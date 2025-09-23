Но почему‑то никто не выкупает клоунаду Margo, хотя она очевидно троллит журналистов и коллег по шоубизу. «Антихайповцы», приглядитесь к ней, она идет по вашим стопам! Овсянникова братуется с Филиппом Киркоровым, вашим экс-соратником, к слову, выбешивает звезд разных возрастов — от Ларисы Долиной до Бустера, а с некоторыми, например Идой Галич или молодой невестой Лепса открыто бифится. Да и „Кукареку“ могла отлично вписаться в новый сборник „Ежемесячных“. Звезда № 1 упала с небес, чтобы мы наконец попрощались с концепцией кринжа. Впитала в себя все, что мы презираем в эстраде, чтобы выставить ее на посмешище и конце уничтожить. Но мы, люди, которые не разрешают себе баловаться, оказались недостойны главного поп-трикстера темных двадцатых».