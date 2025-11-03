10 лет + 5 альбомов = захватывающая антиутопия от Twenty One Pilots. Как это было

Тайлер упоминал, что рос тихим подростком, который особо не выходил из своей комнаты. Но после того, как он увлекся музыкой, его родные были вынуждены слушать крики из импровизированной студии в подвале родительского дома. Вместе с довольно эмоциональными выступлениями, на которых Тайлер срывался на скриминг и дергался в лучших традициях выступлений Иэна Кертиса, это стало поводом для родителей предложить ему «сходить провериться или проконсультироваться с кем-то», только укрепляя его уверенность в том, что с ним что-то не так. Со временем постоянные сомнения — в себе, в своей вере и том, стоит ли вообще жить — стали одной из ключевых тем в творчестве Twenty One Pilots.