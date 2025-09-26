«Не раскачивают, а пробивают на слезу». Куок советует пять великих электронных альбомов

«Warp records не будет выпускать середнячок. Если кажется, что в их каталоге есть что-то среднее, вы еще до этого не доросли. Это один из первых альбомов, которые я послушал от и до на репите много раз, сперва еще до первого класса, да и до сих пор. Возвращался и к альбому, и к Кларку в целом, работая над „Qtopia“, чтобы за что-то зацепиться. Задетюненные микротональные пилообразные синтезаторы — есть. Классическая для 2006-го чопнутая живая драмка — есть. Это классический понятный ненатренированному слуху меланхоличный IDM, для меня открывший двери в мир электроники в целом и в мир электроники Криса Кларка в частности. Понявшим его понятнее становится и музыка посложнее».