Все пишут, что Валерию номинировали на «Грэмми». Рассказываем, почему это неправда

Песня певицы Валерии «Исцелю» прошла «отборочный этап» на «Грэмми». Шеф-редактор «Афиши Daily» Лёша Горбаш рассказал, как устроено выдвижение на премию, и объяснил, почему попадание в лонг-лист не гарантирует номинацию.

Певица Валерия сообщила в своих соцсетях, что ее песня «Исцелю» прошла «отборочный этап» на музыкальную премию «Грэмми». «Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации премии. Я не знаю, удостаивались ли ранее такого песни на русском языке, но, кажется, нет», — написала она.

Ранее о своем попадании в лонг-листы «Грэмми» сообщали Леонид Агутин в 2020 году, Oneheart в 2024-м, Стас Ярушин в 2024-м и 2025-м. Однако никто из них так и не попал в список номинантов.

Лёша Горбаш Шеф-редактор «Афиши Daily»

Главное: песню Валерии никто не номинировал на «Грэмми», но сама певица так и не говорила

Давайте разбираться, что вообще произошло. Заголовки про «номинацию Валерии на „Грэмми“» — это натягивание совы на глобус . Стоит сразу оговориться, что сама певица никого не дезинформировала, а как раз корректно подала новость, пусть и с оговорками. У себя в телеграме она написала, что ее песня «Исцелю» «прошла отборочный этап премии „Грэмми“», а дальше сама задалась вопросом: «Я не знаю, удостаивались ли ранее такого песни на русском языке, но, кажется, нет». В конце поста Валерия добавила: «Дальнейшая судьба сингла на премии зависит уже от голосования академиков», — а потом поблагодарила в том числе саунд-продюсера и аранжировщика Энди Платона.

Позже в телеграм-канале Super появился скриншот официального письма, которое Энди Платон получил от «Грэмми». Из него можно узнать, что его заявка на премию была получена и одобрена . Платон выдвинул песню Валерии «Исцели» в категории «За лучшую аранжировку инструментального и вокального произведения». Тут все честно: Платон работал над этим треком, что подтверждает его упоминание в кредитсах песни на музыкальных стримингах.

Что значит рассмотрение заявки на «Грэмми» и как туда попадают

Любой причастный к мировой музыкальной индустрии человек (артист, продюсер, сонграйтер, представитель лейбла или дистрибьютора и так далее) может выдвинуть свою работу на «Грэмми». Если эта заявка соответствует базовым требованиям премии (релиз вышел в указанный срок, доступен на мировых стримингах), она автоматически попадает на рассмотрение к академикам (членам Recording Academy), которые определяют итоговых номинантов по своим профильным направлениям.

Здесь важно понимать разницу: заявка на «Грэмми» — это еще не номинация , ведь подают ее сами артисты или их представители. Фактически новость здесь не в том, что Валерию (или других артистов) номинировали, а в том, что они подали такую заявку . Согласно данным самой премии, ежегодно на «Грэмми» подают больше 20 тыс. заявок. Номинируется же намного меньше человек. В 2025 году в 94 категориях были выдвинуты 500 с небольшим музыкальных работ.

Что за категория, куда выдвинули песню Валерии

Сама категория «За лучшую аранжировку инструментального и вокального произведения» — это техническая номинация, награду в которой получает не исполнитель песни, а непосредственно аранжировщик — в случае Валерии это как раз Энди Платон. И сейчас он не номинант на «Грэмми», а человек, отправивший заявку на номинацию.

На выходе получается, что саунд-продюсер и аранжировщик Энди Платон отправил на рассмотрение «Грэмми» свою аранжировку для песни Валерии «Исцели». Трек технически соответствует требованиям премии, а значит, автоматически попадет в список работ, который будут рассматривать академики.

Кто такой Энди Платон

Музыкальный продюсер, аранжировщик и сонграйтер из Румынии, активный участник мировой музыкальной индустрии, который сейчас базируется в Дубае. Судя по его странице на LinkedIn, Платон много лет работает как звукорежиссер с музыкантами по всему миру. В списке есть как Ник Кейв, так и, например, Егор Крид.

В этом году на «Грэмми» предложили сразу три работы Платона. Это не только аранжировка трека Валерии, но и сведение лайв-альбома Игги Попа, а также песня диджея Cyril и Джеймса Бланта «Tears Dry Tonight». До этого работы Энди Платона не добирались до номинаций на «Грэмми» .

Когда станут известны номинанты на «Грэмми»

Как правило, это происходит в середине ноября. В 2024 году это произошло 8 ноября, в 2023-м — 10 ноября. Скорее всего, объявления стоит ожидать в те же числа и в этом году. Премия «Грэмми»-2026 пройдет 1 февраля в Лос-Анджелесе.

Получали ли «Грэмми» россияне

Некоторые медиа написали, что случай с «Исцелю» стал первым, когда «российскую песню» номинировали на «Грэмми». Мы уже разобрались, что номинации на самом деле нет, и это это неправда. Сама Валерия в своем посте поднимала вопрос, номинировались ли когда‑либо на премию песни на русском языке — и до сих пор таких случаев действительно не было .

Но среди обладателей «Грэмми» точно есть советские и российские музыканты из мира классической музыки. Самый свежий пример — пианист Даниил Трофимов, получивший премию в 2018 году. Рекордсменов определить сложнее из‑за разных гражданств и особенностей биографии, но стоит отметить, что у Мстислава Ростроповича пять премий «Грэмми», а у Владимира Ашкенази — сразу семь.