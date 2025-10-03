Icegergert, Kai Angel, Dead Blonde, «Макулатура», Smokepurpp: главные концерты октября



Если вы хоть раз пили пиво в модном московском баре с бильярдом посреди зала, то, скорее всего, знаете, как звучит стоунер — этому жанру надо сказать спасибо за усатых парней в косухах с банкой лагера в одной руке и кием в другой. Именно такая музыка в этот вечер прозвучит в стенах клуба «Алиби» в исполнении групп «Топь», The Chorts и Aether.