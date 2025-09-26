«Не раскачивают, а пробивают на слезу». Куок советует пять великих электронных альбомов

Куок — артист, творчество которого начиналось как раз с электронной сцены. Именно на ней он еще школьником выпускал первые треки под псевдонимом Quok, а в 14 лет подписался на лейбл Муджуса. Позже псевдоним сменился на кириллический, а музыка ушла в сторону хип-хопа и инди, но Куок никогда не забывал про свои корни. Это слышно и на его последнем альбоме «Qtopia», и на свежих экспериментах под старым именем Quok.
«Для меня окончательно смылась грань между тем, что я писал раньше в рамках электронного проекта, и тем, с чем сейчас выступаю на концертах. Пропала необходимость разделять эти направления, сейчас уже абсолютно ******* [наплевать], я могу просто комфортно выпускать свою музыку без ограничений», — говорил артист в нашем весеннем интервью.
26 сентября у Куока вышла «режиссерская версия» альбома «Qtopia», а в октябре стартует большой тур на 20 с лишним городов, города и даты — здесь. Пока мы попросили его рассказать про пять культовых альбомов, которые помогут лучше понять электронную музыку и найти новые точки соприкосновения с ней — от вечной рейв-классики до тихого IDM.
Burial «Untrue» (2007)
«Невозможно представить, что [без этого альбома] было бы сейчас с „атмосферной электроникой“ и попсой типа Fred Again… и Bicep. Это слышно в перкуссиях, бейслайне, ритмах, вокал-чопах, да и в звуковой философии. Альбом „Untrue“ загадочного англичанина изменил вектор всей „компьютерной/бэдрум“ музыки, как только он вышел. Противостоя трендам и танцевальности музыки тех лет, Burial будто сделал капсулу времени и громко заявил всем, что музыка не обязана только раскачивать танцпол. Иногда ей нужно позволить пробить слушателя на слезу. Английский звук не погиб благодаря таким энтузиастам, как он.
Ну а я в свои 13–14 ныкал айпод и наушники под подушку, чтобы перед сном переслушать этот шедевр и пофантазировать, как я живу в социальном жилье где-то в Бирмингеме, ношу узкую шапку ниже бровей и хожу в серой спортивке и наушниках, осуждающе смотря на все происходящее вокруг меня».
The Prodigy «The Fat of the Land» (1997)
«Классика конца девяностых, эталон сэмплирования в брейкс, звук, который ложится и под „Матрицу“, и под ночные поездки по городу спустя почти 30 лет. Мой папа 1971 года рождения говорил, что в молодости слушал их. Мне 25, я тоже слушаю этот альбом. Даже во время работы с другими артистами мне то скинут „Diesel Power“ как референс, то весь альбом. Prodigy — культ и популяризаторы этого звука, они были правы, выбирая стейджнейм для коллектива».
Clark «Body Riddle» (2006)
«Warp records не будет выпускать середнячок. Если кажется, что в их каталоге есть что-то среднее, вы еще до этого не доросли. Это один из первых альбомов, которые я послушал от и до на репите много раз, сперва еще до первого класса, да и до сих пор. Возвращался и к альбому, и к Кларку в целом, работая над „Qtopia“, чтобы за что-то зацепиться. Задетюненные микротональные пилообразные синтезаторы — есть. Классическая для 2006-го чопнутая живая драмка — есть. Это классический понятный ненатренированному слуху меланхоличный IDM, для меня открывший двери в мир электроники в целом и в мир электроники Криса Кларка в частности. Понявшим его понятнее становится и музыка посложнее».
Aphex Twin «Drukqs» (2001)
«Тут вообще ****** [восторг]! Когда это вышло, мне был один год. Жалею, что мне это показали через шесть лет после рождения, а не раньше. Многие коллеги по цеху из числа задротов отмечают культовость этого альбома. А ценители, которые не пишут музыку сами, выделяют „Selected Ambient Works 85–82“. Но для погруженных в продакшен людей на первом месте именно „Druqks“. СДВГ этого альбома рушит границы в тебе как музыканте. Когда пишу альбом и думаю, что в нем слишком много разного музла, вспоминаю, что Ричард Дэвид Джеймс клал на это болт, — и делаю ровно так же.
Самое ужасное в этом релизе — в то же время он пробрался на телевизор и стал таким же отражением эпохи, как System of a Down. Такой же гениальный культовый психоз, занявший свою нишу на MTV. Отдельно выделю трек „Vordhosbn“, навсегда номер один в моем сердце».
Lapalux «Ruinism» (2017)
«Самый свежий из списка альбом. Мне тяжело судить, насколько он культовый и важный для электроники, но для более-менее нью-эйдж-электронщиков Lapalux — икона. Я был на его концерте в Праге сразу после выхода альбома. Простоял как вкопанный все выступление, смотря на артиста как на божество.
Ненавижу его из-за того, что пришлось последовать примеру и потратить состояние на железо для продакшена и углубиться в аналоговые фм-синтезы. Этот альбом тоже навсегда в сердце, возвращаться к нему в моменты застоя или полного морального краха — удовольствие номер один».