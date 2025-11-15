Я считаю, что был рожден, чтобы составить этот рейтинг. Лил Пипа я начал слушать за год до его смерти, с микстейпа «Hellboy», и был так впечатлен, что весь тот год в основном только его и слушал. Следующие восемь лет музыка Пипа — холодная, томная, порой режущая слух — всегда была со мной. В общем, успел все хорошо обдумать, определиться с предпочтениями.



В рейтинг вошли только официальные релизы, в которых Лил Пип был указан главным исполнителем — сольным или наравне с кем-то еще. То есть здесь, увы, не будет гостевых участий артиста на чужих релизах и так и не вышедших официально на каком-либо стриминге композиций. Ну, вроде их и так с горкой.



В случаях, когда официально выходило сразу несколько версий трека, я брал в список только одну, предпочитая почти всегда не ремиксы, но оригинальные (OG) версии — в текстах поясняю, почему так. Если на прослушивание трека не стоит ссылка, значит он выходил только на SoundCloud. Все остальные ответы в пунктах ниже — приятного чтения!