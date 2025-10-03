Концертный зал

Icegergert, Kai Angel, Dead Blonde, «Макулатура», Smokepurpp: главные концерты октября

Сезон выступлений под открытым небом закончился, но музыкальная афиша не страдает от нехватки мероприятий. Собрали самые интересные выступления — за андеграундные мероприятия в подборке отвечал Роман Имполитов, автор телеграм-канала «Слезы моей юности».

«Влажность-2018»

3 октября, Eclipse

© «Влажность-2018»


Московские андеграунд-панки презентуют альбом «Неприятно». Не обойдется и без проверенных хитов — таких у группы немало.

Bubblegum Attack Fest Vol. 4

4 октября, «Смена»

©«Тысяча огней»


Панк на любой вкус: от классического панк-рока до олдскул-поп-панка и хоррор-панка. Все это — вечеринка маленького независимого лейбла Bubblegum Attack Records, который соберет на одной сцене своих друзей: Chaneys, Mighty Birds, Bobby’s Boobs, «Летний лагер» и «Тысячу огней».

Гребенщик

5 октября, «16 тонн Арбат»

© Гребенщик


Петербургский исполнитель, участник инди-рок-группы «Огниво», выпускает чувственные песни, в которых нет ничего, кроме гитары и лирики — с ними он и выступит. 

Punk Not Fiction

5 октября, Punk Fiction

©«Эмуляция взросления»


Маленький, но громкий панк-фестиваль на сцене главного панк-бара Москвы. В программе вечера: "ВИА Криндж", "Топливо!", "Октябрьская заря", "Эмуляция взросления" и "Сериалы".

«Конец солнечных дней»

5 октября, Atmosphere

©«Конец солнечных дней»

От скромных инди-тусовок родного Омска и выступлений в тесных барах до десятков тысяч фанатов по всей стране — группа проделала немалый путь. Московским концертом группа открывает тур по России. 

«Капитан ненавидит море»

5 октября, «Склад № 3»

©«Капитан ненавидит море»

Представители творческого объединения из Череповца презентуют в столице перформанс «Я человек» — иммерсивный боди-хоррор под их музыку. Вечер откроет группа «Вещивкартоннойкоробке».

Swae Lee

8 октября, VK Stadium

©VK Stadium

Американский рэпер и участник дуэта Rae Sremmurd должен был выступить в Москве еще в сентябре, но опоздал на стыковочный рейс — концерт перенесли на месяц вперед. Среди самых известных работ артиста — совместный трек с Post Malone «Sunflower» (саундтрек к фильму 2018 года «Человек-паук: Через вселенные»).

«Шары»

9 октября, Eclipse

©«Шары»

Единственная в мире эмо-кабаре-поп-панк-группа из Барнаула (как они сами себя называют) обещает исполнить и состоявшиеся хиты, и еще не выпущенные песни. Для фанатов это последняя возможность увидеть в привычном составе Рому Башкира — басист покинул группу, он отыграет с ней последние концерты.

Stervell

10 октября, «Свобода»

©Stervell

В сентябре артист выпустил альбом «Все проблемы идут из детства», над которым работал больше двух лет, и теперь презентует его в столице. 

HammAli

10 октября, «Урбан»

©HammAli

Первый сольный концерт артиста, где он презентует вышедший в апреле альбом «Пора взрослеть».

Баста 

11 октября, Soho Event Hall

©Gazgolder

В люксовом ночном клубе гости смогут услышать главные хиты: ждите и «Мою игру», и «Медлячок», и «Сансару».

Kai Angel

11 октября, VK Stadium

©Kai Angel

В начале сентября Kai Angel (бывший Zavet) выпустил большой альбом «Damage», и теперь презентует его на первых сольных концертах в Москве и Петербурге.

Pompeya

11 октября, «Море музыки» 

©Pompeya

Отцы русского инди готовят сольное шоу в океанариуме. 

«Убийцы»

11 октября, Pravda

©«Убийцы»


Электроклеш вперемешку с абстрактным хип-хопом — любителей такого звука ждут на презентации мини-альбома «Чему учит детство». 

Make Ugar Great Again XXXV

11 октября, «Смена»

©Олег Елкис/Armatura

Грайндкор — не самый простой для восприятия жанр, но любители у него есть. На мероприятии выступят группы из разных городов страны: Infuzoria Tufelka (Ростов-на- Дону), Minced Face и Paraphimosis (Калуга), ArmaturA и Gods of Fecal (Саратов), Øtråva (Владимир), DisLife Cunt и Pancreatic Necrosis (Москва).

Гнилаялирика

12 октября, Pravda

©Гнилаялирика

В конце лета артист выпустил первый за три года альбом «Memory Hard» и поехал с презентацией по стране. В Москве его на сцене поддержит Роки и живые барабаны.

Ермак! 

12 октября, «Урбан»

©Алексей Махов


Главные постхардкорщики возвращаются на столичную сцену с очередным концептуальным шоу. На этот раз они надели костюмы, пригласили ведущего и позвали любителей тяжелой музыки закружиться в хардкор-вальсе.

«Макулатура»

16 октября, «Урбан»

©«Макулатура»

Группа в полном составе (с Феликсом Бондаревым!) исполнит вышедший летом альбом «8 жизней» и другие знаковые работы.

Iwantsummer

16 октября, Pravda

©Анна Сан


Кто хотя бы раз слышал построкеров Iwantsummer вживую, знают, насколько особая атмосфера царит на их концертах. Здесь нечему подпевать — в треках нет слов. Но они здесь и не нужны. 

Heronwater

18 октября, Atmosphere

©Heronwater

Пока артист прогревает слушателей к выходу нового альбома, можно приобрести билет на его грядущее выступление.

Dead Blonde

18 октября, в 20.00, VK Stadium

©Dead Blonde

Певица предлагает гостям соблюсти дресс-код: одеться в стиле пионеров, улиц девяностых или гламурных нулевых на выбор. Приезжать на «девятке»!

«Несогласие»

18 октября, Eclipse

©Несогласие


Инди-группа завершает осенний тур по стране большим сольным концертом в столице — гостей ждет и панк-рок, и постпанк, и даже нотки синти-попа. А тем, кому одного этого будет мало, артисты предлагают продолжить веселье на афтерпати в клубе «Невротик».

Post Motyga Metal

18 октября, «Мотыга»

©Дарья Гиш


Прогрессивной музыки много не бывает — в этот вечер на сцену выйдут сразу четыре команды с узнаваемым почерком: Endless Ocean представят глубокое и таинственное звучание, L’Homme Absurde презентуют новый альбом, где смешались атмосферный постметал и готик-дум, Among the Ants исполнят драматичный построк, а «Ротонда» покажет экспериментальный звук на стыке самых тяжелых жанров.

«ЛСП» 

19 октября, TAU

©«ЛСП»

«ЛСП» возвращаются в Москву с лайв-бендом, чтобы исполнить со зрителями любимые песни. Например, с альбома «One More City», которому недавно исполнилось пять лет.

L’One

19 октября, «Live Арена»

©L’One

На «Live Арене» состоится масштабный концерт музыканта, где он исполнит знакомые песни с симфоническим оркестром и хором.

Vólan

23 октября, Pravda

©Vólan

Одна из главных групп на российской хардкор-андеграунд-сцене презентует полноформатный альбом «Конец» — еще более лиричный, мрачный и жесткий, чем прошлые работы. Vólan сыграют все песни с нового релиза, а также порадуют поклонников проверенными треками. 

Aikko 

24 октября, «Графит»

©Aikko

Почти полтора года без выступлений, и белорусский артист возвращается на сцену — да еще и с презентацией нового крупного альбома «Бэкрумс».

Минаева

24 октября, «Море музыки»

©Минаева

Знакомые песни, но в окружении аквариумов с морскими обитателями: Минаева исполнит в океанариуме «Шоколадку», «Эти цветы так кстати» и другие хиты.

«Топь», The Chorts, Aether

24 октября, Alibi Club

©The Chorts


Если вы хоть раз пили пиво в модном московском баре с бильярдом посреди зала, то, скорее всего, знаете, как звучит стоунер — этому жанру надо сказать спасибо за усатых парней в косухах с банкой лагера в одной руке и кием в другой. Именно такая музыка в этот вечер прозвучит в стенах клуба «Алиби» в исполнении групп «Топь», The Chorts и Aether.

«Дедовский свитер»

24 октября, «Склад № 3»

©«Дедовский свитер»

Представители новой волны российских гитар-бендов смело мешают в своем творчестве инди, постпанк, эмо и другие жанры и направления.

«Убийцы Crystal»

24 октября, Малый зал «Свободы»

©«Убийцы Crystal»


Одни из первопроходцев электронного андерграунда в России, не побоявшиеся смешать жесткий электроклеш, хаус и панк, презентуют в столице новый альбом.

Russian Music Pro — Friendly Thug 52/Markul/Saluki

25 октября, «ЦСКА Арена»

©Saluki

Фестиваль позволит по-новому взглянуть на творчество крупных хип-хоп-артистов: специально для этого вечера они подготовили особые аранжировки — треки будет сопровождать живой симфонический оркестр.

Сoming of Age Fest

25 октября, «Смена»

©Broken Fist


Большой хардкор-фестиваль, приуроченный к восемнадцатилетию группы Broken Fist. Поздравить участников придут не только поклонники, но и культовые команды столичного андеграунда, давно не выступавшие вживую: среди них, например, Fallen Angels Crew, Tromber и Social Discord.

Brutal Harvest

25 октября, «Город»

©Swamp


Шоу для настоящих ценителей тяжелой музыки: на одной сцене соберутся самые брутальные представители жанра death metal с разных уголков России: от Москвы до Иркутска. 

Егор Крид

26 октября и 2 ноября, Ледовый дворец «Арена Балашиха» и Ледовая арена «Мытищи»

©Пресс-материалы

Те, кто не успел на шоу в конце лета, еще могут попасть на менее масштабные выступления: ближайшие пройдут в Балашихе и Мытищах.

Icegergert 

26 октября, VK Stadium

©Паша Марков

Один из главных хитмейкеров этого года выступит с большим сольным концертом: ждите «Наследство», «Fake ID», «Гектор» и другие треки, сопровождающие едва ли не каждое второе видео в соцсетях. 

Rocket и Lildrughill 

26 октября, Atmosphere

©Rocket

Большая вечеринка с участием трэп-артистов, на счету которых много совместных работ: они исполнят и их, и сольные треки. 

Neverlove 

26 октября, Base

©Neverlove

Яркая рок-группа презентует недавний альбом «Kings of Strip Club». 

As I Lay Dying

30 октября, VK Stadium

©Sven Mandel


Пожалуй, главное событие из мира тяжелой музыки — мировые звезды металкора спустя 6 лет возвращаются в Россию, откуда начнут свое большое турне в поддержку 20-летия легендарного альбома "Shadows are Security". 

Smokepurpp

31 октября, Gipsy

©@smokepurpp

В хэллоуинскую ночь в столице выступит рэпер из Майами, в дискографии которого есть фиты с Travis Scott, Offset, Lil Yachty, ASAP Ferg (в этот же список умудрился попасть Kizaru). Это уже второй приезд  Smokepurpp в Россию за этот год: в июне он выступал на одной сцене с Lil Pump. 

