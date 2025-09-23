Марго — это новый кринж
Главное. Песня «Кукареку» — это ужасно
«Иногда кажется прикольным погружаться в музыку, которая тебе не нравится. Я максимально далек от творчества Макана — но мне интересно разбираться в том, как его песни работают. Или вот прошлогодние хиты „Сигма-бой“ и „Бобер“: слушать мне это решительно не нравится, а понять, как устроен кид-поп или причастна ли нейронка к созданию „Бобра“, — увлекательно.
В песне „Кукареку“ нет ни интересного бэкграунда, ни классных музыкальных ходов, ни осознания собственной трешовости. И если отсутствие первых двух вещей легко можно пережить, то об отсутствие третьего все окончательно разбивается. В нашей среде есть прекрасный пример человека, который именно что осознает происходящее вокруг него. Это Джиган, годами поставляющий не столько песни, сколько мем-контент — и в итоге построивший на нем карьеру куда более яркую и успешную, чем музыкальную. Песни в его случае — это дополнительный обвес собственной медийности. Марго же уверенно делает вид, что она в первую очередь артистка. И поэтому сразу проигрывает».
Певица Марго оставляет впечатление кринжа
«Марго — это квинтессенция подхода fake it till you make it, только вот первого по-прежнему сильно больше, чем второго. У Марго миллион с лишним подписчиков в инстаграме*, но ее сольные посты набирают от 500 до 1000 лайков — это вернейший признак накрутки аудитории.
Такие треш-поп-звезды могут выделяться, если подключают самоиронию, но Марго лишена ее напрочь. Ее соцсети всерьез подписаны „звезда номер 1“, а лучшее отражение образа Марго — это видео, где она рассказывает о себе рэперу Тайге. Оно длится две минуты, а неловкости в этом столько, будто меня заставили посмотреть трехчасовой монолог Арсена Маркаряна. Современные селебрити могут быть кринжовыми — и это смешно. А могут быть кринжовыми — и это ужасно. Марго уверенно шагает по второму пути».
И что там вообще делает Лил Памп
«Эпоха эщкере закончилась в 2018 году, а сам Лил Памп оставляет впечатление отработанного артиста-однодневки, карьера которого не добралась даже до второго дня. Можно иронизировать на тему выступления Басты Раймса на подмосковном городском празднике, но у человека за спиной классная карьера длиной в пару десятков лет и хитов на внушительную программу. Лил Памп же сейчас видится идеальным хедлайнером ностальгической вечеринки в тематике 2к17, где будет выступать с 15-минутным клаб-шоу.
Фит с Марго не особо интересен даже ему самому. В своих соцсетях он активно продвигает песню с колумбийской звездой Фарианой „Taliban“, а „Кукареку“ в его ленте присутствует в виде пары совместных постов с Марго. Основную ношу промо тянет на себе российская певица — кажется, для Пампа это абсолютно второстепенная история. Хотя на стримингах „Кукареку“ уже выигрывает, на том же Spotify у нее чуть больше прослушиваний, чем у „Taliban“.
Сейчас кажется, что песню „Кукареку“ ждет судьба карьеры Лил Пампа в миниатюре: надоедливый хит пары недель, о котором мы не вспомним уже к концу осени».
Марго — это новый «Антихайп»
«С лета россиян нещадно корежит личность Margo, авторши бомбического трека „Кукареку“. Глупенькие поп-песни появляются каждый день, почему именно у этой исполнительницы появилась такая большая армия хейтеров? Их триггерят не вокальные данные певицы, не вероятность того, что какой‑то богач настойчиво ее продвигает, а поведение Margo. Она зовет себя „звездой № 1“ и убеждает всех, что Джастин Бибер вернулся в музыку ради дуэта с ней. Исполнительница постоянно выходит в свет в эксцентричных нарядах и с необычным макияжем, с окружающими общается гиперэмоционально, вызывая у меня жесточайшие ассоциации с героиней мема про кандибобер. Пиар „Кукареку“ — отдельная история. Овсянникова то вылупится из яйца во время выступления, то сниппет выложит, в котором ее поющее лицо вмонтировано в желток, то петуха закосплеит.
Но нет ли ощущения, что ее хейтят только потому, что она раскрепощенная ЖЕНЩИНА, которая безумно верит в себя? Представьте, если какой‑нибудь Моргенштерн** или Токсис повторил бы перформанс Margo: сначала неловко нахваливали бы себя рэперу Tyga, потом залетели на фит к Lil Pump и немножко подурачились в соцсетях, промя получившуюся абсурдную песню. Все поугорали бы над ними и решили, что они рофлят.
Но почему‑то никто не выкупает клоунаду Margo, хотя она очевидно троллит журналистов и коллег по шоубизу. «Антихайповцы», приглядитесь к ней, она идет по вашим стопам! Овсянникова братуется с Филиппом Киркоровым, вашим экс-соратником, к слову, выбешивает звезд разных возрастов — от Ларисы Долиной до Бустера, а с некоторыми, например Идой Галич или молодой невестой Лепса открыто бифится. Да и „Кукареку“ могла отлично вписаться в новый сборник „Ежемесячных“. Звезда № 1 упала с небес, чтобы мы наконец попрощались с концепцией кринжа. Впитала в себя все, что мы презираем в эстраде, чтобы выставить ее на посмешище и конце уничтожить. Но мы, люди, которые не разрешают себе баловаться, оказались недостойны главного поп-трикстера темных двадцатых».
* Инстаграм принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией на территории РФ.
** Алишер Моргенштерн признан иноагентом Минюстом РФ.