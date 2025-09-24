О начале карьеры Настя говорит очень просто — тогда у нее не было понимания, какой именно певицей она хочет быть: «Мне нравилось и все еще нравится абсолютно все: рэп, рок, поп, инди, электроника. И это был долгий путь — понять, где во всем этом многообразии я смогу быть интересной. На меня сильно повлияла Луна. Почему-то не понимала ее в праймовые годы, а в 2020 году как поняла. Захотелось сделать что-то похожее, и «Никотин» будто бы таким и получился. Но большого удовольствия мне не принес, хоть я и люблю эту песню».