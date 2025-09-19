«Я могу на своем опыте показать в своем тексте плохой пример того, как делать нельзя, потому что со мной, с кем‑то из знакомых, с кем‑то, за кем я наблюдал, то-то и то-то случилось. Вы услышите и сами поймете, прикольный этот человек, мой герой, или не прикольный. Заблуждается он или не заблуждается. Это вам чисто на подумать. Да и думать там нечего, вы просто услышите историю и подумаете: «Не хотелось бы, чтобы со мной так случилось». Без воспитательского, без лозунгов», — так свой творческий метод Брутто описывал в интервью The Flow.