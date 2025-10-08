Идеальный собутыльник с кладезем баек и историй. Что делает «Сектор Газа» великой группой

Клинских обращался к обитателем коллективного Сектора газа — жителям окраин городов, ПГТ, но особенно деревень. В глазах слушателя Хой — это идеальный собутыльник с кладезем баек и историй, человек безудержного оптимизма посреди постсоветского безденежья и безнадеги. Все потому, что Юрий общался с ними буквально на одном языке, так, как с ними не общался никто. Старая советская эстрада была стерильной, тогдашний новый поп (типа группы «Комбинация») хоть и поднимал темы про «два кусочека колбаски», но все равно сглаживал углы и не позволял себе крепких словечек. Русский рок и вовсе лирически был слишком сложным и непонятным. Песни Хоя — это исповедальный разговор после трех, когда уже не надо выбирать слова. В лице Клинских житель постсоветской периферии получил эмпатичного, понимающего, веселого и неунывающего друга. Именно этой эмпатии и не хватало.