 трека.
Machine Girl «Psycho Warrior (MG Ultra X)»
Легенды диджитал хардкора всё глубже зарываются в нойз-рок и синт-панк. И у них это круто получается!
Хаски «Я объявляю вам войну»
Дмитрий Кузнецов, не называя имен, диссит модных рэперов. Что плохого они ему сделали — не понятно. Но очень интересно.
Icegergert, Zivert «БАНК»
Ретро-поп с органным басом и хип-хоп подружились в новом сингле артистов, существующих в разных форматах, но близких по духу.
Рушана «Вот-вот»
Вместо десятков сеансов с психотерапевтом: инди-поп Рушаны режет по живому, но невольно заставляет заглянуть в себя и разобраться, что там происходит.
Куок «QUVI 2»
Свежий EP Куока, как и его первая часть, делает упор на рэпчину и грубый электронный кач. Мы только за.
ISAEVA «Грани»
Ритмичный поп-релиз, спасающий от надвигающихся холодов. С этим помогают OG Buda и J. ROUH.