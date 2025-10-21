Егора пример другим наука. Как Крид стал корпорацией имени себя

Егор Крид — холостяк
Становление Крида — больше чем артиста началось не сегодня и не вчера. Еще во времена Black Star в 2017 году Крид пошел участвовать в шоу «Холостяк» на ТНТ.
«Холостяк» — российская адаптация американского реалити, в котором мужчина-селебрити отправляется на камеру искать спутницу жизни среди подобранных претенденток. В шоу участвовали Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев и другие, но Крид был куда медийнее их. По словам артиста, его уговорили сняться в сезоне лишь на третий раз, пообещав Криду самому рулить процессом, без сценария. Егор вспоминал: девушки были не в его вкусе, но он «жил проектом», относился к нему «слишком серьезно» и старался «сделать все возможное, чтобы у них хоть чуточку изменилась жизнь».
В итоге с победительницей того сезона, уральской моделью Дарьей Клюкиной, у Крида отношения не сложились: он сомневался в ее чувствах и намекал на чисто продюсерское решение отдать выигрыш Клюкиной. Но вряд ли это стало важным, ведь главным победителем стал сам Крид, который впервые вывел свою популярность сильно за пределы музыки. Это было только начало.
Егор Крид — стример
В начале 2019 года Егор Крид ушел с Black Star за творческой свободой и сразу же начал ей пользоваться: сходил на чистосердечное интервью к Юрию Дудю*, увлекся самоиронией (см. клип «Сердцеедка»), но главное — завел твич.
Первое время Егор занимался тем, что обычно делают на стримах: катал в CS: GO (популярный шутер среди русскоязычной аудитории. — Прим. ред.), но зашел в игру сразу с козырей, пригласив на первый стрим чемпиона мира по этой игре Даниила Zeus Тесленко.
Довольно быстро формат обычной катки в онлайн-игры ему наскучил. В 2020–2022 годах Крид стал регулярно стримить, миксуя контент — от гейминга до чилстримов с разговорами о музыке и жизни: там он просто общался с подписчиками и собирал донаты. К 2022 году его твич набрал несколько сотен тысяч фолловеров и миллионы просмотров. Записи стримов он выкладывал на свой второй канал — Kreed Live, — сейчас там больше 700 тыс. подписчиков.
В 2022 году Крид увлекся онлайн-казино и стал крутить слотные стримы на платформе Stake.com. К 2023-му его канал вошел в топ-10 русскоязычных стримеров по просмотрам (6-е место в марте — апреле 2023 года более чем с 4 млн часов).
Крутка слотов не осталась без чуткого внимания Екатерины Мизулиной. Глава Лиги безопасного интернета публично назвала Крида «главным скамером страны», пожаловалась в РКН, и затем твич Егора заблокировали в РФ. В ответ Крид подал иск на Мизулину за защиту чести и достоинства (что стало первым таким случаем среди селебов), а также на РКН и ФНС. В итоге в августе 2023-го бан сняли, а в феврале 2024-го суд признал блокировку незаконной — прецедент по российским меркам.
Пока твич пылился в бане, Егор времени не терял — и завел аккаунт на платформе Kick, правда, вскоре подзабросил, потому что восстановили более популярный и монетизируемый твич. В 2024 году тема казино у Крида снова вытекла из твичевской среды в федеральные новости: после трагедии в «Крокусе» в конце марта Егор запустил благотворительный стрим со сбором для пострадавших в теракте, на котором Егор крутил слоты. Потом он признавался, что собрал на том стриме 250 тыс. рублей донатов и «докинул плюсом 7 млн рублей на благотворительность».
К 2024 году тематика его стримов расширилась. Егор разыгрывал машины и айфоны, рассказывал странные истории из жизни, коллабился с участниками шоу «Импровизация» и делал реакции на все на свете — от шоу «Вопрос ребром» до клипов Оксимирона**. Но самые интересные эфиры — где Егор откровенничает и рассказывает про физическое и ментальное здоровье.
Сейчас на твиче Егора — более 1,6 млн просмотров. К концу 2024-го казалось, что Крид уже больше стример, чем артист, но в 2025-м он все-таки стал проводить меньше времени в интернете, а больше — на концертах и съемках. Но именно Егор Крид стал первой (и главной) знаменитостью, успешно ушедшей (но не окончательно) с ковровых дорожек в стримерское кресло.
Егор Крид — талисман спорта
В 2021 году Крид попробовал создать свой киберспортивный клуб, но он не прошел квалификацию на турнир по CS: GO, поэтому Егор его распустил. Правда, с киберспортом не завязал — и в 2024 году стал амбассадором масштабного турнира «Игры будущего», который символически благословил и даже сам там немного поучаствовал.
Кроме киберспорта Егор увлекся и обычным. В футбольном «Динамо» рассказывали, как Крид не только стал активным медиаболельщиком клуба, но и притянул за собой Клаву Коку и Люсю Чеботину. В том же 2022-м Крид открывал своим выступлением матч между «Динамо» и медиафутбольным «Амкалом».
Кстати, о медиафутболе: еще в 2018-м Егор симпатизировал 2Drots, тогда еще маленькой любительской команде фиферов, которые решили поиграть в настоящий футбол на камеру. Сейчас медиафутбол — огромная индустрия (пусть уже и идущая на спад), 2Drots — один из флагманов медиафутбола, на их ютуб-канале — более 3,5 млн подписчиков, а Егор Крид — главный фанат клуба среди селебов. Он снимался в роликах, отмечал чемпионство дротов в раздевалке и обещал не создавать свой медиаклуб, чтобы не играть против любимой команды. Один из главных хитов Егора — «Lambo Urus» — даже стал чемпионским гимном дротов, который команда пела после громких побед. Более того, Крида приглашали сыграть в составе команды, кажется, рано или поздно этот момент наступит.
Егор Крид — звезда ТВ и кино
В феврале 2024-го на СТС вышло шоу «Прятки», где детскую игру превратили в хоррор на заброшках с селебрити. Сюжет простой: звездные люди прячутся в так себе местах (темнота, шорохи, паутина, сточные канавы, мусорные кучи), а ищет их ведущий Егор Крид. Не просто ищет, а борется с фобиями: высоты, темноты, насекомых.
Шоу взлетело: средние рейтинги на СТС — 5–7% (выше, чем у многих новинок), просмотры на ютубе — миллионы (первый выпуск набрал более 2 млн). А Егор раскрылся с новой стороны — как бы мы еще узнали, что он боится пауков (и увидели насколько)?
Но еще раньше — в 2020-м — Крид попробовал себя в полноформатном кино, снявшись в фантастической комедии Марюса Вайсберга «(НЕ)идеальный мужчина». Там он сыграл робота по имени Макс, которого покупает героиня Юлии Александровой, разочарованная в мужчинах. Про Крида писали, что он неплохо «играет самого себя», но для профессионального актера «довольно деревянный».
Пять лет спустя Крид получил главную роль в фильме «Вниз» того же Вайсберга: по сюжету его герой застревает в лифте небоскреба с незнакомцами. Хоть фильм и раскритиковали в обзорах, он возглавил российский прокат за первую неделю сборов. Успех?
Егор Крид — глыба — корпорация имени себя
Три иллюстрации. Первая: в октябре 2024-го Егор Крид выпустил рекламное видео, где переименовал себя в Егора Сплита в честь названия функции раздельных платежей от «Яндекса». «Продался корпорации с потрохами!» — подумают многие из вас. А теперь подумайте: кто кому больше нужен — «Яндекс» и его деньги Егору Криду или Егор Крид «Яндексу» для продвижения своей фичи? Ответ будет уже не столь однозначен, но понятно одно: имя Крида — как корпорации уже где-то на уровне самого «Яндекса».
Вторая: Егор Крид первым в России из селебов добился разблокировки канала-миллионника от РКН, а еще ведет равное (на текущий момент) состязание с Екатериной Мизулиной — никто из российских артистов на такое не осмеливался, и это, конечно, дополнительный штрих к портрету.
Третья — вот. Любимая (и показательная) шутка на тему: Егор Крид выглядит как сын Трампа больше, чем сам сын Трампа.
Егор Крид — связной
Егор Крид — человек-рукопожатие между Токсисом и Шуфутинским, дуэтом Viperr и певицей Валерией, Платиной и Григорием Лепсом, стоящий одной ногой на ковровой дорожке Премии «Муз-ТВ», а другой в загородной студии тюменской прикентовки OG Buda.
Попробуйте найти другого такого — придется постараться.
Егор Крид — стадионный артист
Просто финально для протокола, если вы забыли, что Крид — артист: «Олимпийский», «ВТБ Арена», «Газпром Арена», «Лужники». Вопросы?
* Юрий Дудь внесен Минюстом в реестр иноагентов.
** Мирон Федоров (Оксимирон) внесен Минюстом в реестр иноагентов.