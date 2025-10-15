Илья mzlff — российский артист и стример. Сейчас у него миллион ежемесячных слушателей на «Яндекс Музыке» и большой тур по России на почти 30 городов, а в конце декабря даст два подряд концерта в VK Stadium. Вы могли слышать его на треках с Букером и Славой КПСС или Куоком, а также наткнуться на новый альбом «Phantasmagoria» — сюжетный концепт-релиз, вдохновленной игрой Little Misfortune. Параллельно Илья развивает карьеру стримера: на его твич подписано больше 2 миллиона человек, а на телеграм-канал — 466 тысяч человек.
Мы поговорили с Ильей о стыке двух направлений его творчества и особенностях каждого из них. Как он пришел в музыку через батлы, но остался делать «лиричное музло». Из чего складывается «Фантасмагория» и почему ее вообще не должно было быть. Как он реагировал на пренебрежительное отношение коллег по рэп-индустрии («Что этот кривозубый себе позволяет») и почему полностью доволен новым альбомом.
Как выглядит быт сегодняшнего стримера, почему он запускает трансляции, когда хочет отдохнуть, и из чего складывается заработок на твиче. В том числе из казино и букмекерских контор (БК) — и mzlff подробно объясняет, почему не будет рекламировать ни то ни другое.
По ходу разговора к нам пару раз присоединялся Артур Firstfeel — менеджер mzlff и создатель лейбла The Fence.
Кто такой Илья mzlff
— Давай начнем с базы. Если кто-то из аудитории «Афиши Daily» не знает, чем ты занимаешься, как бы представился?
— Не должно быть ярлыков: в первую очередь стример или музыкант. Я просто пишу песни, которые мне нравятся, и веду стримы, которые мне нравятся. Уже людям виднее, как меня воспринимать, я же не могу их в этом плане переубедить. Делаю музло и стримлю стримы, дальше уже сами решайте.
— Аудитории по этим направлениям сильно пересекаются?
— Изначально — да, в основе музыкальной аудитории была стримерская. Даже исходя из встреч с людьми в рамках последних туров сейчас стала проглядываться четкая линия соприкосновения, но уже существуют две отдельные вселенные. Там есть люди, которым моя музыка попалась в «Моей волне», они только потом узнали, что я еще и стример. Очень благодарен за это, потому что таким образом новая аудитория перетекает и в музыку, и в стримы. Эти вещи подпитывают друг друга и держат меня на плаву.
— Давай попробуем кратко пересказать твой карьерный путь.
— Я занимаюсь интернет-приколами последние 15 лет. У меня был канал по «Майнкрафту», потом — по CS. У них были, на мой взгляд, большие цифры: у первого — 50 тысяч фолловеров, у второго — около 10 тысяч. Это было еще на первом курсе девять лет назад. Непосредственно стримами я начал заниматься пять лет назад, а музыкой — еще раньше, лет девять назад. Тогда меня вдохновлял в том числе батл-рэп, нравился формат, но начал делать и полулирическое музло.
Тогда понимал, что сперва надо удержать стримерскую аудиторию, потом уже переключаться на музыку. О ней знало абсолютно меньшинство. И если к диссам люди привыкли, то от лиричного музла многие плевались, потому что оно шло вразрез с образом, который люди себе придумали. А потом прохавали — и стало нормально.
— Что значит «удерживать стримерскую аудиторию»? Я понимаю, как работает музыкальный рынок, а что нужно сделать, чтобы набрать аудиторию на контенте по играм?
— У меня до сих пор нет четкого ответа. Какие-то видосы удачно залетали в рекомендации. Плюс вокруг были хорошие люди, вместе с которыми я что-то делал. У меня до сих пор есть кент, с которым мы начинали по «Майнкрафту». У нас тогда было по тысяче подписчиков, а сейчас у него канал на несколько миллионов. Мы поднимались вместе с ним и другими хорошими ребятами.
В стримы я ворвался через конкурс Ромы Мокривского, который предложил сделать на него дисс. Ребята из батловой конфы скинули это в чат, я и попробовал. Хотя вообще не смотрел твич в то время. Решил изучить оппонента и неделю провел за просмотром стримов — понял, что меня это может заинтересовать на постоянке. Поучаствовал в конкурсе, получил на нем первую аудиторию: выпустил дисс, и он за сутки собрал сто тысяч просмотров, хотя я просто *** [лох] с горы [для этой аудитории]. Дальше главным было просто не бросить — пока таких мыслей и не было. Постоянство — главный двигатель успеха. После первых диссов у меня был онлайн около сотки, а самый большой провис — до 30–40 человек. Дальше более комплексный подход привел к тому, что цифры начали расти, да и удачные коллабы тоже помогли.
У меня есть очень простая установка. Если что-то перестает приносить мне удовольствие, я перестаю этим заниматься и иду в другое русло. Так было с CS, «Майнкрафтом» и теми же батлами. «Брат, не уходи» — «Аривидерчи, хочу попробовать что-то другое». И это работает.
«Это же Илья, что с него взять»
— Понимаю, как на такой выбор карьеры обычно реагируют родители. А в школе тебя как воспринимали?
— В старших классах я был таким блаженным, на своей волне. Кто-то хихикал, но в целом относились с пониманием: «Ну это же Илья, что с него взять». Не помню, чтобы меня буллили за «Майнкрафт».
— Как «Майнкрафт» сочетался с батлами?
— Было очень смешно, когда на батлах предъявляли за «Майнкрафт», но это круто. Стоял и думал: «Ладно, отлично».
Артур: Я перед каждым его батлом просил диджея ставить песню «Майнкрафт», чтобы его дизморалить.
— А мы с Артуром даже не работали тогда. Стриминг при этом пошел уже после эпохи батлов. В роли стримера я отбатлил один раз на «Кубке МЦ», один раз на «140 BPM» и вот был Blink Battle со Славой КПСС, потому что они наши большие друзья. Тогда уже было сильно интереснее стримить, чем батлить.
— Музыкально ты формировался на батл-рэпе или это был сопутствующий прикол?
— Они точно оказали на меня большое влияние. Есть батл-рэпер Антоха Диктатор Uav. Нашел его музыку через батлы, она сильно на меня повлияла во многих жизненных аспектах, спасибо ему большое, потому что он помог не сдаться.
— Как ты сам начал писать треки?
— В универе у нас с кентами был прикол: приезжаешь на дачу, включаешь на ютубе биты с батлов — и пробуешь зачитать какой-то раунд. Я начал раз в день перечитывать чьи-то куплеты и таким образом научился читать рэп. Естественно, появилось желание уже самому круто зачитать.
— Вспомнил видос, как Букер в школе читает рэп на перемене. У тебя такое было?
— В школе никогда не думал, что буду заниматься музыкой. А по Феде всегда было видно, что он рэпер от мозга до пяток. Я же пришел к этому сильно позже. Но есть видео, где я в пятом классе стою и читаю рэп.
— Когда пришло понимание, что будешь делать музыку?
— Не было такого момента. Просто понял, что мне интересно, и начал этим заниматься. Не ожидал, что это затянется так надолго. Раньше думал, что проведу всю жизнь в «Майнкрафте», а потом перестало быть интересно. Может, и с музыкой так будет. Я же не знаю, что будет дальше. Сейчас могу написать какой-то задроченый текст. А могу исполнить что-то простое на кухне перед друзьями. В музыке намного больше аспектов, которые хочется развивать.
Рабочий график без выходных и экономика стримеров
— Видел у тебя в телеге расписание на неделю: тут вечерний стрим, тут съемка, тут что-то еще. Сколько часов в день ты тратишь на создание контента?
— Сложно ответить, потому что я постоянно думаю о процессе производства чего-либо: стрим, музыка — не важно. Это пришло в последние пару лет. В первые годы стриминга я мог запустить трансляцию, закончить ее — и потом в *** [трубу] не дуть дня четыре. Пил вискарь, тусовался и не парился ни о чем. А сейчас я не могу ничего не делать. Даже если хочу отдохнуть, запускаю стрим на втором канале для ста людей, играю и общаюсь с людьми, чтобы себя занять.
Когда встаю утром, с нулевой секунды о чем-то думаю. Последние три месяца это был альбом «Фантасмагория». Надо придумать концепт, понять, какие приблизительно будут биты, прописать сюжет. Силы закончились? Окей, пойду запущу стрим. Сочетание этих двух миров — идеальный для меня сценарий, потому что иду заниматься одним, когда устаю от другого. Да и на уровне эмоций это полярные вещи, потому что на стримах ты работаешь на аудиторию, а написание песен — уже личный процесс.
— Что ты делаешь в моменты, когда нет настроения стримить?
— Дай бог здоровья моей аудитории, которая привыкла к моей способности пропадать. Если три года назад это были небольшие алкогольные запои, то сейчас — написание альбома или отъезд в тур. Все привыкли к тому, что я могу не запускать стримы по полтора месяца, будто в командировку уехал. Все лояльно к этому относятся, от чего я счастлив, спасибо моей аудитории.
— Нет такого, что сама платформа подталкивает тебя к постоянному присутствию на ней?
— На твиче есть такая штука, да. Плюс не надо забывать, что в стримерстве чем чаще твое лицо мелькает на чужих трансляциях, тем лучше, медийка сразу растет. Но у меня сейчас нет цели сорвать все звезды с неба, доволен костяком имеющейся аудитории, где сидят 4000–5000 стабильного онлайна. И этого мне достаточно, мне на все хватает, на съемку нового клипа тоже деньги остаются. По гроб жизни буду обязан этим людям.
— Ты сказал слово «деньги». Из чего складывается доход стримеров?
— Есть много типажей. У кого-то основная строка доходов — это донаты. Они делают контент и устраивают аукционы, где за донат делают что-то, сильно выходящее из зоны комфорта. Есть Лева 2k, который постоянно ездит по разным странам и стримит с телефона. Я бы точно так не смог, это тяжело.
Кто-то зарабатывает преимущественно с рекламы. Тенденция последних лет, которая никуда не денется, — это букмекерские конторы. Они плотно засели на киберспорт и стримы, платят огромные деньги. Достаточно иметь один баннер конторы и активную интеграцию, чтобы жить припеваючи. Из-за того, что у меня есть туры и музыкальные стриминги, я могу не брать себе букмекерские конторы. Мы все понимаем, как они работают и откуда там деньги: не самая чистая реклама, отчасти казино. Спасибо концертам за то, что мне не нужно с ней работать.
— А не будь концертов, рекламировал бы букмекеров?
— Думаю, если бы не было моих замечательных друзей из donatov.net, скорее всего, брал бы такую рекламу. Но даже если вычеркнуть из доходов вообще всю музыку, я мог бы спокойно жить на донатах. И даже альбомы писать, но уже без клипов.
— Если делить на проценты, как выглядят твои доходы?
— С появлением туров я стал меньше стримить и работать с рекламой, это тоже надо учитывать. Музыка — превалирующий доход, это 90%, если не вообще 95%. Она приносит в разы больше твича. Вообще не думал, что на ней можно столько зарабатывать.
— Для меня эта разбивка звучит дико, потому что держал в уме миф о безумных бабках у стримеров.
— Думаю, если бы большие стримеры посмотрели на мои сегодняшние заработки, то сказали бы: «О, мы столько зашибали года полтора назад». Прикол в том, что большинство из них стримит еще и казино. А это принципиально другие деньги. Свой тур на 28 концертов можно было отбить гораздо быстрее, рекламируй я казино. БК (букмекерские конторы) приносят меньше, но это все еще огромные суммы.
— Ты говорил, что без музыки мог бы рекламировать буков. А казино?
— Категорически нет. У меня была такая возможность до туров. Да и сейчас при большом желании можно найти вариант. Но мне не нравится концепция казино. Понятно, что к БК тоже есть вопросы, но это меньшее из зол в данном случае. Потому что казино тянет бабки из твоего кармана с невероятной скоростью. А в БК может работать аналитический склад ума и понимание спорта, там меньше вариантов ******** [потерять] все за раз. Но они, безусловно, тоже существуют.
«Если тебе что-то не жизненно необходимо, не покупай». Разбираемся с финансовой грамотностью
— Описание твоего быта звучит как белка в колесе. Как ты отдыхаешь?
— Это моя проблема, да. В целом и жаловаться неудобно, я успел нормально попутешествовать: был в Египте, Турции, на Мальдивах, съездил в Японию и Южную Корею. Но даже там не мог переключиться в режим отдыха. Еще сложнее с этим в Питере, потому что это не мой город, даже в топ-3 не входит. И если здесь ничего не делать, я сойду с ума и буду пить вискарь. А я не хочу сидеть дома и его пить, хочу заниматься чем-то полезным.
— Почему ты живешь в Питере тогда?
— У меня здесь женщина, она отсюда, а я из Москвы. Организовали совместный быт на съемной квартире, а ближе к весне уже будет чемодан-вокзал-Москва.
— В Москве — уже не съемная?
— Слава богу, да. Спасибо большое Илье Ивановичу, это я, за то, что он начал копить деньги еще с университета, когда я где-то подрабатывал и доходы были еще не такими. Но я всегда откладывал — это позволило купить квартиру в Москве. И продолжаю копить деньги дальше, квартира-то без отделки пока.
— Дашь совет по финансовой грамотности?
— Зависит от того, что тебе нравится. Мне вот ******* [абсолютно наплевать] на брендовые шмотки, я люблю CodeRed.
— Слушай, но в клипе «Gde Papa» на тебе свитер от Глеба Костина за 13 тысяч.
— Там нас одевали стилисты. Дай мне волю, везде буду ходить в спортивных штанах CodeRed и футболке из своего мерча. Мне нравится спортивный стилек и полуоверсайз. Я не толстый, но пузико маленькое присутствует, а мне нравится себя комфортно ощущать в одежде.
Если люди любят брендовые вещи и хотят их покупать, это не проблема, но копить на квартиру будет уже сложнее. Мне проще, потому что я не трачу деньги на лишнее. Вчера купил к ************ [раздолбанному] телефону чехол за 200 рублей, чтобы он пережил тур. Если тебе что-то не жизненно необходимо, не покупай эту вещь, а отложи бабки. Да и все.
— А на что ты тратил деньги зря?
— На «шкоду рапид» 2021-го года. Вот на нее я потратил деньги, которые стоило бы оставить, но вложил в нее всю душу. Замотал в пленку, поставил колеса побольше и музла на 300 тысяч. Но решил себя так порадовать. Хотел поставить на нее стейдж два с отстрелом по приколу, но в сервисе сказали, что я вообще ***** [дурачок].
Ребята не газующие, а работящие
— Ты сейчас едешь в большой тур. А как выглядел первый?
— Он был самым стримерским, такой большой мит-н-грит. Люди тогда не особо выкупали лирическое музло, концерты были больше похожи на стримерскую тусовку. Это прикольный экспириенс, мы его обработали и решили больше так не делать. Потом был переходный «Ам ням тур», и после него я ездил уже чисто как музыкант, так и должно быть.
— Что такое рок-н-ролл в стримерском туре?
— А у меня его и не было, я по натуре не рок-н-ролльный человек. Могу сходить с кентами в баню, но не более того. Не люблю бесконечные стримерские мероприятия. После прошлого огромного тура на месяц считали с Артуром, что нагазовались со счетом 2:1. Два раза я лишка дал и навалил кринжа, один раз Артур. У многих исполнителей троекратный газ за три города, а у нас три на двоих за весь тур. Мы ребята не газующие, а работящие. Надо сделать по красоте и по максимуму все вынести: и деньги, и эмоции, и чтобы люди остались довольны. Погазовать всегда успеем в бане.
— На лонгмиксе «Gde Papa» есть момент, где Букер говорит: «На подсосе mzlff», а ты такой: «Ради бога». Тебя не смущает, что тебя воспринимают как человека младше и меньше опытом?
— Для меня фигуры и Феди Букера, и Славы КПСС — это ребята постарше, они могут и дельный совет дать, к которому стоит прислушаться. Насрать на цифры и так далее, они дольше в культуре.
Что касается пренебрежительного отношения, я врать не буду: только в этом туре почувствовал, что со мной стали считаться коллеги в индустрии. Речь не про Федю или Славу, они нормальные ребята, там такого отношения никогда не было. Но я знаю огромное количество инсайд-инфы о людях, которые долго ко мне относились с неприятным пренебрежением, типа, я какой-то черт ****** [мерзкий], что этот кривозубый себе позволяет, он вообще бездарный. Сейчас такого кратно меньше или просто не попадает в поле зрения. Но как-то так совпало, что плохое про меня говорили только ******* [неприятные ребята].
«Phantasmagoria». Концепт-альбом, который появился вместо отпуска
— Артур говорил, что «Фантасмагории» не должно было быть. Почему?
— Это моя базовая история. Написал ипишку «ADHD», чтобы покайфовать от рэпа. А после нее понял, что подвыдохся и хотел взять паузу от музыки. Ну и сел отдыхать в моменте: в итоге набросал сценарий, начал искать биты — и все закрутилось. Не ожидал, что получится настолько масштабно, альбом реализован на 9,8/10 в моих глазах. Мы полностью отрисовали под него мультфильм, сделали клип — я безумно горжусь этой работой, лучшая у меня на данный момент.
— Как складывался концепт?
— У меня есть дизайнер с никнеймом Легавая, ей вообще вечный респект, меня никто еще так не чувствовал в плане визуала, а сам я вообще не умею рисовать. Прислал ей описание того, что хочу, а на выходе она как будто из моей головы все достала. В итоге у меня перед глазами были иллюстрации: так выглядит главный герой, так — героиня, вот сюжет. Когда писал тексты, на втором мониторе смотрел на героев истории и сценарий, где каждый абзац — это песня.
— Для тебя важно, чтобы аудитория понимала концепт или это больше для тебя самого? Потому что очевидно, что не все слушатели будут погружаться в сюжет и разбирать его на «Джиниусе».
— Конечно, людям важнее звучание. Но для меня сюжет альбома — одна из ключевых вещей. И было важно, чтобы все слушали еще и текст. Спасибо людям, что не разочаровали, многие погрузились в лор и концепт, обсуждали его в телеграм-каналах и тиктоке, строили предположения.
— Было такое, что люди придумывали новые смыслы и уводили сюжет в сторону, которую ты вообще не закладывал?
— Тут есть два важных аспекта. Первое — основной сюжет, он понятен, если просто внимательно послушать альбом. А вот в отсылках и метафорах уже надо разбираться. Еще не видел, чтобы кто-то на 100% угадал, что я хотел там сказать. Разгадали где-то 20%, а в основе — как и на прошлых альбомах — остались тайны. Мне нравится, как люди строят предположения, как будто переснимают «Мстителей» на свой лад, а я думаю, что посмотрел бы такую альтернативную версию.
— Ты слушал другие концепт-альбомы, когда готовил этот?
— У меня плохо с наслушанностью в русском рэпе. Мне рассказывали про альбом «ЛСП» «Свиное рыло», где прямо сюжет. А я у «ЛСП» слышал четыре песни, одна из них — «Безумие». Вот Артур включил Платину — и я прохавал, а до этого вообще понятия не имел, кто это такой. Слышал больше треков MGK, чем русского рэпа. Мне просто неинтересно, где-то я, может, слишком туп, чтобы понимать. Лучше послушаю сборник музыки из The Last of Us, мне это ближе.
Любимые игры, ужасные инструменталы и как все вдруг получилось
— Три любимые игры и три лучшие игры для стримов.
— Во-первых, The Last of Us. Обе части, они работают в совокупности. Без остановки играю в The Binding of Isaac, это отдельная история, она мне нравится как рогалик чисто. Detroit Become Human мощная игра, пусть и избита уже. У нас на канале отдельный мем с тем, чтобы ее перепроходить. И очень жду третью часть Little Nightmares. Для меня огромное разочарование, что она выходит 10 октября, когда мы начинаем тур, и я смогу поиграть только через месяц. Это одна из лучших серий в плане атмосферы.
Если брать игры для стримов, то Roblox — всегда рабочий вариант, на нем онлайн никогда не падает. В последнее время хайпит Plants v Zombies из-за количества модов. Естественно, «Майнкрафт», он всегда интересен — и детям, и людям, которые на нем выросли.
— А в музыке ты уже понял правила, которые четко работают?
— Важно правильно прогревать релиз. Сперва скептически к этому относился, но это правда работает. Не люблю снимать тиктоки, но привык, что надо это делать. Это инструмент, который сильно помогает в продвижении. Пресейвы тоже хороший инструмент, потому что так людям проще узнать о твоем релизе. В прошлом году поставили рекорд по ним на «Яндекс Музыке». В остальном я двигаюсь по кайфу. Половина инструменталов, которые я беру, звучат так, будто достал их из 2018 года.
Артур: Мы искренне стараемся их спасти, но не всегда получается.
— Потому что у нас разное понимание того, что надо спасать.
— У вас может быть ситуация, когда ты что-то приносишь, а Артур говорит: «Полная ***** [все очень плохо], мы не будем это выпускать, переделывай».
— Нет. Есть четкие договоренности о том, что в музыку никто не лезет. Это может быть только фидбэк со стороны, когда ребята говорят: «Это что за ужас?» Но практика показала, что переписать ******** [отвратительные] электронные гитары на настоящие и перебить драмку — хорошая мысль, даже если я сперва воняю, потому что уже привык к сырой демке. Но я тоже расту и уже начал слышать, когда гитара — полное говно, надо ее переписать.
— Какой у тебя сейчас горизонт планирования?
— А хрен его знает. За жизнь ответственен не только я, но и происходящие вокруг события. Сейчас мне искренне нравится заниматься музыкой и стримами. Они покрывают 100% моих потребностей, эмоциональных и финансовых. Пока что не представляю, чтобы нашел для себя что-то еще. Буду совершенствоваться в этих направлениях. Никогда не думал, что мы соберем «Стадиум» — а вот, все получилось.