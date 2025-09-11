Что случилось с музыкой

24главных музыкальных релиза августа

Провожаем лето с самой разнообразной музыкой: от тяжелого свэга Платины и рэп-боевика Мэйби Бэйби до новых альбомов Deftones и Blood Orange.
Мэйби Бэйби «Mayday»

После громкого бифа с Инстасамкой рэп-артистка выпустила альбом, то ли чтобы закрепить победу, то ли ради уже новых побед.

Cлушать:
альбом
Gotlibgotlibgotlib «Aromat»

Slava Marlow возвращается в чарты под новым псевдонимом — свежий трэп-сингл звучит грязно, потому и стильно.

Слушать:
сингл
Платина «Бро»

Роберт Плаудис все еще на плаву — очередной ставший мемом сингл лишь подтверждает это.

Слушать:
сингл
Soda Luv «-5LUV5»

Сода осваивает громыхающие биты, отсылающие к актуальной саундклауд-сцене. А помогают ему Bushido Zho, Heronwater, Травма и другие.

Слушать:
альбом
Сабрина Карпентер «Man’s Best Friend»

Певица не стала экспериментировать: формула «нахальная старлетка высмеивает отношения между мужчинами и женщинами» все еще работает.

Слушать:
альбом
Biicla «Real Gas Mixtape»

Именитый диджей выпускает на волю звонкие синты и плотный бас в новой короткой ипишке.

Слушать:
EP
Joey Valence & Brae «Hyperyouth»

Рэперы, фанатеющие по Beastie Boys и другому дерзкому олдскулу, записали релиз, который звучит на удивление актуально.

Слушать:
альбом
Joey Bada$$ «Lonely at the Top»

Альбом верного традициям нью-йоркского рифмоплета доказывает публике, что он один из самых талантливых рэп-артистов родного города.

Слушать:
альбом
Blood Orange «Essex Honey»

Девонте Хайнс вновь показывает высший класс, миксуя R’n’B, арт-поп и индитронику. Но приготовьте носовые платки: они точно пригодятся.

Слушать:
альбом
Ninajirachi «I Love My Computer»

Блистательный электро-хаус в альбоме подающей надежды продюсерки из Австралии.

Слушать:
альбом
J.Rouh, Sensee «Blackout»

Приближенные к Saluki продюсеры отложили в сторону гитары и обратились к электронике — получился EP из четырех драйвовых бэнгеров.

Слушать:
EP
Chance the Rapper «Star Line»

Популярный в десятых рэпер вернулся в форму и обрадовал старых фанатов, которые долгие годы ждали от него хорошую новую музыку.

Слушать:
альбом
Kill Eva & Encassator — «Seven Heaven»

Участница Пикника «Афиши» выпустила совместный альбом c Encassator. Он закрепляет ее достижения на витч-хаус-поприще.

Слушать:
альбом
Sqwore «Shqcore»

Сквор давно предсказал электронный поворот в андеграунде. Новый альбом — хорошее напоминание об этом.

Слушать:
альбом
Skepta, Fred Again.. «Skepta.. Fred»

Классик грайма и самый модный британский диджей сделали EP из пяти бэнгеров на любой вкус.

Слушать:
EP
Hayley Williams «Ego Death at a Bachelorette Party»

Солистка группы Paramore выпустила альбом, который сразу стал одним из самых эффектных инди-рок-опытов года.

Слушать:
альбом
Dijon «Baby»

Долгожданный второй альбом сентиментального музыканта из Лос-Анджелеса, в котором он продолжает играться с неосоулом и альт-R’n’B.

Слушать:
альбом
Earl Sweatshirt «Live Laugh Love»

Бывший участник Odd Future, кажется, наконец вышел из депрессии и теперь цепляется за светлые моменты, оставаясь прежним музыкально.

Слушать:
альбом
JID «God Does Like Ugly»

Новинка техничного рэпера может похвастаться выверенным флоу, сложными рифмами, изобретательными битами и куплетами именитых гостей.

Слушать:
альбом
Мак Демарко «Guitar»

Важнейшая фигура современного инди доказывает, что не растеряла умения убаюкивать слушателя ламповыми гитарными зарисовками.

Слушать:
альбом
Kaytranada «Ain’t No Damn Way!»

Новый танцевальный альбом канадского продюсера — идеальный летний саундтрек. Слушайте, пока осень не дала о себе знать.

Слушать:
альбом
Deftones «Private Music»

Классики альт-метала, на музыке которых выросло не одно поколение, снова актуальны, что и демонстрирует новый полноформатник.

Слушать:
альбом
«Бонд с кнопкой», Кишлак «Существо»

Артисты из разных миров, которых объединила любовь к крутой гитарной музыке, выпустили захватывающую дух балладу.

Слушать:
сингл
Gera Amen «Zarima»

Амбициозный поп-рок-эпос от талантливого мультиинструменталиста. Поддерживают коллегу-вундеркинда Saluki и Bato.

Слушать:
альбом
