«Новые добрые? Хорошо, что не старые злые». Кто такие Beautiful Boys. Большое интервью

Ваня: После первого концерта в Петербурге в 2023 году мы пошли гулять. Там есть улица Гангутская, где стоит памятник защитникам полуострова во время Великой Отечественной войны. Мы всю ночь к нему возвращались, как будто попали в день сурка. Когда сел в поезд до Саратова, решил посмотреть, где это место находится. Оказалось, что в переводе на русский Гангут — это и есть Ханко. Мне показалось, что это очень красиво. И в голове появились картины Балтийского моря, представил туман, летающих чаек и гуляющих на их фоне людей, у которых нет никакой цели, только влюбленная пара. А может, влюблен вообще только главный герой. За час написал этот текст, что для меня очень быстро, потому что музыка дается легко, а над текстами сижу долго, это мое слабое место. Песня, которая вошла в альбом, это абсолютно нетронутая вещь, первостепенная демка, только сведенная и вычищенная. Но в ней получилось запечатлить эмоцию от самого первого дубля, это очень ценно.