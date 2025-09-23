Все обсуждают певца D4vd, но не из‑за музыки. Как он связан с убийством 14-летней девушки

Еще одна теория: реддиторы утверждают, что день рождения Селест был 7 сентября, а D4vd два года подряд выпускал релизы в этот день. Дату ее рождения подтверждает объявление об исчезновении девушки из 2024 года. В своих постах «следователи» с реддита утверждают, что у D4vd и Селест была романтическая связь, которая могла начаться, когда девушке было тринадцать лет (певец старше ее на пять лет), но эти теории пока никак не подтверждены . На момент выхода этого текста D4vd не выдвинули никаких официальных обвинений.