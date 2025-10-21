Егора пример другим наука. Как Крид стал корпорацией имени себя

Кстати, о медиафутболе: еще в 2018-м Егор симпатизировал 2Drots, тогда еще маленькой любительской команде фиферов, которые решили поиграть в настоящий футбол на камеру. Сейчас медиафутбол — огромная индустрия (пусть уже и идущая на спад), 2Drots — один из флагманов медиафутбола, на их ютуб-канале — более 3,5 млн подписчиков, а Егор Крид — главный фанат клуба среди селебов. Он снимался в роликах, отмечал чемпионство дротов в раздевалке и обещал не создавать свой медиаклуб, чтобы не играть против любимой команды. Один из главных хитов Егора — «Lambo Urus» — даже стал чемпионским гимном дротов, который команда пела после громких побед. Более того, Крида приглашали сыграть в составе команды, кажется, рано или поздно этот момент наступит.