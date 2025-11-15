Герои

254песни Лил Пипа — от худшей к лучшей

Ровно восемь лет назад трагически погиб эмо-рэпер Лил Пип. Чтобы почтить память одного из самых влиятельных музыкантов поколения, Никита Лаврецкий составил субъективный рейтинг, расставив все 254 песни артиста от худшей к лучшей — и тщательно обосновав свой выбор.

Я считаю, что был рожден, чтобы составить этот рейтинг. Лил Пипа я начал слушать за год до его смерти, с микстейпа «Hellboy», и был так впечатлен, что весь тот год в основном только его и слушал. Следующие восемь лет музыка Пипа — холодная, томная, порой режущая слух — всегда была со мной. В общем, успел все хорошо обдумать, определиться с предпочтениями.

В рейтинг вошли только официальные релизы, в которых Лил Пип был указан главным исполнителем — сольным или наравне с кем-то еще. То есть здесь, увы, не будет гостевых участий артиста на чужих релизах и так и не вышедших официально на каком-либо стриминге композиций. Ну, вроде их и так с горкой.

В случаях, когда официально выходило сразу несколько версий трека, я брал в список только одну, предпочитая почти всегда не ремиксы, но оригинальные (OG) версии — в текстах поясняю, почему так. Если на прослушивание трека не стоит ссылка, значит он выходил только на SoundCloud. Все остальные ответы в пунктах ниже — приятного чтения!

254. Ratchets (with Lil Tracy, Diplo)
Лил Пип противно тянет автотюновый хук из трех слов под попсовый бит. Дипло не взял трек на свой саундклауд-рэп-EP, а Лил Трейси в интервью сам назвал трек «отстойным». Все правильно — у них есть уши. Жаль, что не у посмертных издателей.
Слушать
альбом
253. Unify (with AGoff)
Бесполезный трэп-метал с хуком от Пипа, сочиненным секунд за тридцать и вообще не сведенным, а также очень скучным куплетом от ветерана даже не саундклауда, а еще майспейс-сцены AGoff.
252. Rockstar (with ITSOKTOCRY; feat. Jimmy V)
Пип монотонно проговаривает идиотский припев «пойду *** себе в лицо, я рок-звезда», ITSOKTOCRY рычит как паршивый пес. Не рок-звезды, а школьники-позеры.
251. Rockstarz (feat. Gab3)
Сколько не талдычь про то, какая ты рок-звезда и какие «распродаешь шоу» (в США Лил Пип собирал только маленькие клубы, а самый большой концерт сыграл в «Главклубе» в Москве), все портит неуверенный в себе флоу обоих артистов, будто поджавших хвосты.
Слушать
альбом
250. Lil Poop Freestyle
Трек, предсказавший шитпост «Life Yourself» рэпера Йе, но, увы, не демонстрирующий в повторяющейся полпесни строчке «я на вас сру, я какашка» и половину свэга набора звуков «пуп-дидди-скуп».
249. Let’s Get It (with ITSOKTOCRY)
Лил-Пампо-мания не прошла мимо Лил Пипа: через неделю после вирусного видео, где Лил Памп кричит коронную фразу, Пип выпустил одноименный трек. Тут, правда, никто не кричит: два рэпера хрипят и шепчут эту фразу, будто из‑под земли. До смерти скучно.
248. Lick (with Yunggoth)
Похоже на голосовое сообщение, наложенное на бит, в котором парни перебирают грубые словечки, не парясь об их значениях: «Ты лох, ты сука. Кто сука? Ты сука. Я шестерка, я мудак. Я лох, я лох». Самый кринж: «Заберу твою суку, заставлю мыть посуду».
Слушать
EP
247. Aquafina (feat. Rich the Kid)
Снова попсовый автотюновый Пип. Слава богу, он быстро понял, насколько противно звучит, — и переключился накануне смерти на другой звук, а эти эксперименты положил на полку. Рич-зе-Кида я слушаю на фитах больше десяти лет, но до сих пор не выкупаю.
Слушать
альбом
246. Crying Diamonds
Тот неловкий момент, когда эмо-рэпер, обычно заставляющий стынуть кровь в жилах и взрываться сердца благодаря чистому чувству в своем голосе, записывает сухой рэп сквозь эффект старого приемника и полагается на трель эдлибов вместо мелодий.
245. Sixteen Swishers (with ITSOKTOCRY; feat. Yunggoth)
Пип неуверенно читает как бы «жесткий» куплет: «Окей, я жесток! […] Трахаю лесбуху*». После его непредумышленно душераздирающего «Мне только 19, но я должен быть мертв» трек можно выключать: бубнение Янггота и хрип ITSOKTOCRY — трата бита.
244. Pussy (with Yunggoth)
«Угарный» комедийный трек Лил Пипа про «поиск киски» в духе биберовского «I Feel Funny». Надо ли уточнять, что юмор — это не его (и не Бибера)? В куплете Янггота по традиции тупо ничего не слышно, так что тут без комментариев.
243. Going Through My Cellphone (with Mackned, SneakGuapo)
Трудно поверить, что Пип мог настолько не попасть в бит, поэтому предположим, что злодей Макнед бит подменил, а еще поигрался с настройками автотюна Пипа, чтобы звучать лучше него. Ничем не хуже конспирологии про Макнеда из документалки 2019 года!
242. Mud on My Gucci (feat. OGB)
В документалке продюсер Недарб сетовал, что этот парт Пипу пришлось отдать ноунейму OGB за бесценок (500 баксов — ничто за место в истории поп-музыки). Не надо драматизировать: Пип перепродал копию своего флоу из «Gym Class», а человеку — радость.
241. Walk (with ITSOKTOCRY; feat. Yunggoth)
Как будто рэпера разбудили среди ночи, и он что‑то бессвязно пролепетал на диктофон в качестве куплета: «Пойдем (x40) […] Бесплатные *** (x10)». Трагедия в том, что бормотологи ITSOKTOCRY и Yunggoth даже в бодром состоянии до его свэга не дотягивают.
240. Fishscale (with Yunggoth)
За крайне унылым вступлением Янггота, бубнящего тише семпла, следует средней мелодичности куплет Пипа, который, опять же, слушать трудно из‑за пищащего семпла.
239. Switch Up
Почти убедительный жесткий пацанский рэп, который якобы даже вирусился среди семиклассников в 2016 году. Так или иначе, это банальный бас, банальная лирика и вообще — косплеерский вайб (все-таки Пип не был «пацаном»).
Слушать
сингл
238. Bacc at It (with Boy Froot)
Бой Фрут — самый бездарный творческий партнер Пипа из тех, с кем он сделал не пару треков. Хуки Пипа с их тейпа фанаты годами нарезали в новые песни, но я оцениваю оригинал: автотюновый крун Фрута — ногти по доске, рядом с ним любое нытье Пипа — мед.
237. Blacked Out (with OmenXIII)
Очень средний хорроркор с кровавыми угрозами и шаутаутом Гуччи Мейну — не личное творчество Пипа, но продукт своего времени. Все совсем портит орущий в ухо Омен, вокал которого кто‑то свел так, будто слушаешь голосовое от теряющего слух деда.
236. Ride (with OmenXIII)
Омен клонированным хором собственных голосов орет флексы (иногда голос предательски ломается), Пип читает не страшный, но отупляющий хорроркор с упоминанем Фрэдди Крюгера и Пейна из «Наруто». К чопд-н-скрюд прощанию Омена сил не остается.
235. Raveyard Shift (with Boy Froot)
Те, кто переживут оглушительный вой Бой Фрута, получат неожиданное переключение бита и безумный крикливый куплет Пипа под церковный хор со словами «сука, я из пригорода, тут тоже бывает пальба» и «мешаю рэп и рок». Потаенные глубины дискографии!
234. SagginMyPants (with Atoms)
Как же тонка грань между напускной небрежностью и халтурой. Атомс звучит лоуфайно, но как если бы записывался не в подвале с пауками, а за школьной партой. Пип невпопад пытается напугать, будто спрятавшись в раздевалке: «Я плохой мальчик, я чучело».
233. She Said (with Boy Froot)
Автотюновый эмо-припев Пипа почти в его позднем стиле, с поправкой на не сочетающиеся с голосом клавишные и общую монотонность. Именно детали решают, что раскачивает, а что — укачивает. Под Фрута наступает тошнота не метафорическая, а буквальная.
232. Fuck Fame (with Lil Tracy)
Тот случай, когда в посыл песни нельзя поверить из‑за исполнения. Пип орет «в жопу славу», но какая может быть слава у артистов, механически жующих слова под стоковый трэп-бит? К счастью, есть целая стопка хитов, которые отвечают на этот вопрос.
231. LA to London (feat. Gab3)
Пип и Гейб сами не понимают, что звучат как пародия на клише поп-музыки 2010-х. Ну нельзя без иронии так тянуть «Лю-ю-юбовь в Лос-Анджелесе», а потом продолжать с унитазным автотюном а-ля will.i.am: «У меня есть Гуччи, есть Прада, есть Луи».
Слушать
альбом
230. Blueberry Lemonade (with Craig Xen, Nedarb Nagrom)
Приятно услышать компетентного рэпера Крэга Зена, но после его шаблонного хука из двух слов — «черничный лемонад» (x10) — придется пробраться через куплет продюсера Недарба, чтобы в итоге услышать любительскую попытку Пипа спеть трэп-метал-скримо.
229. We’ll Be Fine (with OmenXIII)
Пожалуй, самый качающий флоу Пипа из тех, которые в мемфисском стиле, да и бит приятно сведен. Но до оригинального стиля еще далеко.
228. Crystals (with Atoms)
После гиперактивного раскача от Atoms следует куплет Пипа в самой острой lyrical miracle фазе: обвиняет рэперов и трэперов в фейковости, себя сравнивает с Чарли Шином и угрожающе отсылает к «Игре престолов». Ну, уверенности в себе у парня не отнять.
227. 420 (with Atoms)
Пип играет сразу несколько персонажей — зомбяка, демона, панически испуганного обывателя — под криповый хорроркор-бит. Как уникальная проба пера — интересно, но хорошо, что больше он не пытался так безобразно корежить свой прекрасный голос.
226. With You Till the End (with Boy Froot; feat. WillowWitch)
Припев-колыбельную Пипа уничтожают коллабораторы — не только куплетами (у Фрута расстроился автотюн, УиллоуУитч не в бит читает заклинания), но и пьяным хором на припеве. Одна из всего трех коллабораций Пипа с девушками (и единственная в этом топе).
225. Coke (with Yunggoth)
Трудно было испортить этот прикольный рифф от RHCP, но упоротому Янгготу удалось. Лил Пип очень кринжово флексит: «У меня макбук, никакой не Dell, сынок».
Слушать
EP
224. Hot Topic (with Boy Froot)
Пип на глазах учится пробивать автотюн эмоцией, как насморк каплями. Все омрачает самый сомнительный панч в его карьере: «Азиатской суке лишь 17 — я насильник». Единственная эмоция в автотюновом куплете Фрута — паника, будто при недержании.
223. Garden (with Atoms)
Да, мемфис-эра Пипа — кладезь кринжовой лирики («Не приближайся ко мне, а то искромсаю ножом! […] Лил Пип сочиняет музыку для психов»), но риф в семпле вполне рабочий, как и эмо-вокал в концовке (пускай ни за то, ни другое Пип не отвечал).
222. Cop Me an O (with Boy Froot)
Редкий аттракцион — ранний бит Digital Nas, того самого, который в 2025 году работал с Йе и испортил пару его новых треков фирменными синтами, вызывающими кровь из ушей. Страшно такое писать, но тут синты оттеняют автотюновое блеяние Пипа и Фрута.
221. Shelter (with Bexey)
Под семпл дождя Пип чиллово распевается, а потом приходит Бекси с голосовухой и начинает чудовищно кривляться с куплетом про сирот (косит под своего соотечественника Дикенса?). Словом, смешанные чувства!
Слушать
EP
220. Turnin Up in the Back (with Boy Froot)
Пип читает клубную лирику под рейверский бит от немца — контраст между онемевшим языком и ослепительным фоном вызывает меланхолию. Затем Бой Фрут зачитывает самый неслушабельный, всрато сведенный, аритмичный куплет в истории поп-музыки. Думайте.
219. No Love (with Mikey Cortez)
Кровожадная мемфисская лирика на пару с татуировщиком, у которого это чуть ли не единственный трек. Если совсем ничего не знать про благополучную биографию Лил Пипа, звучит почти убедительно.
218. Thinking Bout You (with Boy Froot)
Убийственно приторная романтическая баллада: от автотюновой тягучки Боя Фрута можно впасть в сахарную кому, от затягивающего каждую гласную Пипа тошно (вы знали, что источник имени рэпера — зефир Peeps?). Все хорошо в меру — это он поймет позже.
217. Poison (with Bexey)
Ходят слухи, что в песне на пять с половиной минут скрывается короткий, но очень нежный куплет Пипа о смерти. Жаль, что еще ни один человек на земле до него не дослушал в сознании, ведь не отрубиться под нытье Бекси и снотворный бит невозможно.
Слушать
EP
216. Freebeez (with KirbLaGoop)
Керб-ла-Гуп и Пип соревнуются в абсурдных оммажах Лил Уэйну: Гуп фирменно тянет гласные, как будто Уэйну наступили на яйца, Пип рыдает сквозь неприличную толщу автотюна. Гуп всю свою карьеру превратил в абсурдный оммаж Уэйну, Пип — к счастью, нет.
215. Emo Nite (with Little Pain)
После слишком энергичного разогрева от крикливого Little Pain на воображаемую сцену выходит Пип со спокойным до степени неловкости эмо-припевом: «Дождь капает на кожу, а мне снова плохо». Песня совсем не работает, но это обаятельная неловкость.
214. Doubled Up (with Boy Froot)
Почти гармоничный дуэт Пип и Фрута: первый снизошел до монотонной читки любого минималистичного трэпера второго эшелона, второй подпрыгнул до нормального фонового автотюного бубнения с более-менее различимыми словами.
213. Keep My Coo
Ранняя работа, которую артист запостил сразу после 18-летия и вскоре удалил, только чтобы спустя пять лет мама посмертно ее переиздала. Пип звучит гаденько, явно косит под TeamSESH, зато энергия и свэг уже здесь. Но есть ли у нас право это слушать?
Слушать
альбом
212. Every Weekend (with Slug Christ)
Артисты кому‑то доказывают, что могут не только нечленораздельно хрипеть в умирающий диктофон из‑под одеяла, но и вполне внятно озвучивать атмосферу нескончаемого угара: «Я в передозе каждый, сука, уикенд». Строчка запоминается, но назад не хочется.
211. Watch (with Bexey)
Тот Пип, которого все любят, — мелодичный и под дождливый бит. Жаль, что чилловые куплеты — почему‑то от лица посетителя стрипклуба («Классно двигаешь этим самым») и Джокера («Я сожгу этот мир»). Зато британское кривляние Бекси почти не бесит.
Слушать
EP
210. Nobody (with Smokepurpp)
Пип не попадает в бит и звучит, будто его куплет записан на телефон за рулем авто (но ничто не сравнится с куплетом, записанным на шумной вечеринке). У трека был потенциал, но, когда в дуэте как звезда звучит Смоукперп, явно замешан (само)саботаж.
209. Liar
Трек в поп-стиле Пипа 2017 года (звонкие гитары, ясный эмо-вокал), который сам артист не выпустил. Можно понять: в песне тупо ничего особенного, припев «зови это рэпом, зови это попом» кринжовенький. Должно же быть у артистов право выпускать не все!
Слушать
альбом
208. Yesterday
Хот-тейк: «Yesterday» — самый скипабельный трек с номерных релизов Пипа. Обычно он креативно подходил к работе с семплами, но это слишком прямой кавер на «Wonderwall» — базовый хит, который своим весом плющит любую попытку переосмысления.
Слушать
микстейп
207. Boba on the Rocks (with OmenXIII)
Бесполезный трек с некрасиво читающим Оменом и неузнаваемым Пипом, зачем‑то опустившим питч голоса. Весь смысл существования песни сводится к одному заглавному образу «бабл-ти со льдом», который герои «посербывают». В одной фразе — поколение и эпоха.
206. Ashamed of Myself (with Little Pain)
Клубный гимн в ритме тяжелого трэпа с вполне хайповым Little Pain на припеве. Увы, Пип под продакшен легенды жанра Лекса Люгора звучит все еще как школьник, а не гедонист.
205. Doubt Me (feat. Eddy Baker)
В дуэте с ветераном андерграунда Эдди Бейкером Пип играет роль как бы сладкоголосового аренбишника, но в итоге звучит и не круто, и не нежно — вроде чудесный голос на месте, но что‑то здесь не то.
204. Yung Dumb Goth (with Boy Froot)
Пип решил перегундеть и перепищать Бой Фрута. Определенно удалось доказать, что причина неслушабельности этого артиста — не только в выборе всратых эффектов. Но какой ценой? Еще немного автотюна и Пип изобрел бы гиперпоп.
203. Body (with Atoms)
Не сведенный мемфисский куплет и хук-считалка Атомса под монотонный бит звучат как саундтрек хоррора. Раздается выстрел — и с криповым флоу врывается как бы кровожадный (а по голосу — смертельно усталый) Пип. Режиссура — супер, музыка — не очень.
202. Words You Hear On a Sinking Ship (with Ghostemane, JGRXXN)
Точка в истории, где казалось, что таланты участников Schemaposse равнозначны, и никто не мог подумать, что Лил Пип за следующие два года сменит десяток стилей, а Гостмейн и JGRXXN зависнут в скучном трэп-метале и в конце концов подзабьют на музыку.
201. In Dis Empty Club (with Boy Froot; feat. Fleance)
Нужно отдать должное: ноунейм Fleance в своем рефрене-колыбельной звучит свободнее, мелодичнее и размашистее, чем оба «главных» артиста. Пип просто теряется на фоне чипманк-соул-бита, а Бой Фрут бит убивает.
200. Fucc Out My Face (with Boy Froot)
Эмарский припев Лил Пипа из палаты мер и весов — ничего особенного, но можно бесконечно нарезать в новые ремиксы с любыми битами (что фанаты и делают). Надо ли уточнять, какой эффект производит куплет Бой Фрута по соседству?
199. Fangirl (feat. Gab3)
Гейб силится выдать эмо-вокал из канализации (по крайней мере, на слух так), Пип по видом хука подсовывает другу пару ломаных предложений. Но все-таки звучал он в это время на миллион.
Слушать
альбом
198. Dreams (feat. Gizmo)
После проходного, но вполне чиллового куплета Пипа под убаюкивающий бит с небес на землю заставляет спуститься глухо записанный кайфолом Gizmo.
197. Sleepy Hollow (with Ghostemane)
Пип и Гостмейн звучат так, будто находятся за мягкими стенами психиатрической палаты: первый бормочет что‑то себе под нос, как шизофреник, второй — бьется в клоунской истерике. Атмосфера специфическая, но она определенно присутствует.
196. Same Shit (with Lil Tracy, Pollari)
Pollari с невыносимым бэби-войсом бесцеремонно врывается в дуэт Пипа и Трейси. У этих двоих, конечно, великое сочетание голосов и темпераментов, но в этот раз как‑то без искры: кажется, третий лишний портит всю атмосферу.
195. Swamp Theme (with OmenXIII)
Между битом и Пипом есть полноценная химия, что удивительно, учитывая что он читает про «клоунов-убийц» и разрезание «сук на куски» под расслабленный рифф. С режущим уши Оменом ни у бита, ни у Пипа, ни у клоунов-убийц химии, разумеется, нет.
194. Neverland
Мультяшная ода тусовкам в ТЦ, выложенная не самим Пипом, а битмейкером через день после смерти рэпера. Слушать можно, но и Пипа, предпочитавшего выкладывать гимны пустоте, можно понять.
193. Cut Myself
Больше похожий на сниппет или перебивку очень короткий и типичный для раннего ванильного Пипа тречок. Тоже опубликованный продюсером сразу после смерти артиста.
192. Lil Angel
Старый полочный трек, выпущенный посмертно: хочется предположить, что сам Пип не был в восторге от своих гопнических эдлибов «че-е-е» и «о как», а без них в песне почти ничего и не остается. Творческий расцвет не равно сто процентов творческих удач.
Слушать
сингл
191. 40 Missed Calls (with DEREKDEAN; feat. Bummy Boy)
Геймерско-эмарский крик отчаяния на троих: между парнями есть химия, все звучат сносно. Но надо признать, что делать хуком роковый семпл, когда у вас в катке величайший хитмейкер поколения, — слабый ход.
190. Told Ya Freestyle
Красивый контраст между меланхоличным импрессионистским битом и запыхавшимся флоу портит неуместная хорроркор-лирика: «Я как Джокер, перережу тебе глотку». К счастью, это один из последних треков Пипа в этом жанре.
189. Latitude
Чуть ли не буквально первый трек 17-летнего Густава — и сразу демонстрирующий потенциал мировой звезды. Он мямлит и повторяется, но совсем не прячется и не кривляется — а открыто, как ребенок, поет о любви. Ну, тут он еще и есть ребенок.
Слушать
сингл
188. Dying (with Cold Hart)
Пип записал моментально классическую фразу-уховертку «жизнь бывает тяжела, я знаю», однако остальные три четверти песни зачем‑то посвящены гундению Колд Харта, который не может нащупать даже одного прикольного слова. Кто принимает эти решения?
187. Shiver
По отдельности и строчки Пипа «ищу смысл жизни, ни хрена не нахожу», и трескучий басовитый бит — чистая поэзия. Но при наложении выясняется, что бит не оттеняет, а полностью заслоняет артиста.
Слушать
EP
186. *** Shawty (with Yunggoth)
Если перетерпеть унылого Янггота с заплетающимся языком, можно услышать один из цепляющих хуков-колыбельных Пипа с шаутаутом его маме. Увы, под занавес Янггот со своим тарахтением возвращается.
Слушать
EP
185. Fantasy (with Pollari)
На фоне трэпера-нормиса Pollari голос Пипа звучит реально круто: все дело в комбинации расхлябанности флоу и непоколебимой уверенности в себе, которая скрывается под эффектами. Все трэперы этого хотят, но не все могут. А так трек проходной.
184. The Day I Finally Do It (with Boy Froot)
Тягучий автотюновый припев Бой Фрута в сочетании с, наоборот, трескуче-кастрюльным битом почти работает. Спокойный мелодичный Пип и вовсе оживляет трек, разбавляя саморазрушительную тематику признанием «ни играю ни во что, кроме C.O.D.»
183. Princess
Монотонный автотюновый поп-выход Пипа, вокал которого надоедает в первую минуту, и дальше трек выезжает за счет Колд Харта, щедро играющегося с эффектами голоса и свистелками на бите. Вероятно, в два раза короче и без эффектов было бы лучше.
Слушать
альбом
182. Lil Yung (with YungJZAisDead)
Не просто семпл, а целый инструментал в стиле постхардкора. Пип поет привычно отбито с ревербом, как в храме, — эффект сюрреалистический. Зато YungJZAisDead делает полнокровный брейкдаун: так бы мог звучать неминуемый фит Пипа и Оли Сайкса.
181. Getting Money Still Sad Too (with Horse Head)
Прямолинейный на грани фола манифест группы GothBoiClique, записанный ее основателем (Хорс Хед) и последним принятым участником (Пип). «Зарабатываем бабки, но все еще грустим», — звучало бы смешно, если бы мы не знали, что это чистая правда.
180. Choose
Пип почти визгливо описывает невротические отношения и сыплет обвинениями: «Я заткнулся, может и ты заткнешься?» Синтезаторы пищат, клаустрофобная атмосфера передана эффективно, но зависать тут как‑то не хочется.
Слушать
EP
179. Fingers
Ленивая эмо-распевка, которую продюсеры посмертно попытались превратить в красивый поп-хит: нагромождение инструментов заставило в 2018 году звучать Пипа лишь ленивее. А в 2023-м официально вышла минималистичная демка. Далее слушаем только OG-версии!
Слушать
альбом
178. White Girl
В Вене выставляются неоконченные картины Климта. Думаете, не нашлось бы умельцев их докрасить? А Пип чем хуже? Даже средняя его песня заслуживает прослушивания в оригинальной аранжировке, тем более что в ремиксе из нее уходят остатки стиля и жизни.
Слушать
альбом
177. IDGAF
Для первого релиза продюсеры добавили в эту песню семпл из «Californication» и выкрутили ручку эпичности бита на сто. При знакомстве с оригиналом выясняется, что строчка «трахай меня после остановки сердца» должна звучать, наоборот, очень одиноко.
Слушать
альбом
176. Hocus Pocus (with iLoveMakonnen)
Считаю Маконнена музыкантом от бога и согласен с твитом Пипа, где тот назвал их общую пластинку «легендарнейшей». Но хочу сказать, что хук «фокус-покус, не теряй фокус» — из тех распевов, которыми я пытаю жену на кухне, и Пип положение не спасает.
Слушать
альбом
175. That Juice (with iLoveMakonnen)
Упражнение в жанре «хук для пытки жены» уже от самого Пипа: «У меня есть сок, у тебя есть сок, у нее тоже сок, и у него, и у тебя, и у меня». Но почему‑то Пипа за такое хочется не наругать, а, прослезившись, обнять.
Слушать
альбом
174. Twisted (with iLoveMakonnen)
Саундтрек злачного места, в котором Пип причитает: «Тряси, целуй, крути», — а Маконнен поддакивает: «Вот как я живу свою жизнь». До официального релиза песню венчал чуть более убедительный куплет британца Milkavelli, но в итоге куда‑то пропал.
Слушать
альбом
173. No Respect Freestyle
Странная песня: Пип идеально чувствует бит, расслабленно переключает флоу, последовательно жалобится на предательство бывшей, но все разваливается из‑за чрезмерно болезненной текстуры голоса. Пип — отличный актер, поэтому выходит так невыносимо.
Слушать
сингл
172. Deathwish (with JGRXXN, Ghostemane)
Перекличка сычей, соревнующихся в напускной мрачности под удачный семпл Crystal Castles. У Пипа явно не получается так же смачно угрожать убийством, как у коллег по группе, из которой он уйдет всего через пару месяцев.
171. Nightslayer (with Bexey)
Чуть ли не лучший куплет в карьере кривляки Бекси — повизгивания и похрипывания под этот футуристический бит звучат прикольно и интересно. Подводит как раз Пип, читающий невнятный парт.
170. Dead Money (with Boy Froot; feat. Yunggoth)
Щемящий сентиментальный бит и сразу три хорроркор-флоу от Пипа, который на строчке «тебе никто не говорил, что я влюблен в смерть?» звучит совсем не позером. Янггот и Фрут — сиплая и писклявая горгульи соответственно, но даже они тут терпимы.
169. I Could (with Boy Froot)
Дуэт с на редкость коротким и оживленным партом Боя Фрута и при этом по-настоящему отрешенной читкой Пипа под ледяной бит про то, как он назло маме забьет все лицо в тату.
168. Benz Truck Pt. 2
Зачем сиквелы тем произведениям, которым и так было мало чего сказать? В «Гелике-2» Пип снова не выражает ничего кроме отупления от своей крутизны. Никакой гелик ему в реальности не нужен: строчка «я просто хотел найти друга» выдает певца с поличным.
167. Apparition Love (with YungJZAisDead, Nedarb Nagrom, J Trauma)
Самый антитестостероновый поссе-кат в истории рэпа: Пип читает ванильную лирику в духе первых тейпов, YungJZAisDead ломающимся голосом льет эмо, Недарб атонально ноет, будто не выходя из душа, флексит J Trauma: «Ненавижу себя и свои черты характера».
166. This Feeling (with Meeting by Chance)
Трек Пипа и электронщика Meeting by Chance, включенный лишь в посмертное переиздание альбома. Не удивительно: уникального стиля второго артиста не слышно, скорее смахивает на очень средний трек Пипа из тех, над которыми трудились битмейкеры-ноунеймы.
Слушать
альбом
165. Coke Nails (feat. Bexey)
Чопд-н-скрюд припев со скрэтчами — честно говоря, бездарная трата вокала Пипа. Бекси все еще кривляется, Пип подражает его британскому флоу, но невозможно поспорить с тем, что бит и хук качают.
Слушать
сингл
164. Unbreakable (with Craig Xen)
Компетентная работа трэп-металиста Крэга Зена, коротко разбавленная нереально нежным и трагичным куплетом Пипа. Издатели не придумали ничего лучше, чем бесцеремонно вырезать куплет и вставить вообще на другую песню. А мне и Зена послушать не влом.
163. Cry Alone
Тяжеловатый трек эры альбома COWYS, работающий как разогревающее интро, но явно не дописанный до того состояния, когда артист стал бы его выпускать как лид-сингл, да еще и с клипом. От лирики про школу накануне 21-летия Пип все-таки уже отходил.
Слушать
альбом
162. Text Me (feat. Era)
Сладкоголосый Пип, если бы он вступил в бойбенд и играл роль «плохого мальчика» рядом с еще более сладкоголосым соратником. Один раз заглянуть в эту альтернативную реальность стоит, но к счастью мы живем не в ней.
Слушать
альбом
161. Sidelines (with iLoveMakonnen)
Лил Пип с таким чувством и расстановкой затягивает припев, будто не просто цитирует старый хит Элиса Купера, а реально придумал свежий хук на миллион. Маконнен почти не отстает по отдаче, так что командная работа в целом убедительная.
Слушать
альбом
160. Broken Smile
Ошибка составителей посмертного альбома была не только в том, что они перегрузили биты и вставили левые куплеты. Есть чувство, что сам Пип эти средненькие работы, не вошедшие в первый том, уже и не стал бы выпускать, переключившись на новый стиль.
Слушать
альбом
159. Skyscrapers (Love Now, Cry Later)
Чудный семпл из Death Cab for Cutie и цепляющая мелодия хука на месте, но при этом это редкий случай, когда Пип переигрывает: будто пытается компенсировать плосковатую поэзию («Люби сейчас, плачь потом, это больно») громкостью подачи.
Слушать
микстейп
158. Flexin
Под звуки выстрелов и прорвавшейся канализации Пип, как заклинание, кучу раз подряд читает одни и те же строчки про «шаутауты» Техасу, Бруклину и бывшей. Определенно оригинальнейший продакшен и монтаж.
157. Bitch I’ma Kill You (with JGRXXN, Ghostemane)
Лирика Пипа из топ-2 самых сомнительных образцов («О Джей, я тебя понимаю, сам сегодня прикончу свою суку»), зато как же прелестно звучат его мелодии на фоне драмлесс-бита. Два других артиста коротко и злобно читают аутро, оттеняя готическую звезду.
156. Little Hell (with John Mello)
Большую часть трека занимает едва различимый диалог с отцом из фильма «Джуно», зато за ним следует массивный хук Пипа: «Мы могли бы убежать из этого маленького города». Подлинная меланхолия, жаль, что так коротко.
155. In the Car
Мини-хоррор: под обжигающие гитары Пип предлагает неназванной спутнице вместе отправиться в ад. Скример: затухает музыка, и сквозь тишину Пип кричит звукачу сделать Адама (Анджеевского, он же Макилви, он же Wicca Phase Springs Eternal) погромче.
Слушать
альбом
154. Prada
Трек с вайбом аниме-эндинга — необязательный, но очень печальный. Пипу в кои-то веки к лицу избыточный автотюн: тянет слова «один последний шанс, одни последний поцелуй» и явно знает, что делает.
153. Black Fingernails (with DEREKDEAN; feat. Lil Skil)
Дерек Дин поет прикольный эмо-куплет, протягивая гласные, а после небольшого нежного бриджа Лил Скила приходит Лил Пипа и перепевает ту же самую удачную мелодию. Немного монотонно для хита, для фонового слушания — идеально.
152. Man Down (with KirbLaGoop, Lil Tracy)
Керб-ла-Гуп вкатывается третьим в дуэт Пипа и Трейси и умудряется не изгадить броманс, а превратить его в отвязный мальчишник. Если ваша тусовка не похожа на ту часть, где Пип и Керб перекрикиваются басом и визгом, не приглашайте.
151. The Pull Off (feat. Ghostemane)
Классический Пип, уже понимающий, когда давать семплу качать и когда шептать душераздирающие строчки («Можем устроить напоследок одну последнюю ссору»). После смены бита зачем‑то приходит Гостмейн и пародирует самого себя голосом чихуахуа.
150. Life
Самый идиотский посмертный ремикс Пипа — не дуэт с Ty Dolla $ign на саундтреке «Игры престолов», а «Life Is Beautiful» — переупаковка наивной подростковой поэзии о смысле жизни в пафосный оркестровый номер. Но для подростка сам трек вполне ничего.
Слушать
EP
149. Toxic City
Весьма эффектный трек с первого EP: бесплатный бит и мелодичная читка звучат не как проба пера, а как готовый стиль. Позже Пип продолжит развивать именно этот стиль — срезать все лишнее в тексте, а у платных битмарей заказывать еще более куцые биты.
Слушать
EP
148. Let It Flow (with Meeting by Chance)
Знакомство и работа Пипа с польским электронщиком, годящемся ему в отцы, заслужили бы отдельный байопик, если бы не произошли исключительно онлайн. Поляк, больше не делавший битов для клауд-рэперов, и правда нашел для голоса Пипа уникальную огранку.
Слушать
альбом
147. Lie to Me (with Meeting by Chance)
Лоуфайный хип-хоп-бит, под которые предлагается не учиться, а сталкерить бывшую и удалять все совместные фотки.
Слушать
альбом
146. Repair (with Bexey)
Коллаба Пипа и Бекси с лучшей химией между ними, да и вообще лучшая. Если прищуриться, то шепчущий про́клятый поэт Пип и щеголяющий лондонский денди Бекси, по очереди читающие стихи в адрес возлюбленной, — готовый британский ромком.
Слушать
EP
145. U Said
Презираю переключения битов в середине песни за редким исключением. «U Said» — не из их числа: два сшитых обрезка звучат как случайные интро и аутро (пусть и прекрасные). Зато строчка «иногда жизнь — говно, так что и мы в говно» — классика панка.
Слушать
альбом
144. Glassy (with Meeting by Chance)
Грувовый чиллвейв с эмарем Пипом вдалеке: такое чувство, будто поляк не понимал, что приглашенный вокалист поет про то, как подыхает в постели и сбрасывает входящие, а не про неоновых дельфинов. Хотя, наверное, вся фишка в том, что все-таки понимал.
Слушать
альбом
143. Falling 4 Me
Единственная песня с номерных релизов Пипа, которая так и не была издана на стримингах, — все из‑за семпла вредной группы Radiohead. Пип не дает узнаваемому семплу себя раздавить и отчаянно на его фоне орет, как не хочет умереть от передоза.
Слушать
микстейп
142. Hate Me
Обыденное любовное письмо, написанное будто бы издалека и без надежды на встречу. Трек записывался для того EP, где Пип впервые пытался быть поп-звездой, — конечно, потрясающе, что под поп-музыкой он подразумевал что‑то настолько депрессивное.
Слушать
EP
141. Rent to Pay (with iLoveMakonnen)
Артисты по кругу повторяют манифестацию «ты и я делаем движ, но мне надо и за квартиру платить». Переплетение голосов — кайф, в них слышна искренняя надежда. Таких чувств, записываясь с кем‑то через интернет, а не вживую в студии, не добьешься.
Слушать
альбом
140. Better Off (Dying)
На официальном дебютном альбоме Пип не придумал ничего нового по сравнению с прорывными микстейпами, а просто решил не оставлять в песнях ничего кроме хуков. Эта песня — триптих стадионных кричалок без шанса на передышку.
Слушать
альбом
139. Spine (with Gab3)
Для рейдж-альбома из старой совместки с Пипом, который-то и жанра такого не знал, Гейб сделал ню-метал-боевик, не с первой попытки перезаписав свой вокал так, чтобы он впервые в жизни звучал энергично. Самый удачный эксперимент с наследием Лил Пипа.
Слушать
трек
138. Not The One
Самый вязкий трек Пипа — не качовый, не меланхоличный, а именно тянущий куда‑то вниз во время бесконечной поездки на междугородном ночном автобусе сквозь пустоши.
137. Ghost Girl
Идеальное сочетание стадионного эмо-вокала и лоуфайной обработки, как и всегда на номерных релизах Пипа. Стать классическим хитом конкретно этому треку мешает излишняя навязчивость: «девчонка» повторяется в конце чуть ли не каждой строки.
Слушать
микстейп
136. Me and You (with Cold Hart)
Сиквел к треку Yesterday, превзошедший оригинал. Вместо ленивого кавера на Oasis — оригинальный контраст между пыльным сюжетом о влюбленных в бегах и возвышенными скрипками; между хриплым, как шансонье, Пипом и вкрадчивым, как шулер, Колд Хартом.
Слушать
сингл
135. Leanin'
Удачный постпанковый рифф, который попытались убить «эпичным» продакшеном при первой попытке посмертного релиза. Пип уж точно хорошо понимал, что истошно выть строчку «проснулся с удивлением. я все еще жив?» эффектнее на фоне пустой комнаты.
Слушать
альбом
134. Runaway
Величайшая ирония в карьере Лил Пипа: клип на его гедонистскую песню про то, как он «сбежал от мамы», сняла та самая мама, еще и задействовав его стыдные детские рисунки. Это было бы смешно, если бы не было настолько душераздирающе.
Слушать
альбом
133. M.O.S.
Клауд-рэп доказал, что для записи метала не обязательно рвать глотку и жечь усилки, достаточно любых подручных инструментов. Продюсер Джон Мелло, например, использовал яростное соло трэп-ударных, под которые Пип не на шутку испуганно зовет на помощь.
Слушать
EP
132. Dying Out West (with Lil Tracy)
Секрет великой химии Трейси и Пипа на самом деле прост: первый поет так, будто нервно готовится умереть поскорее («По шоссе, малышка, разгоняюсь»), а второй предпочитает медленные мучения («Брось меня одного сегодня, мне и одному нормально»).
Слушать
EP
131. Never Eat, Never Sleep (with Lil Tracy)
Без пяти минут хитяра Пипа и Трейси, которому не хватает актерской убедительности: Трейси всех посылает и совершает каминг-аут в качестве оборотня с одной и той же смешливой интонацией; Пип изображает слишком уж жизнерадостного вампира.
Слушать
EP
130. Cruise With You (with iLoveMakonnen)
Какая же очищающая романтика царит в альбоме Diamonds, даже в самых простых как три копейки треках. Маконнен, барочно: «Мы разучивали любимые песни и не унывали». Пип, вожделенно: «Когда гуляли с тобой» (x10).
Слушать
альбом
129. Mirror, Mirror
Мелодичный, но как будто не дописанный до конца трек. Под готический бит Пип просит волшебное зеркало сделать бывшей как можно хуже. И что дальше? А ничего, песня заканчивается до какой‑либо кульминации.
Слушать
микстейп
128. I Sell *** (with iLoveMakonnen)
Скорее трек Маконнена с Пипом на подпевках, нежели полноценный дуэт. Так Пипу было норм не только потому что Маконнен на тот момент был на порядок популярнее. Пип явно видел в нем визионера, первым запевшим о хасле с такой безграничной нежностью.
Слушать
альбом
127. Really Loving You (with iLoveMakonnen)
Только в дуэте Пипа и Маконнена такое однообразное повторение заглавной фразы могло превратиться в полноценную мелодраму: фальцет Ко льется, искрится и сплетается с голосом Пипа, харкающим, хрипящим и бормочущим.
Слушать
альбом
126. Smokepurpp on a Bean (with Smokepurpp)
Лишь Пип мог умудриться нетривиальную ломаную читку под роскошный лоуфайный бит потратить на трек, записанный в честь чуть ли не случайной вписки с трэпером второго эшелона Смоукперпом.
125. Piss (with Atoms)
Несмотря на название, удачный трек — пик всей хорроркор-эры Пипа. Атмосферный пианинный семпл, динамичный и уверенный флоу, очень уместное переключение на эмо-рэп в припеве.
124. Family (with OmenXIII)
Еще один атмосферный семпл, в одиночку поднимающий уровень отдельного образца раннего сырого творчества. У Пипа только короткий куплет, но он успевает в нем и поугорать, и пофлексить, и поворчать.
123. A Plan to Kill Myself
Самый высокий КПД в дискографии артиста, если смотреть на соотношение длины и глубины. Всего два тягучих четверостишия под гитарный луп, но в мелодии — мировая печаль, а в словесные угрозы реально легко верится.
122. Living Rooms
Альтернативная временная линия карьеры Лил Пипа: томный джаз-рэп под прокуренный бит. Очень атмосферно, но все-таки для притона Пипа поет слишком ясно, сколько эффектов не накладывай.
Слушать
EP
121. Hate My Fucc’n Life (with Boy Froot)
Невероятно удачный семпл из малоизвестного румынского клубняка, которому Фрут и Пип не противостоят, а заторможенно подпевают. Куплет Пипа состоит буквально из трех строк, которые хейтеры Фрута (а кто не хейтер?) нарезали в сотни фанатских ремиксов.
120. Backseat (with Lil Tracy)
Хайповый дуэт в быстром ритме, без пяти минут «Witchblades». Для большого хита не хватает определенной тупой самоуверенности. Да, я утверждаю, что строчки «не хочу общаться, не хочу друзей, будет гелик — и ты меня полюбишь» все еще слишком умные.
119. Stop the Car (with Horse Head)
Лил Пип неожиданно нежно признается в любви под бруталистский бит: «Останови машину, хочу сказать. Я думал о тебе каждый божий день последние несколько месяцев». Вроде бы ничего особенно, куплет Хорс Хеда — проходной, но простая эмоция подкупает.
118. Looking for You
Пипова уверенность в себе — не абстрактная вайбовая категория, а вполне технически осязаемое свойство. Именно им нужно обладать, чтобы так вальяжно замедлять припевы на строчках «порву фотку, если на ней я и ты» и «бутылка в руке, сука под рукой».
Слушать
EP
117. Dead
После смерти Пипа трек от греха подальше переименовали. Никакого греха тут и не было. Это атмосферный дрим-поп под семпл The Cranberries с самым экстремальным вокалом в истории жанра, который со слоями реверба превращается в пресловутую стену звука.
Слушать
сингл
116. Tears
Крепкий середняк Пипа в творческом расцвете: бренчащий семпл, ясный эмо-вокал, не слишком глубокая лирика о конце отношений. Иной артист бы всю карьеру гонялся за одним таким хитом, а Пип бесился с жиру и даже не включил его на микстейп «Crybaby».
Слушать
сингл
115. Hollywood Dreaming (with Gab3)
Куплет Гейба звучит тихо и плоско, будто у Трэвиса Скотта садится батарейка в автотюне, зато Пип поет один из своих самых цепляющих поп-хуков — сразу и компактный, и виражный. На фоне Гейба его голос, конечно, льется медом для ушей.
Слушать
сингл
114. Lil Peep Lil Tracy (with Lil Tracy)
Случайный ремейк песни «Собаки» группы «Ляпис Трубецкой». Дело не только в параллелях между строками «что ж такое, Пашка, получается?» и «Лил Трейси, почему они все нас хейтят?», но и в общей иронично-ворчливой интонации звезд на творческом пике.
113. Honestly
Трек в последний момент был убран с микстейпа «Hellboy», видимо, чтобы не вызвать у слушателя передозировку тяжелым металом. Пожалуй, это был бы и правда слабейший трек релиза, но он все равно жестче и напористее, чем половина пиповской дискографии.
112. Drugz
Пип хвастается употреблением запрещенных веществ, но бит предательски начинает стучать и хрипеть, будто началось землетрясение. Пример смыслообразующего значения аранжировки — эксперты-лингвисты не поймут смысл текста, но все слушатели почувствуют.
Слушать
EP
111. Interlude
«Интерлюдия» с сильнейшего сольного микстейпа Лил Пипа, которая стоит главных хитов иных артистов. «Дайте отдохнуть от всего говна» под сирены скорой — шепот, который хочется орать.
Слушать
микстейп
110. Diamond Piano Freestyle (with iLoveMakonnen)
13-минутная студийная сессия как фиксация чуда творческого процесса. Большая часть клавишных импровизаций и стишков с рифмой «бриллиант — бриллиант» никуда не ведут, зато передают чистое счастье создания — Пип только успевает визжать от восторга.
Слушать
альбом
109. Homecoming (with Killstation, JGRXXN, Ghostemane, Kold-Blooded, OmenXIII, Brennan Savage)
Шедевр в низком жанре сайфера новоявленного рэп-объединения. Минималистичный хоррор-бит подходит всем, никто не перетягивает одеяло, у трека на семь артистов есть внятная структура, а Пипу и Киллстейшену даже удается дополнить голоса друга друга.
108. Past the Castle Walls (with Lil Tracy)
Для динамичного дуэта необходимо ощущение равновеличия артистов — тогда никто никого не разогревает, ну или оба разогревают друг друга. Это как раз последний случай: на плаче Пипа замираешь в предвкушении крунинга Трейси — и наоборот.
Слушать
EP
107. Your Eyes
Романтический хит, который хочется переслушивать только чтобы еще раз удостовериться, что артист и битмейкер реально по своей воле заставили хук звучать, как из утопленного телефона. Лично на меня этот мув в свое время сработал — захватил внимание.
Слушать
сингл
106. Cry Baby 2 (with iLoveMakonnen)
Пип и Маконнен по очереди угрожают заплакать, но по факту уже почти рыдают. В конце Маконнен притворяется басистым шансонье, превращая припев «если скажешь мне пока-пока, я буду делать плак-плак» из инфантильного нытья в универсальное мужское эмо.
Слушать
альбом
105. About U
Нужно быть или дураком, или гением, чтобы пытаться, как Пип, продать слушателям бесстыдный пафос романтических баллад — под подтормаживающий бит во всю глотку реветь: «А если я умру, ты хотя бы будешь плакать?» Пип, как вы понимаете, гений.
Слушать
сингл
104. 300 Feet Below (with Boy Froot; feat. Yung Rhubarb)
Пип — титан, везущий на исполинском кузове своего абсурдно свэгового куплета («Сука, я стал мужчиной в пять. […] Когда я один, только курю и плачу») пару миниатюрных саундклауд-нытиков. И ведь вывозит!
103. Regrets (feat. Horse Head)
Под зловещий бит, напоминающий сыгранную на гитаре мелодию японского светофора, Пип и Хорс Хед соревнуются в эмо-вокале. Победитель известен заранее, но вклад старшего артиста в жанр тоже заметен: так орать в такой плохой микрофон — это смело.
Слушать
EP
102. Castles (with Lil Tracy)
Мрачный, как готический замок, трек — младший брат «White Wine». Увы, бит еще слишком обжитый, чтобы на припеве «смотри, как я лечу в пропасть» поверить, что не смотришь страшный фильм, а всему и правда наступает конец.
Слушать
EP
101. Light Show (with Meeting by Chance)
Лоуфайный медляк, в котором удалось решить нетривиальную задачу: поймать на пересечении сложносочиненного инструментала и динамического флоу неослабевающий грув. Жаль, что нет классного хука.
Слушать
альбом
100. Pain (with Lil Tracy; feat. Slug Christ)
Метал — это не просто риффы и гроулы, а повторяемые до степени отупления экстремальные эмоции. В этом смысле перед нами чистый метал: Пип, Трейси и Слаг Крайст соревнуются, кто еще злобнее в энный раз проорет: «Малая, ты не знаешь, как мне больно».
Слушать
EP
99. We Think Too Much
Пип красиво поет об одиночестве («Никто не хочет со мной говорить, но все хотят со мной тусить»), но бит банально слишком теплый и обволакивающий, чтобы самому почувствовать его одиночество, а не просто полюбоваться со стороны.
Слушать
микстейп
98. Big City Blues (feat. Cold Hart)
Зачем нужны были каверы на Wonderwall, если имеешь талант сочинять такие вот абсолютно оригинальные медляки с понятнейшими романтическими строчками и простейшими распевками, которые уличных музыкантов могут обеспечить на десятилетия вперед?
Слушать
микстейп
97. Ballin' (with iLoveMakonnen)
Даже если его музыка — сырая, а лирика — односложная, нельзя сказать, что Пип творил без фантазии. Слоган «жизнь бывает жестью, так что надо пожестче» он читает на два манера — изнеможденно-хрипло, а затем мелодично-воодушевленно. Все как в жизни.
Слушать
альбом
96. Its Me
Любовная лирика, в которой чередуются вербальный абьюз, смиренное «да, это все я» и отрывок женского пения из засемплированной песни. Даже странно, что из настоящих дуэтов с певицами за всю дискографию артиста — только полочный фит с Charli XCX.
Слушать
микстейп
95. Smokin' (with iLoveMakonnen)
Пип поет о том, как «девки текут, все замирают, сердца разбиваются», когда они с Маконненом подходят к клубу. И при этом звучит так скорбно, будто весь мир ему давно надоел. Ну а пророчество «Пип и Маконнен — их все знают» просто обязано сбыться!
Слушать
альбом
94. Kiss Me (with iLoveMakonnen)
Этот дуэт сам по себе преступно недооценен. Когда кажется, что досаду в голосе Пипа, прощающегося с пассией, уже не переплюнуть, приходит Маконненем с тихим плачем «если ударюсь оземь, почувствую ли что‑нибудь?» Обрезать парты Ко могут только позеры!
Слушать
альбом
93. Sex (Last Nite)
Секретный хит, который, кажется, оказался слишком тяжелым для большинства фанатов: под семпл металкорщиков Underoath Лил Пип накладывает сразу две свои ревущие партии псевдодуэтом. Звучит и правда специфично, но стоит попытаться распробовать.
92. Give U the Moon
Вайбовая серенада, слегка перегруженная сложным битом и очень длинным отрывком из «Этой прекрасной жизни». Все-таки подлинное мастерство — в отсечении даже самых незначительных, но все еще лишних мелочей.
Слушать
микстейп
91. Pick Me Up (feat. Yunggoth)
Единственная песня, которую Янггот не только не испортил, но сделал чуть лучше. В этом хорроре про побег из города его исступленное причитание о смерти играет примерно ту же роль в создании опасной атмосферы, что и семпл Дамера, и сирены на фоне.
Слушать
микстейп
90. Drive By (feat. Xavier Wulf)
Под саундтрек «Очень странных дел» и рев моторов Пип, рыдая, жалуется на маму и работу. «Нетфликс» семпл не одобрил (на стримингах бит заменили) — и зря. Впрочем, они даже героям сериала не позволяют становится взрослыми под этот саундтрек.
Слушать
микстейп
89. Your Favorite Dress (with Lil Tracy)
Кульминация песни — не закрученный припев, в котором Трейси сразу несколькими вампирскими голосами (Носферату, Каллен) зовет целоваться, а часть в коротком парте Пипа, где он как бы случайно срывается в крик: «Пусть течет кровь, мы просто веселимся».
Слушать
EP
88. 2008
Пипу, в отличие от поп-современников, никогда не была свойственна ностальгия. Вот и «2008» у него не объект поклонения, как 1999-й у Charli XCX, а всего лишь констатация в настоящем времени, что любовь, которую чувствовал в двенадцать, не повторить.
Слушать
микстейп
87. Vibe
Прозвучит немного тупо, но ведь гениальное всегда просто: песня «Vibe» — чистый расплавленный вайб, а микстейпу «Live Forever» суждено жить вечно! Собственный идеальный стиль Лил Пип нашел еще до большей части своих экспериментов.
Слушать
микстейп
86. Angeldust
Пип обещает «спеть симфонию», но лишь мурлычет на ухо колыбельную под резкий бит-мухобойку. Этот артист, конечно, быстро понял объективные пределы своих вокальных данных и умным образом подстроил аранжировки, жанры и мотивы уже под них.
Слушать
микстейп
85. Nose Ring
Ярость, которая звучит искренне, и потому так заразительна. Бита почти не слышно, но какая разница, если строчки «у нас был план, а теперь, малышка, какой *** план?» и «ты любишь не меня, а мою золотую цепь» явно предлагается орать вместе с артистом.
Слушать
микстейп
84. Goth Queen (with Boy Froot)
250 песен за три года может показаться нездоровой продуктивностью, но именно за счет количества возникают удачи, превосходящие сумму слагаемых. Противный разогрев Фрута, пиповский брейкдаун-кричалка и трескуче-пищащий бит идеально звучат лишь вместе.
83. Benz Truck (гелик)
Хит с русским подзаголовком и клипом, частично снятым в РФ, с которого начался взрыв популярности Пипа. Если честно, никогда не считал эту песню лучшей визитной карточкой, ведь трек соткан исключительно из флексов. Но в каком‑то смысле это и ценно.
Слушать
альбом
82. Beat It
По-настоящему утонченная меланхолия. Под скорбный пианинный бит Пип стенает: «Может, увижу тебя в стрип-клубе, а может, не увижу больше никогда». О нетворкинге Пип никогда не забывал: благодаря шаутауту «свободу Лил Трейси» познакомился с кумиром.
Слушать
EP
81. California World (feat. Craig Xen)
Пип поет оду калифорнийской истоме под неочевидный, но очень подходящий семпл электронщика Тима Хекера. Крег Зен разбавляет дрему гиперактивным гопническим куплетом — иногда и они нужны, как воздух.
Слушать
EP
80. Worlds Away
Чудо: жизнерадостный трек Лил Пипа, в котором он на ходу влюбляется в незнакомку, а она отвечает взаимностью. «Она даже не знает, как меня зовут, но смотрит в мои глаза и понимает мою боль», — реально пик светлой эмо-романтики, поверьте.
Слушать
микстейп
79. Shame on U
Ну не должно быть возможно настолько чиллово петь про ножи, узлы и жизнь после смерти! Пип смог ласково приобнять и утешить целое поколение, но ценой того, что всю дорогу чувствовал себя самым одиноким человеком в мире.
Слушать
микстейп
78. I Crash, U Crash (with Lil Tracy)
Лучшие рефрены Лил Пипа — лаконичные, как хайку: «Даю дням пролетать. Я вдребезги, ты вдребезги. Верил, ты та самая». Удивительно, как же он сочинял их, по собственным словам, за пять минут — даже старший товарищ Трейси за этим уровнем не поспевает.
Слушать
сингл
77. Pray I Die
По-настоящему злой брейкап-трек, точно передающий темнейшие оттенки чувств. Под нойзовый семпл (звук глитча при загрузке PlayStation) Пип отрешенно улюлюкает: «О да, я тебя любил, но пока забыть и простить. У меня тут тридцать сук на готове».
Слушать
EP
76. Another Song
По заветам поэтов-буддистов Пип фокусировался на познании не мира, но себя. Тут, скажем, поместил свой куплет между двух отрывков из интервью Кобейна. Курт: «Я просто не хотел жить». Пип: «Мне надо немного *** — и запишу еще одну песню».
Слушать
микстейп
75. Downtown
Никуда не вошедший би-сайд, который Пип при жизни разрешил битмарю опубликовать в своем саундклауде. А что, если я скажу, что это все равно хит, просто записанный в период, когда Пип ничего кроме хитов не выдавал? Вы находитесь здесь.
Слушать
сингл
74. Cobain (feat. Lil Tracy)
С Кобейном Пипа роднила не столько трагическая судьба, сколько способность слышать чистую поп-музыку в самом грязном шуме. По отдельности это, может, и скрежещущий бас, и свистящий голос, но вместе — легкая попса, заставляющая забыть о всех заботах.
Слушать
микстейп
73. Spotlight
Когда я пишу про «припевы» и «куплеты», я не имею в виду, что Пип чередовал яркое пение и необязательную болтологию. По сути он только «припевы» и писал: в этой песне чередуются четыре непохожих, но равновеликих хука, которым малы оба варианта бита.
Слушать
OG
Слушать
ремикс
72. October
Ранний шедевр работы с атмосферой: расстроенная гитара, ударные-мухобойки, простуженный голос Лил Пипа, лепечущий что‑то про призраков. Трек способен перенести слушателя из любой климатической зоны в вечный промерзлый октябрь.
71. Old Me
Медляк с припевом про «тост в честь меня прошлого» мог бы стать хитом застолий и станций метро, но был дозаписан и выпущен только спустя несколько лет после смерти артиста. Нужно отдать должное: это удачная работа, до которой сам Пип не дошел бы.
Слушать
EP
70. Nasty Names (with iLoveMakonnen)
Удивительная песня о разрыве с бывшей: не яростная, не токсичная, а просто грувовая. Ко посылает девушку деловито, Пип — плаксиво, а в конце они поют вместе, пасуя микрофон. Не песня об одиночестве, а пилюля от одиночества в исполнении верных друзей.
Слушать
альбом
69. Favorite Drug (with iLoveMakonnen)
Комментаторы вечно обвиняют Маконнена в фальшивом пении, но не давайте музыкальной теории мешать наслаждению природным, не выученным артистизмом аутсайдера, выбившегося в мейнстрим. Вот Пипу хватило вкуса не мешать другу петь, как он чувствует.
Слушать
альбом
68. Hypnotized (with iLoveMakonnen)
Как же классно гармонизируют друг с другом голоса артистов, которые не просто обладают редкой химией, а встретились вживую на студии, да еще и вооружились хорошим микрофоном. Стройность структуры песни в таком случае вторична.
Слушать
альбом
67. Waste of Time (with Goer)
Пип тратит гениальный хук-ванлайнер («Куда ушло время? Никто не умеет тратить время, как я») и атмосферный бит риффом из притона на коллабу с ноунеймом. Стоит просто сделать вид, что во второй половине Пип пригласил на сцену допеть песню фаната.
66. Belgium
Фристайл-медляк с последнего анонсированного Пипом проекта, записанного во время тура. Это и правда не поп, а расслабленные путевые заметки: «Я был в туре по Бельгии, в тот день я осознал, что я подлинно твой». Тоже ценный жанр.
Слушать
EP
65. Prove My Love (with iLoveMakonnen)
Кайфовый синти-поп для школьных дискотек с соревнующимися в клятвах любви Ко и Пипом. Эти артисты даже банальные жанры поп-музыки превращают в живые, ершистые, абсолютно свободные доморощенные эксперименты, даром что записывались на студии.
Слушать
альбом
64. Problems
Эмарская баллада, в которой Пип поет без спешки, как матерый рокер. Под строчку «ты знаешь все мои проблемы, я знаю все твои» только зажигалкой и качать, но звучит круто. 20-летний, косящий под взрослого, и правда мог заключить сделку с дьяволом.
Слушать
альбом
63. Giving Girls *** (with Lil Tracy)
Драйвовый трек, причем в буквальном смысле: быстрый гитарный луп рисует образ разгона до 200 км/ч по трассе. Пип томно поет припев, состоящий из заглавной фразы и рокерских «уоу-уоу». Никуда не спешит, знает, что уже на вершине, пока Трейси суетится.
Слушать
сингл
62. Fucked Up
Настоящий панк-рок — не просто зарифмовать в припеве «fucked up» несколько раз само с собой, а сделать так, чтобы из трех с половиной вульгарностей складывалась история о побеге от ответственности, страсти и сожалении о бездарно упущенных шансах.
Слушать
микстейп
61. Just in Case
Захватывающий, как американские горки, боевик: кокетливые наблюдения о новой звездной жизни сменяются припевом в ритме частушки под режущие уши пилы гитар: «Пойте, пойте, все пойте со мной — только подайте мне мой пистолет».
Слушать
сингл
60. Love Letter
Завораживающее сочетание меланхолии и тревожности: семпл нетерпеливо бренчит, пока Пип поет о любовной фрустрации: «Написал тебе письмо, но ты не ответила. Написал тебе песню, ты, видно, даже не послушала». Скиньте этот трек тому, кто вас го́стит.
Слушать
сингл
59. Teen Romance
Под расслабленную кантри-гитару Пип флиртует, как простой деревенский пастух: «Встретились случайно. Сказал: нравятся штаны. Да, у тебя есть мужик, но давай руку. Подростковая романтика». С таким саундтреком в ушах летние каникулы не заканчиваются.
Слушать
EP
58. Suck My Blood
Как, по-вашему, звучит гедонистическая прожженность? Может, как вздох из порно или зов демона или пошлый панч «она любит меня за мой мозг» (все три есть в этой песне)? Нет, пик гедонизма — рингтон дилера, раздающийся прямо посреди куплета.
Слушать
EP
57. Nineteen
До Пипа никто не флексил так грустно. Когда он онемевшим языком хвастается тату, ботинками и будущими миллионами, умоляя девушку его не бросать, это звучит реально жалко. Для такого творчества требуется смелость.
Слушать
микстейп
56. Flannel
Спасение от печали и страха, как ни парадоксально, стоит искать в депрессняке и хоррорах. Как иначе объяснить то, что после прослушивания Пипа, уверенно выносящего приговор своей судьбе под насмерть давящий бас, так хочется жить?
Слушать
микстейп
55. Move On, Be Strong
Метал без кавычек и метафор, но с тэгом «рил трэп шит». Если коротко: Пипу идет. Он бы справился и с ролью вокалиста металкор-группы в духе ранних Avenged Sevenfold, которые тут засемплированы, — порадуемся маленькому хотя бы окошку в эту реальность.
Слушать
микстейп
54. The Brightside
Пип говорил прямо, а не умно. В «The Brightside», состоящей из трех склеенных хуков, он жалуется, что жизнь такая длинная и скучная, что ему уже надоела, после чего глумливо цитирует совет «всегда смотреть на светлую сторону». Так глупо, зато честно.
Слушать
альбом
53. Live Forever
Интенсивность песни нарастает, как у марша. Правда, приближается не рота солдат, а самоуверенный подросток, почему‑то убежденный в своем бессмертии. Даже если не знать все, что мы знаем, звучит более, чем эпично, — особенно, когда вступают барабаны.
Слушать
микстейп
52. Wanna Be
Пип вошел бы в историю музыки даже с одним дебютным тейпом: вся необходимая глубина, мощь, оригинальность на месте. Разгадывать строчку «что, если я заменю свои преступления знакомым лицом?» и вслушиваться в две атональные ноты бита можно бесконечно.
Слушать
микстейп
51. Veins
Настоящие гении в курсе, что они гении. Под идеальные пианино и хор Пипу хватает наглости расслабленно зачитать: «Мой флоу классно ложится на грустный бит». А после вставить монолог Lil B о «трушной музыке» с похвалой как бы в адрес Пипа.
Слушать
микстейп
50. Lose My Mind (with Meeting by Chance)
Редкий шедевр, в котором интересный бит не просто оттеняет крутой вокал, а из их взаимодействия рождается качевый флоу в классическом понимании. Молодые рэперы, если вы читаете, никогда не игнорируйте предложения малоизвестных польских продюсеров!
Слушать
альбом
49. Haloween (with Lil Skil)
Красочно спродюсированный хоррор-трек, в котором наравне с Пипом солирует Lil Skil (теперь известен как Rainy Bear). Тут и гиперпоп-вокал, которому позавидовала бы Лора Лес, и витчхаус-брейкдаун на зависть Crystal Castles. Обогнавшая свое время вещь!
Слушать
сингл
48. 4 Gold Chains (feat. Clams Casino)
Посмертная коллаба Пипа с продюсером, но не ремикс, а честно отсроченная публикация. Налицо удачное сочетание талантов: психоделической клауд-бит и засыпающий на ходу Пип, обещающий подарить маме четыре квартиры, вместе рождают глубокую меланхолию.
Слушать
сингл
47. Moving On
Звонко спродюсированная, но путано написанная дорожная лирика: сначала Пип устало перечисляет имена всех товарищей по группе GothBoiClique, затем по кругу истерит: «Я всё ухожу, мы всё миримся» (x3). Душераздирающий взгляд прямиком в душу артиста!
Слушать
EP
46. Avoid (feat. Døves, Wicca Phase Springs Eternal)
Если Пип кому‑то чем‑то и обязан, то это Wicca Phase Springs Eternal, пионер эмо-рэпа с тамблера. Их совместный трек с døves прекрасен: роскошное готическое пение старших товарищей идеально оттеняется легким поп-припевом будущей мегазвезды жанра.
Слушать
сингл
45. Gods (with Lil Tracy)
Пип и Трейси обаятельно обмениваются не куплетами, но фразочками. Пип: «Лабутены на ногах, но я безработный». Трейси: «Милфочка назвала красавчиком, уже привык». На фоне играет успокаивающий аниме-саундтрек — вот бы вся музыка навсегда была такой.
Слушать
сингл
44. IDGAF 2 (with iLoveMakonnen)
Еще никогда хуком не становилась запинка: это Маконнен так смешно затягивает «ф», как бы боясь продолжить фразу «иногда мне так поф…». Когда он все-таки зачитывает по слогам свой матерный девиз, то делает это так смачно, что не подпевать невозможно.
Слушать
альбом
43. Come Around
Пип параноит («Не хочу останавливаться, не хочу, но мне надо остановиться») на фоне не бита, но постапокалиптического гудения. Кульминация наступает на трэповом драм-соло, во время которого становится ясно, что конец света еще только начинается.
Слушать
EP
42. Gucci Mane
К микстейпу «Hellboy» Пип понял, что желание слушателей орать припевы пропорционально вульгарности слов. Тут он все еще классно поет, но строки «*** в твоем сучьем мозгу» и «я *** с прошлой пятницы». Зато удержаться и не проорать всю песню нереально.
Слушать
микстейп
41. The Last Thing I Wanna Do
Можно ли догадаться о сюжете песни, не вслушиваясь в слова, по одной интонации? О чем, кроме ревности и «в этот раз нам точно ***», может так эмоционально петь мужчина? Кто знает, ведь в этой эталонной кричалке Пип больше ничего особо и не упоминает.
Слушать
микстейп
40. Sex With My Ex
Тест. «Трахни меня, будто мы на смертном одре. Слышу грусть в твоем смехе» — строки Лил Пипа или французского декадента XIX века? Если серьезно, лучшие стихи Пипа с годам стали звучать только красивее: пока мы стареем, его творчество навсегда юное.
Слушать
альбом
39. Red Drop Shawty (feat. KirbLaGoop)
Все слушатели Лил Пипа делятся на две категории: тех, кто понимают межгалактическую крутизну куплета Керб-ла-Гупа в «Red Drop Shawty», и лохов. Не согласны? А Пип лох что ли, чтобы так старательно разогревать Керба на треке?
Слушать
микстейп
38. Five Degrees
Кажется мы стали забывать, что Пип не только герой-любовник, супермодель, рок-звезда и просто улыбчивый обаяшка, который бы и вашей маме понравился, а еще и предводитель сычей-анимешников. Ну, как минимум в этом бэнгере с семплом из «Кланнада».
Слушать
микстейп
37. Save That Shit
Пип считал, что никто не в силах ему помочь: «Насрать на мою жизнь, ее, малая, не спасти. Не говори, что спасешь это дерьмо». Правда, далее Пип обещает дать малой «все и сразу». Жажда смерти не исключает жажды жить — особенно под тяжелый стук баса.
Слушать
альбом
36. Let Me Bleed
Почти что прижизненные поминки по самому себе под рифф от Mogwai. Все совпадения все-таки случайны — нужно уметь различать тру-крайм и поэтический образ: «Дай мне истечь кровью, смотри до конца. У меня золотые зубы, у нее ярко-зеленые глаза».
Слушать
EP
35. Driveway
Пип не боялся сгущать краски до степени абсурда, при этом даже завиральную мелодраму умел подавать как трагедию. «Оставь все у входа, сука, прощай. Заставила меня рыдать и достать пистолет. Пристрелю, если побежишь», — кэмп высочайшего класса.
Слушать
микстейп
34. Lil Jeep
Пип заглушает клавиши криком о помощи: «Я умираю, но моя сука, кажется, об этом не знает». Такая мастерская работа по взаимодействию с аранжировкой, что хочется не говорить про «бит» и «вокал», а просто восхититься гармонией грубости и нежности.
Слушать
микстейп
33. Nothing to U
Можно лишь предполагать, кричал ли Пип «Эврика!», когда в 18 лет зачитал идеально афористичную строчку «смотрю на свою жизнь, пока она стекает в канализацию» под идеально чилловый гитарный луп, а следом идеально перешел на пение. Если не кричал, зря!
Слушать
микстейп
32. High School
Пип окончил школу с трудностями, но нельзя назвать раздолбаем человека, который писал по песне в два дня, и совал по хуку в каждый их уголок. В «High School» школа не упоминается, но трек о дисциплине: «Пока вы гонялись за сучками, я догонял мечту».
Слушать
микстейп
31. Right Here (with Horse Head)
Радикальное романтическое высказывание: «Скажи, если буду нужен, и звони, когда одиноко, — я всегда буду здесь». Если оставить за скобками горькую иронию, трудно представить более обнадеживающую песню. Хорс Хед тоже обещает быть рядом, и он не врет.
Слушать
сингл
30. Nuts (feat. Lil Skil)
Есть ли в мировой поп-музыке — нет, мировой литературе — высказывание ностальгичнее пиповского «помню, как ел киску в хвосте автобуса»? Он будто одновременно сдерживает и слезы, и хихиканье — ну правда, ностальгирует за всех нас разом.
Слушать
микстейп
29. Ghost Boy
Даже если найден идеальный стиль, художника от ремесленника отличает способность подбирать уникальные детали в каждой работе. В «Ghost Boy» это прикольные липкие синтезаторы, которые оттеняют трогательное пение о невозможности преодолеть чувства.
Слушать
микстейп
28. Praying to the Sky
Первый трек дебютного микстейпа обязан быть удачей, но это перебор. «Praying to the Sky» — не просто шоукейс потенциала рэпера, это сразу весь потенциал реализованный: динамичный, но аккуратный флоу; непоколебимая уверенность и бесконечная ранимость.
Слушать
микстейп
27. Guiltiness (with iLoveMakonnen)
Бэнгер в ритме чуть ли не ска: не пуститься в пляс после короткой раскачки практически невозможно. Такое придумать могли только Ко и Пип: если подумать, их великий альбом вместил в себя, считай, все популярные жанры музыки, так что и ска не сюрприз.
Слушать
альбом
26. Feelz
Карьера Пипа могла уйти в иное русло: не отмороженного эмо-рэпа, а игривого абстрактного хип-хопа. «Feelz», вдохновленная Диланом Россом, — больше, чем талантливая проба пера. Метафора «в голове будто Палестина» палит интеллигентское воспитание Пипа.
Слушать
EP
25. Walk Away as the Door Slams (feat. Lil Tracy)
Тщетность бытия в чистом виде. Пип скримит: «Просто хотел помочь, теперь лечу в ад», Трейси с каменным лицом продолжает: «Ты хотела набрать в фейстайме, но у меня вообще-то самсунг». Если наши жизни и правда обреченные, почему они такие смешные?
Слушать
микстейп
24. Kisses in the Wind (with Lil Tracy)
Более хрупкая вещь, чем жизнь, — надежды на завтра. Трейси оптимистично шепелявит: «Вижу будущее, вижу папарацци», не осознавая, что в тот момент переживает пик востребованности, а спустя 10 лет будет петь в клубах дуэты с Пипом для старых фанатов.
Слушать
сингл
23. I’ve Been Waiting (with iLoveMakonnen; feat. Fall Out Boy)
Ремикс с приглашенной звездой, который стоит не только принять, но и полюбить — все-таки над ним продолжил работу сам Маконнен. Трек — объективный рекордсмен по хукам в минуту. Попробуйте сами их посчитайте — увидите, хватит ли пальцев на руках.
Слушать
сингл
22. White Tee (feat. Yung Bruh)
Некоторые вещи в мире бесконечно прекрасны в своей естественности — невозможно представить, что они были не всегда. Первый дуэт Пипа и Трейси льется и блестит, как горный ручеек, — в нем трудно распознать человеческий труд, а не природное явление.
Слушать
микстейп
21. Crybaby
Одновременно самый минималистичный и размашистый из шедевров Пипа. Под эмбиент-бит он воспаряет ввысь, высказываясь сразу за всех: «Я хочу умереть, мы все хотим умереть». Когда речь заходит о «мире одиночества», плаксой рискует стать не только Пип.
Слушать
микстейп
20. Kiss
Не трек, а целая поп-панк-пластинка в миниатюре: с ремиксом Better Luck Next Time, мажорным романтическим хитом, кричалкой о расставании и, наконец, энергичным куплетом Пипа, в котором он совершает каминг-аут как гот-бой и поп-панк-карьеру завершает.
Слушать
сингл
19. Girls (feat. Horse Head)
Золото романтической коллекции: Пип признается в любви не кому‑то конкретному, а сразу всем девушкам в мире. «Девушки заставляют думать. Девушки любят член», — манера специфическая, но если выглядеть как он, то и такое прокатывает.
Слушать
микстейп
18. Sunlight on Your Skin (with iLoveMakonnen)
Пипу суждено было стать поп-звездой вне жанровых рамок, но он успел за них выйти лишь одной ногой. Пружинистый поп-рок с приглашением посмотреть на дождь и неловким флиртом Маконнена — шедевр попсы, жизнь в котором еще не выжгли законы рынка.
17. When I Lie
Самый вдохновенный фристайл в дискографии Пипа. Голос колеблется между тонкой хрупкостью и ошалелыми выкриками. Рифф вкрадчиво-гипнотический, поэзия — запоминающаяся навсегда: «Синее небо понемногу сереет, когда говорю ей, что со мной все в порядке».
Слушать
EP
16. Gym Class
Изящный контраст между плавленым эмбиент-битом и нарочито тараторящей вульгарной лирикой про секс в школьной раздевалке, кролика Playboy, порнозвезд, спорткары и полет на Марс в измененном сознании. Проигрыш смывает всю суету — очень красиво.
Слушать
сингл
15. Last Fall (with Lil Tracy, Horse Head)
Жизнь Пипа навсегда останется одной большой фантазией о том, что могло бы быть. Старший гот-бой Horse Head сразу многое понимал и, как жрец, встав между Пипом и Трейси, предостерегал: «Прошлой осенью у нас могло быть все. Но это нормально».
Слушать
сингл
14. The Song They Played (When I Crashed Into the Wall) (feat. Lil Tracy)
После смерти Пипа эмо-рэп ненадолго стал большим стилем поп-музыки, хотя при нем сам тэг вызывал смешки. Удивительно, как никто не слышал доходчивость этих хитов: «Эта та песня, под которую я вмазался в стену; та детка, которой обещал все и сразу».
Слушать
микстейп
13. Awful Things (feat. Lil Tracy)
Очевидный стадионный хит, первым из работ Пипа попавший в чарт Billboard в дни после его смерти. Пассивно-агрессивный рефрен «доставай меня, говори мне ужасные вещи!» — штука прилипчивая по любым стандартам, а сам Пип никогда не звучал так же круто.
Слушать
альбом
12. The Way I See Things
Великий ванильный медляк: Пип вытягивает из жанра всю возможную динамику и глубину — и больше. Между вступлением «в следующем году меня тут уже не будет — давайте же посмеемся на прощанье» и концовкой «я убегаю, но тебя не бросаю» — целая жизнь.
Слушать
микстейп
11. Lil Kennedy
Под мелодию музыкальной шкатулки Пип, как черт из табакерки, перечисляет вещества, которые в себя запихает, передает привет опарышам, которые его съедят, и рисует галерею позиций в сексе. Не недооценивайте, каким трансгрессивным было его искусство.
Слушать
EP
10. Haunt U
Безумное число песен Пипа — обращения с того света. «Haunt U» меня так потрясла еще при его жизни, что я выстроил вокруг нее целый фильм. Теперь она звучит как душераздирающая мистика: «Слушайте Лил Пипа, когда я умру, иначе не отстану». Слушаем!
Слушать
микстейп
9. OMFG
После гениально лаконичного хука «раньше хотел убить себя; поднялся; все еще хочу» Пип разгоняется с нуля до ста, чтобы, срывая голос, наорать на девушку, что та в подметки не годится бывшей. Какие еще артисты на вашей памяти так все чувствовали?
Слушать
микстейп
8. Witchblades (with Lil Tracy)
Гениальная тупистика на миллиард, к которой иные звезды идут десятилетиями. «Ножички, ***! GothBoiClique шлюх трясут! Черный мех, черное пальто. GothBoiClique тут, шлюха!» — в тексте смотрится как идиотизм, но в ушах звучит как чистое совершенство.
Слушать
EP
7. 16 Lines
Один посмертный ремикс я выделю. Продюсеры добавили грустных клавиш и превратили тягучую оду гедонизму в трагедию. Пип неубедительно настаивает, что чувствует себя нормально после злоупотреблений, и выглядит не призраком и иконой, а живым бедолагой.
Слушать
альбом
6. Beamerboy
Некоторые хиты хороши тем, что в любое время дня и ночи случайная компания готова их подхватить. В сочетании специфической лирики про мечты о собственном бумере и страстной подачи есть что‑то, что делает эту песню одой всем маленьким мечтам в мире.
Слушать
EP
5. November (with iLoveMakonnen)
В эпоху поп-хитов, возрождающих 1980-е, этот синти-поп-трек должен был стать классикой. Это настоящий бриллиант для тех, кто ценит в поп-музыке не прилизанность, а жизнь, — с ослепительными синтами, мультяшным Маконненом и в меру надрывным Пипом
Слушать
альбом
4. Absolute in Doubt (feat. Wicca Phase Springs Eternal)
В окружении Пипа не было таланта авторитетнее, чем Wicca Phase Springs Eternal. Их дуэт начинается с двух минут лучшего эмо-вокала, на какой вообще Викка способен. И все равно перед коротким взрывным хуком Пипа он звучит, как разогрев перед звездой.
Слушать
микстейп
3. Hellboy
Суперхит, где оба регистра Пипа — «крутой» и «эмоциональный» — сработали на максималках. Переключение между ними — «Ты как моя бывшая. Иди в жопу, сука… Вы даже не представляете, что я пережил!» — чудо света, на которое можно залипать бесконечно.
Слушать
микстейп
2. Star Shopping
Лирический шедевр с виляющим и проваливающимся флоу, который работает и как признание в любви, и как прощание («только музыка спасает, когда я рассыпаюсь»). Какое же море слез пролито под эту песню, скольких людей Пип сделал чуть менее одинокими!
Слушать
сингл
1. White Wine (with Lil Tracy)
Пип сиял на фоне тьмы и пустоты. Когда затухает нойз, и он орет «у меня никого не было до этой сучки на пассажирском — отвез ее на хату и показал, как я умираю», песня становится воплощением универсального одиночества, от которого не скрыться никому.
Слушать
EP

*   Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

