В стримы я ворвался через конкурс Ромы Мокривского, который предложил сделать на него дисс. Ребята из батловой конфы скинули это в чат, я и попробовал. Хотя вообще не смотрел твич в то время. Решил изучить оппонента и неделю провел за просмотром стримов — понял, что меня это может заинтересовать на постоянке. Поучаствовал в конкурсе, получил на нем первую аудиторию: выпустил дисс, и он за сутки собрал сто тысяч просмотров, хотя я просто *** [лох] с горы [для этой аудитории]. Дальше главным было просто не бросить — пока таких мыслей и не было. Постоянство — главный двигатель успеха. После первых диссов у меня был онлайн около сотки, а самый большой провис — до 30–40 человек. Дальше более комплексный подход привел к тому, что цифры начали расти, да и удачные коллабы тоже помогли.