Роняли Запад на общих битах: рейтинг фитов российских и зарубежных артистов

Тимати & все-все-все: реклама онлайн-покера от Дидди (2010)
Тимур Юнусов — король фитов. В зените своей виггер-эры в 2009 году он выпустил альбом The Boss с солидным листом гостей. Тут и люди высшей лиги — Снуп Догг, Баста Раймс, Xzibit; и люди из лиги пониже — позабытый R’n’B-артист Марио Уайнанс и будущая напарница Дидди по совместному проекту Diddy – Dirty Money Каленна Харпер.
Список мог состариться куда хуже — если бы Тимати записал раньше и включил в этот альбом фит с Дидди. Эта коллаба хорошо иллюстрирует и тогдашнюю эру самого Тимура, да и эпоху в целом. Клип на нее — документ и золото той эпохи: будущий преступник и будущий лучший друг президента Путина встречаются на вертолетной площадке, чтобы на бизике обкашлять вопросики о шестизначных суммах, Дидди передает своему коллеге планшет, на экране — Poker Stars, на фоне звучит сладкий танцевальный поп-рэп, присущий тем годам.
Лебединая песня Тимати-виггера — фит с Крейгом Дэвидом из декабря 2012-го: тот же танцевальный поп-рэп с мелодичными припевами в духе того времени. Пройдет еще немного времени, и Тимати совершит патриотический поворот: «Лада седан», песня про Путина, коллаба с «Вятским квасом» — так, что его прошлая эра покажется сном при температуре 39.
Оцениваем по степени кринжа: 7/10. Здесь и ниже мы оцениваем по Чипинкосу — самопровозглашенной рэп-легенде, знающей о кринже абсолютно все.
Негласным консенсусом к «статусным» фитам Тимати принято относиться саркастически, особенно на фоне того, как Тимати 2010-х и 2020-х противопоставлял себя самому себе из прошлого.
Но чем дальше смотришь на историю взаимодействия российских и западных рэперов в откровенно коммерческом жанре «продал втридорога демку и даже не упомянул трек в сториз», тем больше понимаешь, что фиты Тимати были похожи на органические коллабы. По крайней мере с Тимати рэп-звезды снимались в клипах и даже зависали вместе на студийке: сколько это стоило — вопрос уже другой. Кроме того, повальная ностальгия по той эпохе добавляет ноту доброй тоски по тем временам.
ЮрКисс и Тимбалэнд — «лучшая концертная химия в мире» (2019)
Союз Тимбалэнда и России оказался нерушимее Союза Советского — как показало время, даже санкции ему не страшны. Пора вспомнить золотую страницу в этой истории: 2019 год, церемония вручения музыкальной премии Bravo (ее организовывала «Русская медиагруппа»), звучат первые аккорды тимберлейковской нетленки «SexyBack», но на сцене не Джастин, а певец ЮрКисс (сын основателя «Русской медиагруппы») — в компании с настоящим Тимбалэндом.
Оцениваем по степени кринжа: 10/10. Хореография, костюм, синергия русского певца с американским продюсером — слова излишни, надо включать и смотреть.
Моргенштерн*, Onative & Rich the Kid — американский рэпер «украл имущество» Алишера (2023)
Помните Rich the Kid? Когда-то в очередь на фит с ним выстраивались Кендрик, Фьючер, Крис Браун и Рик Росс, но к 2023-му карьера бывшей трэп-надежды из Атланты подсдулась и довела до платных фитов. Так в жизни рэпера появился Моргенштерн, который подписал на свой лейбл Bugatti Music артиста Onative и захотел организовать ему фит с кем-нибудь солидным из США.
Оцениваем по степени кринжа: 8/10. Получился совершенно нормальный (и при этом совершенно проходной) трэп-трек. Развеселил контекст: через пару недель после выхода песни Алишер выпустил видео «Горький опыт работы с Америкой и провал фита», где рассказал, как заплатил Rich the Kid несколько сотен тысяч долларов, но расстроился безответственности американца, который опоздал на (и почти сорвал!) съемки клипа и не поддержал трек.
Еще из смешного: Rich the Kid требовал на съемку дорогую одежду, лейбл Моргена купил ему поддельные кроссовки Prada, рэпер в них уехал, реакция Алишера: «Я ответственно заявляю, что Rich the Kid украл наше имущество».
«Крестная семья» и Arash — Ставрополь коннектится с Ближним Востоком (2006)
Араш — шведо-иранец, всемирно известный по «Boro Boro», локально в РФ — по «Восточным сказкам». Группа «Крестная семья» — исполнители приблатненного рэпа из Ставрополя. Общего у них ноль, но их фит технически существует: Араш дропнул песню «Baskon» со шведским рэпером Тимбукту, но решил подвигать ее еще и на локальных рынках. Так песня попала к «Крестной семье», рэперы просто взяли и зачитали поверх припева Араша свой текст. Слова там такие: «Восточный воришка, присядем, братишка» и «Я, конечно, не ханжа, но тебе к лицу паранджа».
Оцениваем по степени кринжа: 7/10. Не могло существовать ни одной вселенной, где русский блатной рэп и восточная поп-музыка могли бы соприкоснуться, но мы живем в этой реальности.
Lizer & Lil Aaron — самый счастливый конец истории о плагиате (2019)
Lil Aaron — участник группы Boyfriendz, которая спела песню «Punk Rock Boy». Lizer — артист из России, который в 2018 году скопировал песню «Punk Rock Boy» и назвал ее «Панк-рок-мальчик». Об истории узнал автор оригинала и посмеялся над Лизером. Клип и песня «Панк-рок-мальчик» исчезли с площадок, Лизер извинился.
Оцениваем по степени кринжа: 5/10. В 2019 году Лизер и Лил Аарон фитанули. Как-то неловко, да?
Элджей и Эра Истрефи — Тирана встречает Москву (2019)
Конец 2010-х — прайм Элджея, и венец этого прайма — международный коннект с «албанской Рианной» Эрой Истрефи, исполнительницей хита «Bonbon».
Оцениваем по степени кринжа: 0/10. Краснокнижно редкий пример фита россиянина с зарубежным артистом, который а) не оставляет коммерческого душка, б) не вызывает неловкости, в) оказался нужен не только самому артисту, но и слушателям. «Sayonara детка» сделала Элджею 2019-й и счастливо улеглась на полку с его главными хитами. А что еще надо?
Егор Крид & Masked Wolf — уроки английского от Егора Крида (2021)
«Astronaut in the Ocean» австралийца Masked Wolf не давала покоя в 2021-м всем, кто проводил в тиктоке больше пяти минут в день, а Егор Крид решил подбавить в этот локомотив еще немного топлива — и записал свой ремикс.
Оцениваем по степени кринжа: 3/10. Егор Крид поет по-английски — теперь мы слышали все.
Bad Balance & Onyx — фит русской народной группы и Bad Balance (2024)
Фит людей с похожими судьбами: ярко сияли в 1990-х, не пережили эпоху и не слишком хорошо творчески состарились, превратившись из предмета культа в предмет фольклора. Влад Валов из Bad Balance породил термин «Нарния» — когда ты не поспеваешь за настоящим, но проповедуешь высокомерно-мессианский подход с позиции заслуг из прошлого. Onyx стали самым иллюстративным примером группы, которая мало кому нужна на родине, но выжимает все соки из старого культа имени себя в России, катаясь по маленьким городам страны. Кажется, такая коллаба была вопросом времени.
Оцениваем по степени кринжа: 8/10. Выглядит это ровно так, как себе можно представить — что-то добавить решительно невозможно.
Feduk & Ed Sheeran — лейбл-маркетинг на максималках (2021)
В 2021 году Эд Ширан выпустил альбом «÷». Лейбл артиста Warner под это дело решил напрячь все возможные локальные офисы в других странах и отдать песню под фиты с локальными артистами, тоже подписанными на лейбл. Так коннект Федука и Эда Ширана стал возможен.
Оцениваем по степени кринжа: 3/10. Результат этого откровенно бизнесового кейса звучит гораздо приятнее, чем можно было себе представить, тем более что на второй минуте сюда эффектно ворвался Слава Мэрлоу со скитом, в котором попробовал спеть как Федук, но у него не получилось.
Бонус: Snoop Dogg и Armenchik
Это фит артиста не из России, но проигнорировать его в этом тексте — преступление. Мы не знаем, как это произошло, сколько стоил этот фит (и стоил ли вообще?), но история задокументировала одну из самых удивительных коллаб на свете: Арменчик, исполнитель традиционной кавказской эстрады на армянском языке — и Снуп Догг. Удивителен здесь даже не только и не столько сам факт такой коллабы, а то, что все происходит по правилам Арменчика: звучит уверенный и нефильтрованный кавказ-поп, Армен (как несложно догадаться, полное имя артиста) поет по-армянски, а ближе к концу трека с куплетом врывается Снуп Догг.
Отдельное золото — сцена со Снупом в клипе, где он ведет себя как смущенный попаданец на кавказской свадьбе, не понимающий, что происходит.
Оцениваем по степени кринжа: без оценки.