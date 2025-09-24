«Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, подскажи-ка мне идей, чтоб корежило ****** [хейтеров]», — так звучит новый трек Крыли «Ветер-ветер». «Я пахну как легко найти хорошего врача, пахну как чай, как закрыть кредит, котенок спит», — а так звучит трек «Селфлав», с которого у Крыли начался активный штурм стримингов и тиктоков. Все они с сугубо мотивирующей подачей: в основном под песни Крыли снимают ролики о том, как преодолевают трудности с гордо поднятыми головами. На «Яндекс Музыке» у нее уже 426 тысяч ежемесячных слушателей.
По словам певицы, такой образ сложился естественно: «Пишут, что мои треки помогают пережить развод, расставания, выйти из депрессии, почувствовать себя живой, найти в себе опору и любовь. Однажды девушка написала, что, глядя в зеркало, слушала „Селфлав“ после истерики в офисном туалете, чтобы пойти на важное собрание. Это же сцена из кино!» — вспоминает для нас Крыли.
Так было не всегда. Рассказываем, как Анастасия Крылова прошла путь от сотни прослушиваний на стримингах к первым сольным концертам. История столь же мотивирующая, как и сами песни.
Крыли до хайпа — ноунейм, которую все равно интересно слушать
Анастасия Крылова родом из Якутии, жила в Москве, работала журналисткой и пробовала себя в музыке. Первые песни она выпустила в 2021 году. Мини-альбом «Td» — базовая поп-музыка с томным вокалом, но один трек на релизе выделялся: «Никотин». «От твоего негатива гибнут тараканы, даже капля никотина чище твоих матов», — уже здесь прослеживается сарказм Крыли, который позже станет важной частью ее творчества.
О начале карьеры Настя говорит очень просто — тогда у нее не было понимания, какой именно певицей она хочет быть: «Мне нравилось и все еще нравится абсолютно все: рэп, рок, поп, инди, электроника. И это был долгий путь — понять, где во всем этом многообразии я смогу быть интересной. На меня сильно повлияла Луна. Почему-то не понимала ее в праймовые годы, а в 2020 году как поняла. Захотелось сделать что-то похожее, и «Никотин» будто бы таким и получился. Но большого удовольствия мне не принес, хоть я и люблю эту песню».
С 2021 по 2023 год Крыли выпустила еще с десяток треков. Среди них, например, «Амбициозный проект» (запомните его), ироничные «Молодые дураки», меланхоличное «Золото», отдающая чем-то фолковым песня «Круги на полях» и «Платишь сам» — сатира, будто написанная в ответ на бесконечные твиттер-споры о том, кто должен платить на первом свидании. Здесь уже явно узнается та самая Крыли, что звучит из сторис Алексея Жидковского.
«Амбициозный проект» — первый хит, определивший творческое развитие Крыли
Основная специализация канала «Унылый рок» — поиск великих ноунеймов, то есть артистов, которые уже делают интересные песни, но пока не имеют своей аудитории. В рамках этой рубрики в мае 2023 года я написал про «Амбициозный проект» Крыли — композицию о том, как мама слишком сильно верит в свою дочь.
«Московская журналистка Настя Крылова взяла подачу от Билли Айлиш (или „Темы креста“), пропустила ее через решето постиронии и швырнула на крайне качовую электронику — и получилось золото!»
«Амбициозный проект» вышел еще в 2021 году, но до массовой аудитории добрался только спустя два года благодаря алгоритмам музыкальных стримингов.
«„Амбициозный проект“ раскачала „Моя волна“, — вспоминает Крыли. — Трек лежал на площадках уже полтора года и вдруг стал вируситься. За два месяца карточка со 100 слушателей выросла до 180 тысяч, безумие. Я была очень рада, но, к сожалению, не могла плотно взяться за музыку, так как работала журналистом. Было досадно, оттого что не успеваю взять удачу за хвост».
Крыли отреагировала на успех «Проекта» синглом «Платишь сам» — треки объединяет отстраненная подача, танцевальный ритм и сатиричный текст. Сюжеты обоих песен можно описать словом «жиза». Позже все эти теги станут основными направляющими творчества Крыли.
«Первый снег» и смерть мамы певицы
В конце 2023 года мама Насти попала в реанимацию. За сутки до Нового года она умерла, а тяжелые события тех дней певица подробно пересказывала в своем телеграм-канале:
«Я переспросила в трубку: „Скончалась?“ — „Да, простите“.
Когда я представляла этот момент, думала, меня стошнит или я буду кричать, как кричал мой брат, а может, упаду в обморок. Ничего не случилось. Я села в углу огромной гостиной и смотрела куда-то сквозь. Наступал рассвет, комнату наполнил белый туман, стало очень много пространства во всем. Мне сказали прийти в обед в больницу, но в обед я просто легла спать. Меня покинули силы, я проиграла, очень старалась и делала все, что могла, и проиграла. Ничто не могло этого изменить: ни манипуляции, ни действия, ни обещания, ни жертвы. Я обняла одеяло и стала плакать — долго, громко, задыхаясь. Маме было всего 49 лет».
В эти же дни на стримингах появилась песня «Первый снег». Она была написана до трагических событий в семье Крыли, но странным образом перекликается с ними: это мрачный речитатив, где артистка рассказывает страшные сюжеты. О том, насколько они автобиографичны, слушатель может только догадываться: «Мама, почему вы расстались с отцом? Почему не уйдем от твоего нового мужа? Он тебя обижает и бьет в лицо, я защищаю, но моих сил, кажется, меньше, чем нужно».
«„Первый снег“ — абсолютно странная для меня песня, я никогда такого не писала, она просто случилась в один вечер. Демку я тут же скинула мужу и брату, они были в восторге. А я в недоумении сидела и не понимала, что с этим делать: какой-то подъездный рэп про плохие моменты в детстве, обращение к маме, какой-то, *** [блин], Детройт, ну это вообще на меня не похоже. Не хотела ее выпускать, но надо было что-то опубликовать до конца года», — рассказывала Крыли в интервью для «Унылого рока».
«Первый снег» — самая темная и нетипичная песня Насти, но сразу после нее началась та самая Крыли, которую вы знаете.
Череда хитов и эпоха эмпауэрмента
Осенью 2024 года Крыли выпустила «Селфлав» — песню, созданную для тех, кто не оценил самоуничижительный сюжет «Селфхарма» певицы-иноагента Монеточки. В своем треке Крыли полностью зеркалит коллегу по цеху — там, где лирическая героиня Монеточки принижала себя, что есть мочи восхваляя партнера, героиня Крыли делает обратное. И, кажется, такой подход больше понравился слушателям: «Селфлав» стал для Крыли вторым «Амбициозным проектом», показав артистку новым слушателям.
Поставив во главу угла свои сильнейшие стороны — способность одновременно выразительно и отстраненно декламировать саркастичные панчи под бодрые ритмы — Крыли стала активно выпускать треки, каждый из которых заменял слушателям сеансы психотерапии. Если «Селфлав» отвечал Монеточке, то «Bolt» уже спасал героиню хита группы «Обе две» — в «Милом» она «ходила тут и скулила», забыв покормить и себя, и кошку, то у Крыли забивает на партнера и живет жизнь.
«Работяга» — это респект от Крыли тем парням, которые работают руками, а не клацают по клавиатуре в опенспейсе, «Это так работает» — респект уже женщинам-карьеристкам, которые чаще ночуют в офисах, чем дома, а новенький «Ветер-ветер» — жест поддержки вообще всем, кто переживает из-за давления хейтеров. «Ну было» — ироничная песня про очень нездоровые отношения, сюжетно чем-то напоминающая «Платишь сам».
Под песни Крыли снимают сотни жизнеутверждающих видео. Еще немного — и можно будет говорить о становлении целого жанра, название которому, допустим, селфлав-попс:
«Для меня это важно. Я очень эмпатична, мое сердце разрывается, когда представляю себя на месте человека, который переживает тяжелые времена в одиночку. И когда узнаю, что мое скромное творчество помогло ему хотя бы на денек, меня раздувает до башни „Меркурий“», — говорит Крыли.
Если же на секунду представить себе хейтером, то нельзя не ткнуть в очевидное — все упомянутые треки сделаны по шаблону «Амбициозного проекта» и по сути это разные вариации одной песни. Сама певица не спорит, но считает, что не может влиять на это:
«Я не думаю об этом, так как верю, что процесс не в моей власти. Но на альбоме, который выйдет в конце октября — начале ноября, будут новые формы, например роковая „Фанатка“ и тяжелый ядовитый „Друг“».
Ждем альбом Крыли и планируем вволю отвести душу на первых сольниках: певица устроит сеансы группового селфлава в Москве и Петербурге в конце ноября.