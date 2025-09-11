После громкого бифа с Инстасамкой рэп-артистка выпустила альбом, то ли чтобы закрепить победу, то ли ради уже новых побед.
Slava Marlow возвращается в чарты под новым псевдонимом — свежий трэп-сингл звучит грязно, потому и стильно.
Роберт Плаудис все еще на плаву — очередной ставший мемом сингл лишь подтверждает это.
Сода осваивает громыхающие биты, отсылающие к актуальной саундклауд-сцене. А помогают ему Bushido Zho, Heronwater, Травма и другие.
Певица не стала экспериментировать: формула «нахальная старлетка высмеивает отношения между мужчинами и женщинами» все еще работает.
Именитый диджей выпускает на волю звонкие синты и плотный бас в новой короткой ипишке.
Рэперы, фанатеющие по Beastie Boys и другому дерзкому олдскулу, записали релиз, который звучит на удивление актуально.
Альбом верного традициям нью-йоркского рифмоплета доказывает публике, что он один из самых талантливых рэп-артистов родного города.
Девонте Хайнс вновь показывает высший класс, миксуя R’n’B, арт-поп и индитронику. Но приготовьте носовые платки: они точно пригодятся.
Блистательный электро-хаус в альбоме подающей надежды продюсерки из Австралии.
Приближенные к Saluki продюсеры отложили в сторону гитары и обратились к электронике — получился EP из четырех драйвовых бэнгеров.
Популярный в десятых рэпер вернулся в форму и обрадовал старых фанатов, которые долгие годы ждали от него хорошую новую музыку.
Участница Пикника «Афиши» выпустила совместный альбом c Encassator. Он закрепляет ее достижения на витч-хаус-поприще.
Сквор давно предсказал электронный поворот в андеграунде. Новый альбом — хорошее напоминание об этом.
Классик грайма и самый модный британский диджей сделали EP из пяти бэнгеров на любой вкус.
Солистка группы Paramore выпустила альбом, который сразу стал одним из самых эффектных инди-рок-опытов года.
Долгожданный второй альбом сентиментального музыканта из Лос-Анджелеса, в котором он продолжает играться с неосоулом и альт-R’n’B.
Бывший участник Odd Future, кажется, наконец вышел из депрессии и теперь цепляется за светлые моменты, оставаясь прежним музыкально.
Новинка техничного рэпера может похвастаться выверенным флоу, сложными рифмами, изобретательными битами и куплетами именитых гостей.
Важнейшая фигура современного инди доказывает, что не растеряла умения убаюкивать слушателя ламповыми гитарными зарисовками.
Новый танцевальный альбом канадского продюсера — идеальный летний саундтрек. Слушайте, пока осень не дала о себе знать.
Классики альт-метала, на музыке которых выросло не одно поколение, снова актуальны, что и демонстрирует новый полноформатник.
Артисты из разных миров, которых объединила любовь к крутой гитарной музыке, выпустили захватывающую дух балладу.
Амбициозный поп-рок-эпос от талантливого мультиинструменталиста. Поддерживают коллегу-вундеркинда Saluki и Bato.