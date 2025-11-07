Концертный зал

Rsac, Татьяна Буланова, «Бонд с кнопкой», Boulevard Depo, Психея: главные концерты ноября

Последний месяц осени богат на концерты на любой вкус, собрали для вас сразу 54 музыкальных события. Андеграундные мероприятия собрал Роман Имполитов, автор телеграм-канала «Слезы моей юности».

Dopeclvb

7 ноября, в Atmosphere Café & Lounge

© Дмитрий Яковлев

Легендарное объединение, выпустившее первый микстейп «Dopetape» еще в 2012 году, возвращается на сцену в полном составе: i61, Thomas Mraz, Basic Boy и Глебаста исполнят как проверенные временем треки, так и более свежие совместные и сольные работы. Те, кто не попал на московский Пикник Афиши х Сбер этим летом, получат возможность побывать на концерте Dopeclvb впервые за много лет.

Dopeclvb
Концерт / 7 ноября
Подробнее на Афише



«Свидание»

7 ноября, в Base Club

© «Свидание»

Группе в этом году десять лет: в 2015 году вокалист Андрей Зеберти начал проект с братьями Иваном и Дмитрием Галицкими, играющими на гитаре и басу, а позже к ним присоединились барабанщик Роман Гатчин и клавишник Антон Макаров. В этом году «Свидание» выпустило только мини-альбом «Часть вторая», но на концерте стоит ждать еще и хиты: «Я и твой кот», «Случайная любовь», «Весна предала» и другие. 

«Свидание»
Концерт / 15 ноября
Подробнее на Афише

«Обе две»

7 ноября, в клубе Gipsy

© «Обе две»

Заключительный концерт группы, после которого проект «Обе две» закроется: солистка Катя Павлова начинает самостоятельную карьеру. На сцене прозвучит и музыка из разных периодов группы, и новые песни Павловой — они подготовят слушателей к тому, чего ждать на ее следующем альбоме.

Обе Две. Большой сольный концерт
Концерт
Подробнее на Афише

Mirele

8 ноября, в ДК «Кристалл»

© Mirele

Сольный концерт исполнительницы с хорошо узнаваемым вокалом. Среди гостей осеннего концерта — «Казускома», Рудольф Страусов, Xrustalic, Гудрон. 

Билеты
купить

Hardcore Show

8 ноября, в пространстве «Склад №3»

© Keep Back

Большая хардкор-презентация: московские команды Keep Back и Boss Trick покажут на столичной сцене новый материал, а поддержат их друзья из Воронежа и Архангельска — Lake of Ice и Your Mind’s Collapse. Билеты можно купить только на входе.

Подробности
в группе

«Людмил Огурченко»

8 ноября, в клубе Gipsy

© «Людмил Огурченко»

Шоу от нового сайд-проекта Евгения Кубынина — основателя группы «Зимавсегда» и вокалиста Neversmile. Здесь он оставляет привычные романтичные мотивы и уходит в сатиру и танцевальность.

Людмил Огурченко. Большой сольный концерт
Концерт / 8 ноября
Подробнее на Афише

Sagath

9 ноября, в клубе Pipl

Амбассадор темного звука исполнит не только треки для мошпита, он подготовил для слушателей и более лиричный акустический блок. Специальный гость — фонк-продюсер Pharmacist.

© Sagath
Билеты
купить

Lil Krystalll

9 ноября, в Base Club

© Lil Krystalll

Рэпер, выпустивший в этом году несколько совместных треков — с Rakhim, The Limba и Obladaet, ради выступления в Москве прилетит из Лондона. Слушателям стоит освежить в памяти популярные песни — например, с альбомов «No Label» и «Kristina». 

Билеты
купить

Lovanda

9 ноября, в ресторане «Оригинал»

© Lovanda

Жизнерадостный дуэт из Екатеринбурга возвращается с первым за долгое время концертом, обещают специальную лайв-программу с секретными гостями.

Билеты
купить

«Золотые зубы»

12 ноября, в клубе «Урбан»

© «Золотые зубы»

Тольяттинское трио в этот день презентует недавний альбом «Золотые зубы», где можно найти и шугейз, и постпанк, и мидвест, и инди-рок. И нетривиальные названия треков — вроде «Птичьего гнезда свитого из оптоволокна» или «Жесткого дискаунтера».

Билеты
купить

Horus

13 ноября, в клубе «Урбан»

© Horus

Осенне-зимний тур артиста приурочен к десятилетию его творческого пути, и начнется он с Москвы: там Horus исполнит треки и с недавнего альбома «Приворот гуманоида», и с первого — «Дома тысячи сквозняков».  

Билеты
купить

Symbol 

14 ноября, в ДК «Кристалл»

© @symbol.live

Столичный музыкальный проект с размахом отмечает десятилетие: совместно с лайв-бендом выступят Dee, Маугли, Lavblast, DJ Kras, The Dawless и секретный супергость — вместе с афтепати вечеринка продлится до утра. 

Symbol — 10 лет. Большой сольный концерт
Концерт / 14 ноября
Подробнее на Афише

«Сплошь»

14 ноября, в клубе Punk Fiction

© «Сплошь»

Молодая, но яркая московская постметал-скримо-группа выпускает дебютный альбом «Перевал», к выходу которого делает бесплатный концерт в столице. Вечер пройдет при поддержке групп «Летние войны», «Ютани» и Octavia Daylight.

Билеты
купить

«Бонд с кнопкой»

14 ноября, в концертном зале VK Stadium

© «Бонд с кнопкой»

Заметные представители российской инди-сцены презентуют новый альбом «Дом», вышедший в октябре. Группа серьезно расширила аудиторию благодаря успеху песен «Кухни» и «Камушки», а недавно в соцсетях развернулся масштабный спор вокруг творчества солиста Ильи Золотухина. 

Бонд с кнопкой
Концерт / 14 ноября
Подробнее на Афише

Крыли

14 ноября, в клубе «Урбан»

© Крыли

Большой сольный концерт певицы, чьи песни «помогают пережить развод, расставания, выйти из депрессии, почувствовать себя живой, найти в себе опору и любовь» — мы охарактеризовали этот жанр как селфлав-поп. Организаторы обещают продуманное шоу, где все — от звукового сопровождения до нарядов — работает на создание единого образа. 

Крыли
Концерт / ноябрь
Подробнее на Афише

«Многоточие»

15 ноября, в клубе «Урбан»

© «Многоточие»

Осенний концерт посвящен дню рождения группы и лейбла DFR — двадцать семь лет с момента основания. В программу концерта войдут треки из разных периодов творчества «Многоточия»: «Щемит в душе тоска», «В жизни так бывает», «Синий дым», «Зачем я нужен тебе», «Жизнь и свобода» и другие.

Многоточие
Концерт / 15 ноября
Подробнее на Афише

Татьяна Буланова

15 ноября, в баре Petter

© Евгений Стукалин/ТАСС

Исполнительница переживает новую волну популярности: за год ее аудитория выросла в два раза. В июне Татьяна Буланова появилась на фестивале Ömankö Day, а в августе соцсети заполонили видео с участием ее танцоров: зрители по-доброму подсмеивались над энергосберегающими движениями и умилялись, что они вместе выступают на сцене уже двадцать пять лет.  Готовьтесь подпевать в баре хитам «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный». 

Татьяна Буланова
Концерт / 15 ноября
Подробнее на Афише

«Мегамозг»

15 ноября, в Base Club

© «Мегамозг»

Возродители российского ню-метала презентуют недавний альбом «Реквием» — берегите голосовые связки и возвращайтесь целыми из мошпита. 

Мегамозг
Концерт / ноябрь
Подробнее на Афише

«Казускома»

15 ноября, в ДК «Кристалл»

© «Казускома»

Ретророкеры, отметившие в этом году десятилетний юбилей, ждут слушателей на большом сольном концерте. Новые треки у трио выходят редко, но самое время вспомнить об уже проверенных временем. 

Казускома
Концерт / 15 ноября
Подробнее на Афише

«Гудтаймс»

15 ноября, в концертном зале VK Stadium

© Промо

Крупный концерт панк-рокеров, играющих не только на гитарах и барабанах, но и на духовых инструментах.

Гудтаймс
Концерт / 15 ноября
Подробнее на Афише

Антоха МС

16 ноября, в концертном зале VK Stadium

© Антоха МС

Один из завсегдатаев фестивальных и тусовочных лайнапов будет спасать слушателей от осенней меланхолии. 

Антоха МС
Концерт / 16 ноября
Подробнее на Афише

RSAC  

16 ноября, в клубе Pravda 

© RSAC

Группа проехала осенью по России в новом составе и завершает тур в столице. Ее основатель Феликс Бондарев обещает «электронный лайв прямо как в середине 10-х», в сет-лист выступления вошло более 25 песен. 

Билеты
купить

North Emo Community

16 ноября, в пространстве «Склад № 3»

© «Пекинский велосипед»

Серия культовых эмо-вечеринок возвращается с новыми концертами. На этот раз состав собрался с абсолютно разных уголков страны: от Архангельска до Екатеринбурга. На сцене — «Пекинский велосипед», «Летний лагерь Заря», OZCHL и «Голос медведя».

Пекинский Велосипед, Летний Лагерь Заря, OZCHL, голос медведя
Концерт / ноябрь
Подробнее на Афише

Masha Hima

16 ноября, в клубе Eclipse

© Masha Hima

Звезда питерского андеграунда возвращается в столицу с новым альбомом «Плутон» — гости столичного концерта первыми услышат его вживую. 

Masha Hima
Концерт / 16 ноября
Подробнее на Афише

Terelya

20 ноября, в Base Club

© Terelya

Terelya отмечает десятилетие группы крупным шоу с расширенным составом — обещают и гостей на сцене, и необычные декорации. В этот же вечер состоится презентация только что вышедшего альбома «Среднестатистическая женщина». 

Terelya. Осенний концерт
Концерт / ноябрь
Подробнее на Афише

Friendly Thug 52 Ngg

21 ноября, в баре VK Gipsy

© Промо

Ночное клубное выступление петербургского рэпера, читающего философские строчки о непростой уличной жизни. 

Билеты
купить

Теппо

21 ноября, в центре городской культуры «Графит»

© Теппо

Поклонники рок-артиста впервые услышат недавно вышедший альбом «Культ», в треках которого воплощается «мрачный хтонический ужас». 

Билеты
купить

«Где фантом?»

21 ноября, в клубе Pravda

© Данияр Уразаков

Уфимская постпанк-группа, недавно вернувшаяся на стриминговые площадки с синглом «Моя любовь, ты меня подожди», собирает фанатов в столичном клубе. Стоит ждать и работы с прошлогоднего мини-альбома «Городские будни», и хиты вроде «Я тебя люблю» и «Это так архаично».  

Билеты
купить

«Танцы минус»

22 ноября, в концертном зале VK Stadium

© «Танцы минус»

Готовьтесь всем залом подпевать хорошо знакомым песням: «Половинка»,  «Город», «Цветы», «Иду», «10 капель» и другим. 

Билеты
купить

«Базар»

22 ноября, в Base Club

© Пресс-материалы

И блюз, и рэп, и латинские мотивы, и этника — московский дуэт не загоняет себя в рамки, и в их творчестве каждый находит что-то свое. 

Билеты
купить

Boulevard Depo

22 ноября, в баре VK Gipsy

© Пресс-материалы

Уфимский артист давно не возвращался с новыми релизами, но это повод переслушать предыдущие — например, «Футуроархаику» и «Сертоловского токсика». 

Билеты
купить

Yanix

22 ноября, в «MTC Live Холле»

© Yanix

Осеннее продолжение тура «X-TRA LAP»: Яникс презентует вышедший в феврале альбом «Vibes» и не забывает про хиты прошлых лет. 

Билеты
купить

Bird Bone & WLVS

22 ноября, в клубе Eclipse

© Bird Bone

Знаковое событие для российского рок-андеграунда: большой совместный концерт групп, представляющих ярославский мидвест-эмо и самарский эмокор. 

WLVS & Bird Bone
Концерт
Подробнее на Афише

163ONMYNECK

23 ноября, в баре VK Gipsy

© Промо

Герой новой школы этим летом вместе с Polyana выпустил альбом «Ойкумена 2»: на большом концерте стоит ждать и треки оттуда, и более старые сольные работы.

Билеты
купить

Джон Гарик

23 ноября, на концертной площадке «Свобода»

© Джон Гарик

Первый сольный концерт воронежского трэп-артиста, расширившего аудиторию в этом году.

Билеты
купить

RAM

23 ноября, в Atmosphere Café & Lounge

© RAM

Презентация октябрьского альбома «Техника опасности» — готовьтесь к отчаянным мошпитам.

Билеты
купить

Blizkey

23 ноября, в клубе Gazgolder

© Blizkey

Первый столичный сольный концерт артиста родом из Абхазии: трек «Горы (Remix)» дал ему серьезный буст, но в творчестве Blizkey еще немало интересного. 

Билеты
купить

Нежность на бумаге

23 ноября, в клубе «МТ Music Bar»

© Нежность на бумаге

Нежность на бумаге — сольный проект Ксении Зайцевой, которая начинала с акустической музыки, но позже собрала лайв-бенд и стала играть куда более романтичную музыку. В этот раз певица представит программу «Уязвимость», некоторые песни гости услышат впервые. 

нежность на бумаге
Концерт / 23 ноября
Подробнее на Афише

Кишлак

27 ноября, в Base Club

© Кишлак

Мрачный экстравагантный рэпер исполнит и треки из весеннего альбома «Popsa 2025», и хорошо знакомые фанатам «Самый лучший день», «Я диско шар», «Эй». 

Билеты
купить

«тима ищет свет»

28 ноября, в клубе Duplex (Королев)

© Пресс-материалы

В этом году соцсети сильно помогли артисту в поиске аудитории: сначала там завирусилась «Волна» с альбома еще четырехлетней давности, а потом пришло время свежих песен — «Потанцуй со мной» и «Новый день». 

тима ищет свет
Концерт / 28 ноября
Подробнее на Афише

«Слот»

28 ноября, в концертном зале VK Stadium

© «Слот»

Группа, стоявшая у истоков отечественной альтернативы на этапе ее зарождения как жанра в России. С тех пор «Слот» выпустил девять студийных альбомов и теперь готовятся представить поклонникам десятый — «х10» выйдет 7 ноября, его записали с новой вокалисткой Дарьей Равдиной. В конце месяца коллектив презентует новинку и не забудет про хиты. 

Слот. Новый альбом и лучшие песни
Концерт / ноябрь
Подробнее на Афише

Bato

28 ноября, в ДК «Кристалл»

© Bato

Презентация весеннего альбома «6lankname 2» и, конечно, главные треки с других релизов.

Билеты
купить

«Молодость внутри»

28 ноября, в Base Club

© «Молодость внутри»

Для фанатов альтернативной группы это первая возможность вживую услышать недавно вышедший альбом «Без-конечность». 

Билеты
купить

Krestall/Courier

28 ноября, в клубе Eclipse

© Krestall/Courier

Сюрприз для давних слушателей Krestall/Courier — первый за долгое время сольный концерт, за неделю до которого должен выйти новый EP. 

Билеты
купить

«Моя Мишель»

29 ноября, в «МТС Live Холле»

© Пресс-материалы

Группа ждет всех, у кого зима в сердце, а на душе вьюга. В этот же вечер состоится презентация альбома «Ангелы и не очень». 

Моя Мишель
Концерт / ноябрь - февраль
Подробнее на Афише

Biicla 

29 ноября, в ДК «Кристалл»

© Biicla

Презентация недавнего альбома «Бикла (1)» не обойдется без звездных гостей. 

Biicla + Friends + Сетап
Концерт / 29 ноября
Подробнее на Афише

DenDerty

29 ноября, в клубе Gipsy

© DenDerty

Группа DenDerty во главе с Денисом Бурашниковым презентует поклонникам долгожданный новый альбом, но не забудет и про давно полюбившиеся песни. 

DenDerty. Презентация нового альбома + главные песни
Концерт / 29 ноября
Подробнее на Афише

Amatory

29 ноября, в концертном зале VK Stadium

© Amatory


Отцы отечественного металкора впервые с 2009 года исполнят новые песни с Игорем Капрановым, спустя много лет вернувшимся в группу и вновь ставшим ее фронтменом. Для самых ярых поклонников музыканты обещают сыграть главные хиты из каждого альбома — а их целых семь.

[AMATORY]. Все хиты. Презентация новых песен
Концерт / 29 ноября
Подробнее на Афише

«IDЕЯ FIX» & «6000000000 себя»

29 ноября, в клубе Pravda

© Софья Зенина

Подарок для олдов и тру-фанатов старой отечественной эмо-сцены: две культовые группы сыграют свои дебютные альбомы «12 снов» и «Прошу *бей меня» в хронологическом порядке — обе пластинки считаются знаковыми для российской альтернативы.

Билеты
купить

«Психея»

29 ноября, на концертной площадке «Свобода»

© «Психея»

«Психея» продолжает с размахом праздновать тридцатилетний юбилей. Легендарные киберэмокорщики уже анонсировали вторую часть тура весной, а пока перебирают архивы и готовят к выходу мини-альбом с ранее неизданными и редкими песнями — посетители концерта их услышат. 

Билеты
купить

Mayot

30 ноября, в концертном зале VK Stadium

© Mayot

Тюменский артист, выпускавший в этом году новые синглы, обещает исполнить не только их, но и старые хиты — например, «Море» и «В моих мыслях». 

Билеты
купить

Rozalia

30 ноября, в клубе «Урбан»

© Пресс-материалы

Исполнительница с лайв-бендом презентует альбом «Я не злюсь» и не оставит гостей без более ранних песен. 

Билеты
купить

Marselle

30 ноября, в Atmosphere Café & Lounge

© Marselle

Концерт легендарной для многих группы, основанной Леваном Горозией и Игорем Пустельником еще двадцать лет назад. Прозвучат и относительно свежие треки, и хиты с альбома «Mars» 2008 года. 

Билеты
купить
Расскажите друзьям