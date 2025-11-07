Rsac, Татьяна Буланова, «Бонд с кнопкой», Boulevard Depo, Психея: главные концерты ноября

Группе в этом году десять лет: в 2015 году вокалист Андрей Зеберти начал проект с братьями Иваном и Дмитрием Галицкими, играющими на гитаре и басу, а позже к ним присоединились барабанщик Роман Гатчин и клавишник Антон Макаров. В этом году «Свидание» выпустило только мини-альбом «Часть вторая», но на концерте стоит ждать еще и хиты: «Я и твой кот», «Случайная любовь», «Весна предала» и другие.