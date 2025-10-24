Проект «Риса за творчество» бесит всю музыкальную журналистику. А она вообще существует?

«Экономика музыкальных изданий тех лет — плохо исследованный для меня вопрос. Мне запомнилась цитата Юрия Сапрыкина о том, что музыкальные журналы долго не живут, потому что в них никто не хочет давать рекламу. При этом, когда ты брал в руки английский журнал, ты видел, сколько полос там занимает реклама концертов, релизов, фестивалей. Индустрии были в разных фазах: в Англии люди продолжали покупать альбомы, пока мы качали их с торрентов. Думаю, мы вообще удачно попали в эпоху перемен на музыкальном рынке — и технологических перемен.



В нулевые королями были телевизор и радио. Группа без клипа едва могла продавать альбомы и давать концерты. Поп-музыка существовала в другой экономической модели — они выступали на корпоративах и заказниках, которые стоили кратно дороже и избавляли артиста от необходимости тяжелого чеса по регионам. Имея столько денег, ты снова снимаешь дорогие клипы, которые служат рекламой твоих корпоративов. И имеешь, я не хочу говорить слово "коррупция", особые отношения с телеканалами и радиостанциями. Не зря это было время больших продюсеров. И представителям вот этой части музыкального рынка совершенно не были нужны никакие музыкальные издания, это для них была мелочь ».