Но даже в те годы в индустрии были исключения — пусть не в самом поп-мейнстриме, но около него, в сегменте инди и R’n’B. Артистки сами писали и исполняли песни, выбирая только те темы, которые сами считали важными. Например, Аланис Мориссетт в альбоме «Jagged Little Pill» открыто пела о женской сексуальности, рефлексии и трудности в отношениях с родителями. Слушатели оценили искренность: пластинка стала 16-кратно платиновой в США. Другая инди-поп-дива тех лет — Тори Эймос — не боялась касаться табуированных на тот момент тем женской идентичности и религии. Откровенные стихи, положенные на фортепиано, стали знаковыми для ее творчества — все это в совокупности принесло ей признание в индустрии. Еще один яркий пример — Лорин Хилл и ее альбом «The Miseducation of Lauryn Hill», почти полностью написанный и спродюсированный самой Хилл. В своих текстах Лорин поднимала темы сложностей в отношениях, межличностных конфликтов, материнства и веры. «Этот альбом — кульминация моего опыта, он полностью отражает мою личность и суммирует все переживания на том этапе жизни. Поначалу меня это пугало, ведь результат зависел только от меня. Но этот опыт оказался освобождающим, ведь альбом получился очень личным, он позволил мне говорить о вещах, которые были по-настоящему моими и ничьими больше . Я смогла рассказать о рождении сына и о разочаровании в отношениях, потому что теперь эти темы в песнях никому не мешали», — позже признавалась Хилл.