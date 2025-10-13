Роняли Запад на общих битах: рейтинг фитов российских и зарубежных артистов

Но чем дальше смотришь на историю взаимодействия российских и западных рэперов в откровенно коммерческом жанре «продал втридорога демку и даже не упомянул трек в сториз», тем больше понимаешь, что фиты Тимати были похожи на органические коллабы. По крайней мере с Тимати рэп-звезды снимались в клипах и даже зависали вместе на студийке: сколько это стоило — вопрос уже другой. Кроме того, повальная ностальгия по той эпохе добавляет ноту доброй тоски по тем временам.