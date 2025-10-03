Icegergert, Kai Angel, Dead Blonde, «Макулатура», Smokepurpp: главные концерты октября

«Влажность-2018»
3 октября, Eclipse
Московские андеграунд-панки презентуют альбом «Неприятно». Не обойдется и без проверенных хитов — таких у группы немало.
Bubblegum Attack Fest Vol. 4
4 октября, «Смена»
Панк на любой вкус: от классического панк-рока до олдскул-поп-панка и хоррор-панка. Все это — вечеринка маленького независимого лейбла Bubblegum Attack Records, который соберет на одной сцене своих друзей: Chaneys, Mighty Birds, Bobby’s Boobs, «Летний лагер» и «Тысячу огней».
Гребенщик
5 октября, «16 тонн Арбат»
Петербургский исполнитель, участник инди-рок-группы «Огниво», выпускает чувственные песни, в которых нет ничего, кроме гитары и лирики — с ними он и выступит.
Punk Not Fiction
5 октября, Punk Fiction
Маленький, но громкий панк-фестиваль на сцене главного панк-бара Москвы. В программе вечера: "ВИА Криндж", "Топливо!", "Октябрьская заря", "Эмуляция взросления" и "Сериалы".
«Конец солнечных дней»
5 октября, Atmosphere
От скромных инди-тусовок родного Омска и выступлений в тесных барах до десятков тысяч фанатов по всей стране — группа проделала немалый путь. Московским концертом группа открывает тур по России.
«Капитан ненавидит море»
5 октября, «Склад № 3»
Представители творческого объединения из Череповца презентуют в столице перформанс «Я человек» — иммерсивный боди-хоррор под их музыку. Вечер откроет группа «Вещивкартоннойкоробке».
Swae Lee
8 октября, VK Stadium
Американский рэпер и участник дуэта Rae Sremmurd должен был выступить в Москве еще в сентябре, но опоздал на стыковочный рейс — концерт перенесли на месяц вперед. Среди самых известных работ артиста — совместный трек с Post Malone «Sunflower» (саундтрек к фильму 2018 года «Человек-паук: Через вселенные»).
«Шары»
9 октября, Eclipse
Единственная в мире эмо-кабаре-поп-панк-группа из Барнаула (как они сами себя называют) обещает исполнить и состоявшиеся хиты, и еще не выпущенные песни. Для фанатов это последняя возможность увидеть в привычном составе Рому Башкира — басист покинул группу, он отыграет с ней последние концерты.
Stervell
10 октября, «Свобода»
В сентябре артист выпустил альбом «Все проблемы идут из детства», над которым работал больше двух лет, и теперь презентует его в столице.
HammAli
10 октября, «Урбан»
Первый сольный концерт артиста, где он презентует вышедший в апреле альбом «Пора взрослеть».
Баста
11 октября, Soho Event Hall
В люксовом ночном клубе гости смогут услышать главные хиты: ждите и «Мою игру», и «Медлячок», и «Сансару».
Kai Angel
11 октября, VK Stadium
В начале сентября Kai Angel (бывший Zavet) выпустил большой альбом «Damage», и теперь презентует его на первых сольных концертах в Москве и Петербурге.
Pompeya
11 октября, «Море музыки»
Отцы русского инди готовят сольное шоу в океанариуме.
«Убийцы»
11 октября, Pravda
Электроклеш вперемешку с абстрактным хип-хопом — любителей такого звука ждут на презентации мини-альбома «Чему учит детство».
Make Ugar Great Again XXXV
11 октября, «Смена»
Грайндкор — не самый простой для восприятия жанр, но любители у него есть. На мероприятии выступят группы из разных городов страны: Infuzoria Tufelka (Ростов-на- Дону), Minced Face и Paraphimosis (Калуга), ArmaturA и Gods of Fecal (Саратов), Øtråva (Владимир), DisLife Cunt и Pancreatic Necrosis (Москва).
Гнилаялирика
12 октября, Pravda
В конце лета артист выпустил первый за три года альбом «Memory Hard» и поехал с презентацией по стране. В Москве его на сцене поддержит Роки и живые барабаны.
Ермак!
12 октября, «Урбан»
Главные постхардкорщики возвращаются на столичную сцену с очередным концептуальным шоу. На этот раз они надели костюмы, пригласили ведущего и позвали любителей тяжелой музыки закружиться в хардкор-вальсе.
«Макулатура»
16 октября, «Урбан»
Группа в полном составе (с Феликсом Бондаревым!) исполнит вышедший летом альбом «8 жизней» и другие знаковые работы.
Iwantsummer
16 октября, Pravda
Кто хотя бы раз слышал построкеров Iwantsummer вживую, знают, насколько особая атмосфера царит на их концертах. Здесь нечему подпевать — в треках нет слов. Но они здесь и не нужны.
Heronwater
18 октября, Atmosphere
Пока артист прогревает слушателей к выходу нового альбома, можно приобрести билет на его грядущее выступление.
Dead Blonde
18 октября, в 20.00, VK Stadium
Певица предлагает гостям соблюсти дресс-код: одеться в стиле пионеров, улиц девяностых или гламурных нулевых на выбор. Приезжать на «девятке»!
«Несогласие»
18 октября, Eclipse
Инди-группа завершает осенний тур по стране большим сольным концертом в столице — гостей ждет и панк-рок, и постпанк, и даже нотки синти-попа. А тем, кому одного этого будет мало, артисты предлагают продолжить веселье на афтерпати в клубе «Невротик».
Post Motyga Metal
18 октября, «Мотыга»
Прогрессивной музыки много не бывает — в этот вечер на сцену выйдут сразу четыре команды с узнаваемым почерком: Endless Ocean представят глубокое и таинственное звучание, L’Homme Absurde презентуют новый альбом, где смешались атмосферный постметал и готик-дум, Among the Ants исполнят драматичный построк, а «Ротонда» покажет экспериментальный звук на стыке самых тяжелых жанров.
«ЛСП»
19 октября, TAU
«ЛСП» возвращаются в Москву с лайв-бендом, чтобы исполнить со зрителями любимые песни. Например, с альбома «One More City», которому недавно исполнилось пять лет.
L’One
19 октября, «Live Арена»
На «Live Арене» состоится масштабный концерт музыканта, где он исполнит знакомые песни с симфоническим оркестром и хором.
Vólan
23 октября, Pravda
Одна из главных групп на российской хардкор-андеграунд-сцене презентует полноформатный альбом «Конец» — еще более лиричный, мрачный и жесткий, чем прошлые работы. Vólan сыграют все песни с нового релиза, а также порадуют поклонников проверенными треками.
Aikko
24 октября, «Графит»
Почти полтора года без выступлений, и белорусский артист возвращается на сцену — да еще и с презентацией нового крупного альбома «Бэкрумс».
Минаева
24 октября, «Море музыки»
Знакомые песни, но в окружении аквариумов с морскими обитателями: Минаева исполнит в океанариуме «Шоколадку», «Эти цветы так кстати» и другие хиты.
«Топь», The Chorts, Aether
24 октября, Alibi Club
Если вы хоть раз пили пиво в модном московском баре с бильярдом посреди зала, то, скорее всего, знаете, как звучит стоунер — этому жанру надо сказать спасибо за усатых парней в косухах с банкой лагера в одной руке и кием в другой. Именно такая музыка в этот вечер прозвучит в стенах клуба «Алиби» в исполнении групп «Топь», The Chorts и Aether.
«Дедовский свитер»
24 октября, «Склад № 3»
Представители новой волны российских гитар-бендов смело мешают в своем творчестве инди, постпанк, эмо и другие жанры и направления.
«Убийцы Crystal»
24 октября, Малый зал «Свободы»
Одни из первопроходцев электронного андерграунда в России, не побоявшиеся смешать жесткий электроклеш, хаус и панк, презентуют в столице новый альбом.
Russian Music Pro — Friendly Thug 52/Markul/Saluki
25 октября, «ЦСКА Арена»
Фестиваль позволит по-новому взглянуть на творчество крупных хип-хоп-артистов: специально для этого вечера они подготовили особые аранжировки — треки будет сопровождать живой симфонический оркестр.
Сoming of Age Fest
25 октября, «Смена»
Большой хардкор-фестиваль, приуроченный к восемнадцатилетию группы Broken Fist. Поздравить участников придут не только поклонники, но и культовые команды столичного андеграунда, давно не выступавшие вживую: среди них, например, Fallen Angels Crew, Tromber и Social Discord.
Brutal Harvest
25 октября, «Город»
Шоу для настоящих ценителей тяжелой музыки: на одной сцене соберутся самые брутальные представители жанра death metal с разных уголков России: от Москвы до Иркутска.
Егор Крид
26 октября и 2 ноября, Ледовый дворец «Арена Балашиха» и Ледовая арена «Мытищи»
Те, кто не успел на шоу в конце лета, еще могут попасть на менее масштабные выступления: ближайшие пройдут в Балашихе и Мытищах.
Icegergert
26 октября, VK Stadium
Один из главных хитмейкеров этого года выступит с большим сольным концертом: ждите «Наследство», «Fake ID», «Гектор» и другие треки, сопровождающие едва ли не каждое второе видео в соцсетях.
Rocket и Lildrughill
26 октября, Atmosphere
Большая вечеринка с участием трэп-артистов, на счету которых много совместных работ: они исполнят и их, и сольные треки.
Neverlove
26 октября, Base
Яркая рок-группа презентует недавний альбом «Kings of Strip Club».
As I Lay Dying
30 октября, VK Stadium
Пожалуй, главное событие из мира тяжелой музыки — мировые звезды металкора спустя 6 лет возвращаются в Россию, откуда начнут свое большое турне в поддержку 20-летия легендарного альбома "Shadows are Security".
Smokepurpp
31 октября, Gipsy
В хэллоуинскую ночь в столице выступит рэпер из Майами, в дискографии которого есть фиты с Travis Scott, Offset, Lil Yachty, ASAP Ferg (в этот же список умудрился попасть Kizaru). Это уже второй приезд Smokepurpp в Россию за этот год: в июне он выступал на одной сцене с Lil Pump.