Rsac, Татьяна Буланова, «Бонд с кнопкой», Boulevard Depo, Психея: главные концерты ноября

Dopeclvb
7 ноября, в Atmosphere Café & Lounge
Легендарное объединение, выпустившее первый микстейп «Dopetape» еще в 2012 году, возвращается на сцену в полном составе: i61, Thomas Mraz, Basic Boy и Глебаста исполнят как проверенные временем треки, так и более свежие совместные и сольные работы. Те, кто не попал на московский Пикник Афиши х Сбер этим летом, получат возможность побывать на концерте Dopeclvb впервые за много лет.
«Свидание»
7 ноября, в Base Club
Группе в этом году десять лет: в 2015 году вокалист Андрей Зеберти начал проект с братьями Иваном и Дмитрием Галицкими, играющими на гитаре и басу, а позже к ним присоединились барабанщик Роман Гатчин и клавишник Антон Макаров. В этом году «Свидание» выпустило только мини-альбом «Часть вторая», но на концерте стоит ждать еще и хиты: «Я и твой кот», «Случайная любовь», «Весна предала» и другие.
«Обе две»
7 ноября, в клубе Gipsy
Заключительный концерт группы, после которого проект «Обе две» закроется: солистка Катя Павлова начинает самостоятельную карьеру. На сцене прозвучит и музыка из разных периодов группы, и новые песни Павловой — они подготовят слушателей к тому, чего ждать на ее следующем альбоме.
Mirele
8 ноября, в ДК «Кристалл»
Сольный концерт исполнительницы с хорошо узнаваемым вокалом. Среди гостей осеннего концерта — «Казускома», Рудольф Страусов, Xrustalic, Гудрон.
Hardcore Show
8 ноября, в пространстве «Склад №3»
Большая хардкор-презентация: московские команды Keep Back и Boss Trick покажут на столичной сцене новый материал, а поддержат их друзья из Воронежа и Архангельска — Lake of Ice и Your Mind’s Collapse. Билеты можно купить только на входе.
«Людмил Огурченко»
8 ноября, в клубе Gipsy
Шоу от нового сайд-проекта Евгения Кубынина — основателя группы «Зимавсегда» и вокалиста Neversmile. Здесь он оставляет привычные романтичные мотивы и уходит в сатиру и танцевальность.
Sagath
9 ноября, в клубе Pipl
Амбассадор темного звука исполнит не только треки для мошпита, он подготовил для слушателей и более лиричный акустический блок. Специальный гость — фонк-продюсер Pharmacist.
Lil Krystalll
9 ноября, в Base Club
Рэпер, выпустивший в этом году несколько совместных треков — с Rakhim, The Limba и Obladaet, ради выступления в Москве прилетит из Лондона. Слушателям стоит освежить в памяти популярные песни — например, с альбомов «No Label» и «Kristina».
Lovanda
9 ноября, в ресторане «Оригинал»
Жизнерадостный дуэт из Екатеринбурга возвращается с первым за долгое время концертом, обещают специальную лайв-программу с секретными гостями.
«Золотые зубы»
12 ноября, в клубе «Урбан»
Тольяттинское трио в этот день презентует недавний альбом «Золотые зубы», где можно найти и шугейз, и постпанк, и мидвест, и инди-рок. И нетривиальные названия треков — вроде «Птичьего гнезда свитого из оптоволокна» или «Жесткого дискаунтера».
Horus
13 ноября, в клубе «Урбан»
Осенне-зимний тур артиста приурочен к десятилетию его творческого пути, и начнется он с Москвы: там Horus исполнит треки и с недавнего альбома «Приворот гуманоида», и с первого — «Дома тысячи сквозняков».
Symbol
14 ноября, в ДК «Кристалл»
Столичный музыкальный проект с размахом отмечает десятилетие: совместно с лайв-бендом выступят Dee, Маугли, Lavblast, DJ Kras, The Dawless и секретный супергость — вместе с афтепати вечеринка продлится до утра.
«Сплошь»
14 ноября, в клубе Punk Fiction
Молодая, но яркая московская постметал-скримо-группа выпускает дебютный альбом «Перевал», к выходу которого делает бесплатный концерт в столице. Вечер пройдет при поддержке групп «Летние войны», «Ютани» и Octavia Daylight.
«Бонд с кнопкой»
14 ноября, в концертном зале VK Stadium
Заметные представители российской инди-сцены презентуют новый альбом «Дом», вышедший в октябре. Группа серьезно расширила аудиторию благодаря успеху песен «Кухни» и «Камушки», а недавно в соцсетях развернулся масштабный спор вокруг творчества солиста Ильи Золотухина.
Крыли
14 ноября, в клубе «Урбан»
Большой сольный концерт певицы, чьи песни «помогают пережить развод, расставания, выйти из депрессии, почувствовать себя живой, найти в себе опору и любовь» — мы охарактеризовали этот жанр как селфлав-поп. Организаторы обещают продуманное шоу, где все — от звукового сопровождения до нарядов — работает на создание единого образа.
«Многоточие»
15 ноября, в клубе «Урбан»
Осенний концерт посвящен дню рождения группы и лейбла DFR — двадцать семь лет с момента основания. В программу концерта войдут треки из разных периодов творчества «Многоточия»: «Щемит в душе тоска», «В жизни так бывает», «Синий дым», «Зачем я нужен тебе», «Жизнь и свобода» и другие.
Татьяна Буланова
15 ноября, в баре Petter
Исполнительница переживает новую волну популярности: за год ее аудитория выросла в два раза. В июне Татьяна Буланова появилась на фестивале Ömankö Day, а в августе соцсети заполонили видео с участием ее танцоров: зрители по-доброму подсмеивались над энергосберегающими движениями и умилялись, что они вместе выступают на сцене уже двадцать пять лет. Готовьтесь подпевать в баре хитам «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный».
«Мегамозг»
15 ноября, в Base Club
Возродители российского ню-метала презентуют недавний альбом «Реквием» — берегите голосовые связки и возвращайтесь целыми из мошпита.
«Казускома»
15 ноября, в ДК «Кристалл»
Ретророкеры, отметившие в этом году десятилетний юбилей, ждут слушателей на большом сольном концерте. Новые треки у трио выходят редко, но самое время вспомнить об уже проверенных временем.
«Гудтаймс»
15 ноября, в концертном зале VK Stadium
Крупный концерт панк-рокеров, играющих не только на гитарах и барабанах, но и на духовых инструментах.
Антоха МС
16 ноября, в концертном зале VK Stadium
Один из завсегдатаев фестивальных и тусовочных лайнапов будет спасать слушателей от осенней меланхолии.
RSAC
16 ноября, в клубе Pravda
Группа проехала осенью по России в новом составе и завершает тур в столице. Ее основатель Феликс Бондарев обещает «электронный лайв прямо как в середине 10-х», в сет-лист выступления вошло более 25 песен.
North Emo Community
16 ноября, в пространстве «Склад № 3»
Серия культовых эмо-вечеринок возвращается с новыми концертами. На этот раз состав собрался с абсолютно разных уголков страны: от Архангельска до Екатеринбурга. На сцене — «Пекинский велосипед», «Летний лагерь Заря», OZCHL и «Голос медведя».
Masha Hima
16 ноября, в клубе Eclipse
Звезда питерского андеграунда возвращается в столицу с новым альбомом «Плутон» — гости столичного концерта первыми услышат его вживую.
Terelya
20 ноября, в Base Club
Terelya отмечает десятилетие группы крупным шоу с расширенным составом — обещают и гостей на сцене, и необычные декорации. В этот же вечер состоится презентация только что вышедшего альбома «Среднестатистическая женщина».
Friendly Thug 52 Ngg
21 ноября, в баре VK Gipsy
Ночное клубное выступление петербургского рэпера, читающего философские строчки о непростой уличной жизни.
Теппо
21 ноября, в центре городской культуры «Графит»
Поклонники рок-артиста впервые услышат недавно вышедший альбом «Культ», в треках которого воплощается «мрачный хтонический ужас».
«Где фантом?»
21 ноября, в клубе Pravda
Уфимская постпанк-группа, недавно вернувшаяся на стриминговые площадки с синглом «Моя любовь, ты меня подожди», собирает фанатов в столичном клубе. Стоит ждать и работы с прошлогоднего мини-альбома «Городские будни», и хиты вроде «Я тебя люблю» и «Это так архаично».
«Танцы минус»
22 ноября, в концертном зале VK Stadium
Готовьтесь всем залом подпевать хорошо знакомым песням: «Половинка», «Город», «Цветы», «Иду», «10 капель» и другим.
«Базар»
22 ноября, в Base Club
И блюз, и рэп, и латинские мотивы, и этника — московский дуэт не загоняет себя в рамки, и в их творчестве каждый находит что-то свое.
Boulevard Depo
22 ноября, в баре VK Gipsy
Уфимский артист давно не возвращался с новыми релизами, но это повод переслушать предыдущие — например, «Футуроархаику» и «Сертоловского токсика».
Yanix
22 ноября, в «MTC Live Холле»
Осеннее продолжение тура «X-TRA LAP»: Яникс презентует вышедший в феврале альбом «Vibes» и не забывает про хиты прошлых лет.
Bird Bone & WLVS
22 ноября, в клубе Eclipse
Знаковое событие для российского рок-андеграунда: большой совместный концерт групп, представляющих ярославский мидвест-эмо и самарский эмокор.
163ONMYNECK
23 ноября, в баре VK Gipsy
Герой новой школы этим летом вместе с Polyana выпустил альбом «Ойкумена 2»: на большом концерте стоит ждать и треки оттуда, и более старые сольные работы.
Джон Гарик
23 ноября, на концертной площадке «Свобода»
Первый сольный концерт воронежского трэп-артиста, расширившего аудиторию в этом году.
RAM
23 ноября, в Atmosphere Café & Lounge
Презентация октябрьского альбома «Техника опасности» — готовьтесь к отчаянным мошпитам.
Blizkey
23 ноября, в клубе Gazgolder
Первый столичный сольный концерт артиста родом из Абхазии: трек «Горы (Remix)» дал ему серьезный буст, но в творчестве Blizkey еще немало интересного.
Нежность на бумаге
23 ноября, в клубе «МТ Music Bar»
Нежность на бумаге — сольный проект Ксении Зайцевой, которая начинала с акустической музыки, но позже собрала лайв-бенд и стала играть куда более романтичную музыку. В этот раз певица представит программу «Уязвимость», некоторые песни гости услышат впервые.
Кишлак
27 ноября, в Base Club
Мрачный экстравагантный рэпер исполнит и треки из весеннего альбома «Popsa 2025», и хорошо знакомые фанатам «Самый лучший день», «Я диско шар», «Эй».
«тима ищет свет»
28 ноября, в клубе Duplex (Королев)
В этом году соцсети сильно помогли артисту в поиске аудитории: сначала там завирусилась «Волна» с альбома еще четырехлетней давности, а потом пришло время свежих песен — «Потанцуй со мной» и «Новый день».
«Слот»
28 ноября, в концертном зале VK Stadium
Группа, стоявшая у истоков отечественной альтернативы на этапе ее зарождения как жанра в России. С тех пор «Слот» выпустил девять студийных альбомов и теперь готовятся представить поклонникам десятый — «х10» выйдет 7 ноября, его записали с новой вокалисткой Дарьей Равдиной. В конце месяца коллектив презентует новинку и не забудет про хиты.
Bato
28 ноября, в ДК «Кристалл»
Презентация весеннего альбома «6lankname 2» и, конечно, главные треки с других релизов.
«Молодость внутри»
28 ноября, в Base Club
Для фанатов альтернативной группы это первая возможность вживую услышать недавно вышедший альбом «Без-конечность».
Krestall/Courier
28 ноября, в клубе Eclipse
Сюрприз для давних слушателей Krestall/Courier — первый за долгое время сольный концерт, за неделю до которого должен выйти новый EP.
«Моя Мишель»
29 ноября, в «МТС Live Холле»
Группа ждет всех, у кого зима в сердце, а на душе вьюга. В этот же вечер состоится презентация альбома «Ангелы и не очень».
Biicla
29 ноября, в ДК «Кристалл»
Презентация недавнего альбома «Бикла (1)» не обойдется без звездных гостей.
DenDerty
29 ноября, в клубе Gipsy
Группа DenDerty во главе с Денисом Бурашниковым презентует поклонникам долгожданный новый альбом, но не забудет и про давно полюбившиеся песни.
Amatory
29 ноября, в концертном зале VK Stadium
Отцы отечественного металкора впервые с 2009 года исполнят новые песни с Игорем Капрановым, спустя много лет вернувшимся в группу и вновь ставшим ее фронтменом. Для самых ярых поклонников музыканты обещают сыграть главные хиты из каждого альбома — а их целых семь.
«IDЕЯ FIX» & «6000000000 себя»
29 ноября, в клубе Pravda
Подарок для олдов и тру-фанатов старой отечественной эмо-сцены: две культовые группы сыграют свои дебютные альбомы «12 снов» и «Прошу *бей меня» в хронологическом порядке — обе пластинки считаются знаковыми для российской альтернативы.
«Психея»
29 ноября, на концертной площадке «Свобода»
«Психея» продолжает с размахом праздновать тридцатилетний юбилей. Легендарные киберэмокорщики уже анонсировали вторую часть тура весной, а пока перебирают архивы и готовят к выходу мини-альбом с ранее неизданными и редкими песнями — посетители концерта их услышат.
Mayot
30 ноября, в концертном зале VK Stadium
Тюменский артист, выпускавший в этом году новые синглы, обещает исполнить не только их, но и старые хиты — например, «Море» и «В моих мыслях».
Rozalia
30 ноября, в клубе «Урбан»
Исполнительница с лайв-бендом презентует альбом «Я не злюсь» и не оставит гостей без более ранних песен.
Marselle
30 ноября, в Atmosphere Café & Lounge
Концерт легендарной для многих группы, основанной Леваном Горозией и Игорем Пустельником еще двадцать лет назад. Прозвучат и относительно свежие треки, и хиты с альбома «Mars» 2008 года.