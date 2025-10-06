Kai Angel «Damage»
«Вайперр» пытается стать «hedi-боем» — новый релиз Кая полон экспериментов с гитарой и электроникой, как удачных, так и не очень.
Twenty One Pilots «Breach»
Немного усталое, но душевное завершение сюжета, который культовая группа пронесла с собой через каждый альбом.
Смоки Мо «Кара-тэ 2»
Смоки Мо выпустил сиквел своего магнум опуса спустя 21 год — безумную идею поддержали Баста, MiyaGi, группа «Ленинград» и другие.
Doja Cat «Vie»
То ли рэп, то ли поп: равномерно смешав жанры, Дожа сделала свой самый цельный альбом, правда, в этот раз без больших хитов.
Темный Принц «Овердоз»
Саундклауд-герой перешагивает конкурентов в чартах новым синглом. Внутри — глухие басы и цепкий припев.
Cardi B «Am I the Drama?»
Новый альбом Карди весьма успешно вернул ее в большую игру: 200 тыс. проданных копий и громкие имена в треклисте не дадут соврать.
Madk1d «Дырки в штанах»
Набирающей популярность звезде был нужен крутой клип, с чем ему охотно помог Никита Вильчинский. Сама песня — тоже ничего.
Frost Children «Sister»
Гудящий альбом-рейв от центральных героев западного инди-слиз-ревайвала можно считать удобной и понятной витриной их творчества.
Cupsize «Неуравновешеннолетниепесни Pt.1»
Название релиза говорит само за себя: грязный подростковый рокешник пестрит безрассудностью и максимализмом.
Metox «Лойко Зобар»
Один из главных рэп-летописцев провинциальной России представил новый текстоцентричный полноформатник.
Nine Inch Nails «Tron: Ares»
Трент Резнор и Аттикус Росс гарантируют, что в продолжении кинофраншизы будет хорошая музыка.
Destroy Lonely «Broken Hearts 3»
Фэшн-демон решил дать фанатам ровно то, что они ждали, — мелодраматичный трэп на звонких битах. Другим артистам есть чему поучиться.
Куок «Qtopia (Director’s Cut)»
Делюкс-версия и без того большого альбома, сильно расширяющая эмоции от прослушивания.
Geese «Getting Killed»
Бесцеремонный микс из краут-рока, кантри и панка с очень харизматичным вокалистом, напоминающим Мика Джаггера в лучшие годы.
Biicla, DJ Stonik1917 «Girls + Boys»
Электронные амбассадоры добрых двадцатых приготовили совместный сингл, равноценно раскрывающий таланты обоих.
FEDUK, Андрей Катиков «Перепутал»
Федук позвал на фит талантливого продюсера, недавно запустившего сольную карьеру. Получилась теплая воодушевляющая поп-баллада.
Young Thug «UY Scuti»
Первый альбом рэпера после выхода из тюрьмы звезд с неба не хватает, но говорит очень много о состоянии жанра.
Justin Bieber «Swag II»
Сиквел похож на предшественника, вышедшего немногим ранее: Джастину надоело играть в поп-звезду, зато появился повод выговориться.
Maruja «Pain to Power»
Томный грохочущий пост-рок от британских вундеркиндов, который уже обласкали все критики. Заслуженно, к слову.
Estratosfera, Qiri «EQ»
Модный электронный звук, модная обложка — ипишка женского дуэта напоминает фэшн-показ, завершающийся классным диджей-миксом.
Shlohmo, Salem «Chore Boy»
Большой подарок для фанатов электроники начала десятых — важный глитч хоп-продюсера и легенды витч-хауса на одном сингле.
Ariel Pink «With You Every Night»
Новый альбом короля современного гипнагоджик-попа, по которому катком прошлась культура отмены. Звучит как надо — психоделично.
Iglooghost «Bronze Claw Iso»
Небольшое электронное послесловие, развивающее идеи прошлого альбома, такое же экспериментальное и инновационное.
Хаски «Kanye West Diss»
Рэпер диссит американскую мечту, которую годами пытались продать и нам, через собирательный образ сошедшего с ума Канье Уэста.
Rozalia «Я не злюсь»
Саркастичное название хорошо описывает наполнение: беспокойный и сердитый поп-R’n’B-альбом, ищущий проблеск надежды в море отчаяния.