Все обсуждают певца D4vd, но не из‑за музыки. Как он связан с убийством 14-летней девушки

Кто такой D4vd. Артист, романтизирующий смерть
20-летний певец, стрельнувший в тиктоке и до последних событий считавшийся восходящей звездой. У его главного хита «Romantic Homicide» («Романтичное убийство») — 1,6 млрд прослушиваний на Spotify и 37 млн ежемесячных слушателей там же. Он делает тревожный, грустный R’n’B и строит (или строил?) карьеру на мрачном, а местами и жутковатом романтизме.
Взлет D4vd — классическая история середины 2020-х. Первые песни он публиковал на Soundcloud, позже сниппет «Romantic Homicide» разошелся в тиктоке и привлек к нему внимание не только аудитории, но и больших лейблов. В 2022 году он подписал контракт с Interscope — компанией из структуры Universal, где издают Леди Гагу, Эминема, Билли Айлиш и многих других мировых звезд.
Тема смерти — одна из центральных как в его творчестве, так и сопутствующем визуале. В рамках тура 2025 года на концертных площадках устанавливали гробы и «комнаты для поминок», где зрители могли оставить пожелания умершему лирическому герою D4vd.
Кто такая Селест и что с ней произошло. Пропала без вести в 14 лет, тело нашли спустя полтора года
Селест Ривас Эрнандес жила в Лейк-Элсинор, небольшом пригороде Лос-Анджелеса. Ее семья заявила о пропаже девушки 5 апреля 2024 года, на тот момент ей было 14 лет. Спустя полтора года — 8 cентября 2025-го — ее останки нашли в багажнике «теслы» на штрафстоянке в Лос-Анджелесе. Работники вызвали полицию из-за неприятного подозрительного запаха, появившегося на стоянке. Сам автомобиль отогнали туда за пять дней до того, потому что он бесхозно стоял на одной из голливудских парковок.
Спустя пару дней полиция подтвердила личность Селест и запустила расследование. Многие медиа сообщили, что машина, в которой нашли тело, зарегистрирована на имя Дэвида Энтони Берка — это D4vd.
18 сентября полиция получила ордер на обыск в доме, связанном с Дейвом. Следствие не уточняло точную природу этой связи; по слухам, это дом, оформленный на его менеджера, где жил и сам Дейв.
На следующий день D4vd отменил все концерты своего мирового тура без объяснения причин. Некоторые европейские площадки уточнили, что концерты отменены по «непредвиденным обстоятельствам». Ни певец, ни его команда пока никак не комментировали дело, но уточнили, что артист «сотрудничает со следствием».
Почему интернет считает D4vd главным подозреваемым в убийстве Селест
Главная связь между девушкой и певцом — машина, зарегистрированная на его имя. Это единственная информация, подтвержденная официально.
На указательном пальце Селест было набито слово shh — это подтверждено полицией. По словам мамы девушки, это было одной из деталей, использованных при опознании. Такая же татуировка есть у D4vd. Это можно считать косвенной уликой: такие татуировки популяризировала Рианна в конце 2000-х, они не уникальны. В другом интервью мама Селест рассказала, что у нее был парень по имени Дэвид. Доказательств того, что это был именно тот Дэвид, пока не существует.
На реддите нашли запись стрима, который D4vd, предположительно, вел вместе с Селест 11 января 2024 года (за четыре месяца до ее исчезновения). Личность девушки в кадре не подтверждена официально, в конце отрывка D4vd просит своего модератора «удалить видео».
По данным TMZ, в декабре 2023 года в интернет слили демо песни D4vd под названием «Celeste», где он пел, что одержим («I’m obsessed») героиней песни.
TMZ опубликовала и фотографию певца, сделанную в Лейк-Элсинор, в паре километров от дома семьи Селест, незадолго до ее исчезновения.
Еще одна теория: реддиторы утверждают, что день рождения Селест был 7 сентября, а D4vd два года подряд выпускал релизы в этот день. Дату ее рождения подтверждает объявление об исчезновении девушки из 2024 года. В своих постах «следователи» с реддита утверждают, что у D4vd и Селест была романтическая связь, которая могла начаться, когда девушке было тринадцать лет (певец старше ее на пять лет), но эти теории пока никак не подтверждены. На момент выхода этого текста D4vd не выдвинули никаких официальных обвинений.
Как реагирует интернет
Все посты про дело Селест собирают сотни комментариев. Настроение в них делится примерно 90 на 10. Абсолютное большинство считает D4vd если не виновным, то как минимум причастным к убийству. Осторожное меньшинство призывает не делать выводов без железных фактов и допускает, что само преступление совершил не певец, а кто-то из его окружения.
Что может грозить виновному в убийстве Селест
Пока полиция не раскрывает имен подозреваемых в убийстве. В зависимости от квалификации преступления эти люди могут столкнуться со следующими обвинениями: убийство при отягчающих, особо отягчающих обстоятельствах либо без них, похищение, создание угрозы жизни или здоровью ребенка, надругательство над трупом и его сокрытие.
В случае, если подозреваемого обвинят в убийстве при особо отягчающих обстоятельствах, ему грозит пожизненный срок без возможности досрочного освобождения. В других случаях возможно сложение сроков, самый минимальный из которых — 15 лет заключения.
По калифорнийским законам наказание за убийство при отягчающих и особо отягчающих обстоятельствах также включает возможность смертной казни. Но на практике это невозможно: с 2019 года в Калифорнии введен мораторий на этот вид наказания. Все приговоренные к смерти люди отбывают пожизненное наказание, последний случай казни датирован 2006 годом.